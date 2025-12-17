2026 MLS SuperDraft eligible players

Major League Soccer has announced the eligible player list for the 2026 MLS SuperDraft on Thursday, December 18 (2 pm ET).
Teams can select from 436 players representing 150 different schools. D.C. United own the top pick, with Atlanta United (second), FC Dallas (third), Sporting Kansas City (fourth), and Orlando City (fifth) rounding out the top five.
SuperDraft coverage can be found on MLSsoccer.com and MLS social handles. The full list is subject to change.
- Abbey, Ian – F – Providence College | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
- Abonnel, Jeremi – GK – Saint Louis University
- Adams, Luke – D – University of Tulsa
- Agunbiade, Remi – F – University of Akron
- Agyabeng, Kwaku – M – Clemson University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Akau, Dylan – D – University of Denver | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Akoum, Victor – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Aktan, Jett – D – Old Dominion University | MLS NEXT Academy: TSF Academy
- Akulov, Egor – D – University of Washington
- Album, Chris – F – University of Wisconsin Green Bay
- Alexander, Ben – D – Boston University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Almeida, Lucas – F – Siena University
- Alvardo, Diegoarmando – D – Marquette University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Alvarez, Beltran – M – Virginia Tech
- Aman, Richie – F – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
- Amaral, Lorenzo – F – Brown University
- Amaro, Jaime – M – Bryant University
- Amaya, Jefferson – M – High Point University
- Ampofo, William – M – University of North Carolina Wilmington
- Anderson, Shane – F – Purdue University Fort Wayne
- Aoki, Rui – D – University of Vermont
- Arlotti, Alessandro – F – Duke University | MLS NEXT Academy: Boston Bolts
- Armstrong, Andrew – F – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Monmouth
- Arras, Filip – M – California State University Bakersfield
- Asare, Michael – F – Boston College
- Aurelien, Gilles – M – Utah Valley University
- Avery, Miles – D – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Awoudor, Clarence – F – University of Central Florida
- Ayala, Vicente – M – University of San Diego
- Ayella, Dominic – F – Lindsey Wilson University
- Baafi, Alfred – F – High Point University
- Babineau, Travis – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
- Bahena, Cesar – F – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Baker, Mitchell – F – Georgetown University
- Bank, Palmer – D – Stanford University
- Barclay, Jemone – F – University of North Carolina Charlotte
- Barger, Alex – D – Indiana University
- Barnett, Draven – M – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Barnum, Bryce – D – University of California San Diego | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Baucher, Mathias – M – University of Missouri Kansas City
- Baumgartner, Christian – D – DePaul University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Beason, Brayden – F – University of San Francisco
- Beauvois, Triton – F – University of Virginia | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Bebej, Kyle – D – Marquette University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Beckwith, Liam – M – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Bedouret, Tomas – M – University of Pittsburgh
- Belong, Jalen – F – University of Massachusetts Amherst | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- Bengard, Aiden – D – California State University Fullerton
- Berge, Riley – D – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- Bertelli, Ugo – F – Virginia Tech
- Bezerra, Luka – F – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Billo Diop, Mamadou – F – Colorado Rapids 2
- Bilow, Ashton – M – Ohio State University
- Bjornsson, Ulfur – F – Duke University
- Blackwell, Rohan – D – University of North Georgia | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Boccuzzo, David – M – Florida International University | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Bokota, Elie – F – Loyola Marymount University
- Bordoy, Anders – F – University of Pittsburgh
- Boring, Jack – D – University of Louisville
- Borkovic, Marko – F – Ohio State University
- Borso, Wyatt – F – University of Notre Dame
- Boudinar, Younes – M – University of Central Florida
- Box, Kevin – GK – University of California Los Angeles
- Bracken Serra, Kieran – M – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: Silicon Valley SA, Lamorinda SC
- Brink, Marten – GK – Marquette University
- Brown, Abraham – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Total Futbol Academy
- Brown, Andrew – D – University of California Los Angeles
