Essentials

2026 Concacaf Champions Cup draw: 9 MLS teams learn opponents

25-CCC_PHI-Damiani

MLSsoccer staff

The 2026 Concacaf Champions Cup bracket is set after Tuesday's draw.

Seven of the nine MLS qualifiers learned their Round One opponent, while Inter Miami CF and Seattle Sounders FC await their matchup after receiving a bye to the Round of 16.

Round One: MLS matchups

Seven MLS clubs enter the tournament during Round One, which begins in February.

  • FC Cincinnati vs. O&M FC (Dominican Republic)
  • LAFC vs. Real España (Honduras)
  • Vancouver Whitecaps FC vs. Cartaginés (Costa Rica)
  • Nashville SC vs. Atlético Ottawa (Canada)
  • Philadelphia Union vs. Defence Force (Trinidad & Tobago)
  • San Diego FC vs. Pumas UNAM (Mexico)
  • LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito (Panama)

Round of 16: MLS matchups

Seattle (Leagues Cup 2025 winner) and Inter Miami (MLS Cup 2025 presented by Audi winner) earned an automatic bye into the Round of 16, which begins in March.

  • Seattle Sounders FC vs. winner of Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
  • Inter Miami FC vs. winner of Nashville SC vs. Atlético Ottawa

How teams qualified for Concacaf Champions Cup 2026

Schedule

The 2026 Concacaf Champions Cup has a direct elimination knockout stage format and contains five rounds: Round One, Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, and Final.

The first four stages include home and away play, while the Final is a single-leg match.

  • Round One: February 3-5 (Week 1), February 10-12 (Week 2), February 17-19 (Week 3), February 24-26 (Week 4)
  • Round of 16: March 10-12, March 17-19
  • Quarterfinals: April 7-9, April 14-16
  • Semifinals: April 28-30, May 5-7
  • Final: May 30
ROUND ONE
7 MLS teams
FC Cincinnati logo
FC Cincinnati

How Cincinnati qualified

  • 2025 Supporters' Shield standings

Opponent

  • O&M FC (Dominican Republic)
  • 2025 Concacaf Caribbean Cup runner-up

Winner faces (Round of 16)

  • Tigres UANL (Mexico) or Forge FC (Canada)
LA Galaxy logo
LA Galaxy

How LA qualified

  • 2025 Leagues Cup third place

Opponent

  • Sporting San Miguelito (Panama)
  • 2025 Concacaf Central American Cup play-in winner

Winner faces (Round of 16)

  • Mount Pleasant (Jamaica)
Los Angeles Football Club logo
Los Angeles Football Club

How LAFC qualified

  • 2025 Supporters' Shield standings

Opponent

  • Real España (Honduras)
  • 2025 Concacaf Central American Cup semifinals

Winner faces (Round of 16)

  • Alajuelense (Costa Rica)
Nashville SC logo
Nashville SC

How Nashville qualified

  • 2025 US Open Cup winner

Opponent

  • Atlético Ottawa (Canada)
  • 2025 Canadian Premier League winner

Winner faces (Round of 16)

  • Inter Miami CF (USA)
Philadelphia Union logo
Philadelphia Union

How Philadelphia qualified

  • 2025 Supporters' Shield winner

Opponent

  • Defence Force (Trinidad & Tobago)
  • 2025 Concacaf Caribbean Cup third place

Winner faces (Round of 16)

  • Club América (Mexico) or Olimpia (Honduras)
San Diego FC logo
San Diego FC

How San Diego qualified

  • 2025 Western Conference regular-season winner

Opponent

  • Pumas UNAM (Mexico)
  • 2024-25 LIGA MX overall standings

Winner faces (Round of 16)

  • Toluca (Mexico)
Vancouver Whitecaps FC logo
Vancouver Whitecaps FC

How Vancouver qualified

  • 2025 Supporters' Shield standings

Opponent

  • Cartaginés (Costa Rica)
  • 2025 Concacaf Central American Cup play-in winner

Winner faces (Round of 16)

  • Seattle Sounders FC (USA)
ROUND OF 16
2 MLS byes
Inter Miami CF logo
Inter Miami CF

How Miami qualified

  • 2025 MLS Cup winner

Round of 16 opponent

  • Nashville SC (USA) or Atlético Ottawa (Canada)
Seattle Sounders FC logo
Seattle Sounders FC

How Seattle qualified

  • 2025 Leagues Cup winner

Round of 16 opponent

  • Vancouver Whitecaps FC (Canada) or Cartaginés (Costa Rica)
MLSsoccer staff -
@mls

Related Stories

More News
More News
Video
Video