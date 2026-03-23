Every MLS call-up: March 2026 international window

As the 2026 FIFA World Cup rapidly approaches, more than 150 MLS players will feature during the March window in last-chance qualifiers and international friendlies.
This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.
Atlanta United
- Miguel Almirón (M, Paraguay)
- Luke Brennan (F, USA U-21)
- Matías Galarza (M, Paraguay)
- Santiago Pita (M, Venezuela U-20)
- Cooper Sanchez (M, USA U-18)
- Adyn Torres (D, Puerto Rico)
Austin FC
- Joseph Rosales (D/M, Honduras)
- Oleksandr Svatok (D, Ukraine)
- Ervin Torres (M, USA U-19)
- Facundo Torres (F, Uruguay)
- Myrto Uzuni (F, Albania)
Charlotte FC
- Nimfasha Berchimas (F, USA U-18)
- Tim Ream (D, USA)
Chicago Fire FC
- Leonardo Barroso (D, Portugal U-21)
- Dylan Borso (M, USA U-20)
- Chris Brady (GK, USA)
- Christopher Cupps (D, USA U-18)
- Mbekezeli Mbokazi (D, South Africa)
- Viktor Radojević (D, Serbia U-21)
- Joel Waterman (D, Canada)
FC Cincinnati
- Pavel Bucha (M, Czechia)
- Ademar Chávez (F, USA U-17)
- Kévin Denkey (F, Togo)
- Samuel Gidi (M, Slovakia U-21)
- Teenage Hadebe (D, Zimbabwe)
- Bryan Ramírez (M, Ecuador)
- Miles Robinson (D, USA)
- Gerardo Valenzuela (M, USA U-21)
Colorado Rapids
- Noah Cobb (D, USA U-21)
- Lucas Herrington (D, Australia)
- Bryce Jamison (F, USA U-20)
- Darren Yapi (F, USA U-21)
Columbus Crew
- Chase Adams (F, USA U-18)
- Max Arfsten (D, USA)
- Sekou Bangoura (M, Guinea)
- Taha Habroune (M, USA U-20)
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
- Owen Presthus (D, USA U-20)
FC Dallas
- Jaidyn Contreras (F, Honduras U-20)
- Louicius Deedson (M, Haiti)
- Herman Johansson (D, Sweden)
- Petar Musa (F, Croatia)
- Nolan Norris (D, USA U-21)
- Joshua Torquato (D, USA U-19)
D.C. United
- Oscar Aviles (M, USA U-16)
- Tai Baribo (F, Israel)
- Jackson Hopkins (M, USA U-21)
- Matti Peltola (D/M, Finland)
Houston Dynamo FC
- Matthew Arana (M, Mexico U-16)
LA Galaxy
- Harbor Miller (D, USA U-19)
- Ruben Ramos Jr. (F, USA U-19)
LAFC
- Mathieu Choinière (M, Canada)
- Amin Boudri (F, Sweden U-21)
- Matthew Evans (M, Guatemala)
- Son Heung-Min (F, South Korea)
- David Martínez (M, Venezuela)
- Nathan Ordaz (F, El Salvador)
- Jude Terry (M, USA U-18)
Inter Miami CF
- Germán Berterame (F, Mexico)
- Israel Boatwright (D, Dominican Republic)
- Rodrigo De Paul (M, Argentina)
- Ian Fray (D, Jamaica)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Santiago Morales (M, USA U-19)
- Daniel Pinter (F, USA U-19)
- Telasco Segovia (M, Venezuela)
- Alexander Shaw (M, USA U-18)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
Minnesota United FC
- Carlos Harvey (M, Panama)
- Bongokuhle Hlongwane (M/F, South Africa)
- James Rodríguez (M, Colombia)
- Nectarios Triantis (M, Greece)
CF Montréal
- Wikelman Carmona (M, Venezuela)
- Olger Escobar (M, Guatemala)
- Thomas Gillier (GK, Chile)
- Efraín Morales (D, Bolivia)
- Noah Streit (F, Switzerland U-21)
- Hennadii Synchuk (M/F, Ukraine U-21)
- Dagur Dan Thorhallsson (D/M, Iceland)
Nashville SC
- Reed Baker-Whiting (D, USA U-21)
- Warren Madrigal (F, Costa Rica)
- Woobens Pacius (F, Haiti)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
- Thomas Williams (D, USA U-21)
- Patrick Yazbek (M, Australia)
New England Revolution
- Leo Campana (F, Ecuador)
- Eric Klein (M, USA U-20)
- Ethan Kohler (D, USA U-21)
- Cristiano Oliveira (M, USA U-18)
- Brooklyn Raines (M, USA U-21)
- Dor Turgeman (F, Israel)
- Matt Turner (GK, USA)
Red Bull New York
- Jahkeele Marshall-Rutty (D, Canada)
- Roald Mitchell (F, Trinidad & Tobago)
- Andy Rojas (F, Costa Rica)
- Aidan Stokes (GK, USA U-18)
New York City FC
- Drew Baiera (D, USA U-19)
- Maximo Carrizo (M, USA U-18)
- Matt Freese (GK, USA)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Jonathan Shore (M, USA U-19)
- Kai Trewin (D, Australia)
Orlando City
- David Brekalo (D, Slovenia)
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Justin Ellis (F, USA U-19)
- Colin Guske (M, USA U-19)
- Braian Ojeda (M, Paraguay)
- Marco Pašalić (F, Croatia)
- Tahir Reid-Brown (D, USA U-20)
Philadelphia Union
- Andre Blake (GK, Jamaica)
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- Sal Olivas (F, USA U-20)
- Andrew Rick (GK, USA U-20)
- Cavan Sullivan (M, USA U-19)
- Finn Sundstrom (D, USA U-20)
Portland Timbers
- Alexander Aravena (F, Chile)
- Sawyer Jura (D, USA U-20)
- Kamal Miller (D, Canada)
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Antonio Riquelme (F, Chile U-20)
- Juan Manuel Sanabria (D/M, Uruguay)
- Gio Villa (D, USA U-18)
San Diego FC
- Luca Bombino (D, USA U-20)
- CJ Dos Santos (GK, Cape Verde)
- Anders Dreyer (F, Denmark)
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Anisse Saidi (F, Tunisia)
- Onni Valakari (M, Finland)
- David Vazquez (M, USA U-20)
San Jose Earthquakes
- Ousseni Bouda (F, Burkina Faso)
- Edwyn Mendoza (M, USA U-20)
- Kaedren Spivey (M, USA U-17)
- Niko Tsakiris (M, USA U-21)
Seattle Sounders FC
- Snyder Brunell (M, USA U-19)
- Osaze De Rosario (F, Guyana)
- Georgi Minoungou (F, Burkina Faso)
- Danny Musovski (F, North Macedonia)
- Cristian Roldan (M, USA)
Sporting Kansas City
- Dejan Joveljić (F, Serbia)
St. Louis CITY SC
- Mykhi Joyner (F, USA U-20)
Toronto FC
- Derrick Etienne Jr. (F, Haiti)
- Benjamín Kuscevic (D, Chile)
- Richie Laryea (D, Canada)
- Jonathan Osorio (M, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Sebastian Berhalter (M, USA)
- Kenji Cabrera (F, Peru)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Rayan Elloumi (F, Tunisia)
- Mihail Gherasimencov (D, Moldova)
- Tate Johnson (D, USA U-21)
- Ralph Priso (D, Canada)