Matchday

June international window: Which MLS players were called up?

24-06
MLSsoccer staff

The June 2024 international window has arrived, and nearly 100 MLS players are set to represent their countries across friendlies, World Cup qualifiers and more.

As the tournaments near, MLSsoccer.com will have additional stories with Copa América 2024 and UEFA Euro 2024 call-ups.

Atlanta United

Austin FC

Charlotte FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Colorado Rapids

Columbus Crew

FC Dallas

D.C. United

Houston Dynamo FC

Sporting Kansas City

  • N/A

LA Galaxy

LAFC

Inter Miami CF

Minnesota United FC

CF Montréal

Nashville SC

New England Revolution

New York Red Bulls

New York City FC

Orlando City SC

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

St. Louis CITY SC

Toronto FC

Vancouver Whitecaps FC

MLSsoccer staff -
@mls
Matchday Atlanta United Austin FC Charlotte FC Chicago Fire FC FC Cincinnati Colorado Rapids Columbus Crew FC Dallas D.C. United Houston Dynamo FC Sporting Kansas City LA Galaxy Los Angeles Football Club Inter Miami CF Minnesota United FC CF Montréal Nashville SC New England Revolution New York Red Bulls New York City Football Club Orlando City SC Philadelphia Union Portland Timbers Real Salt Lake San Jose Earthquakes Seattle Sounders FC St. Louis CITY SC Toronto FC Vancouver Whitecaps FC

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