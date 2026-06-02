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2026 FIFA World Cup: All Squads

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MLSsoccer staff

The 2026 FIFA World Cup is finally here, and all 48 teams have officially locked in their 26-man rosters for this summer's tournament.

Want to know which players will represent their countries on the game's biggest stage?

Check out all rosters below as games unfold from June 11 to July 19 across the United States, Mexico and Canada.

MLS players who were selected to play at the 2026 World Cup are in bold.

Group A

Mexico logo
Mexico

Goalkeepers (3): Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa

Defenders (6): Mateo Chávez, Jesús Gallardo, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez

Midfielders (10): Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, César Huerta, Erik Lira, Gilberto Mora, Orbelín Pineda, Luis Romo, Obed Vargas

Forwards (7): Roberto Alvarado, Santiago Gimenez, Armando González, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Alexis Vega

South Africa logo
South Africa

Goalkeepers (3): Sipho Chaine, Ricardo Goss, Ronwen Williams

Defenders (10): Bradley Cross, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya, Thabang Matuludi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi

Midfielders (5): Jayden Adams, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Kamogelo Sebelebele, Sphephelo Sithole

Forwards (8): Oswin Appollis, Lyle Foster, Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi, Iqraam Rayners, Themba Zwane

South Korea logo
South Korea

Goalkeepers (3): Jo Hyeon-Woo, Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun

Defenders (10): Cho Yu-Min, Jens Castrop, Kim Min-Jae, Kim Moon-Hwan, Kim Tae-Hyeon, Lee Han-Beom, Lee Ki-Hyuk, Lee Tae-Seok, Park Jin-Seob, Seol Young-Woo 

Midfielders (10): Bae Jun-Ho, Eom Ji-Sung, Hwang Hee-Chan, Hwang In-Beom, Kim Jin-Gyu, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In, Paik Seung-Ho, Yang Hyun-Jun

Forwards (3): Cho Gue-Sung, Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min

Czech Republic logo
Czech Republic

Goalkeepers (3): Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Defenders (9): Štěpán Chaloupek, Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Midfielders (9): Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Forwards (5): Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Adam Hložek, Jan Kuchta, Patrik Schick

Group B

Canada logo
Canada

Goalkeepers (3): Maxime Crépeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair

Defenders (9): Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman

Midfielders (10): Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg

Forwards (4): Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi

Bosnia and Herzegovina logo
Bosnia and Herzegovina

Goalkeepers (3): Osman Hadžikić, Nikola Vasilj, Martin Zlomislić

Defenders (8): Nidal Čelik, Amar Dedić, Dennis Hadžikadunić, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nihad Mujakić, Stjepan Radeljić

Midfielders (10): Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amir Hadžiahmetović, Ermin Mahmić, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić 

Forwards (5): Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Jovo Lukić, Haris Tabaković

Qatar logo
Qatar

Goalkeepers (3): Mahmoud Abunada, Meshaal Barsham, Salah Zakaria

Defenders (8): Ayoub Alawi, Homam Al-Amin, Sultan Al-Brake, Hashmi Hussein, Boualem Khoukhi,  Issa Laaye, Lucas Mendes, Pedro Miguel

Midfielders (6): Mohammed Al-Manai, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Abdulaziz Hatem, Jassem Jaber, Assim Madibo

Forwards (9): Youssef Abdulrazzaq, Akram Afif, Ahmed Alaa, Hassan Al-Haydos, Almoez Ali, Ahmed Al-Janahi, Edmilson Junior, Tahseen Mohammed, Mohammed Muntari

Switzerland logo
Switzerland

Goalkeepers (3): Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defenders (8): Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Midfielders (9): Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Forwards (6): Zeki Amdouni, Breel Embolo, Noah Okafor, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Cedric Itten

Group C

Brazil logo
Brazil

Goalkeepers (3): Alisson, Ederson, Weverton

Defenders (9): Bremer, Danilo, Roger Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro, Douglas Santos, Léo Pereira, Wesley

Midfielders (5): Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Danilo Santos

Forwards (9): Matheus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Rayan, Vinícius Júnior

