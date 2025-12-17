SuperDraft

2026 MLS SuperDraft eligible players

Superdraft-eligibleplayers

MLSsoccer staff

Major League Soccer has announced the eligible player list for the 2026 MLS SuperDraft on Thursday, December 18 (2 pm ET).

Teams can select from 436 players representing 150 different schools. D.C. United own the top pick, with Atlanta United (second), FC Dallas (third), Sporting Kansas City (fourth), and Orlando City (fifth) rounding out the top five.

SuperDraft coverage can be found on MLSsoccer.com and MLS social handles. The full list is subject to change.

  1. Abbey, Ian – F – Providence College | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
  2. Abonnel, Jeremi – GK – Saint Louis University
  3. Adams, Luke – D – University of Tulsa
  4. Agunbiade, Remi – F – University of Akron
  5. Agyabeng, Kwaku – M – Clemson University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  6. Akau, Dylan – D – University of Denver | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  7. Akoum, Victor – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  8. Aktan, Jett – D – Old Dominion University | MLS NEXT Academy: TSF Academy
  9. Akulov, Egor – D – University of Washington
  10. Album, Chris – F – University of Wisconsin Green Bay
  11. Alexander, Ben – D – Boston University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  12. Almeida, Lucas – F – Siena University
  13. Alvardo, Diegoarmando – D – Marquette University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  14. Alvarez, Beltran – M – Virginia Tech
  15. Aman, Richie – F – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
  16. Amaral, Lorenzo – F – Brown University
  17. Amaro, Jaime – M – Bryant University
  18. Amaya, Jefferson – M – High Point University
  19. Ampofo, William – M – University of North Carolina Wilmington
  20. Anderson, Shane – F – Purdue University Fort Wayne
  21. Aoki, Rui – D – University of Vermont
  22. Arlotti, Alessandro – F – Duke University | MLS NEXT Academy: Boston Bolts
  23. Armstrong, Andrew – F – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Monmouth
  24. Arras, Filip – M – California State University Bakersfield
  25. Asare, Michael – F – Boston College
  26. Aurelien, Gilles – M – Utah Valley University
  27. Avery, Miles – D – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  28. Awoudor, Clarence – F – University of Central Florida
  29. Ayala, Vicente – M – University of San Diego
  30. Ayella, Dominic – F – Lindsey Wilson University
  31. Baafi, Alfred – F – High Point University
  32. Babineau, Travis – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
  33. Bahena, Cesar – F – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  34. Baker, Mitchell – F – Georgetown University
  35. Bank, Palmer – D – Stanford University
  36. Barclay, Jemone – F – University of North Carolina Charlotte
  37. Barger, Alex – D – Indiana University
  38. Barnett, Draven – M – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  39. Barnum, Bryce – D – University of California San Diego | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  40. Baucher, Mathias – M – University of Missouri Kansas City
  41. Baumgartner, Christian – D – DePaul University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  42. Beason, Brayden – F – University of San Francisco
  43. Beauvois, Triton – F – University of Virginia | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  44. Bebej, Kyle – D – Marquette University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  45. Beckwith, Liam – M – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  46. Bedouret, Tomas – M – University of Pittsburgh
  47. Belong, Jalen – F – University of Massachusetts Amherst | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  48. Bengard, Aiden – D – California State University Fullerton
  49. Berge, Riley – D – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  50. Bertelli, Ugo – F – Virginia Tech
  51. Bezerra, Luka – F – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  52. Billo Diop, Mamadou – F – Colorado Rapids 2
  53. Bilow, Ashton – M – Ohio State University
  54. Bjornsson, Ulfur – F – Duke University
  55. Blackwell, Rohan – D – University of North Georgia | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  56. Boccuzzo, David – M – Florida International University | MLS NEXT Academy: Orlando City
  57. Bokota, Elie – F – Loyola Marymount University
  58. Bordoy, Anders – F – University of Pittsburgh
  59. Boring, Jack – D – University of Louisville
  60. Borkovic, Marko – F – Ohio State University
  61. Borso, Wyatt – F – University of Notre Dame
  62. Boudinar, Younes – M – University of Central Florida
  63. Box, Kevin – GK – University of California Los Angeles
  64. Bracken Serra, Kieran – M – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: Silicon Valley SA, Lamorinda SC
  65. Brink, Marten – GK – Marquette University
  66. Brown, Abraham – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Total Futbol Academy
  67. Brown, Andrew – D – University of California Los Angeles
  68. Bruletti, Cristiano – M – Indiana University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  69. Brummett, Austin – F – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Seacoast United, Red Bull New York
