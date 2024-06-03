June international window: Which MLS players were called up?

The June 2024 international window has arrived, and nearly 100 MLS players are set to represent their countries across friendlies, World Cup qualifiers and more.
As the tournaments near, MLSsoccer.com will have additional stories with Copa América 2024 and UEFA Euro 2024 call-ups.
Atlanta United
- Luis Abram (D, Peru)
- Thiago Almada (M, Argentina U-23)
- Noah Cobb (D, US U-19)
- Ajani Fortune (M, Trinidad and Tobago)
- Saba Lobjanidze (M, Georgia)
- Bartosz Slisz (M, Poland)
- Caleb Wiley (D, US U-23)
Austin FC
- Osman Bukari (F, Ghana)
- Julio Cascante (D, Costa Rica)
- Leo Väisänen (D, Finland)
Charlotte FC
- Nimfasha Berchimas (F, USA U-19)
Chicago Fire FC
- Xherdan Shaqiri (M, Switzerland)
- Sergio Oregel Jr. (M, USA U-19)
FC Cincinnati
- Miles Robinson (D, USA)
Colorado Rapids
- Cole Bassett (M, USA U-23)
- Adam Beaudry (GK, USA U-19)
- Moïse Bombito (D, Canada)
Columbus Crew
- Taha Habroune (M, USA U-19)
- Aidan Morris (M, USA U-23)
- Patrick Schulte (GK, USA U-23)
FC Dallas
- Nolan Norris (D, USA U-19)
- Carl Sainte (M, Haiti)
D.C. United
- Matai Akinmboni (D, USA U-19)
- Kristian Fletcher (F, USA U-19)
- Aaron Herrera (D, Finland)
- Matti Peltola (D/M, Finland)
Houston Dynamo FC
- Coco Carrasquilla (M, Panama)
- Brooklyn Raines (M, USA U-19)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
Sporting Kansas City
- N/A
LA Galaxy
- Jalen Neal (D, USA U-23)
LAFC
- Denis Bouanga (F, Gabon)
- Omar Campos (D, Mexico U-22)
- Maxime Chanot (D, Luxembourg)
- Olivier Giroud (F, France)
- Cristian Olivera (F, Uruguay)
- Timothy Tillman (M, USA)
Inter Miami CF
- Benjamin Cremaschi (M, USA U-23)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Matías Rojas (M, Paraguay)
- David Ruiz (M, Honduras)
Minnesota United FC
- Kervin Arriaga (M, Honduras)
- Alejandro Bran (M, Costa Rica)
- Carlos Harvey (M, Panama)
- Robin Lod (M, Finland)
- Tani Oluwaseyi (F, Canada)
- Teemu Pukki (F, Finland)
- Joseph Rosales (M, Honduras)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
- Zarek Valentin (D, Puerto Rico)
CF Montréal
- Mathieu Choinière (M, Canada)
- Ariel Lassiter (M, Costa Rica)
- Samuel Piette (M, Canada)
Nashville SC
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Shaq Moore (D, USA)
- Jacob Shaffelburg (F, Canada)
- Walker Zimmerman (USA U-23)
New England Revolution
- Esmir Bajraktarevic (F, USA U-23)
- Noel Buck (M, Elite League Squad)
- Henrich Ravas (GK, Slovakia)
New York Red Bulls
- Carlos Coronel (GK, Paraguay)
- Noah Eile (D, Sweden U-21)
- Emil Forsberg (M, Sweden)
- John Tolkin (D, USA U-23)
New York City FC
- Mounsef Bakrar (F, Algeria)
- Tayvon Gray (D, Jamaica)
- Tomás Romero (GK, El Salvador)
Orlando City SC
- César Araújo (M, Uruguay)
- David Brekalo (D, Slovenia)
- Wilder Cartagena (M, Peru)
- Pedro Gallese (GK, Peru)
- Favian Loyola (F, Chile U-20)
- Duncan McGuire (F, USA U-23)
- Abdi Salim (D, Somalia)
- Facundo Torres (F, Uruguay)
Philadelphia Union
- Tai Baribo (F, Israel)
- Jamir Berdecio (D, Bolivia)
- Dániel Gazdag (M, Hungary)
- Nathan Harriel (D, USA U-23)
- Damion Lowe (D, Jamaica)
- José Martínez (M, Venezuela)
- Jack McGlynn (M, USA U-23)
- David Vazquez (F, USA U-19)
Portland Timbers
- Miguel Araujo (D, Peru)
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Kamal Miller (D, Canada)
Real Salt Lake
- Gavin Beavers (GK, USA U-19)
- Zavier Gozo (F, USA U-19)
San Jose Earthquakes
- Michael Baldisimo (M, Philippines)
- Carlos Gruezo (M, Ecuador)
- Cruz Medina (M, USA U-19)
- Niko Tsakiris (M, USA U-19)
Seattle Sounders FC
- Stuart Hawkins (D, USA U-19)
- Nouhou Tolo (D, Cameroon)
St. Louis CITY SC
- Kyle Hiebert (D, Canada)
Toronto FC
- Derrick Etienne Jr. (F, Haiti)
- Deybi Flores (M, Honduras)
- Sean Johnson (GK, USA)
- Richie Laryea (D, Canada)
- Jonathan Osorio (M, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Andrés Cubas (M, Peru)
- Fafa Picault (F, Haiti)