League & Club News

Every MLS call-up: October 2025 international window

25-MLS_Newsdesk-InternationalCallups_0930

MLSsoccer staff

The FIFA 2026 World Cup field is beginning to take shape, with MLS players helping their nations make late pushes towards the 48-team tournament.

Outside of World Cup Qualifiers, MLS players will also feature in friendlies and the 2025 FIFA U-20 World Cup.

This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.

Atlanta United

Austin FC

Charlotte FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Colorado Rapids

Columbus Crew

FC Dallas

D.C. United

Houston Dynamo FC

Sporting Kansas City

LA Galaxy

LAFC

Inter Miami CF

Minnesota United FC

CF Montréal

Nashville SC

New England Revolution

New York Red Bulls

New York City FC

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego FC

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

St. Louis CITY SC

Toronto FC

Vancouver Whitecaps FC

^ Indicates participation at the 2025 FIFA U-20 World Cup in Chile.

MLSsoccer staff -
@mls

Related Stories

More News
More News
Video
Video