- Bruletti, Cristiano – M – Indiana University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Brummett, Austin – F – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Seacoast United, Red Bull New York
- Brunet, Charles-Emile – M – Southern Methodist University
- Budler, Mitch – GK – University of Akron
- Bull, Owen – F – Yale University
- Burko, Daniel – F – Hofstra University
- Burns, Trevor – M – Duke University
- Burns, Luke – M – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Phoenix Rising FC
- Cabrera, Nestor – M – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Carbone, Matteo – D – University of the Pacific
- Carmichael, Gavin – D – University of North Carolina Wilmington
- Carnevale, Westin – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: PA Classics
- Caton, Tyler – M – North Carolina State University
- Cayelli, Patrick – M – University of Pennsylvania
- Cence, Matt – M – University of Massachusetts
- Christou, Constantinos – M – West Virginia University
- Clarke-Tosczak, Nikos – D – University of Portland | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Clarkson, Jack – M – University of North Carolina Wilmington | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Cleary, Will – D – Stanford University
- Clothier, Riley – D – Belmont University
- Colici, Razvan – M – Concordia University
- Conlon, Sebastian – GK – University of Kentucky
- Consoloni, Leonardo – M – Florida International University
- Cortez, John Carlos (JC) – D – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Costabile, Luca – D – University of Maryland
- Cruthers, Cole – M – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Dade, Ky Mani – GK – Loyola Marymount University | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
- D'Agostino, Blake – F – California Baptist University
- Dahl, Lasse – F – University of Pittsburgh
- Dale, Joe – M – University of Washington
- Dalton, Ciaran – GK – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Dawson, Connor – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- De Coteau, Jabari – D – Xavier University
- De Gannes, Andrew – D – Oregon State University
- De La Torre, Jose – M – California State University Fullerton
- De La Torre, Alejandro – GK – University of the Incarnate Word
- De Vicente Espinosa, Jesus – D – University of Virginia
- Diarra, Mamadou – F – Florida Atlantic University
- Dickerson, Charlie – D – Providence College | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- DiClemente, Thomas – D – York University
- Dikko, Adebayo – D – University of Dayton
- Dildy, Brad – D – Belmont University
- D'lppolito, Daniel – M – Fordham University
- Dobrijevic, Stefan – F – University of Akron
- Dobruna, Dren – D – University of Dayton | MLS NEXT Academy: New York City FC
- Dodzi, Charles – M – Tacoma Defiance
- Doidge, James – M – Metropolitan State University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Dossmann, Niklas – D – San Jose State University
- Dovlo, Enzo – D – University of North Carolina Greensboro
- Durham, Kyle – GK – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Met Oval
- Dymora, Eryk – GK – Duke University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Eaton, Robert – GK – United States Naval Academy | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Elgersma, Troy – M – American University
- Eliuda, James – M – George Mason University
- Elizalde, Cesar (Danny) – D – University of the Incarnate Word
- Emojong, Isaac – M – Utah Valley University | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC, Barca Residency Academy
- Engmann, Christian – D – San Diego State University
- Escorcia, Daniel – M – Southern Methodist University
- Etienne, Omre – D – Saint Peter's University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew, TSF Academy
- Fava, Luca – D – University of San Diego
- Ferguson, Mitch – D – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Fernandez Kim, Lucas – M – Oregon State University
- Finn, Jackson – F – Biola University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Fisher, Ben – M – University of North Carolina Charlotte | MLS NEXT Academy: D.C. United
- Flanagan, Jack – M – University of Notre Dame
- Floki Stephensen, Olafur – D – Clemson University
- Flowers, Quentin – M – Indiana University Indianapolis | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Forcelini, Cooper – M – Xavier University
- Forfor, Eyifehn – M – California State University Northridge | MLS NEXT Academy: Minnesota United FC
- Fornes, Bruno – D – Lindenwood University
- Fravolini Whitchurch, Giuliano – D – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Friedberg, Ryan – GK – Cornell University
- Friedman, Jakob – F – Monmouth University
- Fritz, Kimito – D – University of North Carolina Greensboro
- Frogson, Callum – D – University of North Carolina Chapel Hill
- Gajadhar, Jason – M – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Garnette, Micaah – M – University of Portland | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Monmouth