  70. Brunet, Charles-Emile – M – Southern Methodist University
  71. Budler, Mitch – GK – University of Akron
  72. Bull, Owen – F – Yale University
  73. Burko, Daniel – F – Hofstra University
  74. Burns, Trevor – M – Duke University
  75. Burns, Luke – M – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Phoenix Rising FC
  76. Cabrera, Nestor – M – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  77. Carbone, Matteo – D – University of the Pacific
  78. Carmichael, Gavin – D – University of North Carolina Wilmington
  79. Carnevale, Westin – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: PA Classics
  80. Caton, Tyler – M – North Carolina State University
  81. Cayelli, Patrick – M – University of Pennsylvania
  82. Cence, Matt – M – University of Massachusetts
  83. Christou, Constantinos – M – West Virginia University
  84. Clarke-Tosczak, Nikos – D – University of Portland | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  85. Clarkson, Jack – M – University of North Carolina Wilmington | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  86. Cleary, Will – D – Stanford University
  87. Clothier, Riley – D – Belmont University
  88. Colici, Razvan – M – Concordia University
  89. Conlon, Sebastian – GK – University of Kentucky
  90. Consoloni, Leonardo – M – Florida International University
  91. Cortez, John Carlos (JC) – D – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  92. Costabile, Luca – D – University of Maryland
  93. Cruthers, Cole – M – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  94. Dade, Ky Mani – GK – Loyola Marymount University | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
  95. D'Agostino, Blake – F – California Baptist University
  96. Dahl, Lasse – F – University of Pittsburgh
  97. Dale, Joe – M – University of Washington
  98. Dalton, Ciaran – GK – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  99. Dawson, Connor – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  100. De Coteau, Jabari – D – Xavier University
  101. De Gannes, Andrew – D – Oregon State University
  102. De La Torre, Jose – M – California State University Fullerton
  103. De La Torre, Alejandro – GK – University of the Incarnate Word
  104. De Vicente Espinosa, Jesus – D – University of Virginia
  105. Diarra, Mamadou – F – Florida Atlantic University
  106. Dickerson, Charlie – D – Providence College | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  107. DiClemente, Thomas – D – York University
  108. Dikko, Adebayo – D – University of Dayton
  109. Dildy, Brad – D – Belmont University
  110. D'lppolito, Daniel – M – Fordham University
  111. Dobrijevic, Stefan – F – University of Akron
  112. Dobruna, Dren – D – University of Dayton | MLS NEXT Academy: New York City FC
  113. Dodzi, Charles – M – Tacoma Defiance
  114. Doidge, James – M – Metropolitan State University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  115. Dossmann, Niklas – D – San Jose State University
  116. Dovlo, Enzo – D – University of North Carolina Greensboro
  117. Durham, Kyle – GK – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Met Oval
  118. Dymora, Eryk – GK – Duke University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  119. Eaton, Robert – GK – United States Naval Academy  | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  120. Elgersma, Troy – M – American University
  121. Eliuda, James – M – George Mason University
  122. Elizalde, Cesar (Danny) – D – University of the Incarnate Word
  123. Emojong, Isaac – M – Utah Valley University | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC, Barca Residency Academy
  124. Engmann, Christian – D – San Diego State University
  125. Escorcia, Daniel – M – Southern Methodist University
  126. Etienne, Omre – D – Saint Peter's University  | MLS NEXT Academy: Columbus Crew, TSF Academy
  127. Fava, Luca – D – University of San Diego
  128. Ferguson, Mitch – D – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  129. Fernandez Kim, Lucas – M – Oregon State University
  130. Finn, Jackson – F – Biola University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  131. Fisher, Ben – M – University of North Carolina Charlotte | MLS NEXT Academy: D.C. United
  132. Flanagan, Jack – M – University of Notre Dame
  133. Floki Stephensen, Olafur – D – Clemson University
  134. Flowers, Quentin – M – Indiana University Indianapolis | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  135. Forcelini, Cooper – M – Xavier University
  136. Forfor, Eyifehn – M – California State University Northridge | MLS NEXT Academy: Minnesota United FC
  137. Fornes, Bruno – D – Lindenwood University
  138. Fravolini Whitchurch, Giuliano – D – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  139. Friedberg, Ryan – GK – Cornell University
  140. Friedman, Jakob – F – Monmouth University
  141. Fritz, Kimito – D – University of North Carolina Greensboro
  142. Frogson, Callum – D – University of North Carolina Chapel Hill
  143. Gajadhar, Jason – M – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  144. Garnette, Micaah – M – University of Portland | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Monmouth
  145. Geho, Brady – F – University of Maryland Baltimore County
