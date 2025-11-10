Every MLS call-up: November 2025 international window

The FIFA 2026 World Cup field continues to take shape, as 11 spots can be secured in the 48-team tournament co-hosted by the US, Canada and Mexico next summer.
Outside of World Cup qualifiers, MLS players will also feature in friendlies and the FIFA U-17 World Cup.
This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.
Atlanta United
- Miguel Almirón (M, Paraguay)
- Dominik Chong Qui (D, USA U-19)
- Ronald Hernández (D, Venezuela)
- Alexey Miranchuk (M, Russia)
- Cooper Sanchez (M, USA U-17)
- Bartosz Slisz (M, Poland)
Austin FC
- Micah Burton (F, USA U-20)
- Julio Cascante (D, Costa Rica)
- Dani Pereira (M, Venezuela)
- Oleksandr Svatok (D, Ukraine)
- Myrto Uzuni (F, Albania)
Charlotte FC
- Nimfasha Berchimas (F, USA U-17)
- Tim Ream (D, USA)
- Idan Toklomati (F, Israel)
- Bill Tuiloma (D, New Zealand)
Chicago Fire FC
- Christopher Cupps (D, USA U-17)
- Joel Waterman (D, Canada)
FC Cincinnati
- Roman Celentano (GK, USA)
- Stefan Chirila (F, Romania U-19)
- Ender Echenique (M, Venezuela)
- Samuel Gidi (M, Slovakia U-21)
- Teenage Hadebe (D, Zimbabwe)
- Miles Robinson (D, USA)
- Gerardo Valenzuela (M, USA U-21)
Colorado Rapids
- Noah Cobb (D, USA U-21)
- Wayne Frederick (F, Trinidad & Tobago)
- Darren Yapi (F, USA U-21)
Columbus Crew
- Max Arfsten (D, USA)
- Tristan Brown (D, USA U-19)
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
- Patrick Schulte (GK, USA)
FC Dallas
- Louicius Deedson (M, Haiti)
- Diego García (M, USA U-20)
- Petar Musa (F, Croatia)
- Nolan Norris (D, USA U-21)
D.C. United
- Aaron Herrera (D, Guatemala)
- Jackson Hopkins (M, USA U-21)
- Kye Rowles (D, Australia)
Houston Dynamo FC
- Brooklyn Raines (M, USA U-21)
Sporting Kansas City
- Zorhan Bassong (D, Canada)
- Jack Kortkamp (GK, USA U-17)
LA Galaxy
- Harbor Miller (D, USA U-19)
- Ruben Ramos Jr. (D, USA U-19)
LAFC
- Denis Bouanga (F, Gabon)
- Mathieu Choinière (M, Canada)
- Son Heung-Min (F, South Korea)
- David Martínez (F, Venezuela)
- Andrew Moran (M, Ireland)
- Nathan Ordaz (F, El Salvador)
- Jude Terry (M, USA U-17)
- Timothy Tillman (M, USA)
Inter Miami CF
- Noah Allen (D, Greece U-21)
- Israel Boatwright (D, Dominican Republic)
- Rodrigo De Paul (M, Argentina)
- Ian Fray (D, Jamaica)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Santiago Morales (M, USA U-19)
- Telasco Segovia (M, Venezuela)
Minnesota United FC
- Michael Boxall (D, New Zealand)
- Carlos Harvey (D, Panama)
- Robin Lod (M, Finland)
- Joseph Rosales (M, Honduras)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
- Nectarios Triantis (M, Greece)
CF Montréal
- Brandan Craig (D, USA U-21)
- Thomas Gillier (GK, Chile)
- Dante Sealy (F, Trinidad & Tobago)
Nashville SC
- Bryan Acosta (M, Honduras)
- Christopher Applewhite (D, USA U-19)
- Andy Najar (D, Honduras)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
New England Revolution
- Leo Campana (F, Ecuador)
- Mamadou Fofana (D, Mali)
- Eric Klein (M, USA U-20)
- Peyton Miller (F, USA U-21)
- Allan Oyirwoth (M, Uganda)
- Dor Turgeman (F, Israel)
- Alhassan Yusuf (M, Nigeria)
New York Red Bulls
- Wiki Carmona (M, Venezuela)
- Julian Hall (F, USA U-17)
- Emil Forsberg (M, Sweden)
- Roald Mitchell (F, Trinidad & Tobago)
- Aidan Stokes (GK, USA U-17)
New York City FC
- Andrew Baiera (D, USA U-19)
- Máximo Carrizo (M, USA U-17)
- Matt Freese (GK, USA)
- Alonso Martínez (F, Costa Rica)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Kevin O'Toole (D, Ireland)
- Jonathan Shore (M, USA U-19)
- Zidane Yañez (F, Chile U-17)
Orlando City
- David Brekalo (D, Slovenia)
- Alex Freeman (D, USA)
- Colin Guske (M, USA U-19)
- Marco Pašalić (F, Croatia)
- Tahir Reid-Brown (D, USA U-20)
- Tyrese Spicer (F, Trinidad & Tobago)
- Thomas Williams (D, USA U-21)
Philadelphia Union
- Andre Blake (GK, Jamaica)
- Jesús Bueno (M, Venezuela)
- Edward Davis (F, USA U-20)
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- CJ Olney (M, USA U-20)
- Neil Pierre (D, USA U-19)
- Andrew Rick (GK, USA U-20)
- Cavan Sullivan (M, USA U-17)
Portland Timbers
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Kevin Kelsy (F, Venezuela)
- Kamal Miller (D, Canada)
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Zavier Gozo (F, USA U-21)
- Diego Luna (M, USA)
- Luca Moisa (M, USA U-17)
- Braian Ojeda (M, Paraguay)
- Gio Villa (D, USA U-17)
San Diego FC
- Anders Dreyer (F, Denmark)
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Hirving Lozano (F, Mexico)
- Paddy McNair (D, Northern Ireland)
- Anisse Saidi (F, Tunisia U-17)
San Jose Earthquakes
- Ousseni Bouda (F, Burkina Faso)
- Cruz Medina (M, USA U-20)
- Edwyn Mendoza (M, USA U-20)
- Niko Tsakiris (M, USA U-21)
- Ronaldo Vieira (M, Guinea-Bissau)
Seattle Sounders FC
- Reed Baker-Whiting (D, USA U-21)
- Synder Brunell (M, USA U-19)
- Osaze De Rosario (F, Guyana)
- Stuart Hawkins (D, USA U-20)
- Georgi Minoungou (F, Burkina Faso)
- Cristian Roldan (M, USA)
- Nouhou Tolo (D, Cameroon)
- Obed Vargas (M, Mexico)
St. Louis CITY SC
- Mykhi Joyner (F, USA U-21)
Toronto FC
- Derrick Etienne Jr. (F, Haiti)
- Richie Laryea (D, Canada)
- Jonathan Osorio (M, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Ali Ahmed (M, Canada)
- Sebastian Berhalter (M, USA)
- Kenji Cabrera (F, Peru)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Jayden Nelson (F, Canada)