- Geho, Brady – F – University of Maryland Baltimore County
- Gilleard-Soriano, Alfonso – D – Florida International University
- Gilman, Jackson – D – University of Pittsburgh | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
- Godinho, Aidan – M – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Gogo Peters, Jamin – F – Brown University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Gold, Noah – D – College of Charleston
- Gonzalez, Aiden – M – Lehigh University | MLS NEXT Academy: Sporting Athletic Club
- Gosch, Bryson – D – University of Missouri Kansas City
- Goulding, Benjamin – F – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Gozo, Elijah – F – Utah Valley University | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
- Grant, Toby – D – University of Vermont
- Griffith, Colin – F – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Groeneveld, Dylan – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Gueye, Yusef – M – Lehigh University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Guske, Liam – D – Seton Hall University | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Gyamfi, Osei – F – University of North Carolina Wilmington
- Gyan, Ransford – F – Clemson University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Hall, Noah – D – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Hammond, Luke – D – Seattle University
- Hardin, Ethan – M – Biola University | MLS NEXT Academy: Inter Miami CF
- Hart, Mason – GK – University of North Carolina Charlotte | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Haruna, Issah – M – University of North Carolina Greensboro
- Healy, Taig – M – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Seacoast United
- Heffess, Isaac – D – North Carolina State University
- Helfrich, Matthew – D – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Herceg, Niklas – GK – University of Vermont
- Hernandez, Miguel-Angel – GK – University of Portland | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
- Herrera, D'Alessandro – M – Houston Christian University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Hestad, Asher – D – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
- Highfield, Joe – F – University of Portland
- Hjalmarsson, Anton – F – University of Portland
- Holmes, Ryan – M – Marshall University
- Holmstrom, Noah – D – Georgia Southern University
- Holt, Roman – D – High Point University
- Hooper, Dylan – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Hormozi, Bardia – F – Princeton University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Hot, Kenan – M – Duke University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York, New York City FC
- Hrvojevic, Markie – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
- Huggins, Avery – D – California State University Fullerton
- Hunt, Jack – M – Princeton University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Hut, Tomas – GK – Syracuse University
- Hutzel, Luke – M – Furman University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Ibrahim, Mohammed – M – Virginia Commonwealth University
- Iniguez, Angel – M – San Jose State University | MLS NEXT Academy: San Francisco Glens
- Jallow, Omar – F – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Southern Soccer Academy
- James, Noah – M – University of San Diego
- Jasinski, Jack – D – Princeton University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
- Jiana, Mamadi – F – Bryant University | MLS NEXT Academy: Boston Bolts
- Johnson, Mikey – F – University of Delaware
- Johnson, Koven – M – High Point University | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
- Joseph, Samuel – GK – Virginia Tech | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Juarez, Allan – M – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
- Junior, Florentino – M – James Madison University
- Kamdem, Ashton – D – University of Akron | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Kamienski, Drew – D – University of California Santa Barbara
- Kamrath, Lukas – D – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club, Tampa Bay United
- Karumanchi, Tarun – M – University of California Los Angeles
- Kaufmann, Oskar – F – University of South Carolina Upstate
- Kauschke, Til – M – Seton Hall University
- Keller, Collin – D – University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Kelly, Zac – GK – Michigan State University
- Kelly, Keegan – F – University of Denver
- Kelp, Lasse – D – University of Maryland
- Kenison, Alec – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Kinsella, Nolan – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago FC United, Indy Eleven
- Kipnusu, Preston – F – Drake University
- Kissel, Maximilian – F – University of Vermont
- Kolbl, Dominik – M – Cornell University
- Kolby, Samy – M – University of South Carolina
- Kosakoff, Charlie – F – University of Washington
- Kossehasse, Freddy – D – University of Akron