Morocco logo
Morocco

Goalkeepers (3): Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Defenders (9): Nayef Aguerd, Youssef Belammari, Issa Diop, Zakaria El Ouahdi, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine

Midfielders (7): Sofyan Amrabat, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Samir El Mourabet, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari

Forwards (7): Ayoube Amaimouni, Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi, Abdessamad Ezzalzouli, Yassine Gessime, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi

Haiti logo
Haiti

Goalkeepers (3): Josué Duverger, Alexander Pierre, Johnny Placide

Defenders (8): Ricardo Ade, Carlens Arcus, Hannes Delcroix, JK Duverne, Martin Experience, Duke Lacroix, Keeto Thermoncy, Wilguens Pauguain

Midfielders (6): Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Dominique Simon, Pierre Woodenski

Forwards (9): Josué Casimir, Louicius Deedson, Derrick Etienne Jr., Yassin Fortune, Wilson Isidor, Lenny Joseph, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Ruben Providence

Scotland logo
Scotland

Goalkeepers (3): Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly

Defenders (10): Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Midfielders (8): Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Tyler Fletcher, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay

Forwards (5): Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart

Replaced due to injury: Billy Gilmour

Group D

United States logo
United States

Goalkeepers (3): Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defenders (10): Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Midfielders (6): Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forwards (7): Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

Paraguay logo
Paraguay

Goalkeepers (3): Roberto Junior Fernandez, Orlando Gill, Gaston Olveira

Defenders (8): Omar Alderete, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Juan Jose Caceres, Jose Canale, Gustavo Gomez, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez

Midfielders (8): Damian Bobadilla, Gustavo Caballero, Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Mauricio Magalhaes, Braian Ojeda, Alejandro Romero

Forwards (7): Miguel Almirón, Alex Arce, Gabriel Avalos, Julio Enciso, Isidro Pitta, Antonio Sanabria, Ramon Sosa

Australia logo
Australia

Goalkeepers (3): Patrick Beach, Paul Izzo, Mathew Ryan

Defenders (10): Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Midfielders (6): Cameron Devlin, Ajdin Hrustić, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Englster, Aiden O'Neill

Forwards (7): Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Touré, Nishan Velupilly, Cristian Volpato, Tete Yengi

Turkey logo
Turkey

Goalkeepers (3):  Altay Bayindir, Ugurcan Cakir, Mert Gunok

Defenders (9): Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Zeki Celik, Ozan Kabak, Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Caglar Soyuncu, Samet Akaydin

Midfielders (7): Arda Güler, Can Uzun, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Salih Özcan

Forwards (7): Kenan Yildiz, Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu, Yunus Akgun, Oguz Aydin, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci

Group E

Germany logo
Germany

Goalkeepers (3): Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Defenders (12): Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Midfielders (7): Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz

Forwards (4): Maximillian Beier, Kai Havertz, Denis Undav, Nick Woltemade

Curaçao logo
Curaçao

Goalkeepers (3): Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room

Defenders (8): Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma

Midfielders (7): Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar'jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe

Forwards (8): Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Jearl Margaritha

Ivory Coast logo
Ivory Coast

Goalkeepers (3): Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban LaFont

Defenders (8): Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomande, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Midfielders (6): Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri

Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessard, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi

Ecuador logo
Ecuador

Goalkeepers (3): Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle

Defenders (7): Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres

Midfielders (7): Jordy Alcívar, Moisés Caicedo, Denil Castillo, Alan Franco, Yaimar Medina, Kendry Páez, Pedro Vite

Forwards (9): Nilson Angulo, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo, Alan Minda, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez, Anthony Valencia, Enner Valencia, John Yeboah

Group F

Netherlands logo
Netherlands

Goalkeepers (3): Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Defenders (8): Nathan Aké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer

Midfielders (8): Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Guus Til, Quinten Timber

Forwards (7): Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst

Japan logo
Japan

Goalkeepers (3): Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defenders (9): Kou Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Midfielders (8): Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Forwards (6): Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Sweden logo
Sweden

Goalkeepers (3): Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström

Defenders (10): Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Herman Johansson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson

Midfielders (7): Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Forwards (6): Taha Ali, Anthony Elenga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren

Replaced due to injury: Emil Holm

Tunisia logo
Tunisia

Goalkeepers (3): Sabri Ben Hassen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahmen

