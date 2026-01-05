2026 MLS Preseason Schedule and Results

League & Club News

Atlanta United logo
Atlanta United

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Austin FC logo
Austin FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 2 pm ET vs. St. Louis CITY SC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
Charlotte FC logo
Charlotte FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 3 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
Chicago Fire FC logo
Chicago Fire FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 8 - 1 pm ET vs. LA Galaxy |  Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 1 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
FC Cincinnati logo
FC Cincinnati

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 23 - 12 pm ET vs. New England Revolution | Bradenton, Fla.
Colorado Rapids logo
Colorado Rapids

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Columbus Crew logo
Columbus Crew

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
FC Dallas logo
FC Dallas

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 31 - vs. FC Dallas | Lagos, Portugal
D.C. United logo
D.C. United

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 5:30 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 3:30 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
Houston Dynamo FC logo
Houston Dynamo FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 31 - 1 pm ET vs. New England Revolution | St. Petersburg, Fla.
Sporting Kansas City logo
Sporting Kansas City

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 4:30 pm ET vs. Minnesota United FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 4:30 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
Los Angeles Football Club logo
Los Angeles Football Club

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 8 - 3 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
LA Galaxy logo
LA Galaxy

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 8 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 2 pm ET vs. St. Louis CITY SC | Coachella Valley Invitational
Inter Miami CF logo
Inter Miami CF

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 24 - 5 pm ET vs. Alianza Lima | Lima, Peru
  • Jan. 31 - 5 pm ET vs. Atlético Nacional | Medellín, Colombia
  • Feb. 7 - 7 pm ET vs. Barcelona SC | Guayaquil, Ecuador
Minnesota United FC logo
Minnesota United FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 4:30 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 3:30 pm ET vs. D.C. United | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Charlotte FC | Coachella Valley Invitational
CF Montréal logo
CF Montréal

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 23 – 6 am ET vs. Slovan Liberec FC | Marbella, Spain
  • Jan. 29 – TBD vs. FC Metalist 1925 Kharki | Marbella, Spain
  • Feb. 7 – 4 pm ET vs. New England Revolution | Bradenton, Fla.
  • Feb. 10 – 6 pm ET vs. Philadelphia Union | Clearwater, Fla.
  • Feb. 14 – TBD vs. Tampa Bay Rowdies | St. Petersburg, Fla.
Nashville SC logo
Nashville SC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 20 - 10 am ET vs. Chicago Fire FC | Palm Beach Gardens, Fla. 
  • Jan. 23 - 9:30 am ET vs. Colorado Rapids | Palm Beach Gardens, Fla. 
  • Jan. 31 - 1 pm ET vs. Birmigham Legion FC | Birmingham, Ala.
  • Feb. 7 - 11 am ET vs. TBD | Palm Beach Gardens, Fla
  • Feb. 11 - 10 am ET vs. Columbus Crew | Palm Beach Gardens, Fla
  • Feb. 14 - TBD vs. Lexington SC | Nashville, Tenn.
New England Revolution logo
New England Revolution

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 17 - 12 pm ET vs. Sarasota Paradise | Bradenton, Fla
  • Jan. 23 - 12 pm ET vs. FC Cincinnati | Bradenton, Fla.
  • Jan. 31 - 1 pm ET vs. Houston Dynamo FC | St. Petersburg, Fla.
  • Feb. 7 - 4 pm ET vs. CF Montréal | Bradenton, Fla.
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Hartford Athletic | Foxborough, Mass.
New York City FC logo
New York City FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 8 - 3 pm ET vs. LAFC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 4:30 pm ET vs. Sporting Kansas City | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 4 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
Red Bull New York logo
Red Bull New York

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Orlando City SC logo
Orlando City SC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Philadelphia Union logo
Philadelphia Union

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Portland Timbers logo
Portland Timbers

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 5:30 pm ET vs. D.C. United | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 6 pm ET vs. San Jose Earthquakes | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 1 pm ET vs. Chicago Fire FC | Coachella Valley Invitational
Real Salt Lake logo
Real Salt Lake

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Jan. 22 - vs. Randers FC | Lagos, Portugal
  • Jan. 26 - vs. Brøndby IF | Lagos, Portugal
  • Jan. 31 - vs. FC Dallas | Lagos, Portugal
  • Feb. 6 - vs. Orange County SC | Southern California
  • Feb. 13 - vs. LA Galaxy | Southern California
San Diego FC logo
San Diego FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
San Jose Earthquakes logo
San Jose Earthquakes

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 3 pm ET vs. Charlotte FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 6 pm ET vs. Portland Timbers | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 14 - 4 pm ET vs. New York City FC | Coachella Valley Invitational
Seattle Sounders FC logo
Seattle Sounders FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
St. Louis City SC logo
St. Louis City SC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • Feb. 7 - 2 pm ET vs. Austin FC | Coachella Valley Invitational
  • Feb. 11 - 2 pm ET vs. LA Galaxy | Coachella Valley Invitational
Toronto FC logo
Toronto FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
Vancouver Whitecaps FC logo
Vancouver Whitecaps FC

Preseason Record: 0W-0L-0D

  • To be announced