- Koulai, Djibognihou – F – Bradley University
- Kropp, Dylan – D – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Columbus Crew, Indy Eleven
- Krueger, Brendan – M – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club
- Lachekar, Sami – D – University of North Carolina Greensboro
- Lagos, Jackson – M – Duke University | MLS NEXT Academy: Minnesota United FC
- Lajhar, Ayoub – D – University of Connecticut
- Landsperg, Villads – D – Southern Methodist University
- Lanphier, Charlie – GK – Seattle University
- Lavielle, Luc – D – Campbell University
- Lawson, William – D – California Baptist University
- Le Bourdoulous, Julien – M – University of North Carolina Greensboro
- Leavitt, Jackson – GK – Elon University
- Legendre, Nicholas – F – University of Nevada Las Vegas | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Lenert, Matt – F – College of Charleston
- Lenhard, Jacob – M – Stetson University | MLS NEXT Academy: Orlando City, Orlando City Youth Soccer
- Leon, Edgar – M – Seattle University
- Letayf, Diego – D – Georgetown University
- Lewis, Wyatt – D – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Lillington, Zack – D – University of California Davis
- Lockermann, Nick – D – University of Vermont
- Lofy, Connor – M – University of Washington
- Long, Zion – F – University of the Incarnate Word | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Longo, Daniel – M – University of North Carolina Greensboro
- Lopez, Milton – F – Southern Methodist University
- Lopez, Agustin – M – University of Kentucky
- Lopez-Rosales, Diego – F – Loyola Marymount University
- Lorentz, Tate – M – Wake Forest University
- Louis, Ricardo (Ricky) – F – Georgia Southern University
- Lovelace, Drew – M – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Wake FC
- Lowell, Jamie – GK – Marist University
- Luala, Martin – M – Grand Canyon University
- Lucas, Josh – D – San Diego State University
- Lucas, Jack – D – Bucknell University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Lugo, Daniel – F – High Point University | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United, Chargers Soccer Club
- Mack, Laurin – GK – University of Maryland
- Magnason, Lukas – D – Clemson University
- Markovic, Nikola – D – North Carolina State University
- Martens, Zach – M – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Martin, Oliver – F – University of Michigan
- Martinez, Nate – GK – Georgia Southern University
- Martinez, Jonathan – M – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: LAFC
- Masereka, Sadam – F – University of Maryland
- Matingou, Troy – D – Howard University | MLS NEXT Academy: D.C. United
- Matshazi, Arnold – F – San Jose State University
- Matthews, Morris – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Mayer, Bryant – D – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- McDaid, Joe – D – Columbia University | MLS NEXT Academy: FC DELCO
- McGowan, Kyle – F – University of Denver | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- McLean, Justin – F – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- McPherson, Matthew – GK – Dartmouth College | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Medill, George – M – Temple University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Mendez, Raymundo – M – University of Michigan
- Mennell, Jonny – GK – Xavier University
- Mensah, Ishmael – M – Wright State University
- Mensah Jr., Ernest – D – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Merritt, Miles – M – Michigan State University
- Millar, Andrew – M – University of Vermont | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Miller, Max – D – University of Kentucky | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Miller, Nolan – D – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
- Milovanov, Justin – M – Marquette University | MLS NEXT Academy: Met Oval
- Mimy, Schinieder – D – University of California Los Angeles
- Minzey, Breckin – D – Indiana University | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
- Mitchell, Jaylinn – F – Southern Methodist University
- Mitrovic, Mitar – M – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
- Mollerberg, Calle – D – University of California Santa Barbara
- Monath, Rich – M – University of Delaware
- Monge, Erick – D – Grand Canyon University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Moore, Sam – F – DePaul University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Morrison, Aidan – M – The College of William & Mary
- Moua, Dylan – F – University of Wisconsin Green Bay
- Mroz, Michal – GK – University of Evansville | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
- Mucchetti, Connor – M – Elon University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Mueller, Joey – M – University of Central Florida
- Muendo, Kenn – CM – University of Central Florida
- Muir, Marques – D – University of Kentucky
- Mukisa, Emmanuel – F – Southern Methodist University
