MLS SuperDraft 2025 eligible players

Major League Soccer has announced the eligible player list for the MLS SuperDraft 2025 on Friday, December 20 (2 pm ET).
Teams can select from 477 players representing 150 different schools. Ahead of their inaugural season, expansion club San Diego FC, the league’s 30th team, own the SuperDraft's top pick.
SuperDraft coverage can be found on MLSsoccer.com and the MLS social handles. The full list is subject to change.
- Acosta, Mateo – RCB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Acosta, Matthew – DM – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
- Acquah, Michael – F – Syracuse University
- Acuna, Joaquin – F – University of North Florida
- Adedokun, Michael – LW – Ohio State University
- Adimabua, Nonso – F – University of California Berkeley
- Adnan, Noah – CB – Stanford University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Agard, Sekou – RCB – Mercer University
- Aguilar, Salvador – F – University of California Santa Barbara | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
- Ahl, Charles – CM – Stetson University | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer Club
- Akoum, Victor – LCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Al-Qaq, Ahmad – AM – University of North Carolina Chapel Hill
- Alphin, Trace – GK – Wake Forest University
- Alvarez, Demian – RCB – Seattle University
- Aman, Richie – RW – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
- Amaral, Lorenzo – RW – Brown University
- Amaya, Jefferson – CM – High Point University
- Anderson, Seth – LW – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Anderson, Steven – CM – Loyola Marymount University
- Andrews, Kevin – LW – University of Wisconsin
- Appiah, Michael – LW – Florida International University
- Arce, Colin – DM – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
- Arias, Timothy – RB – University of Central Florida
- Aror, Efetobo – CM – University of Portland | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
- Augee, Ben – CM – Gonzaga University
- Awoudor, Clarence – LW – University of Central Florida
- Awujo, Akinjide – F – Northwestern University
- Ba, Macoumba – F – St. Johns University
- Baafi, Alfred – RW – High Point University
- Bachstein, Dominick – F – Drexel University | MLS NEXT Academies: Philadelphia Union, FC DELCO
- Baer, Ryan – CM – West Virginia University
- Baffour, KK – LW – University of Notre Dame
- Bah, Sulaiman – F – California State University Fullerton
- Bahena, Cesar – AM – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Bailey, Grant – LB – Loyola University Chicago | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
- Bakken, Martin – CM – University of Dayton
- Ballek, Ethan – RW – University of South Carolina | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Bam, Emmanuel – RW – University of Central Florida | MLS NEXT Academy: Ventura County Fusion
- Bank, Palmer – LB – Stanford University
- Barajas, Felix – CM – Duke University
- Barea, Jesus – F – Missouri State University
- Barger, Alex – LB – Indiana University
- Barrett, Zach – RCB – University of Vermont
- Batrouni, Joey – GK – University of Virginia
- Bazini, Yaniv – F – University of Vermont
- Bealer, Landon – LB – Lehigh University
- Bedouret, Tomas – DM – Oregon State University
- Bellini, Kendi – F – University of Portland | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
- Belloli, Jason – CB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Belmonte, Pere – CM – Oregon State University
- Bertos, Harrison – LCB – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
- Bettenhausen, Sean – CM – Pennsylvania State University
- Biggar, Jonah – LCB – University of South Carolina
- Bjornsson, Ulfur – F – Duke University
- Blama, Barzee – F – Mercer University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Blanton, Josiah – LB – James Madison University
- Blevins, Bryce – LB – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
- Blevins, Michael – F – California State University Northridge
- Boltz, Dean – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Bonham, Miles – CM – University of Dayton
- Borkovic, Marko – CM – Ohio State University
- Bowton, Jadon – GK – University of Washington
- Brougher, Marco – GK – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Broughton, Max – RCB – West Virginia University
- Brown, Tommy – CM – Claremont McKenna College | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Buck, Joe – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Buckley, Caden – RB – University of Washington
- Bucknor, Jason – RB – University of Michigan | MLS NEXT Academies: Inter Miami CF, Weston FC
- Budler, Mitchell – GK – University of Akron | MLS NEXT Academies: Shattuck-St. Mary's, Philadelphia Union
- Burko, Daniel – F – Syracuse University
- Burlew, Roberto – RCB – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Burns, Lukas – GK – Providence College | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
- Burns, Trevor – CM – Duke University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Caceres, Edrey – CM – University of California Los Angeles
- Calderon, Giovanni – RCB – NE Revolution II | MLS NEXT Academy: Nomads
- Calov, Curt – CM – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Cardenas, Andres – CM – University of North Carolina Chapel Hill
- Carlson, Simon – CM – West Virginia University
- Castillo, Gerardo – LB – Virginia Commonwealth University
- Castro, Edward – AM – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: Los Angeles United Futbol Academy
- Castro, Jackson – AM – Creighton University
- Cavallo, Nicholas – LB – University of California Los Angeles
- Ceja, Christian – DM – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
- Chambron Pinho, Kyran – LB – Southern Methodist University
- Chandler, Kieran – LB – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Oakwood SC
- Charalampous, Stavros – DM – California Baptist University
- Chifamba, Elton – DM – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Chong, Gyuwon – CM – University of Tulsa
- Cisset, Mohamed – LCB – Pennsylvania State University
- Clarke-Tosczak, Nikos – LB – University of Rhode Island | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Cleary, Will – RB – Stanford University
- Cloherty, Jack – DM – Brown University
- Closson, Quinn – GK – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: New York City FC
- Coffey, Liam – CM – College of the Holy Cross | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Collins, Nick – RCB – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Conde, Ibrahim – F – University of New Hampshire
- Conlon, Sebastian – GK – James Madison University
- Contell, Jose – RW – University of California Los Angeles
- Copeland, Joshua – LW – University of Detroit Mercy
- Cordova, Steven – CM – Presbyterian College | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Correia, Edgar – LCB – University of Central Arkansas
- Costabile, Luca – LB – University of Maryland
- Cummins, Bo – RB – Wake Forest University
- Cutler-DeJesus, Andre – LCB – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Met Oval
- Czech, Andrew – RB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- D'Ambrosio, Leonardo – CM – College of Charleston
- D'Ippolito, Daniel – AM – Fordham University
- Dale, Joe – RW – University of Washington
- Dang, Nick – RCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Nashville United Soccer Academy
- Dawson, Connor – LCB – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- De Vicente, Jesus – LB – University of Illinois Chicago
- DeLaMater, Quin – RCB – Boston University
- Demian, Nathan – LCB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- DeVillena, Alejandro – RB – University of North Georgia | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Dewhurst, Cole – LCB – Providence College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Diarra, Mamadou – F – Florida Atlantic University
- Dildy, Brad – LB – Belmont University | MLS NEXT Academy: San Antonio FC
- Diop, Momo – LW – Rider University
- Djordjevic, Nikola – RB – Southern Methodist University | MLS NEXT Academy: Capital City SC
- Do, Ben – LB – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
- Dorsey, Logan – F – University of Kentucky | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Dossmann, Niklas – LCB – San Jose State University
- Dourado, Lucca – RW – University of Central Florida
- Dovlo, Enzo – LW – University of North Carolina Greensboro
- Duah, Manu – DM – University of California Santa Barbara | MLS NEXT Academy: Santa Barbara Soccer Club
- Dunbar, Nicholas – LW – University of Portland | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
- Duncan, Arik – F – University of California Berkeley
- Duquenne, Arthur – LB – Clemson University
- Durkin, Andrew – RCB – United States Air Force Academy | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Dymora, Eryk – GK – Monmouth University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Easton, Grady – RCB – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- Eberle, Luke – CM – Liberty University
- Eberle, Michael – AM – Old Dominion University
- Eby, Will – LCB – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Michigan Wolves
- Edwards, Marley – F – California State University Northridge
- Ekeland, Ask – F – Boston College
- Elgersma, Troy – CM – American University
- Eliuda, James – CM – George Mason University
- Ellis, Andrew – CM – Dartmouth College | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Englebert, Jack – CM – Loyola Marymount University
- Engmann, Christian – LCB – San Diego State University
- Escorcia, Daniel – AM – Southern Methodist University
- Espinoza, Francisco – CM – Saint Xavier University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Evans, Hayden – GK – University of Michigan
- Farnos, Arnau – RW – Oregon State University
- Farrar, Charlie – GK – University of North Carolina Asheville
- Farwell, Aiden – AM – Boston College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Feitosa, Guilherme – CM – University of Pittsburgh
- Fernandez, Nick – CM – University of Portland | MLS NEXT Academy: Barca Residence Academy
- Fidalek, Braden – RCB – Loyola Marymount University
- Firek, Daniel – CM – University of Akron
- Fisher, Reid – RCB – San Diego State University
- Flores, Luiz – F – Oral Roberts University
- Floriani, Max – RCB – Saint Louis University
- Friedberg, Ryan – GK – Cornell University
- Fujita, Takahiro – RCB – Marshall University
- Gaffney, Charlie – RW – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Gardiner, Trey – LCB – Virginia Tech University
- Garnette, Micaah – RB – University of Portland | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Monmouth
- Gaulmin, Victor – CM – University of Akron
- Gee, Kyle – CM – Brown University
- Genenbacher, Kyle – RB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Gerbet, Joran – DM – Clemson University
- Gillingham, Blake – GK – Creighton University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Gironda, Alvaro – RCB – Santa Clara University
- Goeling, Mikkel – CM – University of California Santa Barbara
- Gold, Noah – RCB – College of Charleston
- Gomez, Josemir – F – Butler University
- Gonzalez, Carlos – GK – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: FC Golden State Force
- Goodman, Cason – F – University of California Davis
- Gora, Gora – F – Liberty University
- Gourdie, Rhys – RB – University of Washington
- Grabfelder, Caden – LW – Pennsylvania State University | MLS NEXT Academies: FC DELCO, Philadelphia Union
- Granitur, Luc – F – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
- Grassi, Pietro – RCB – University of California Los Angeles
- Green, Sebastian – LB – University of Notre Dame
- Greenlee, Pablo – RB – University of California Los Angeles
- Grening, Casper – LW – University of Pittsburgh
- Griffith, Colin – LW – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Gryczewski, Patrick – RW – University of Rhode Island
- Guarino, Leo – F – Boston College
- Gummesson, Max – RCB – University of Connecticut
- Hagan, Emmanuel – RCB – University of North Carolina Greensboro
- Hamidu, Issah – LCB – University of South Florida
- Harms, JT – GK – Indiana University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Harper, Charlie – LCB – University of North Carolina Chapel Hill
- Harris, Alex – F – Cornell University
- Harris, Zack – DM – California State University Northridge
- Hastings, TJ – RCB – University of Delaware
- Healy, Taig – AM – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Seacoast United
- Heffess, Isaac – RCB – North Carolina State University
- Henderson, Mason – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Hensley, Carter – CM – Virginia Tech University
- Hernandez, Sebastian – RB – University of Portland
- Hernando, Carlos – LCB – West Virginia University
- Hiepen, Louis – LCB – University of Nevada Las Vegas
- Highfield, Joe – F – University of Portland
- Hille, Luke – F – University of North Carolina Chapel Hill
- Himes, Tristan – GK – Coastal Carolina University | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer Club
- Hodgson, Tanner – CM – Western Michigan University
- Holbrook, Pierce – GK – United States Naval Academy | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Hopkins, Santiago – RB – University of California Berkeley
- Howard, Brophy – LB – University of Nevada Las Vegas
- Howard, Eric – LB – Georgetown University
- Huckaby, Dante – RB – West Virginia University
- Hughes, Alec – F – University of Massachusetts
- Huneau, Alex – RCB – Dartmouth College
- Hutchinson, Damorney – F – Presbyterian College
- Illuminato, Antonio – CM – Clemson University
- Infuso, Pierce – LCB – Hofstra University
- Ittycheria, Daniel – F – Princeton University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
- Jaaskelainen, Emil – F – University of Akron
- James, Noah – RW – Western Michigan University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Jaridily, Rommee – RW – San Diego State University | MLS NEXT Academy: Strikers FC
- Johns, Branden – CM – Villanova University
- Johnson, Andrew – RCB – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC DELCO
- Johnson, Tate – LB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
- Jonathan Kelp, Lasse – LCB – University of Maryland Baltimore County
- Jones Jr., Deryk – LB – California State University Northridge
- Jones, Ellis – DM – University of Wisconsin
- Jordan, JP – CM – University of Louisville
- Jorgensen, Nikolai Bull – CM – Duke University
- Joseph, Belmar – CM – Villanova University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Ka, Alioune – F – Cornell University
- Kaloukian, Nicholas – F – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Kamienski, Andrew – RCB – University of California Santa Barbara
- Kamrath, Lucas – LB – High Point University | MLS NEXT Academies: Chargers Soccer Club, Tampa Bay United
- Kanaan, Samy – F – University of San Diego
- Kanyane, Geni – LB – University of Dayton
- Karamoko, Hakim – LW – North Carolina State University
