League News

Every MLS call-up: June 2025 international window

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MLSsoccer staff

The June 2025 international window features over 130 MLS players who will represent their countries in World Cup qualifiers, Gold Cup matches and friendlies.

This story will be updated as needed. Senior and youth call-ups are included.

Atlanta United

Austin FC

Charlotte FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Colorado Rapids

Columbus Crew

FC Dallas

D.C. United

Houston Dynamo FC

Sporting Kansas City

LA Galaxy

LAFC

Inter Miami CF

Minnesota United FC

CF Montréal

Nashville SC

New England Revolution

New York Red Bulls

New York City FC

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego FC

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

St. Louis CITY SC

Toronto FC

Vancouver Whitecaps FC

MLSsoccer staff -
@mls

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