  146. Gilleard-Soriano, Alfonso – D – Florida International University
  147. Gilman, Jackson – D – University of Pittsburgh | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
  148. Godinho, Aidan – M – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Orlando City
  149. Gogo Peters, Jamin – F – Brown University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  150. Gold, Noah – D – College of Charleston
  151. Gonzalez, Aiden – M – Lehigh University | MLS NEXT Academy: Sporting Athletic Club
  152. Gosch, Bryson – D – University of Missouri Kansas City
  153. Goulding, Benjamin – F – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  154. Gozo, Elijah – F – Utah Valley University | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
  155. Grant, Toby – D – University of Vermont
  156. Griffith, Colin – F – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  157. Groeneveld, Dylan – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  158. Gueye, Yusef – M – Lehigh University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  159. Guske, Liam – D – Seton Hall University | MLS NEXT Academy: Orlando City
  160. Gyamfi, Osei – F – University of North Carolina Wilmington
  161. Gyan, Ransford – F – Clemson University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  162. Hall, Noah – D – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  163. Hammond, Luke – D – Seattle University
  164. Hardin, Ethan – M – Biola University | MLS NEXT Academy: Inter Miami CF
  165. Hart, Mason – GK – University of North Carolina Charlotte | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  166. Haruna, Issah – M – University of North Carolina Greensboro
  167. Healy, Taig – M – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Seacoast United
  168. Heffess, Isaac – D – North Carolina State University
  169. Helfrich, Matthew – D – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  170. Herceg, Niklas – GK – University of Vermont
  171. Hernandez, Miguel-Angel – GK – University of Portland | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
  172. Herrera, D'Alessandro – M – Houston Christian University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  173. Hestad, Asher – D – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
  174. Highfield, Joe – F – University of Portland
  175. Hjalmarsson, Anton – F – University of Portland
  176. Holmes, Ryan – M – Marshall University
  177. Holmstrom, Noah – D – Georgia Southern University
  178. Holt, Roman – D – High Point University
  179. Hooper, Dylan – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  180. Hormozi, Bardia – F – Princeton University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  181. Hot, Kenan – M – Duke University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York, New York City FC
  182. Hrvojevic, Markie – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
  183. Huggins, Avery – D – California State University Fullerton
  184. Hunt, Jack – M – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  185. Hut, Tomas – GK – Syracuse University
  186. Hutzel, Luke – M – Furman University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  187. Ibrahim, Mohammed – M – Virginia Commonwealth University
  188. Iniguez, Angel – M – San Jose State University | MLS NEXT Academy: San Francisco Glens
  189. Jallow, Omar – F – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Southern Soccer Academy
  190. James, Noah – M – University of San Diego
  191. Jasinski, Jack – D – Princeton University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
  192. Jiana, Mamadi – F – Bryant University | MLS NEXT Academy: Boston Bolts
  193. Johnson, Mikey – F – University of Delaware
  194. Johnson, Koven – M – High Point University | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
  195. Joseph, Samuel – GK – Virginia Tech  | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  196. Juarez, Allan – M – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
  197. Junior, Florentino – M – James Madison University
  198. Kamdem, Ashton – D – University of Akron | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  199. Kamienski, Drew – D – University of California Santa Barbara
  200. Kamrath, Lukas – D – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club, Tampa Bay United
  201. Karumanchi, Tarun – M – University of California Los Angeles
  202. Kaufmann, Oskar – F – University of South Carolina Upstate
  203. Kauschke, Til – M – Seton Hall University
  204. Keller, Collin – D – University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  205. Kelly, Zac – GK – Michigan State University
  206. Kelly, Keegan – F – University of Denver
  207. Kelp, Lasse – D – University of Maryland
  208. Kenison, Alec – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  209. Kinsella, Nolan – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago FC United, Indy Eleven
  210. Kipnusu, Preston – F – Drake University
  211. Kissel, Maximilian – F – University of Vermont
  212. Kolbl, Dominik – M – Cornell University
  213. Kolby, Samy – M – University of South Carolina
  214. Kosakoff, Charlie – F – University of Washington
  215. Kossehasse, Freddy – D – University of Akron
  216. Koulai, Djibognihou – F – Bradley University