- Kelley, Kevin – LW – Princeton University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- Kelly, Zac – GK – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Michigan Jaguars
- Kennedy, Julian – F – Wake Forest University
- Kenworthy, Josh – RCB – University of California Irvine
- Kerkvliet, Max – GK – University of Connecticut
- Kerr, Drew – RW – Duke University
- Kiil, Jackson – ST – Stanford University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Kiingi, Kisa – LCB – Cornell University
- Kim, Jackson – RCB – University of Memphis
- Kim, Tony – AM – University of Alabama Birmingham
- Kingston, Peter – CM – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
- Kisoka, Elie – F – University of Missouri Kansas City
- Kiss, Alex – RB – University of Central Arkansas | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Kissel, Maximilian – F – University of Vermont
- Klein, Brennan – GK – Boston College
- Koehl, Leon – CM – University of Maryland
- Koontz, Christian – RCB – Seattle University
- Kosakoff, Charlie – F – University of Washington
- Kossoudji, Jack – RB – Seton Hall University
- Krenecki, Gavin – GK – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Krioutchenkov, Denis – ST – Davidson College
- Kropp, Dylan – RCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
- Krueger, Brendan – CM – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club
- Kulvik, William – RCB – University of Maryland
- Kumwenda, Henri – RB – Butler University
- Kvifte, Noah – F – Florida Atlantic University
- Lamb, Mason – RCB – Clemson University
- Lara Delgado, Luis – F – Saint Louis University
- Larsen, Brigham – F – University of North Carolina Charlotte
- Laursen, Lasse – RCB – University of North Carolina Charlotte
- Lauta, Erik – GK – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Layton, Sam – LCB – Syracuse University
- Le Bourdoulous, Julien – AM – University of Missouri Kansas City
- Learned, Mac – GK – Sacramento State University | MLS NEXT Academies: Sacramento Republic FC, Strikers FC
- Ledoux, Alexis – LW – University of California Santa Barbara
- Lee, Conrad – GK – Yale University
- Lelin, Yanis – LW – James Madison University
- Lemen, Nic – GK – Northern Kentucky University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
- Lewis, Wyatt – DM – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Lovelace, Drew – LB – North Carolina State University
- Luckhurst, Adam – F – Duke University
- Lukic, Luka – F – University of California Riverside
- Lund, Nicklas – LCB – Oregon State University
- Lundegard, Adam – LCB – Clemson University
- Maeland, Ola – CF – Rutgers University
- Magnusson, Siggi – RCB – Ohio State University
- Mahlmeister, Seth – F – Purdue University Fort Wayne | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Mahoney, Quinn – ST – California Polytechnic State University
- Makedika, Terry – CM – University of New Hampshire
- Manetta, Jaden – LCB – Seattle University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Mangarov, Daniel – RW – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Midwest United
- Manning, Will – CM – Fordham University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
- Manuel, Connor – CM – Dalhousie University
- Mar Boye, Pape – RCB – Phoenix Rising
- Mark, Jimiyu – F – Belmont University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Matei, Robert – F – San Diego State University
- Materazzi, Davide – RCB – James Madison University
- Matthews, Alex – CM – Missouri State University
- Mautino, Connor – F – California State University Bakersfield
- McCamy, Collin – CM – Northwestern University | MLS NEXT Academies: Triangle United SA, Wake FC
- Meade Tatum, AJ – LCB – University of California Riverside
- Mednard, Jonah – GK – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
- Melto Quiah, Joseph – LW – University of Dayton
- Mendy, Edward – F – University of Evansville | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Mensah Jr., Ernest – RB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Meyers, Chris – LB – University of Washington
- Mihalic, Tommy – LW – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
- Miller, Jansen – RCB – Indiana University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Mitchell, Jaylinn – LW – Southern Methodist University
- Mitzner, David – GK – University of California Santa Barbara
- Mohamed, Mo – RB – Seattle University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Moore, Daniel – LB – University of North Carolina Charlotte
- Mora, Omar – AM – Oral Roberts University
- Morgan, Hakeem – F – Loyola Marymount University
- Morrison, Aidan – ST – College of William & Mary
- Mudashiru, Issa – CB – Princeton University
- Muir, Marques – RCB – University of Kentucky
- Murray, Max – RCB – University of Vermont
- Mustre, Eduardo – F – Florida International University
- Myring, Harrison – F – University of South Carolina
- N'diaye, Moussa – RCB – Virginia Commonwealth University
- Naef, Philip – RW – University of California Los Angeles
- Nagy, Zoltan – GK – Duquesne University
