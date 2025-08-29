Every MLS call-up: September 2025 international window

International soccer is back.
With the 2026 FIFA World Cup fast approaching, over 130 MLS players have been called in to represent their countries in qualifiers and friendlies during the September 2025 international window.
This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.
Atlanta United
- Dominik Chong-Qui (D, USA U-19)
- Luke Brennan (F, USA U-20)
- Ronald Hernández (D, Venezuela)
- Jayden Hibbert (GK, Canada)
- Saba Lobjanidze (M, Georgia)
- Alexey Miranchuk (M, Russia)
- Cooper Sanchez (M, USA U-17)
- Bartosz Slisz (M, Poland)
Austin FC
- Julio Cascante (D, Costa Rica)
- Jimmy Farkarlun (F, Liberia)
- Dani Pereira (M, Venezuela)
- Oleksandr Svatok (D, Ukraine)
- Myrto Uzuni (F, Albania)
Charlotte FC
- Nimfasha Berchimas (F, USA U-17)
- Jahkeele Marshall-Rutty (D, Canada)
- Tim Ream (D, USA)
Chicago Fire FC
- Leonardo Barroso (D, Portugal U-21)
- Joel Waterman (D, Canada)
FC Cincinnati
- Roman Celentano (GK, USA)
- Kévin Denkey (F, Togo)
- Teenage Hadebe (D, Zimbabwe)
- Kei Kamara (F, Sierra Leone)
Colorado Rapids
- Adam Beaudry (GK, USA U-20)
- Noah Cobb (D, USA U-20)
- Wayne Frederick (F, Trinidad & Tobago)
Columbus Crew
- Max Arfsten (D, USA)
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
- Taha Habroune (M, USA U-20)
- Sean Zawadzki (M, USA)
FC Dallas
- Louicius Deedson (F, Haiti)
- Nolan Norris (D, USA U-20)
D.C. United
- Aaron Herrera (D, Guatemala)
- Matti Peltola (M, Finland)
- Kye Rowles (D, Australia)
Houston Dynamo FC
- Jack McGlynn (M, USA)
- Brooklyn Raines (M, USA U-20)
Sporting Kansas City
- Zorhan Bassong (D, Canada)
- Ian James (D, USA U-17)
LA Galaxy
- Harbor Miller (D, USA U-19)
- Joseph Paintsil (F, Ghana)
- Ruben Ramos Jr. (F, USA U-19)
LAFC
- Denis Bouanga (F, Gabon)
- Mathieu Choinère (M, Canada)
- Son Heung-Min (F, South Korea)
- David Martínez (F, Venezuela)
- Nathan Ordaz (F, El Salvador)
- Jude Terry (M, USA U-17)
- Adrian Wibowo (F, Indonesia)
Inter Miami CF
- Benjamin Cremaschi (M, USA U-20)
- Rodrigo De Paul (M, Argentina)
- Ian Fray (D, Jamaica)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Santiago Morales (M, USA U-19)
- Fafà Picault (F, Haiti)
- David Ruíz (M, Honduras)
- Telasco Segovia (M, Venezuela)
Minnesota United FC
- Michael Boxall (D, New Zealand)
- Carlos Harvey (D, Panama)
- Robin Lod (M, Finland)
- Joseph Rosales (D, Honduras)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
CF Montréal
- Thomas Gillier (GK, Chile)
- Efraín Morales (D, Bolivia)
Nashville SC
- Chris Applewhite (D, USA U-19)
- Matthew Corcoran (M, USA U-20)
- Andy Najar (D, Honduras)
- Jacob Shaffelburg (M, Canada)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
- Patrick Yazbek (M, Australia)
New England Revolution
- Mamadou Fofana (D, Mali)
- Dor Turgeman (F, Israel)
New York Red Bulls
- Wiktor Bogacz (F, Poland U-21)
- Kyle Duncan (D, Jamaica)
- Eric Maxim Choupo-Moting (F, Cameroon)
- Julian Hall (F, USA U-17)
- Serge Ngoma (F, USA U-20)
- Andy Rojas (M, Costa Rica)
- Aidan Stokes (GK, USA U-17)
New York City FC
- Drew Baiera (D, USA U-19)
- Máximo Carrizo (M, USA U-17)
- Matt Freese (GK, USA)
- Mitja Ilenic (D, Slovenia U-21)
- Alonso Martínez (F, Costa Rica)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Greg Ranjitsingh (GK, Trinidad & Tobago)
- Tomás Romero (GK, El Salvador)
- Jonathan Shore (M, USA U-19)
Orlando City
- Alex Freeman (D, USA)
- Pedro Gallese (GK, Peru)
- Colin Guske (M, USA U-19)
- Tyrese Spicer (F, Trinidad & Tobago)
Philadelphia Union
- Tai Baribo (F, Israel)
- Nathan Harriel (D, USA)
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- Neil Pierre (D, USA U-19)
- Cavan Sullivan (M, USA U-17)
- Frankie Westfield (D, USA U-20)
Portland Timbers
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Kevin Kelsy (F, Venezuela)
- Ariel Lassiter (M, Costa Rica)
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Zavier Gozo (M, USA U-20)
- Kobi Henry (D, Trinidad & Tobago)
- Diego Luna (M, USA)
- Luca Moisa (M, USA U-17)
- Gio Villa (D, USA U-17)
- Marcos Zambrano (F, USA U-20)
San Diego FC
- Luca Bombino (D, USA U-20)
- Luca de la Torre (M, USA)
- Anders Dreyer (F, Denmark)
- Duran Ferree (GK, USA U-20)
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Chucky Lozano (F, Mexico)
- Paddy McNair (D, Northern Ireland)
- Pedro Soma (M, USA U-20)
- Onni Valakari (M, Finland)
- David Vazquez (F, USA U-20)
San Jose Earthquakes
- Ousseni Bouda (F, Burkina Faso)
- Josef Martínez (F, Venezuela)
- Niko Tsakiris (M, USA U-20)
- Bruno Wilson (D, Mozambique)
Seattle Sounders FC
- Reed Baker-Whiting (D, USA U-20)
- Snyder Brunell (M, USA U-19)
- Nouhou (D, Cameroon)
St. Louis CITY SC
- Sang Bin Jeong (F, South Korea)
Toronto FC
- Richie Laryea (D, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Ali Ahmed (M, Canada)
- Sebastian Berhalter (M, USA)
- Tristan Blackmon (D, USA)
- Giuseppe Bovalina (D, Australia U-23)
- Kenji Cabrera (M, Peru)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Liam Mackenzie (M, Canada U-18)
- Jayden Nelson (F, Canada)