  217. Kropp, Dylan – D – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Columbus Crew, Indy Eleven
  218. Krueger, Brendan – M – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club
  219. Lachekar, Sami – D – University of North Carolina Greensboro
  220. Lagos, Jackson – M – Duke University | MLS NEXT Academy: Minnesota United FC
  221. Lajhar, Ayoub – D – University of Connecticut
  222. Landsperg, Villads – D – Southern Methodist University
  223. Lanphier, Charlie – GK – Seattle University
  224. Lavielle, Luc – D – Campbell University
  225. Lawson, William – D – California Baptist University
  226. Le Bourdoulous, Julien – M – University of North Carolina Greensboro
  227. Leavitt, Jackson – GK – Elon University
  228. Legendre, Nicholas – F – University of Nevada Las Vegas | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  229. Lenert, Matt – F – College of Charleston
  230. Lenhard, Jacob – M – Stetson University | MLS NEXT Academy: Orlando City, Orlando City Youth Soccer
  231. Leon, Edgar – M – Seattle University
  232. Letayf, Diego – D – Georgetown University
  233. Lewis, Wyatt – D – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  234. Lillington, Zack – D – University of California Davis
  235. Lockermann, Nick – D – University of Vermont
  236. Lofy, Connor – M – University of Washington
  237. Long, Zion – F – University of the Incarnate Word | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  238. Longo, Daniel – M – University of North Carolina Greensboro
  239. Lopez, Milton – F – Southern Methodist University
  240. Lopez, Agustin – M – University of Kentucky
  241. Lopez-Rosales, Diego – F – Loyola Marymount University
  242. Lorentz, Tate – M – Wake Forest University
  243. Louis, Ricardo (Ricky) – F – Georgia Southern University
  244. Lovelace, Drew – M – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Wake FC
  245. Lowell, Jamie – GK – Marist University
  246. Luala, Martin – M – Grand Canyon University
  247. Lucas, Josh – D – San Diego State University
  248. Lucas, Jack – D – Bucknell University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  249. Lugo, Daniel – F – High Point University | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United, Chargers Soccer Club
  250. Mack, Laurin – GK – University of Maryland
  251. Magnason, Lukas – D – Clemson University
  252. Markovic, Nikola – D – North Carolina State University
  253. Martens, Zach – M – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Orlando City
  254. Martin, Oliver – F – University of Michigan
  255. Martinez, Nate – GK – Georgia Southern University
  256. Martinez, Jonathan – M – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: LAFC
  257. Masereka, Sadam – F – University of Maryland
  258. Matingou, Troy – D – Howard University | MLS NEXT Academy: D.C. United
  259. Matshazi, Arnold – F – San Jose State University
  260. Matthews, Morris – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  261. Mayer, Bryant – D – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  262. McDaid, Joe – D – Columbia University | MLS NEXT Academy: FC DELCO
  263. McGowan, Kyle – F – University of Denver | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  264. McLean, Justin – F – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  265. McPherson, Matthew – GK – Dartmouth College | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  266. Medill, George – M – Temple University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  267. Mendez, Raymundo – M – University of Michigan
  268. Mennell, Jonny – GK – Xavier University
  269. Mensah, Ishmael – M – Wright State University
  270. Mensah Jr., Ernest – D – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  271. Merritt, Miles – M – Michigan State University
  272. Millar, Andrew – M – University of Vermont | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  273. Miller, Max – D – University of Kentucky | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  274. Miller, Nolan – D – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
  275. Milovanov, Justin – M – Marquette University | MLS NEXT Academy: Met Oval
  276. Mimy, Schinieder – D – University of California Los Angeles
  277. Minzey, Breckin – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
  278. Mitchell, Jaylinn – F – Southern Methodist University
  279. Mitrovic, Mitar – M – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
  280. Mollerberg, Calle – D – University of California Santa Barbara
  281. Monath, Rich – M – University of Delaware
  282. Monge, Erick – D – Grand Canyon University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  283. Moore, Sam – F – DePaul University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  284. Morrison, Aidan – M – The College of William & Mary
  285. Moua, Dylan – F – University of Wisconsin Green Bay
  286. Mroz, Michal – GK – University of Evansville | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
  287. Mucchetti, Connor – M – Elon University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  288. Mueller, Joey – M – University of Central Florida
  289. Muendo, Kenn – CM – University of Central Florida
  290. Muir, Marques – D – University of Kentucky
  291. Mukisa, Emmanuel – F – Southern Methodist University
