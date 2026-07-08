Every MLS team's first game after the 2026 FIFA World Cup

We interrupt the 2026 FIFA World Cup festivities to remind fans that the MLS season restart is right around the corner.
Find out when your team returns to action and who they'll face as the Audi 2026 MLS Cup Playoffs race heats up.
Atlanta United
- Matchup: Away vs. Nashville SC
- When: Friday, July 17 | 8:10 pm ET
- Watch: Apple TV, FOX, FOX Deportes
Austin FC
- Matchup: Home vs. Seattle Sounders FC
- When: Wednesday, July 22 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Charlotte FC
- Matchup: Home vs. Atlanta United
- When: Wednesday, July 22 | 8:15 pm ET
- Watch: Apple TV, FS1, FOX Deportes
Chicago Fire FC
- Matchup: Home vs. Vancouver Whitecaps FC
- When: Thursday, July 16 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
FC Cincinnati
- Matchup: Home vs. Vancouver Whitecaps FC
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Colorado Rapids
- Matchup: Home vs. San Diego FC
- When: Wednesday, July 22 | 9:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Columbus Crew
- Matchup: Home vs. New York City FC
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
D.C. United
- Matchup: Away vs. Houston Dynamo FC
- When: Wednesday, July 22 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
FC Dallas
- Matchup: Away vs. Portland Timbers
- When: Wednesday, July 22 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Houston Dynamo FC
- Matchup: Home vs. D.C. United
- When: Wednesday, July 22 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Sporting Kansas City
- Matchup: Away vs. St. Louis CITY SC
- When: Thursday, July 16 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
LA Galaxy
- Matchup: Home vs. LAFC
- When: Friday, July 17 | 10:25 pm ET
- Watch: Apple TV, FOX, FOX Deportes
Los Angeles Football Club
- Matchup: Away vs. LA Galaxy
- When: Friday, July 17 | 10:25 pm ET
- Watch: Apple TV, FOX, FOX Deportes
Inter Miami CF
- Matchup: Home vs. Chicago Fire FC
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Minnesota United FC
- Matchup: Away vs. Sporting Kansas City
- When: Wednesday, July 22 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
CF Montréal
- Matchup: Home vs. Toronto FC
- When: Thursday, July 16 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV, TSN/RDS
Nashville SC
- Matchup: Home vs. Atlanta United
- When: Friday, July 17 | 8:10 pm ET
- Watch: Apple TV, FOX, FOX Deportes
New England Revolution
- Matchup: Home vs. Toronto FC
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Red Bull New York
- Matchup: Away vs. Philadelphia Union
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
New York City Football Club
- Matchup: Away vs. Columbus Crew
When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Orlando City
- Matchup: Away vs. San Jose Earthquakes
- When: Wednesday, July 22 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Philadelphia Union
- Matchup: Home vs. Red Bull New York
- When: Wednesday, July 22 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Portland Timbers
- Matchup: Away vs. Seattle Sounders FC
- When: Thursday, July 16 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Real Salt Lake
- Matchup: Away vs. LAFC
- When: Wednesday, July 22 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV, FS1, FOX Deportes
San Diego FC
- Matchup: Away vs. Colorado Rapids
- When: Wednesday, July 22 | 9:30 pm ET
- Watch: Apple TV
San Jose Earthquakes
- Matchup: Home vs. Orlando City
- When: Wednesday, July 22 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Seattle Sounders FC
- Matchup: Home vs. Portland Timbers
- When: Thursday, July 16 | 10:30 pm ET
- Watch: Apple TV
St. Louis CITY SC
- Matchup: Home vs. Sporting Kansas City
- When: Thursday, July 16 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV
Toronto FC
- Matchup: Away vs. CF Montréal
- When: Thursday, July 16 | 7:30 pm ET
- Watch: Apple TV, TSN/RDS
Vancouver Whitecaps FC
- Matchup: Away vs. Chicago Fire FC
- When: Thursday, July 16 | 8:30 pm ET
- Watch: Apple TV