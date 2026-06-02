2026 FIFA World Cup: Every game at an MLS stadium

The 2026 FIFA World Cup will unfold at 16 stadiums across the United States, Canada and Mexico, including five that are home to MLS teams.
Atlanta Stadium
MLS team: Atlanta United
- Spain vs. Cape Verde | June 15, 12 pm ET | Group H
- Czechia vs. South Africa | June 18, 12 pm ET | Group A
- Spain vs. Saudi Arabia | June 21, 12 pm ET | Group H
- Morocco vs. Haiti | June 24, 6 pm ET | Group C
- DR Congo vs. Uzbekistan | June 27, 7:30 pm ET | Group K
- Teams TBD | July 1, 12 pm ET | Round of 32
- Teams TBD | July 7, 12 pm ET | Round of 16
- Teams TBD | July 15, 3 pm ET | Semifinals
Boston Stadium
MLS team: New England Revolution
- Haiti vs. Scotland | June 13, 9 pm ET | Group C
- Iraq vs. Norway | June 16, 6 pm ET | Group I
- Scotland vs. Morocco | June 19, 6 pm ET | Group C
- England vs. Ghana | June 23, 4 pm ET | Group L
- Norway vs. France | June 26, 3 pm ET | Group I
- Teams TBD | June 29, 4:30 pm ET | Round of 32
- Teams TBD | July 9, 4 pm ET | Quarterfinals
Seattle Stadium
MLS team: Seattle Sounders FC
- Belgium vs. Egypt | June 15, 3 pm ET | Group G
- United States vs. Australia | June 19, 3 pm ET | Group D
- Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | June 24, 3 pm ET | Group B
- Egypt vs. Iran | June 26, 11 pm ET | Group G
- Teams TBD | July 1, 4 pm ET | Round of 32
- Teams TBD | July 6, 8 pm ET | Round of 16
Toronto Stadium
MLS team: Toronto FC
- Canada vs. Bosnia and Herzegovina | June 12, 3 pm ET | Group B
- Ghana vs. Panama | June 17, 7 pm ET | Group L
- Germany vs. Ivory Coast | June 20, 4 pm ET | Group E
- Panama vs. Croatia | June 23, 7 pm ET | Group L
- Senegal vs. Iraq | June 26, 3 pm ET | Group I
- Teams TBD | July 2, 7 pm ET | Round of 32
Vancouver Stadium
MLS team: Vancouver Whitecaps FC
- Australia vs. Türkiye | June 14, 12 am ET | Group D
- Canada vs. Qatar | June 18, 6 pm ET | Group B
- New Zealand vs. Egypt | June 21, 9 pm ET | Group G
- Switzerland vs. Canada | June 24, 3 pm ET | Group B
- New Zealand vs. Belgium | June 26, 11 pm ET | Group G
- Teams TBD | July 2, 11 pm ET | Round of 32
- Teams TBD | July 7, 4 pm ET | Round of 16