  292. Musah, Wahabu – F – Clemson University
  293. Mustre, Eduardo – F – Florida International University
  294. Mutiri, Samuel – M – University of Memphis
  295. Natoli, Luciano – GK – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Inter Miami CF
  296. Ndiaye, Moussa – D – Virginia Commonwealth University
  297. Ndrenika, Albi – M – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  298. Nee, Nico – F – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  299. Nehme, Isaac – GK – University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  300. Nevado Masso, Sahyd – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: Orlando City
  301. Niehenke, Joaquin – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  302. Nikolai, Luca – D – University of North Carolina Chapel Hill
  303. Nishimura, Gaku – M – University of California Berkeley
  304. Njike, Stephane – F – University of Maryland
  305. Nyagurungo, Brandon – F – University of South Florida
  306. Nys, Edouard – M – University of Illinois Chicago
  307. Ogunleye, Olayinka – D – University of Louisville | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  308. Ojea Quintana, Marcos – M – Harvard University | MLS NEXT Academy: Beachside Soccer Club, New England Revolution
  309. Ortiz, Alfredo – D – University of California Berkeley
  310. Ospina, Timothy – M – University of Missouri Kansas City | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  311. O'Toole, Patrick – D – University of Michigan
  312. Ovesen, Samuel – D – Penn State University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  313. Owens, Parker – D – California Polytechnic State University
  314. Oyler, Keegan – D – Utah Valley University
  315. Painter, Bennett – F – Bowling Green State University
  316. Palomares, Donovan – GK – California State University San Bernardino | MLS NEXT Academy: LAFC
  317. Pechota, Luciano – M – Ohio State University
  318. Pederson, Drew – F – Gonzaga University
  319. Pela, Umberto – M – University of Virginia
  320. Petrucci, Mason – F – Canisius University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  321. Philibbosian, Andre – D – Seattle University
  322. Pickett, D'Andre – D – University of California Berkeley
  323. Pierre, Kevin – M – Georgia Southern University
  324. Pipkin, Blake – F – Colgate University
  325. Pop, Sebastian – D – University of Virginia
  326. Pozos, Pablo – F – West Virginia University
  327. Pratt, Oliver – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: Miami Futbol Academy Rush
  328. Prince, Nigel – D – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  329. Pusztahegyi, Markus – D – St. John's University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  330. Rabiu, Nico – F – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  331. Ramsey, Zach – M – University of Washington
  332. Raphael, David – F – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC
  333. Resch, Agustin – D – Seton Hall University
  334. Ricol, Lilian – F – University of Central Florida
  335. Rivera, Gilberto – M – San Jose State University | MLS NEXT Academy: Siliscon Valley SA, San Jose Earthquakes, De Anza Force
  336. Roca, Bogart – D – California State University Bakersfield | MLS NEXT Academy: LAFC
  337. Rodriguez, Andres – M – Virginia Commonwealth University
  338. Rose, Tristen – D – University of Maryland
  339. Ruguaru, Ryan – D – University of Memphis
  340. Ruiz, Neo – F – San Jose State University | MLS NEXT Academy: Breakers FC
  341. Rumley, Matiwos – D – Pennsylvania State University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  342. Rygaard Hansen, Bertil – F – University of North Carolina Chapel Hill
  343. Salvo, Alex – M – Southern Methodist University
  344. Samuels, Andrew – GK – Princeton University | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes, De Anza Force
  345. Samways, Daniel – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  346. Sandmeyer, Jack – M – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  347. Sarajian, Harvey – F – Wake Forest University
  348. Sasaki, Shuma – F – University of Michigan
  349. Sasaki, Takashi – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
  350. Sassine, Ethan – F – University of Dayton
  351. Saunders, Balthazar – F – University of Connecticut  | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
  352. Scheer, Isaac – M – West Virginia University
  353. Schelb, Joschi – F – Rutgers University
  354. Schnebly, Rowan – GK – Stanford University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  355. Schroeder, Will – M – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  356. Schueneman, Kyle – M – Robert Morris University | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
  357. Schwengeler, Noah – GK – University of California Davis
  358. Seel, Braden – M – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  359. Segura, Damian – M – Drake University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  360. Sereno, Martim – F – George Mason University
  361. Shaffer, Andrew – M – Bowling Green State University
  362. Shannon, Jake – D – University of North Carolina Wilmington
  363. Sharp, Jeremy – D – St. John's University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  364. Sheeler, Trey – D – Lehigh University