- Musah, Wahabu – F – Clemson University
- Mustre, Eduardo – F – Florida International University
- Mutiri, Samuel – M – University of Memphis
- Natoli, Luciano – GK – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Inter Miami CF
- Ndiaye, Moussa – D – Virginia Commonwealth University
- Ndrenika, Albi – M – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- Nee, Nico – F – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Nehme, Isaac – GK – University of Denver | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Nevado Masso, Sahyd – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Niehenke, Joaquin – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Nikolai, Luca – D – University of North Carolina Chapel Hill
- Nishimura, Gaku – M – University of California Berkeley
- Njike, Stephane – F – University of Maryland
- Nyagurungo, Brandon – F – University of South Florida
- Nys, Edouard – M – University of Illinois Chicago
- Ogunleye, Olayinka – D – University of Louisville | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Ojea Quintana, Marcos – M – Harvard University | MLS NEXT Academy: Beachside Soccer Club, New England Revolution
- Ortiz, Alfredo – D – University of California Berkeley
- Ospina, Timothy – M – University of Missouri Kansas City | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- O'Toole, Patrick – D – University of Michigan
- Ovesen, Samuel – D – Penn State University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Owens, Parker – D – California Polytechnic State University
- Oyler, Keegan – D – Utah Valley University
- Painter, Bennett – F – Bowling Green State University
- Palomares, Donovan – GK – California State University San Bernardino | MLS NEXT Academy: LAFC
- Pechota, Luciano – M – Ohio State University
- Pederson, Drew – F – Gonzaga University
- Pela, Umberto – M – University of Virginia
- Petrucci, Mason – F – Canisius University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Philibbosian, Andre – D – Seattle University
- Pickett, D'Andre – D – University of California Berkeley
- Pierre, Kevin – M – Georgia Southern University
- Pipkin, Blake – F – Colgate University
- Pop, Sebastian – D – University of Virginia
- Pozos, Pablo – F – West Virginia University
- Pratt, Oliver – D – University of Pennsylvania | MLS NEXT Academy: Miami Futbol Academy Rush
- Prince, Nigel – D – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Pusztahegyi, Markus – D – St. John's University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Rabiu, Nico – F – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Ramsey, Zach – M – University of Washington
- Raphael, David – F – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC
- Resch, Agustin – D – Seton Hall University
- Ricol, Lilian – F – University of Central Florida
- Rivera, Gilberto – M – San Jose State University | MLS NEXT Academy: Siliscon Valley SA, San Jose Earthquakes, De Anza Force
- Roca, Bogart – D – California State University Bakersfield | MLS NEXT Academy: LAFC
- Rodriguez, Andres – M – Virginia Commonwealth University
- Rose, Tristen – D – University of Maryland
- Ruguaru, Ryan – D – University of Memphis
- Ruiz, Neo – F – San Jose State University | MLS NEXT Academy: Breakers FC
- Rumley, Matiwos – D – Pennsylvania State University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Rygaard Hansen, Bertil – F – University of North Carolina Chapel Hill
- Salvo, Alex – M – Southern Methodist University
- Samuels, Andrew – GK – Princeton University | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes, De Anza Force
- Samways, Daniel – M – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Sandmeyer, Jack – M – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Sarajian, Harvey – F – Wake Forest University
- Sasaki, Shuma – F – University of Michigan
- Sasaki, Takashi – D – Stanford University | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
- Sassine, Ethan – F – University of Dayton
- Saunders, Balthazar – F – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Red Bull New York
- Scheer, Isaac – M – West Virginia University
- Schelb, Joschi – F – Rutgers University
- Schnebly, Rowan – GK – Stanford University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Schroeder, Will – M – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Schueneman, Kyle – M – Robert Morris University | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
- Schwengeler, Noah – GK – University of California Davis
- Seel, Braden – M – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Segura, Damian – M – Drake University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Sereno, Martim – F – George Mason University
- Shaffer, Andrew – M – Bowling Green State University
- Shannon, Jake – D – University of North Carolina Wilmington
- Sharp, Jeremy – D – St. John's University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Sheeler, Trey – D – Lehigh University