- Nava, Sebastian – AM – University of Portland
- Ndrenika, Albi – LW – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- Neto, Israel – LW – Providence College
- Newman, Enzo – RB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Murieta Soccer Academy
- Nikolai, Luca – RB – James Madison University
- Noel, Andrew – GK – Rutgers University | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
- Nutornutsi, Bright – F – Grand Canyon University
- O'Brien, Pearse – CM – Providence College | MLS NEXT Academies: Oakwood SC, Real Salt Lake
- O'Donnell, Riley – F – University of Texas Dallas | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- O'Gara, Liam – DM – Wake Forest University
- O'Neill, Mark – RCB – Creighton University
- Oduro, Collins – LW – Indiana University
- Ofunrein, Oje – F – University of Denver
- Okeke, Ekene – LCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo
- Okiyoshi, Taimu – CM – Marshall University
- Ollikainen, Otto – DM – West Virginia University
- Omar, Imran – F – Grand Canyon University
- Onodera, Taketo – CM – Seattle University
- Ordonez, Roberto – F – California State University Fullerton
- Ors Navarro, Sergio – RW – West Virginia University
- Padilla, Alejandro – RCB – University of Memphis
- Painter, Bennett – F – Bowling Green State University
- Palomino, Mateo – RCB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
- Paris, Sidney – RW – Wake Forest University | MLS NEXT Academies: Toronto FC, Chicago Fire, Chicago FC United
- Parisian, Donovan – GK – University of San Diego
- Paul Mbuthia, John – F – Robert Morris University
- Pechota, Luciano – LW – Ohio State University
- Pela, Umberto – DM – University of Virginia
- Perreti, Chris – RW – University of Washington | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
- Phelps, Brandon – RB – Concordia University
- Philibbosian, Andre – CM – Seattle University
- Phillip, Donovan – F – North Carolina State University
- Pierre, Kevin – CM – Georgia Southern University
- Pilcher, Ian – LCB – University of North Carolina Charlotte
- Pinto, Rai – RB – Marshall University
- Plamana, Vusumzi – DM – North Carolina State University
- Pleasants, Colton – AM – Duke University
- Pomponi, Massimo – GK – Loyola Marymount University
- Ponce, Camilo – AM – FC Tulsa
- Pondeca, William – RCB – Mercer University
- Prego, Bernardo – RB – Providence College
- Presthus, TJ – RCB – Yale University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Quanbeck, Nico – CM – Davidson College
- Quarcoo, Isaiah – F – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
- Quintero, Gael – CM – Loyola Marymount University
- Quist-Therson, Kenny – DM – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- Ramsey, Josh – LCB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- Richardson, Cole – LCB – University of Vermont | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Riecke, Jan – RB – Harvard University
- Roberts, Reid – LCB – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Roda, Mesfin – LW – University of Wisconsin Milwaukee
- Rodrigues dos Santos, Lineker – F – Marshall University
- Rodriguez, Andres – DM – Virginia Commonwealth University
- Røed, Sander – AM – University of Louisville
- Rogers, Max – F – University of Maryland
- Rome, Austin – LCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
- Roou, Matthew – F – University of Notre Dame | MLS NEXT Academies: Indy Eleven, Shattuck-St. Mary`s
- Rosa, Bruno – RW – Providence College
- Ruvalcaba, Cesar – RCB – Southern Methodist University
- Sabatti, Filip – GK – University of Memphis
- Sahmkow, Luis – F – University of Pittsburgh
- Samways, Anthony – RB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Sánchez, Javi – RCB – George Mason University
- Sanchez, Ty – F – University of Tulsa | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
- Sanchez, Uriel – AM – Hope International University
- Sandmeyer, Jack – DM – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
- Sandy Jr., Titus – RCB – Clemson University
- Sarver, Samuel – LW – Indiana University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Saunders, Michael – CM – Belmont University
- Savic, Andrija – LCB – Creighton University
- Seel, Braden – CM – University of Dayton | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Semelsberger, Aidan – CM – University of Denver
- Senanou, Matthew – LCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
- Sessoms, Donovan – F – Sacramento State University | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC
- Shannon, Christian – LCB – Western Michigan University
- Shannon, Jake – LCB – University of North Carolina Wilmington
- Shillington, Callum – CM – St. Bonaventure University
- Silva, Marco – AM – Marshall University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
- Simeon, Nathan – RB – University of Vermont
- Smart, Shawn – RB – Las Vegas Lights
- Smith Jr., Travis – RB – Wake Forest University
- Smith, AJ – F – University of Virginia
- Smith, Benjamin – CM – University of Denver
- Smith, Ian – LB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Smith, Rylan – RB – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Solans, Sergi – F – Oregon State University
- Solorzano, Jorge – AM – California State University Northridge
- Son, Paul – CM – Northwestern University
- Southern, Evan – F – James Madison University
- Sparks, Bailey – CM – Southern Methodist University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Speel, Wessel – GK – Duke University
- Spicer, Nolan – RW – University of Notre Dame
- Spikner, Ellis – F – Oregon State University
- Stafford, Caden – F – Loyola University Maryland
- Stampatori, Daniel – RB – Lipscomb University
- Stevenson, Ethan – F – Longwood University
- Stjernegaard, Alexander – F – Marshall University
- Stoup, Kobey – RB – United States Air Force Academy | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Stout, Jonathan – AM – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Midwest United
- Straudi, Fabian – LW – Oregon State University
- Stritter, Leonard – GK – Univerisity of North Carolina Charlotte
- Stromsten, Victor – F – Elon University
- Sullivan, Michael – CM – University of Pittsburgh
- Sullivan, Nicklaus – F – Los Angeles FC II
- Svendby, Casper – RB – University of Pittsburgh
- Tabora, Marlon – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
- Tarleton, Baraka – AM – University of Illinois Evansville
- Taylor, Mathew – F – Georgia State University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
- Tcheuyap, Yves – RB – North Carolina State University
- Terry, Trace – F – Bowling Green State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
- Testori, Scott – F – University of Connecticut
- Thiesen, Bjarne – RCB – University of Maryland
- Thomas, Elias – LCB – University of San Francisco
- Thomas, Luke – LW – Duke University
- Thomas, Mikah – LB – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Jacksonville Armada
- Thomas, Riley – RCB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Southern Soccer Academy
- Thorsen, Albert – RW – University of Pittsburgh
- Torres, Joshua – F – University of Illinois Chicago | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
- Torres, Roman – CM – Creighton University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
- Tran, Danh – CM – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
- Traore, Aboubacar – RW – Florida Atlantic University
- Travasos, Collins – GK – University of Notre Dame
- Travis, Owen – RCB – Florida International University
- Treinen, Brady – LB – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Strikers FC
- Trejo, Max – GK – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
- Trimnal, Tyler – F – Clemson University
- Trusner, Tyler – LB – Loyola Marymount University
- Tsicoulias, Michael – F – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Turner, Dimitri – DM – James Madison University
- Van Haveren, Nigel – GK – Florida International University
- Van Horn, Matthew – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Shattuck-St. Mary's
- Vatne, Scott – CM – Elon University
- Vellios, Deylen – RB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
- Vilamitjana, Arnau – DM – University of Pittsburgh
- Villalobos, Nicolas – CM – Florida International University | MLS NEXT Academy: Miami Rush Kendall
- Vukovic, Aleksandar – LCB – Marshall University
- Walwyn-Bent, Keegan – RW – University of California Davis
- Wan Kamal, Wan Kruzi – CM – University of Akron | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
- Wangusi, Jesse – AM – California State University Bakersfield
- Warne, Ethan – LCB – University of San Diego
- Wathuta, Sydney – F – University of Vermont
- Weiss, Justin – F – Indiana University | MLS NEXT Academies: New York Red Bulls, BW Gottschee, Metropolitan Oval
- Welsh, Colin – GK – Western Michigan University
- Wenzel, Cooper – GK – Virginia Tech University
- White, Jeffrey – AM – Wake Forest University
- White, Samuel – CM – Bryant University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
- Wiersdorf, Will – LW – Santa Clara University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
- Wiese, Paul – RB – University of Virginia
- Williams, CJ – LCB – Boston College | MLS NEXT Academies: Met Oval, New York City FC, New York Red Bulls
- Williams, Dante – RB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
- Winum, Mathias – LCB – University of California Irvine
- Woznicki, Jacob – F – Hofstra University
- Wright, Marco – F – Campbell University
- Wright, Trevor – LCB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Real Colorado
- Wrobel, Matthew – F – Saint Louis University
- Wroblewski, Tomasz – GK – Elon University
- Wynne, Ronan – RB – University of Denver
- Ydrach, Roberto – CB – University of Akron
- Yeboah, Paul – RCB – University of Dayton
- Yehya, Omar – F – Utah Valley University
- Yoshizawa, Misei – RW – Clemson University
- Zalinsky, Joey – RB – Rutgers Unversity | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
- Zarnick, Owen – LCB – Southern Methodist University
- Zuluaga, Yeider – LW – Seattle University