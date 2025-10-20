Every MLS team's top goalscorer in the 2025 season

After last weekend's drama-filled Decision Day, below is every team's leading goalscorer during the 2025 MLS regular season.
STATS: 7 goals, 1 assist in 30 games - 2,198 minutes
STATS: 7 goals, 8 assists in 34 games - 2,596 minutes
STATS: 11 goals, 4 assists in 30 games - 1,807 minutes
STATS: 17 goals, 3 assists in 33 games - 2,810 minutes
STATS: 18 goals, 15 assists in 32 games - 2,744 minutes
STATS: 12 goals, 5 assists in 31 games - 2,663 minutes
STATS: 16 goals, 4 assists in 29 games - 2,504 minutes
STATS: 9 goals, 3 assists in 25 games - 1,883 minutes
STATS: 18 goals, 6 assists in 30 games - 2,297 minutes
STATS: 10 goals, 1 assist in 32 games - 2,681 minutes
STATS: 18 goals, 2 assists in 32 games - 2,767 minutes
STATS: 10 goals, 5 assists in 25 games -1,978 minutes
STATS: 24 goals, 9 assists in 31 games - 2,657 minutes
STATS: 29 goals, 19 assists in 28 games - 2,420 minutes
STATS: 10 goals, 8 assists in 24 games - 1,861 minutes
STATS: 13 goals, 5 assists in 34 games - 2,825 minutes
STATS: 24 goals, 5 assists in 34 games - 2,940 minutes
STATS: 10 goals, 14 assists in 34 games - 3,056 minutes
STATS: 17 goals, 5 assists in 33 games - 2,758 minutes
STATS: 17 goals, 2 assists in 30 games - 2,503 minutes
STATS: 16 goals, 15 assists in 33 games - 2,687 minutes
STATS: 16 goals, 3 assists in 29 games - 1,876 minutes
STATS: 7 goals, 7 assists in 28 games - 2,211 minutes
STATS: 9 goals, 7 assists in 27 games - 2,277 minutes
STATS: 19 goals, 19 assists in 34 games - 3,022 minutes
STATS: 14 goals, 2 assists in 30 games - 1,874 minutes
STATS: 14 goals, 4 assists in 31 games - 1,559 minutes
STATS: 10 goals, 3 assists in 33 games - 2,423 minutes
STATS: 6 goals, 2 assists in 32 games - 2,306 minutes
STATS: 16 goals, 1 assist in 21 games - 1,672 minutes