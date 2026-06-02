2026 FIFA World Cup: All Squads

Goalkeepers (3): Maxime Crépeau , Owen Goodman, Dayne St. Clair

Defenders (9): Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea , Niko Sigur, Joel Waterman

Midfielders (10): Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg