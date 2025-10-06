Every MLS call-up: October 2025 international window

The FIFA 2026 World Cup field is beginning to take shape, with MLS players helping their nations make late pushes towards the 48-team tournament.
Outside of World Cup Qualifiers, MLS players will also feature in friendlies and the 2025 FIFA U-20 World Cup.
This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.
Atlanta United
- Miguel Almirón (M, Paraguay)
- Luke Brennan (F, USA U-20)^
- Ronald Hernández (D, Venezuela)
- Saba Lobjanidze (M, Georgia)
- Enea Mihaj (D, Albania)
- Alexey Miranchuk (M, Russia)
- Bartosz Slisz (M, Poland)
Austin FC
- Micah Burton (F, USA U-20)
- Julio Cascante (D, Costa Rica)
- Dani Pereira (M, Venezuela)
- Oleksandr Svatok (D, Ukraine)
- Myrto Uzuni (F, Albania)
Charlotte FC
- Tim Ream (D, USA)
- Bill Tuiloma (D, New Zealand)
Chicago Fire FC
- Chris Brady (GK, USA)
- Joel Waterman (D, Canada)
FC Cincinnati
- Stefan Chirila (F, Romania U-19)
- Kévin Denkey (F, Togo)
- Ender Echenique (F, Venezuela)
- Samuel Gidi (M, Slovakia U-21)
- Teenage Hadebe (D, Zimbabwe)
- Kei Kamara (F, Sierra Leone)
- Miles Robinson (D, USA)
Colorado Rapids
- Adam Beaudry (GK, USA U-20)^
- Noah Cobb (D, USA U-20)^
- Wayne Frederick (F, Trinidad & Tobago)
- Lucas Herrington (D, Australia U-20)^
Columbus Crew
- Max Arfsten (D, USA)
- Tristan Brown (D, USA U-19)
- Taha Habroune (M, USA U-20)^
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
- Patrick Schulte (GK, USA)
FC Dallas
- Louicius Deedson (M, Haiti)
- Diego Garcia Murillo (M, USA U-20)
- Nolan Norris (D, USA U-20)^
- Maarten Paes (GK, Indonesia)
D.C. United
- Matti Peltola (D, Finland)
- Kye Rowles (D, Australia)
Houston Dynamo FC
- Ondrěj Lingr (M, Czech Republic)
- Damion Lowe (D, Jamaica)
- Brooklyn Raines (M, USA U-20)^
Sporting Kansas City
- Zorhan Bassong (D, Canada)
- Jack Kortkamp (GK, US U-17)
LA Galaxy
- Harbor Miller (D, USA U-19)
- Joseph Paintsil (F, Ghana)
- Ruben Ramos Jr. (USA U-19)
LAFC
- Denis Bouanga (F, Gabon)
- Mathieu Choinière (M, Canada)
- Son Heung-Min (F, South Korea)
- Nathan Ordaz (F, El Salvador)
Inter Miami CF
- Rodrigo De Paul (M, Argentina)
- Ian Fray (D/M, Jamaica)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Santiago Morales (M, USA U-19)
- Fafà Picault (F, Haiti)
- Telasco Segovia (M, Venezuela)
- Mateo Silvetti (F, Argentina U-20)^
Minnesota United FC
- Michael Boxall (D, New Zealand)
- Robin Lod (M, Finland)
- Joseph Rosales (D, Honduras)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
CF Montréal
- Thomas Gillier (GK, Chile)
- Dante Sealy (F, Trinidad & Tobago)
- Hennadiy Synchuk (M, Ukraine U-20)^
Nashville SC
- Chris Applewhite (D, USA U-19)
- Matthew Corcoran (M, USA U-20)^
- Andy Najar (D, Honduras)
- Jacob Shaffelburg (M, Canada)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
- Patrick Yazbek (M, Australia)
New England Revolution
- Leo Campana (F, Ecuador)
- Mamadou Fofana (D, Mali)
- Eric Klein (M, USA U-20)
- Peyton Miller (D, USA U-20)^
- Allan Oyirwoth (M, Uganda)
- Dor Turgeman (F, Israel)
- Matt Turner (GK, USA)
- Alhassan Yusuf (M, Nigeria)
New York Red Bulls
- Wiki Carmona (M, Venezuela)
- Eric Maxim Choupo-Moting (F, Cameroon)
- Rafael Mosquera (M, Panama U-20)^
- Andy Rojas (F, Costa Rica)
New York City FC
- Drew Baiera (D, USA U-19)
- Matt Freese (GK, USA)
- Alonso Martínez (F, Costa Rica)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Seymour Reid (F, Jamaica)
- Tomás Romero (GK, El Salvador)
- Jonathan Shore (M, USA U-19)
Orlando City
- David Brekalo (D, Slovenia)
- Gustavo Caraballo (M, Venezuela)
- Alex Freeman (D, USA)
- Colin Guske (M, USA U-19)
- Javier Otero (GK, Venezuela)
- Marco Pašalić (M, Croatia)
- Tyrese Spicer (F, Trinidad & Tobago)
Philadelphia Union
- Tai Baribo (F, Israel)
- Andre Blake (GK, Jamaica)
- Jesús Bueno (M, Venezuela)
- Edward Davis (F, USA U-20)
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- Neil Pierre (D, USA U-19)
- Andrew Rick (GK, USA U-20)
- Frankie Westfield (D, USA U-20)^
Portland Timbers
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Kevin Kelsy (F, Venezuela)
- Kamal Miller (D, Canada)
- James Pantemis (GK, Canada)
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Zavier Gozo (F, USA U-20)^
- Kobi Henry (D, Trinidad & Tobago)
- Diego Luna (M, USA)
- Braian Ojeda (M, Paraguay)
- Marcus Zambrano (F, USA U-20)^
San Diego FC
- Luca Bombino (D, USA U-20)^
- Anders Dreyer (F, Denmark)
- Duran Ferree (GK, USA U-20)^
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Chucky Lozano (F, Mexico)
- Paddy McNair (D, Northern Ireland)
- Pedro Soma (M, USA U-20)^
- David Vazquez (M, USA U-20)
San Jose Earthquakes
- Ousseni Bouda (F, Burkina Faso)
- Cruz Medina (M, USA U-20)
- Edwyn Mendoza (M, USA U-20)
- Kaedren Spivey (F, USA U-17)
- Niko Tsakiris (M, USA U-20)^
Seattle Sounders FC
- Reed Baker-Whiting (D, USA U-20)^
- Snyder Brunell (M, USA U-19)
- Georgi Minoungou (F, Burkina Faso)
- Nouhou (D, Cameroon)
- Cristian Roldan (M, USA)
- Obed Vargas (M, Mexico U-20)^
St. Louis CITY SC
- Sang Bin Jeong (M, South Korea)
- Mykhi Joyner (F, USA U-20)
Toronto FC
- Derrick Etienne Jr. (F, Haiti)
- Richie Laryea (D, Canada)
- Jonathan Osorio (M, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Ali Ahmed (M, Canada)
- Kenji Cabrera (M, Peru)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Jayden Nelson (M, Canada)
^ Indicates participation at the 2025 FIFA U-20 World Cup in Chile.