SuperDraft

MLS SuperDraft 2025 eligible players

25-SuperdraftDraft-Eligable-Players

MLSsoccer staff

Major League Soccer has announced the eligible player list for the MLS SuperDraft 2025 on Friday, December 20 (2 pm ET).

Teams can select from 477 players representing 150 different schools. Ahead of their inaugural season, expansion club San Diego FC, the league’s 30th team, own the SuperDraft's top pick.

SuperDraft coverage can be found on MLSsoccer.com and the MLS social handles. The full list is subject to change.

Generation adidas signings

  1. Acosta, Mateo – RCB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  2. Acosta, Matthew – DM – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
  3. Acquah, Michael – F – Syracuse University
  4. Acuna, Joaquin – F – University of North Florida
  5. Adedokun, Michael – LW – Ohio State University
  6. Adimabua, Nonso – F – University of California Berkeley
  7. Adnan, Noah – CB – Stanford University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  8. Agard, Sekou – RCB – Mercer University
  9. Aguilar, Salvador – F – University of California Santa Barbara | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
  10. Ahl, Charles – CM – Stetson University | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer Club
  11. Akoum, Victor – LCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  12. Al-Qaq, Ahmad – AM – University of North Carolina Chapel Hill
  13. Alphin, Trace – GK – