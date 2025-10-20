Match Reaction

Every MLS team's top goalscorer in the 2025 season

25-MLS-Each Team's Top Scorer

After last weekend's drama-filled Decision Day, below is every team's leading goalscorer during the 2025 MLS regular season.

ATL_2025_Latte Lath_Emmanuel_MLS-OBJ-00081B
Emmanuel Latte Lath
Forward · Atlanta United

STATS: 7 goals, 1 assist in 30 games - 2,198 minutes

ATX_2025_Wolff_Owen_MLS-OBJ-00005F
Owen Wolff
Midfielder · Austin FC

STATS: 7 goals, 8 assists in 34 games - 2,596 minutes

CLT_2025_Toklomati_Idan_MLS-OBJ-0007TI
Idan Toklomati
Forward · Charlotte FC

STATS: 11 goals, 4 assists in 30 games - 1,807 minutes

CHI_2025_Cuypers_Hugo_MLS-OBJ-00057Y
Hugo Cuypers
Forward · Chicago Fire FC

STATS: 17 goals, 3 assists in 33 games - 2,810 minutes

CIN_Evander_MLS-OBJ-0001IC
Evander
Midfielder · FC Cincinnati

STATS: 18 goals, 15 assists in 32 games - 2,744 minutes

COL_2025_Navarro_Rafael_MLS-OBJ-000397
Rafael Navarro
Forward · Colorado Rapids

STATS: 12 goals, 5 assists in 31 games - 2,663 minutes

CLB_2025_Rossi_Diego_MLS-OBJ-00016B
Diego Rossi
Forward · Columbus Crew

STATS: 16 goals, 4 assists in 29 games - 2,504 minutes

DC_Benteke_Christian_HEA_1080x1080
Christian Benteke
Forward · D.C. United

STATS: 9 goals, 3 assists in 25 games - 1,883 minutes

DAL_2025_Musa_Petar_MLS-OBJ-000096
Petar Musa
Forward · FC Dallas

STATS: 18 goals, 6 assists in 30 games - 2,297 minutes

CLUB_2025 HOU_Ponce_Ezequiel_MLS-OBJ-0007KJ
Ezequiel Ponce
Forward · Houston Dynamo FC

STATS: 10 goals, 1 assist in 32 games - 2,681 minutes

CLUB_2025 SKC_Joveljic_Dejan_MLS-OBJ-0000C1
Dejan Joveljić
Forward · Sporting Kansas City

STATS: 18 goals, 2 assists in 32 games - 2,767 minutes

LA_Paintsil_Joseph_MLS-OBJ-0005D9
Joseph Paintsil
Forward · LA Galaxy

STATS: 10 goals, 5 assists in 25 games -1,978 minutes

LAFC_2025_Bouanga_Denis_MLS-OBJ-0000CX
Denis Bouanga
Forward · Los Angeles Football Club

STATS: 24 goals, 9 assists in 31 games - 2,657 minutes

CLUB_2025 MIA_Messi_Lionel_MLS-OBJ-000396
Lionel Messi
Forward · Inter Miami CF

STATS: 29 goals, 19 assists in 28 games - 2,420 minutes

CLUB_2025MIN_Oluwaseyi_Tanitoluwa_MLS-OBJ-0000DR
Tani Oluwaseyi
Forward · Minnesota United FC

STATS: 10 goals, 8 assists in 24 games - 1,861 minutes

MTL_2025_Owusu_Prince_MLS-OBJ-0003EO
Prince Owusu
Forward · CF Montréal

STATS: 13 goals, 5 assists in 34 games - 2,825 minutes

NSH_2025_Surridge_Sam_MLS-OBJ-0003DI
Sam Surridge
Forward · Nashville SC

STATS: 24 goals, 5 assists in 34 games - 2,940 minutes

NE_2025_Gil_Carles_MLS-OBJ-0000FA
Carles Gil
Midfielder · New England Revolution

STATS: 10 goals, 14 assists in 34 games - 3,056 minutes

RBNY_Choupo-Moting_Maxim_MLS-OBJ-00080N
Eric Maxim Choupo-Moting
Forward · New York Red Bulls

STATS: 17 goals, 5 assists in 33 games - 2,758 minutes

NYC_2025_Martinez_Alonso_MLS-OBJ-0003E6
Alonso Martínez
Forward · New York City Football Club

STATS: 17 goals, 2 assists in 30 games - 2,503 minutes

ORL_2025_Ojeda_Martin_MLS-OBJ-0001EU
Martín Ojeda
Midfielder · Orlando City

STATS: 16 goals, 15 assists in 33 games - 2,687 minutes

PHI_2025_Baribo_Tai_MLS-OBJ-0003DW
Tai Baribo
Forward · Philadelphia Union

STATS: 16 goals, 3 assists in 29 games - 1,876 minutes

POR_2025_Antony_MLS-OBJ-0003EI
Antony
Forward · Portland Timbers

STATS: 7 goals, 7 assists in 28 games - 2,211 minutes

RSL_2025_Luna_Diego_MLS-OBJ-0000KO
Diego Luna
Midfielder · Real Salt Lake

STATS: 9 goals, 7 assists in 27 games - 2,277 minutes

SD_2025_Dreyer_Anders_MLS-OBJ-00081N
Anders Dreyer
Midfielder · San Diego FC

STATS: 19 goals, 19 assists in 34 games - 3,022 minutes

SJ_2025_Martinez_Josef_MLS-OBJ-00000X
Josef Martínez
Forward · San Jose Earthquakes

STATS: 14 goals, 2 assists in 30 games - 1,874 minutes

SEA_Musovski_Danny_MLS-OBJ-0000L1
Danny Musovski
Forward · Seattle Sounders FC

STATS: 14 goals, 4 assists in 31 games - 1,559 minutes

CLUB_2025 STL_Klauss_Joao_MLS-OBJ-0001J2
João Klauss
Forward · St. Louis CITY SC

STATS: 10 goals, 3 assists in 33 games - 2,423 minutes

TOR_Corbeanu_Theo_MLS-OBJ-000811
Theo Corbeanu
Forward · Toronto FC

STATS: 6 goals, 2 assists in 32 games - 2,306 minutes

CLUB_2025 VAN_White_Brian_MLS-OBJ-0000PC
Brian White
Forward · Vancouver Whitecaps FC

STATS: 16 goals, 1 assist in 21 games - 1,672 minutes

