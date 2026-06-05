Every MLS player by group: 2026 FIFA World Cup

At the 2026 FIFA World Cup, MLS players will compete in 11 of the 12 groups.
Check out the full list below as games unfold from June 11 to July 19 across the US, Canada and Mexico.
Also, in case you missed it: the tournament features a record 44 MLS players representing 21 clubs and 17 countries.
Group A
South Africa
- Olwethu Makhanya (D, Philadelphia Union)
- Mbekezeli Mbokazi (D, Chicago Fire FC)
South Korea
- Son Heung-Min (F, LAFC)
Group B
Canada
- Mathieu Choinière (M, LAFC)
- Maxime Crépeau (GK, Orlando City)
- Stephen Eustáquio (M, LAFC)
- Richie Laryea (D, Toronto FC)
- Jonathan Osorio (M, Toronto FC)
- Jacob Shaffelburg (M, LAFC)
- Dayne St. Clair (GK, Inter Miami CF)
- Joel Waterman (D, Chicago Fire FC)
Group C
Haiti
- Louicius Deedson (F, FC Dallas)
- Derrick Etienne Jr. (F, Toronto FC)
- Danley Jean Jacques (M, Philadelphia Union)
Group D
Australia
- Lucas Herrington (D, Colorado Rapids)
- Aiden O'Neill (M, New York City FC)
- Kai Trewin (M, New York City FC)
Paraguay
- Miguel Almirón (M, Atlanta United)
- Andrés Cubas (M, Vancouver Whitecaps FC)
- Matías Galarza (M, Atlanta United)
- Braian Ojeda (M, Orlando City)
USA
- Max Arfsten (D, Columbus Crew)
- Sebastian Berhalter (M, Vancouver Whitecaps FC)
- Chris Brady (GK, Chicago Fire FC)
- Matt Freese (GK, New York City FC)
- Tim Ream (D, Charlotte FC)
- Miles Robinson (D, FC Cincinnati)
- Cristian Roldan (M, Seattle Sounders FC)
- Matt Turner (GK, New England Revolution)
Group E
None
Group F
Sweden
- Herman Johansson (D, FC Dallas)
Tunisia
- Rayan Elloumi (F, Vancouver Whitecaps FC)
Group G
New Zealand
- Michael Boxall (D, Minnesota United FC)
- Finn Surman (D, Portland Timbers)
Group H
Cape Verde
- CJ Dos Santos (GK, San Diego FC)
- Steven Moreira (D, Columbus Crew)
Uruguay
- Juan Manuel Sanabria (D, Real Salt Lake)
Group I
Iraq
- Ahmed Qasem (F, Nashville SC)
Group J
Argentina
- Rodrigo De Paul (M, Inter Miami CF)
- Lionel Messi (F, Inter Miami CF)
Group K
Colombia
- James Rodríguez (M, Minnesota United FC)
Group L
Croatia
- Petar Musa (F, FC Dallas)
- Marco Pašalić (F, Orlando City)
Panama
- Aníbal Godoy (M, San Diego FC)
- Carlos Harvey (M, Minnesota United FC)