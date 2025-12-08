FIFA World Cup 2026 schedule: All games, full list of matchups

The 2026 FIFA World Cup will feature 48 teams and 104 matches to be played in 16 cities across the United States, Canada and Mexico.
Sorted by round, here's where – and when – every game will unfold during the marquee tournament
GROUP STAGE
Thursday, June 11
- Mexico vs. South Africa (Group A) - Mexico City, Estadio Azteca
- South Korea vs. UEFA Playoff D Winner (Group A) - Guadalajara, Estadio Akron
Friday, June 12
- Canada vs. UEFA Playoff A Winner (Group B) - Toronto, BMO Field
- USA vs. Paraguay (Group D) - Los Angeles, SoFi Stadium
Saturday, June 13
- Haiti vs. Scotland (Group C) - Boston, Gillette Stadium
- Australia vs. UEFA Playoff C Winner (Group D) - Vancouver, BC Place
- Brazil vs. Morocco (Group C) - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Qatar vs. Switzerland (Group B) - San Francisco, Levi's Stadium
Sunday, June 14
- Ivory Coast vs. Ecuador (Group E) - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Germany vs. Curaçao (Group E) - Houston, NRG Stadium
- Netherlands vs. Japan (Group F) - Dallas, AT&T Stadium
- UEFA Playoff B Winner vs. Tunisia (Group F) - Monterrey, Estadio BBVA
Monday, June 15
- Spain vs. Cape Verde (Group H) - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Saudi Arabia vs. Uruguay (Group H) - Miami, Hard Rock Stadium
- Belgium vs. Egypt (Group G) - Seattle, Lumen Field
- Iran vs. New Zealand (Group G) - Los Angeles, SoFi Stadium
Tuesday, June 16
- France vs. Senegal (Group I) - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Intercontinental Playoff 2 Winner vs. Norway (Group I) - Boston, Gillette Stadium
- Argentina vs. Algeria (Group J) - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Austria vs. Jordan (Group J) - San Francisco, Levi's Stadium
Wednesday, June 17
- England vs. Croatia (Group L) - Dallas, AT&T Stadium
- Ghana vs. Panama (Group L) - Toronto, BMO Field
- Portugal vs. Intercontinental Playoff 1 Winner (Group K) - Houston, NRG Stadium
- Uzbekistan vs. Colombia (Group K) - Mexico City, Estadio Azteca
Thursday, June 18
- UEFA Playoff D Winner vs. South Africa (Group A) - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Switzerland vs. UEFA Playoff A Winner (Group A) - Los Angeles, SoFi Stadium
- Canada vs. Qatar (Group B) – Vancouver, BC Place
- Mexico vs. South Korea (Group A) – Guadalajara, Estadio Akron
Friday, June 19
- Brazil vs. Haiti (Group C) - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Scotland vs. Morocco (Group C) - Boston, Gillette Stadium
- UEFA playoff C vs. Paraguay (Group D) - San Francisco, Levi's Stadium
- USA vs. Australia (Group D) – Seattle, Lumen Field
Saturday, June 20
- Germany vs. Ivory Coast (Group E) - Toronto, BMO Field
- Ecuador vs. Curaçao (Group E) - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Netherlands vs. UEFA playoff B (Group F) - Houston, NRG Stadium
- Tunisia vs. Japan (Group F) - Monterrey, Estadio BBVA
Sunday, June 21
- Spain vs. Saudi Arabia (Group H) - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Uruguay vs. Cape Verde (Group H) - Miami, Hard Rock Stadium
- Belgium vs. Iran (Group G) - Los Angeles, SoFi Stadium
- New Zealand vs. Egypt (Group G) – Vancouver, BC Place
Monday, June 22
- France vs. Intercontinental Playoff 2 Winner (Group I) - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Norway vs. Senegal (Group I) - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Argentina vs. Austria (Group J) - Dallas, AT&T Stadium
- Jordan vs. Algeria (Group J) - San Francisco, Levi's Stadium
Tuesday, June 23
- England vs. Ghana (Group L) - Boston, Gillette Stadium
- Panama vs. Croatia (Group L) - Toronto, BMO Field
- Portugal vs. Uzbekistan (Group K) - Houston, NRG Stadium
- Colombia vs. Intercontinental Playoff 1 Winner (Group K) - Guadalajara, Estadio Akron
Wednesday, June 24
- Scotland vs. Brazil (Group C) - Miami, Hard Rock Stadium
- Morocco vs. Haiti (Group C) - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Canada vs. Switzerland (Group B) – Vancouver, BC Place
- UEFA Playoff A Winner vs. Qatar (Group B) - Seattle, Lumen Field
- Mexico vs. UEFA Playoff D Winner (Group A) - Mexico City, Estadio Azteca
- South Korea vs. South Africa (Group A) - Monterrey, Estadio BBVA