Defenders (9): Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hmida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valéry

Midfielders (7): Mortadha Ben Ouanes, Anes Ben Slimane, Hannibal, Ismaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud, Rani Khedira, Ellyes Skhiri

Forwards (7): Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chawat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saâd, Sebastian Tounekti

Group G

Belgium logo
Belgium

Goalkeepers (3): Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defenders (9): Timothy Castange, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Midfielders (6): Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forwards (8): Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Egypt logo
Egypt

Goalkeepers (4): Mohamed Alaa, Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman

Defenders (8): Hossam Abdelmaguid, Ahmed Abou El Fotouh, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Karim Hafez, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia

Midfielders (6): Emam Ashour, Marwan Attia, Nabil Emad, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Mostafa Ziko

Forwards (7): Hamza Abdelkarim, Ibrahim Adel, Haissem Hassan, Omar Marmoush, Mohamed Salah, Trézéguet, Zizo

Iran logo
Iran

Goalkeepers (3): Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defenders (9): Daniyal Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian

Midfielders (10): Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebbi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Forwards (5): Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanloo, Mehdi Taremi

New Zealand logo
New Zealand

Goalkeepers (3): Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Defenders (9): Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliott, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Midfielders (5): Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas

Forwards (9): Kosta Barbarouses, Matthew Garbett, Elijah Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine, Chris Wood

Group H

Spain logo
Spain

Goalkeepers (3): Unai Simón, David Raya, Joan García 

Defenders (8): Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Eric García, Álex Grimaldo, Aymeric Laporte, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill

Midfielders (7): Álex Baena, Gavi, Mikel Merino, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi

Forwards (8): Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Yéremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal

Cape Verde logo
Cape Verde

Goalkeepers (3): Márcio da Rosa, CJ Dos Santos, Vozinha

Defenders (9): Sidny Cabral, Logan Costa, Diney, João Paulo Fernandes, Roberto Lopes, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Stopira

Midfielders (6): Telmo Arcanjo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Jair Semedo

Forwards (8): Jovane Cabral, Gilson Benchimol, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Hélio Varela

Saudi Arabia logo
Saudi Arabia

Goalkeepers (3): Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Owais, ​Ahmed Al-Kassar

Defenders (10): Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al Shamat, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi, Hassan Al Tambakti, Nawaf Boushal, Hassan Kadesh, Ali Lajami, Ali Majrashi, Jehad Thakri

Midfielders (9): Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Khalid Al Ghannam, Alaa ⁠Al ​Hejji, Ziyad Al Johani, Musab Al Juwayr, Mohamed Kanno, Sultan Mandash, Ayman ​Yahya

Forwards (4): Feras Al Brikan, Salem Al Dawsari, Abdullah Al Hamdan, Saleh Al Shehri

Uruguay logo
Uruguay

Goalkeepers (3): Santiago Mele, Fernando Muslera, Sergio Rochet

Defenders (8): Ronald Araujo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Matías Viña

Midfielders (12): Maximiliano Araújo,  Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar

Forwards (3): Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez, Federico Viñas

Group I

France logo
France

Goalkeepers (3): Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba 

Defenders (9): Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Midfielders (5): N'Golo Kanté, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery

Forwards (9): Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thurman

Senegal logo
Senegal

Goalkeepers (3): Mory Diaw, Yehvann Diouf, Edouard Mendy

Defenders (9): Krepin Diatta, El Hadji Malick Diouf, Ismaïl Jakobs, Kalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck

Midfielders (7): Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Bara Sapoko Ndiaye, Pape Matar Sarr

Forwards (8): Assane Diao, Bamba Dieng, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ibrahim Mbaye, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr

Iraq logo
Iraq

Goalkeepers (3): Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Defenders (10): Hussein Ali, Merchas Doski, Akam Hashem, Zaid ⁠Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon, ​Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Ahmed Yahya, Manaf Younis

Midfielders (8): Amir Al-Ammari, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Marko ⁠Farji, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem, Aimar Sher, Kevin Yakob

Forwards (5): Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Aymen Hussein, Ali Jassim, Ali Youssef

