MLS-record 44 players on 2026 World Cup rosters: Call-ups by club

The 2026 FIFA World Cup will feature a record 44 MLS players representing 21 clubs and 17 countries.
LAFC have a league-high four selections, and eight other clubs have three call-ups.
The summer's tournament, which spans from June 11 to July 19, is co-hosted by the United States, Mexico and Canada.
READ MORE: Every MLS call-up by country
Atlanta United
- Miguel Almirón (M, Paraguay)
- Matías Galarza (M, Paraguay)
Charlotte FC
- Tim Ream (D, USA)
Chicago Fire FC
- Chris Brady (GK, USA)
- Mbekezeli Mbokazi (D, South Africa)
- Joel Waterman (D, Canada)
FC Cincinnati
- Miles Robinson (D, USA)
Colorado Rapids
- Lucas Herrington (D, Australia)
Columbus Crew
- Max Arfsten (D, USA)
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
FC Dallas
- Louicius Deedson (F, Haiti)
- Herman Johansson (D, Sweden)
- Petar Musa (F, Croatia)
Los Angeles Football Club
- Mathieu Choinière (M, Canada)
- Stephen Eustáquio (M, Canada)
- Son Heung-Min (F, South Korea)
- Jacob Shaffelburg (M, Canada)
Inter Miami CF
- Rodrigo De Paul (M, Argentina)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
Minnesota United FC
- Michael Boxall (D, New Zealand)
- Carlos Harvey (M, Panama)
- James Rodríguez (M, Colombia)
Nashville SC
- Ahmed Qasem (F, Iraq)
New England Revolution
- Matt Turner (GK, USA)
New York City Football Club
- Matt Freese (GK, USA)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Kai Trewin (M, Australia)
Orlando City
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Braian Ojeda (M, Paraguay)
- Marco Pašalić (F, Croatia)
Philadelphia Union
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- Olwethu Makhanya (D, South Africa)
Portland Timbers
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Juan Manuel Sanabria (D, Uruguay)
San Diego FC
- CJ Dos Santos (GK, Cape Verde)
- Aníbal Godoy (M, Panama)
Seattle Sounders FC
- Cristian Roldan (M, USA)
Toronto FC
- Derrick Etienne Jr. (F, Haiti)
- Richie Laryea (D, Canada)
- Jonathan Osorio (M, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Sebastian Berhalter (M, USA)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Rayan Elloumi (F, Tunisia)