2026 MLS Preseason Schedule and Results

Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 2 pm ET vs. St. Louis CITY SC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 3 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 8 - 1 pm ET vs. LA Galaxy | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 1 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 23 - 12 pm ET vs. New England Revolution | Bradenton, Fla.
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 31 - vs. FC Dallas | Lagos, Portugal
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 5:30 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 3:30 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 31 - 1 pm ET vs. New England Revolution | St. Petersburg, Fla.
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 4:30 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 4:30 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 8 - 3 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 8 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 2 pm ET vs. St. Louis CITY SC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 24 - 5 pm ET vs. Alianza Lima | Lima, Peru
- Jan. 31 - 5 pm ET vs. Atlético Nacional | Medellín, Colombia
- Feb. 7 - 7 pm ET vs. Barcelona SC | Guayaquil, Ecuador
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 4:30 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 3:30 pm ET vs. D.C. United | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Charlotte FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 23 – 6 am ET vs. Slovan Liberec FC | Marbella, Spain
- Jan. 29 – TBD vs. FC Metalist 1925 Kharki | Marbella, Spain
- Feb. 7 – 4 pm ET vs. New England Revolution | Bradenton, Fla.
- Feb. 10 – 6 pm ET vs. Philadelphia Union | Clearwater, Fla.
- Feb. 14 – TBD vs. Tampa Bay Rowdies | St. Petersburg, Fla.
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 20 - 10 am ET vs. Chicago Fire FC | Palm Beach Gardens, Fla.
- Jan. 23 - 9:30 am ET vs. Colorado Rapids | Palm Beach Gardens, Fla.
- Jan. 31 - 1 pm ET vs. Birmigham Legion FC | Birmingham, Ala.
- Feb. 7 - 11 am ET vs. TBD | Palm Beach Gardens, Fla
- Feb. 11 - 10 am ET vs. Columbus Crew | Palm Beach Gardens, Fla
- Feb. 14 - TBD vs. Lexington SC | Nashville, Tenn.
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 17 - 12 pm ET vs. Sarasota Paradise | Bradenton, Fla
- Jan. 23 - 12 pm ET vs. FC Cincinnati | Bradenton, Fla.
- Jan. 31 - 1 pm ET vs. Houston Dynamo FC | St. Petersburg, Fla.
- Feb. 7 - 4 pm ET vs. CF Montréal | Bradenton, Fla.
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Hartford Athletic | Foxborough, Mass.
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 8 - 3 pm ET vs. LAFC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 4:30 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 4 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 5:30 pm ET vs. D.C. United | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 6 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Jan. 22 - vs. Randers FC | Lagos, Portugal
- Jan. 26 - vs. Brøndby IF | Lagos, Portugal
- Jan. 31 - vs. FC Dallas | Lagos, Portugal
- Feb. 6 - vs. Orange County SC | Southern California
- Feb. 13 - vs. LA Galaxy | Southern California
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 3 pm ET vs. Charlotte FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 6 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
- Feb. 14 - 4 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- Feb. 7 - 2 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
- Feb. 11 - 2 pm ET vs. LA Galaxy | Coachella Valley Invitational
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced
Preseason Record: 0W-0L-0D
- To be announced