Norway logo
Norway

Goalkeepers (3): Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defenders (9): Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås, Torbjørn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, David Møller Wolff, Leo Østigård, Julian Ryerson

Midfielders (11): Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt

Forwards (3): Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen

Group J

Argentina logo
Argentina

Goalkeepers (3): Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli

Defenders (8): Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico

Midfielders (7): Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes

Forwards (8): Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González, José Manuel López, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Nicolás Paz, Giuliano Simeone

Algeria logo
Algeria

Goalkeepers (3): Oussama Benbot, Melvin Mastil, Luca Zidane

Defenders (9): Achref Abada, Rayan Ait-Nouri, Mohamed Amine Tougai, Zineddine Belaid, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi

Midfielders (7): Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki

Forwards (7): Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Riyad Mahrez, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa

Austria logo
Austria

Goalkeepers (3): Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele

Defenders (8): David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Freidl, Philipp Lienhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Michael Svoboda

Midfielders (11): Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schöpf

Forwards (3): Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic

Jordan logo
Jordan

Goalkeepers (3): Yazeed Abulaila, Abdallah Al-Fakhouri, Nour Bani Attiah

Defenders (9): Mo Abualnadi, Husam Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Yazan Al-Arab, Saed Al-Rosan, Anas Badawi, Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Salim Obaid

Midfielders (7): Mohannad Abu Taha, Mohammad Al-Dawoud, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Ibrahim Sadeh

Forwards (7): Mohammad Abu Zrayq, Odeh Al-Fakhouri, Mahmoud Al-Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Azaizeh, Ali Olwan, Ibrahim Sabra

Group K

Portugal logo
Portugal

Goalkeepers (3): Diogo Costa, José Sá, Rui Silva

Defenders (9): Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Renato Veiga

Midfielders (6): Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Rúben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Forwards (8): Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Trincão

DR Congo logo
DR Congo

Goalkeepers (3): Mattieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Defenders (9): Dylan Batubinsika, Gédéon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Aaron Tshibola, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Midfielders (6): Gaël Kakuta, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki

Forwards (8): Cédric Bakambu, Simon Banza, Théo Bongonda, Brian Cipenga, Meschack Elia, Fiston Mayele, Nathaniël Mbuku, Yoane Wissa

Replaced due to injury: Rocky Bushiri

Uzbekistan logo
Uzbekistan

Goalkeepers (3): Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov, Utkir Yusupov

Defenders (10): Abdulla Abdullaev, Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev, Farrukh Sayfiev, Avazbek Ulmasaliev,  Jakhongir Urozov

Midfielders (10): Sherzod Esanov, Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev, Odiljon Hamrobekov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Jaloliddin Masharipov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov

Forwards (3): Azizbek Amonov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov

Colombia logo
Colombia

Goalkeepers (3): Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defenders (8): Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez 

Midfielders (10): Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Forwards (5): Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Cucho Hernández, Luis Suárez

Group L

England logo
England

Goalkeepers (3): Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defenders (9): Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Midfielders (7): Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forwards (7): Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Croatia logo
Croatia

Goalkeepers (3): Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defenders (8): Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Joško Gvardiol, Kristijan Jakić, Marin Pongračić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković

Midfielders (9): Martin Baturina, Toni Fruk, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Luka Sučić, Petar Sučić, Nikola Vlašić

Forwards (6): Ante Budimir, Andrej Kramarić, Igor Matanović, Petar Musa, Marco Pašalić, Ivan Perišić

Ghana logo
Ghana

Goalkeepers (3): Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi

Defenders (10): Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Elisha Owusu, Kojo Oppong Peprah, Abdul Baba Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya

Midfielders (5): Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi

Forwards (8): Jordan Ayew, Christopher Bonsu Baah, Prince Kwabena Adu, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Iñaki Williams

Panama logo
Panama

Goalkeepers (3): Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Samudio

Defenders (10): Andrés Andrade, César Blackman, José Córdoba, Eric Davis, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez, Roderick Miller, Amir Murillo, Jiovany Ramos

Midfielders (9): Yoel Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Azarías Londoño, Cristian Martínez, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, César Yanis

Forwards (4): Ismael Díaz, José Fajardo, Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman

MLSsoccer staff -
@mls

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