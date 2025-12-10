2026 Concacaf Champions Cup draw: 9 MLS teams learn opponents

The 2026 Concacaf Champions Cup bracket is set after Tuesday's draw.
Seven of the nine MLS qualifiers learned their Round One opponent, while Inter Miami CF and Seattle Sounders FC await their matchup after receiving a bye to the Round of 16.
Round One: MLS matchups
Seven MLS clubs enter the tournament during Round One, which begins in February.
- FC Cincinnati vs. O&M FC (Dominican Republic)
- LAFC vs. Real España (Honduras)
- Vancouver Whitecaps FC vs. Cartaginés (Costa Rica)
- Nashville SC vs. Atlético Ottawa (Canada)
- Philadelphia Union vs. Defence Force (Trinidad & Tobago)
- San Diego FC vs. Pumas UNAM (Mexico)
- LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito (Panama)
Round of 16: MLS matchups
Seattle (Leagues Cup 2025 winner) and Inter Miami (MLS Cup 2025 presented by Audi winner) earned an automatic bye into the Round of 16, which begins in March.
- Seattle Sounders FC vs. winner of Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
- Inter Miami FC vs. winner of Nashville SC vs. Atlético Ottawa
Schedule
The 2026 Concacaf Champions Cup has a direct elimination knockout stage format and contains five rounds: Round One, Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, and Final.
The first four stages include home and away play, while the Final is a single-leg match.
- Round One: February 3-5 (Week 1), February 10-12 (Week 2), February 17-19 (Week 3), February 24-26 (Week 4)
- Round of 16: March 10-12, March 17-19
- Quarterfinals: April 7-9, April 14-16
- Semifinals: April 28-30, May 5-7
- Final: May 30
How Cincinnati qualified
- 2025 Supporters' Shield standings
Opponent
- O&M FC (Dominican Republic)
- 2025 Concacaf Caribbean Cup runner-up
Winner faces (Round of 16)
- Tigres UANL (Mexico) or Forge FC (Canada)
How LA qualified
- 2025 Leagues Cup third place
Opponent
- Sporting San Miguelito (Panama)
- 2025 Concacaf Central American Cup play-in winner
Winner faces (Round of 16)
- Mount Pleasant (Jamaica)
How LAFC qualified
- 2025 Supporters' Shield standings
Opponent
- Real España (Honduras)
- 2025 Concacaf Central American Cup semifinals
Winner faces (Round of 16)
- Alajuelense (Costa Rica)
How Nashville qualified
- 2025 US Open Cup winner
Opponent
- Atlético Ottawa (Canada)
- 2025 Canadian Premier League winner
Winner faces (Round of 16)
- Inter Miami CF (USA)
How Philadelphia qualified
- 2025 Supporters' Shield winner
Opponent
- Defence Force (Trinidad & Tobago)
- 2025 Concacaf Caribbean Cup third place
Winner faces (Round of 16)
- Club América (Mexico) or Olimpia (Honduras)
How San Diego qualified
- 2025 Western Conference regular-season winner
Opponent
- Pumas UNAM (Mexico)
- 2024-25 LIGA MX overall standings
Winner faces (Round of 16)
- Toluca (Mexico)
How Vancouver qualified
- 2025 Supporters' Shield standings
Opponent
- Cartaginés (Costa Rica)
- 2025 Concacaf Central American Cup play-in winner
Winner faces (Round of 16)
- Seattle Sounders FC (USA)
How Miami qualified
- 2025 MLS Cup winner
Round of 16 opponent
- Nashville SC (USA) or Atlético Ottawa (Canada)
How Seattle qualified
- 2025 Leagues Cup winner
Round of 16 opponent
- Vancouver Whitecaps FC (Canada) or Cartaginés (Costa Rica)