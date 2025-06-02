Every MLS call-up: June 2025 international window

The June 2025 international window features over 130 MLS players who will represent their countries in World Cup qualifiers, Gold Cup matches and friendlies.
This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.
Atlanta United
- Luis Abram (D, Peru)
- Miguel Almirón (M, Paraguay)
- Luke Brennan (F, USA U-20)
- Dominik Chong-Qui (D, USA U-18)
- Noah Cobb (D, USA U-20)
- Jay Fortune (M, Trinidad & Tobago)
- Emmanuel Latte Lath (F, Ivory Coast)
- Saba Lobjanidze (M, Georgia)
- Efraín Morales (D, Bolivia)
- Bartosz Slisz (M, Poland)
Austin FC
- Micah Burton (F, USA U-19)
- Myrto Uzuni (F, Albania)
Charlotte FC
- Liel Abada (F, Israel)
- Patrick Agyemang (F, USA)
- Tim Ream (D, USA)
- Bill Tuiloma (D, New Zealand)
Chicago Fire FC
- Chris Brady (GK, USA)
- Christopher Cupps (D, USA U-17)
- Omari Glasgow (F, Guyana)
- Sergio Oregel Jr. (M, USA U-20)
FC Cincinnati
- Stefan Chirila (F, Romania U-18)
- Teenage Hadebe (D, Zimbabwe)
- Miles Robinson (D, USA)
Colorado Rapids
- Zack Steffen (GK, USA)
- Bryce Jamison (F, USA U-19)
Columbus Crew
- Max Arfsten (D, USA)
- Yehven Cheberko (D, Ukraine)
- Mohamed Farsi (D, Algeria)
- Dániel Gazdag (M, Hungary)
- Taha Habroune (M, USA U-20)
- Nicholas Hagen (GK, Guatemala)
- Steven Moreira (D, Cape Verde)
FC Dallas
- Diego García (M, USA U-19)
- Nolan Norris (D, USA U-20)
- Maarten Paes (GK, Indonesia)
D.C. United
- Boris Enow (M, Cameroon)
- Kristian Fletcher (F, USA U-20)
- Matti Peltola (D/M, Finland)
- Kye Rowles (D, Australia)
Houston Dynamo FC
- Jack McGlynn (M, USA)
- Brooklyn Raines (M, USA U-20)
Sporting Kansas City
- Zorhan Bassong (D, Canada)
- Jack Kortkamp (GK, USA U-17)
LA Galaxy
- Harbor Miller (D, USA U-19)
- Rubén Ramos Jr. (M, USA U-19)
LAFC
- David Martínez (F, Venezuela)
- Artem Smolyakov (D, Ukraine U-21)
- Jude Terry (M, USA U-17)
Inter Miami CF
- Benjamin Cremaschi (M, USA U-20)
- Lionel Messi (F, Argentina)
- Santiago Morales (M, USA U-18)
- Fafà Picault (F, Haiti)
- Telasco Segovia (M, Venezuela)
Minnesota United FC
- Michael Boxall (D, New Zealand)
- Carlos Harvey (D, Panama)
- Robin Lod (M, Finland)
- Tani Oluwaseyi (F, Canada)
- Dayne St. Clair (GK, Canada)
CF Montréal
- Owen Graham-Roache (F, Canada U-17)
- Nathan Saliba (M, Canada)
- Joel Waterman (D, Canada)
Nashville SC
- Matthew Corcoran (M, USA U-20)
- Jacob Shaffelburg (M, Canada)
- Andy Najar (D, Honduras)
- Xavier Valdez (GK, Dominican Republic)
- Patrick Yazbek (M, Australia)
- Walker Zimmerman (D, USA)
New England Revolution
- Leo Campana (F, Ecuador)
- Ignatius Ganago (F, Cameroon)
- Peyton Miller (D, USA U-20)
- Allan Oyirwoth (M, Uganda)
New York Red Bulls
- Wiktor Bogacz (F, Poland U-21)
- Carlos Coronel (GK, Paraguay)
- Julian Hall (F, USA U-17)
- Serge Ngoma (F, USA U-20)
- Tanner Rosborough (F, USA U-17)
- Aidan Stokes (GK, USA U-17)
- Omar Valencia (D, Panama)
New York City FC
- Andrew Baiera (D, USA U-18)
- Máximo Carrizo (M, USA U-17)
- Matt Freese (GK, USA)
- Mitja Ilenič (D, Slovenia U-21)
- Alonso Martínez (F, Costa Rica)
- Aiden O'Neill (M, Australia)
- Jonathan Shore (M, USA U-19)
Orlando City
- David Brekalo (D, Slovenia)
- Alex Freeman (D, USA)
- Pedro Gallese (GK, Peru)
- Colin Guske (D, USA U-18)
- Marco Pašalić (F, Croatia)
- Dagur Thorhallsson (M, Iceland)
Philadelphia Union
- Nathan Harriel (D, USA)
- Danley Jean Jacques (M, Haiti)
- CJ Olney (M, USA U-19)
- Andrew Rick (GK, USA U-19)
- Cavan Sullivan (M, USA U-17)
- Quinn Sullivan (M, USA)
- David Vazquez (F, USA U-19)
- Frankie Westfield (D, USA U-20)
Portland Timbers
- Maxime Crépeau (GK, Canada)
- Ariel Lassiter (M, Costa Rica)
- Finn Surman (D, New Zealand)
Real Salt Lake
- Zavier Gozo (F, USA U-20)
- Diego Luna (M, USA)
- Dominik Marczuk (F, Poland U-21)
- Ariath Piol (F, Australia U-23)
- Gio Villa (D, USA U-17)
San Diego FC
- Luca Bombino (D, USA U-20)
- Luca de la Torre (M, USA)
- Anders Dreyer (F, Denmark)
- Aníbal Godoy (M, Panama)
- Chucky Lozano (F, Mexico)
- Paddy McNair (D, Northern Ireland)
- Onni Valakari (M, Finland)
San Jose Earthquakes
- Ousseni Bouda (F, Burkina Faso)
- Josef Martínez (F, Venezuela)
- Edwyn Mendoza (M, USA U-19)
Seattle Sounders FC
- Osaze De Rosario (F, Guyana)
- Stuart Hawkins (D, USA U-19)
- Reed Baker-Whiting (D, USA U-20)
St. Louis CITY SC
- Mykhi Joyner (F, USA U-19)
- Tyson Pearce (D, USA U-18)
Toronto FC
- Deybi Flores (M, Honduras)
- Richie Laryea (D, Canada)
Vancouver Whitecaps FC
- Samuel Adekugbe (D, Canada)
- Ali Ahmed (M, Canada)
- Sebastian Berhalter (M, USA)
- Giuseppe Bovalina (D, Australia U-23)
- Andrés Cubas (M, Paraguay)
- Tate Johnson (D, USA U-20)
- Jayden Nelson (M, Canada)
- Pedro Vite (M, Ecuador)
- Brian White (F, USA)