2026 FIFA World Cup: All Squads

The 2026 FIFA World Cup is finally here, and all 48 teams have officially locked in their 26-man rosters for this summer's tournament.
Want to know which players will represent their countries on the game's biggest stage?
Check out all rosters below as games unfold from June 11 to July 19 across the United States, Mexico and Canada.
MLS players who were selected to play at the 2026 World Cup are in bold.
Group A
Goalkeepers (3): Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa
Defenders (6): Mateo Chávez, Jesús Gallardo, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez
Midfielders (10): Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, César Huerta, Erik Lira, Gilberto Mora, Orbelín Pineda, Luis Romo, Obed Vargas
Forwards (7): Roberto Alvarado, Santiago Gimenez, Armando González, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Alexis Vega
Goalkeepers (3): Sipho Chaine, Ricardo Goss, Ronwen Williams
Defenders (10): Bradley Cross, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya, Thabang Matuludi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi
Midfielders (5): Jayden Adams, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Kamogelo Sebelebele, Sphephelo Sithole
Forwards (8): Oswin Appollis, Lyle Foster, Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi, Iqraam Rayners, Themba Zwane
Goalkeepers (3): Jo Hyeon-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun
Defenders (10): Cho Yu-Min, Jens Castrop, Kim Min-Jae, Kim Moon-Hwan, Kim Tae-Hyeon, Lee Han-Beom, Lee Ki-Hyuk, Lee Tae-Seok, Park Jin-Seob, Seol Young-Woo
Midfielders (10): Bae Jun-Ho, Eom Ji-Sung, Hwang Hee-Chan, Hwang In-Beom, Kim Jin-Gyu, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In, Paik Seung-Ho, Yang Hyun-Jun
Forwards (3): Cho Gue-Sung, Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min
Goalkeepers (3): Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk
Defenders (9): Štěpán Chaloupek, Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima
Midfielders (9): Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský
Forwards (5): Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Adam Hložek, Jan Kuchta, Patrik Schick
Group B
Goalkeepers (3): Maxime Crépeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair
Defenders (9): Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman
Midfielders (10): Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg
Forwards (4): Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi
Goalkeepers (3): Osman Hadžikić, Nikola Vasilj, Martin Zlomislić
Defenders (8): Nidal Čelik, Amar Dedić, Dennis Hadžikadunić, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nihad Mujakić, Stjepan Radeljić
Midfielders (10): Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amir Hadžiahmetović, Ermin Mahmić, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić
Forwards (5): Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Jovo Lukić, Haris Tabaković
Goalkeepers (3): Mahmoud Abunada, Meshaal Barsham, Salah Zakaria
Defenders (8): Ayoub Alawi, Homam Al-Amin, Sultan Al-Brake, Hashmi Hussein, Boualem Khoukhi, Issa Laaye, Lucas Mendes, Pedro Miguel
Midfielders (6): Mohammed Al-Manai, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Abdulaziz Hatem, Jassem Jaber, Assim Madibo
Forwards (9): Youssef Abdulrazzaq, Akram Afif, Ahmed Alaa, Hassan Al-Haydos, Almoez Ali, Ahmed Al-Janahi, Edmilson Junior, Tahseen Mohammed, Mohammed Muntari
Goalkeepers (3): Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo
Defenders (8): Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer
Midfielders (9): Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Forwards (6): Zeki Amdouni, Breel Embolo, Noah Okafor, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Cedric Itten
Group C
Goalkeepers (3): Alisson, Ederson, Weverton
Defenders (9): Bremer, Danilo, Roger Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro, Douglas Santos, Léo Pereira, Wesley
Midfielders (5): Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Danilo Santos
Forwards (9): Matheus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Rayan, Vinícius Júnior
Goalkeepers (3): Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti
Defenders (9): Nayef Aguerd, Youssef Belammari, Issa Diop, Zakaria El Ouahdi, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine
Midfielders (7): Sofyan Amrabat, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Samir El Mourabet, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari
Forwards (7): Ayoube Amaimouni, Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi, Abdessamad Ezzalzouli, Yassine Gessime, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi
Goalkeepers (3): Josué Duverger, Alexander Pierre, Johnny Placide
Defenders (8): Ricardo Ade, Carlens Arcus, Hannes Delcroix, JK Duverne, Martin Experience, Duke Lacroix, Keeto Thermoncy, Wilguens Pauguain
Midfielders (6): Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Dominique Simon, Pierre Woodenski
Forwards (9): Josué Casimir, Louicius Deedson, Derrick Etienne Jr., Yassin Fortune, Wilson Isidor, Lenny Joseph, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Ruben Providence
Goalkeepers (3): Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly
Defenders (10): Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney
Midfielders (8): Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Tyler Fletcher, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay
Forwards (5): Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart
Replaced due to injury: Billy Gilmour
Group D
Goalkeepers (3): Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner
Defenders (10): Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty
Midfielders (6): Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman
Forwards (7): Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas
Goalkeepers (3): Roberto Junior Fernandez, Orlando Gill, Gaston Olveira
Defenders (8): Omar Alderete, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Juan Jose Caceres, Jose Canale, Gustavo Gomez, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez
Midfielders (8): Damian Bobadilla, Gustavo Caballero, Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Mauricio Magalhaes, Braian Ojeda, Alejandro Romero
Forwards (7): Miguel Almirón, Alex Arce, Gabriel Avalos, Julio Enciso, Isidro Pitta, Antonio Sanabria, Ramon Sosa
Goalkeepers (3): Patrick Beach, Paul Izzo, Mathew Ryan
Defenders (10): Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin
Midfielders (6): Cameron Devlin, Ajdin Hrustić, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Englster, Aiden O'Neill
Forwards (7): Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Touré, Nishan Velupilly, Cristian Volpato, Tete Yengi
Goalkeepers (3): Altay Bayindir, Ugurcan Cakir, Mert Gunok