Thursday, June 25
- Ecuador vs. Germany (Group E) - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Curaçao vs. Ivory Coast (Group E) - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Tunisia vs. Netherlands (Group F) - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Japan vs. UEFA Playoff B Winner (Group F) - Dallas, AT&T Stadium
- USA vs. UEFA Playoff C Winner (Group D) – Los Angeles, SoFi Stadium
- Paraguay vs. Australia (Group D) - San Francisco, Levi's Stadium
Friday, June 26
- Norway vs. France (Group I) - Boston, Gillette Stadium
- Senegal vs. Intercontinental Playoff 2 (Group I) - Toronto, BMO Field
- New Zealand vs. Belgium (Group G) – Vancouver, BC Place
- Egypt vs. Iran (Group G) - Seattle, Lumen Field
- Uruguay vs. Spain (Group H) - Guadalajara, Estadio Akron
- Cape Verde vs. Saudi Arabia (Group H) - Houston, NRG Stadium
Saturday June 27
- Panama vs. England (Group L) - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Croatia vs. Ghana (Group L) - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Jordan vs. Argentina (Group J) - Dallas, AT&T Stadium
- Algeria vs. Austria (Group J) - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Colombia vs. Portugal (Group K) - Miami, Hard Rock Stadium
- Intercontinental Playoff 1 Winner vs. Uzbekistan (Group K) - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
ROUND OF 32
Sunday, June 28
- Match 73 - Group A runner-up vs. Group B Runner-up - Los Angeles, SoFi Stadium
Monday, June 29
- Match 74 - Group E Winner vs. Group A/B/C/D/F Third Place - Boston, Gillette Stadium
- Match 75 - Group F Winner vs. Group C Runner-Up - Monterrey, Estadio BBVA
- Match 76 - Group C Winner vs. Group F Runner-Up - Houston, NRG Stadium
Tuesday, June 30
- Match 77 - Group I Winner vs. Group C/D/F/G/H Third Place - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Match 78 - Group E Runner-Up vs. Group I Runner-Up - Dallas, AT&T Stadium
- Match 79 - Group A Winner vs. Group C/E/F/H/I Third Place - Mexico City, Estadio Azteca
Wednesday, July 1
- Match 80 - Group L Winner vs. Group E/H/I/J/K - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Match 81 - Group D Winner vs. Group B/E/F/I/J Third Place - San Francisco, Levi's Stadium
- Match 82 - Group G Winner vs. Group A/E/H/I/J Third Place - Seattle, Lumen Field
Thursday, July 2
- Match 83 - Group K Runner-Up vs. Group L Runner-Up - Toronto, BMO Field
- Match 84 - Group H Winner vs. Group J Runner-Up - Los Angeles, SoFi Stadium
- Match 85 - Group B Winner vs. Group E/F/G/I/J Third Place - Vancouver, BC Place
Friday, July 3
- Match 86 - Group J Winner vs. Group H Runner-Up - Miami, Hard Rock Stadium
- Match 87 - Group K Winner vs. Group D/E/I/J/L Third Place - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Match 88 - Group D Runner-up vs. Group G Runner-Up - Dallas, AT&T Stadium
ROUND OF 16
Saturday, July 4
- Match 89 - Winner Match 74 vs. Winner Match 77 - Philadelphia, Lincoln Financial Field
- Match 90 - Winner Match 73 vs. Winner Match 75 - Houston, NRG Stadium
Sunday, July 5
- Match 91 - Winner Match 76 vs. Winner Match 78 - New York/New Jersey, MetLife Stadium
- Match 92 - Winner Match 79 vs. Winner Match 80 - Mexico City, Estadio Azteca
Monday, July 6
- Match 93 - Winner Match 83 vs. Winner Match 84 - Dallas, AT&T Stadium
- Match 94 - Winner Match 81 vs. Winner Match 82 - Seattle, Lumen Field
Tuesday, July 7
- Match 95 - Winner Match 86 vs. Winner Match 88 - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
- Match 96 - Winner Match 85 vs. Winner Match 87 - Vancouver, BC Place
QUARTERFINALS
Thursday, July 9
- Match 97 - Winner Match 89 vs. Winner Match 90 - Boston, Gillette Stadium
Friday, July 10
- Match 98 - Winner Match 93 vs. Winner Match 94 - Los Angeles, SoFi Stadium
Saturday, July 11
- Match 99 - Winner Match 91 vs. Winner Match 92 - Miami, Hard Rock Stadium
- Match 100 - Winner Match 95 vs. Winner Match 96 - Kansas City, GEHA Field at Arrowhead Stadium
SEMIFINALS
Tuesday, July 14
- Match 101 - Winner Match 97 vs. Winner Match 98 - Dallas, AT&T Stadium
Wednesday, July 15
- Match 102 - Winner Match 99 vs. Winner Match 100 - Atlanta, Mercedes-Benz Stadium
THIRD PLACE
Saturday, July 18
- Match 103 - Loser Match 101 vs. Loser Match 102 - Miami, Hard Rock Stadium
FINAL
Sunday, July 19
- Match 104 - Winner Match 101 vs. Winner Match 102 - New York/New Jersey, MetLife Stadium