- Shiraishi, Fumiya – F – Missouri State University
- Short, Stockton – GK – Utah Tech University
- Simaken, Boubacar – D – University of New Hampshire
- Simmonds, Nicholas – F – University of Virginia
- Smith, Rylan – D – University of San Francisco
- Smith, Braedon – F – West Virginia University | MLS NEXT Academy: New England Revolution, New York City FC
- Soerensen, Niklas – D – University of Pittsburgh
- Soghomonian, Stephan – F – Southern Methodist University
- Solmaz, Sinan – D – University of Kentucky
- Solorzano, Jorge – F – California State University Northridge
- Spicer, Nolan – F – University of Notre Dame
- Standish, Kaden – M – University of California Santa Barbara
- Stazenski, Jacob – D – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Stenner, Marius – F – University of Delaware
- Stoka, Mateo – M – Marquette University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Suber, Julius – M – Duke University
- Sullins, Andrew – F – Virginia Tech | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Sumaila, Mohammed – D – University of North Carolina Greensboro
- Svendby, Casper – D – University of Pittsburgh
- Swinehart, Bryce – D – West Virginia University | MLS NEXT Academy: Charlotte FC
- Talabi, Abdel – D – Bryant University
- Tepe, Sebastian (Kade) – M – Northeastern University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Tibbetts, Matthew – GK – American University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Tommy, Calem – D – North Carolina State University
- Torbic, Joel – M – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union, Barca Residency Academy
- Tormo Lopez, Emigdio – GK – University of Maryland Baltimore County | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Torres, Joaquin – D – California Polytechnic State University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Traore, Aboubacar – F – Florida Atlantic University
- Treinen, Brady – D – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Strikers FC
- Trujillo, Wylie – F – University of Portland
- Tucker, Mouhamed – D – George Mason University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Tupay, Alex – D – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: RSL Arizona
- Umana, Alex – M – Yale University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Umberto Picotto, Joseph – M – University of Maryland
- Urrutia, David – M – Georgetown University | MLS NEXT Academy: New York City FC
- Van Deventer, Jayvin – M – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Van Haveren, Nigel – GK – Florida International University
- Van Marter, Owen – D – Oglethorpe University | MLS NEXT Academy: Orlando City
- Viera, Max – F – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Vigilante, Sam – M – Princeton University
- Vilardo, Stephen – GK – Case Western Reserve University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Viviani, Tristan – D – San Diego State University
- Vovk, Artem – F – University of California Los Angeles
- Waggoner, Alex – F – University of Portland
- Wagner, Iain – M – University of San Diego
- Wagoner, Jack – M – Indiana University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Walent, Vlad – M – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Walker, Keegan – F – University of Wisconsin Green Bay | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Walsh, Dylan – D – Stonehill College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Walz, Owen – D – University of San Diego | MLS NEXT Academy: D.C. United
- Warhaft, Bryce – D – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer
- Warne, Ethan – D – University of San Diego
- Watt, Evan – D – Old Dominion University | MLS NEXT Academy: PA Classics
- White, Jeffrey – F – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
- Wickham, Jahiem – GK – University of South Florida | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Wiersdorf, Will – F – Santa Clara University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Wilkerson, Cam – M – University of California Berkeley
- Wilkinson, Kienan – F – University of St. Thomas | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Williams, Donovan – D – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Willoughby, Bryce – F – University of Denver | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Wilson, Seth – GK – University of North Carolina Greensboro
- Wilson, Nicholas – D – Stony Brook University
- Worsfold-Gregg, Morgan – M – Drexel University
- Wright, Tre – D – University of California Los Angeles
- Wright, Trevor – D – University of Denver
- Yearwood, Jaylen – D – University of North Florida
- Yohannes, Mathias – M – Virginia Tech | MLS NEXT Academy: D.C. United
- Yoshizawa, Misei – F – Clemson University
- Zachemski, Matthew – M – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Zambrano, Carlos – F – Syracuse University
- Zizza, Giacomo – M – Lehigh University
- Zuluaga, Yeider – F – Seattle University