Defenders (9): Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Zeki Celik, Ozan Kabak, Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Caglar Soyuncu, Samet Akaydin
Midfielders (7): Arda Güler, Can Uzun, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Salih Özcan
Forwards (7): Kenan Yildiz, Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu, Yunus Akgun, Oguz Aydin, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci
Group E
Goalkeepers (3): Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel
Defenders (12): Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Midfielders (7): Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz
Forwards (4): Maximillian Beier, Kai Havertz, Denis Undav, Nick Woltemade
Goalkeepers (3): Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room
Defenders (8): Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma
Midfielders (7): Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar'jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Forwards (8): Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Jearl Margaritha
Goalkeepers (3): Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban LaFont
Defenders (8): Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomande, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
Midfielders (6): Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri
Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessard, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi
Goalkeepers (3): Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle
Defenders (7): Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres
Midfielders (7): Jordy Alcívar, Moisés Caicedo, Denil Castillo, Alan Franco, Yaimar Medina, Kendry Páez, Pedro Vite
Forwards (9): Nilson Angulo, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo, Alan Minda, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez, Anthony Valencia, Enner Valencia, John Yeboah
Group F
Goalkeepers (3): Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen
Defenders (8): Nathan Aké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer
Midfielders (8): Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Guus Til, Quinten Timber
Forwards (7): Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst
Goalkeepers (3): Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki
Defenders (9): Kou Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe
Midfielders (8): Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka
Forwards (6): Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda
Goalkeepers (3): Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström
Defenders (10): Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Herman Johansson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson
Midfielders (7): Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli
Forwards (6): Taha Ali, Anthony Elenga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren
Replaced due to injury: Emil Holm
Goalkeepers (3): Sabri Ben Hassen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahmen
Defenders (9): Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hmida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valéry
Midfielders (7): Mortadha Ben Ouanes, Anes Ben Slimane, Hannibal, Ismaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud, Rani Khedira, Ellyes Skhiri
Forwards (7): Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chawat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saâd, Sebastian Tounekti
Group G
Goalkeepers (3): Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders
Defenders (9): Timothy Castange, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Midfielders (6): Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Forwards (8): Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
Goalkeepers (4): Mohamed Alaa, Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman
Defenders (8): Hossam Abdelmaguid, Ahmed Abou El Fotouh, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Karim Hafez, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia
Midfielders (6): Emam Ashour, Marwan Attia, Nabil Emad, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Mostafa Ziko
Forwards (7): Hamza Abdelkarim, Ibrahim Adel, Haissem Hassan, Omar Marmoush, Mohamed Salah, Trézéguet, Zizo
Goalkeepers (3): Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand
Defenders (9): Daniyal Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian
Midfielders (10): Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebbi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mehdi Torabi, Aria Yousefi
Forwards (5): Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanloo, Mehdi Taremi
Goalkeepers (3): Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud
Defenders (9): Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliott, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman
Midfielders (5): Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas
Forwards (9): Kosta Barbarouses, Matthew Garbett, Elijah Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine, Chris Wood
Group H
Goalkeepers (3): Unai Simón, David Raya, Joan García
Defenders (8): Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Eric García, Álex Grimaldo, Aymeric Laporte, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill
Midfielders (7): Álex Baena, Gavi, Mikel Merino, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi
Forwards (8): Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Yéremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal
Goalkeepers (3): Márcio da Rosa, CJ Dos Santos, Vozinha
Defenders (9): Sidny Cabral, Logan Costa, Diney, João Paulo Fernandes, Roberto Lopes, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Stopira
Midfielders (6): Telmo Arcanjo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Jair Semedo
Forwards (8): Jovane Cabral, Gilson Benchimol, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Hélio Varela
Goalkeepers (3): Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Owais, Ahmed Al-Kassar
Defenders (10): Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al Shamat, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi, Hassan Al Tambakti, Nawaf Boushal, Hassan Kadesh, Ali Lajami, Ali Majrashi, Jehad Thakri
Midfielders (9): Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Khalid Al Ghannam, Alaa Al Hejji, Ziyad Al Johani, Musab Al Juwayr, Mohamed Kanno, Sultan Mandash, Ayman Yahya
Forwards (4): Feras Al Brikan, Salem Al Dawsari, Abdullah Al Hamdan, Saleh Al Shehri
Goalkeepers (3): Santiago Mele, Fernando Muslera, Sergio Rochet
Defenders (8): Ronald Araujo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Matías Viña
Midfielders (12): Maximiliano Araújo, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar
Forwards (3): Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez, Federico Viñas
Group I
Goalkeepers (3): Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba
Defenders (9): Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano
Midfielders (5): N'Golo Kanté, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery
Forwards (9): Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thurman
Goalkeepers (3): Mory Diaw, Yehvann Diouf, Edouard Mendy
Defenders (9): Krepin Diatta, El Hadji Malick Diouf, Ismaïl Jakobs, Kalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck
Midfielders (7): Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Bara Sapoko Ndiaye, Pape Matar Sarr
Forwards (8): Assane Diao, Bamba Dieng, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr
Goalkeepers (3): Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib
Defenders (10): Hussein Ali, Merchas Doski, Akam Hashem, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Ahmed Yahya, Manaf Younis
Midfielders (8): Amir Al-Ammari, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Marko Farji, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem, Aimar Sher, Kevin Yakob
Forwards (5): Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Aymen Hussein, Ali Jassim, Ali Youssef
Goalkeepers (3): Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik
Defenders (9): Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås, Torbjørn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, David Møller Wolff, Leo Østigård, Julian Ryerson
Midfielders (11): Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt
Forwards (3): Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen
Group J
Goalkeepers (3): Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli
Defenders (8): Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico
Midfielders (7): Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes
Forwards (8): Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González, José Manuel López, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Nicolás Paz, Giuliano Simeone
Goalkeepers (3): Oussama Benbot, Melvin Mastil, Luca Zidane
Defenders (9): Achref Abada, Rayan Ait-Nouri, Mohamed Amine Tougai, Zineddine Belaid, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi
Midfielders (7): Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki
Forwards (7): Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Riyad Mahrez, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa
Goalkeepers (3): Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele
Defenders (8): David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Freidl, Philipp Lienhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Michael Svoboda
Midfielders (11): Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schöpf
Forwards (3): Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic
Goalkeepers (3): Yazeed Abulaila, Abdallah Al-Fakhouri, Nour Bani Attiah
Defenders (9): Mo Abualnadi, Husam Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Yazan Al-Arab, Saed Al-Rosan, Anas Badawi, Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Salim Obaid
Midfielders (7): Mohannad Abu Taha, Mohammad Al-Dawoud, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Ibrahim Sadeh
Forwards (7): Mohammad Abu Zrayq, Odeh Al-Fakhouri, Mahmoud Al-Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Azaizeh, Ali Olwan, Ibrahim Sabra
Group K
Goalkeepers (3): Diogo Costa, José Sá, Rui Silva
Defenders (9): Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Renato Veiga
Midfielders (6): Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Rúben Neves, Bernardo Silva, Vitinha
Forwards (8): Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Trincão
Goalkeepers (3): Mattieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi
Defenders (9): Dylan Batubinsika, Gédéon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Aaron Tshibola, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka
Midfielders (6): Gaël Kakuta, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki
Forwards (8): Cédric Bakambu, Simon Banza, Théo Bongonda, Brian Cipenga, Meschack Elia, Fiston Mayele, Nathaniël Mbuku, Yoane Wissa
Replaced due to injury: Rocky Bushiri
Goalkeepers (3): Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov, Utkir Yusupov
Defenders (10): Abdulla Abdullaev, Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev, Farrukh Sayfiev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov
Midfielders (10): Sherzod Esanov, Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev, Odiljon Hamrobekov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Jaloliddin Masharipov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov
Forwards (3): Azizbek Amonov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov
Goalkeepers (3): Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas
Defenders (8): Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez
Midfielders (10): Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez
Forwards (5): Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Cucho Hernández, Luis Suárez
Group L
Goalkeepers (3): Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defenders (9): Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones
Midfielders (7): Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forwards (7): Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins
Goalkeepers (3): Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Defenders (8): Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Joško Gvardiol, Kristijan Jakić, Marin Pongračić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković
Midfielders (9): Martin Baturina, Toni Fruk, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Luka Sučić, Petar Sučić, Nikola Vlašić
Forwards (6): Ante Budimir, Andrej Kramarić, Igor Matanović, Petar Musa, Marco Pašalić, Ivan Perišić
Goalkeepers (3): Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi
Defenders (10): Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Elisha Owusu, Kojo Oppong Peprah, Abdul Baba Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya
Midfielders (5): Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi
Forwards (8): Jordan Ayew, Christopher Bonsu Baah, Prince Kwabena Adu, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Iñaki Williams
Goalkeepers (3): Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Samudio
Defenders (10): Andrés Andrade, César Blackman, José Córdoba, Eric Davis, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez, Roderick Miller, Amir Murillo, Jiovany Ramos
Midfielders (9): Yoel Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Azarías Londoño, Cristian Martínez, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, César Yanis
Forwards (4): Ismael Díaz, José Fajardo, Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman