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Every MLS player by group: 2026 FIFA World Cup

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MLSsoccer staff

At the 2026 FIFA World Cup, MLS players will compete in 11 of the 12 groups.

Check out the full list below as games unfold from June 11 to July 19 across the US, Canada and Mexico.

Also, in case you missed it: the tournament features a record 44 MLS players representing 21 clubs and 17 countries.

Group A

South Africa

South Korea

Group B

Canada

Group C

Haiti

Group D

Australia

Paraguay

USA

Group E

None

Group F

Sweden

Tunisia

Group G

New Zealand

Group H

Cape Verde

Uruguay

Group I

Iraq

Group J

Argentina

Group K

Colombia

Group L

Croatia

Panama

MLSsoccer staff -
@mls

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