  365. Shiraishi, Fumiya – F – Missouri State University
  366. Short, Stockton – GK – Utah Tech University
  367. Simaken, Boubacar – D – University of New Hampshire
  368. Simmonds, Nicholas – F – University of Virginia
  369. Smith, Rylan – D – University of San Francisco
  370. Smith, Braedon – F – West Virginia University | MLS NEXT Academy: New England Revolution, New York City FC
  371. Soerensen, Niklas – D – University of Pittsburgh
  372. Soghomonian, Stephan – F – Southern Methodist University
  373. Solmaz, Sinan – D – University of Kentucky
  374. Solorzano, Jorge – F – California State University Northridge
  375. Spicer, Nolan – F – University of Notre Dame
  376. Standish, Kaden – M – University of California Santa Barbara
  377. Stazenski, Jacob – D – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  378. Stenner, Marius – F – University of Delaware
  379. Stoka, Mateo – M – Marquette University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  380. Suber, Julius – M – Duke University
  381. Sullins, Andrew – F – Virginia Tech  | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  382. Sumaila, Mohammed – D – University of North Carolina Greensboro
  383. Svendby, Casper – D – University of Pittsburgh
  384. Swinehart, Bryce – D – West Virginia University | MLS NEXT Academy: Charlotte FC
  385. Talabi, Abdel – D – Bryant University
  386. Tepe, Sebastian (Kade) – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  387. Tibbetts, Matthew – GK – American University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  388. Tommy, Calem – D – North Carolina State University
  389. Torbic, Joel – M – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union, Barca Residency Academy
  390. Tormo Lopez, Emigdio – GK – University of Maryland Baltimore County | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  391. Torres, Joaquin – D – California Polytechnic State University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  392. Traore, Aboubacar – F – Florida Atlantic University
  393. Treinen, Brady – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Strikers FC
  394. Trujillo, Wylie – F – University of Portland
  395. Tucker, Mouhamed – D – George Mason University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  396. Tupay, Alex – D – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: RSL Arizona
  397. Umana, Alex – M – Yale University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  398. Umberto Picotto, Joseph – M – University of Maryland
  399. Urrutia, David – M – Georgetown University | MLS NEXT Academy: New York City FC
  400. Van Deventer, Jayvin – M – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  401. Van Haveren, Nigel – GK – Florida International University
  402. Van Marter, Owen – D – Oglethorpe University | MLS NEXT Academy: Orlando City
  403. Viera, Max – F – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  404. Vigilante, Sam – M – Princeton University
  405. Vilardo, Stephen – GK – Case Western Reserve University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  406. Viviani, Tristan – D – San Diego State University
  407. Vovk, Artem – F – University of California Los Angeles
  408. Waggoner, Alex – F – University of Portland
  409. Wagner, Iain – M – University of San Diego
  410. Wagoner, Jack – M – Indiana University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  411. Walent, Vlad – M – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  412. Walker, Keegan – F – University of Wisconsin Green Bay | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  413. Walsh, Dylan – D – Stonehill College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  414. Walz, Owen – D – University of San Diego | MLS NEXT Academy: D.C. United
  415. Warhaft, Bryce – D – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer
  416. Warne, Ethan – D – University of San Diego
  417. Watt, Evan – D – Old Dominion University | MLS NEXT Academy: PA Classics
  418. White, Jeffrey – F – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
  419. Wickham, Jahiem – GK – University of South Florida | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  420. Wiersdorf, Will – F – Santa Clara University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  421. Wilkerson, Cam – M – University of California Berkeley
  422. Wilkinson, Kienan – F – University of St. Thomas | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  423. Williams, Donovan – D – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  424. Willoughby, Bryce – F – University of Denver | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  425. Wilson, Seth – GK – University of North Carolina Greensboro
  426. Wilson, Nicholas – D – Stony Brook University
  427. Worsfold-Gregg, Morgan – M – Drexel University
  428. Wright, Tre – D – University of California Los Angeles
  429. Wright, Trevor – D – University of Denver
  430. Yearwood, Jaylen – D – University of North Florida
  431. Yohannes, Mathias – M – Virginia Tech  | MLS NEXT Academy: D.C. United
  432. Yoshizawa, Misei – F – Clemson University
  433. Zachemski, Matthew – M – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  434. Zambrano, Carlos – F – Syracuse University
  435. Zizza, Giacomo – M – Lehigh University
  436. Zuluaga, Yeider – F – Seattle University
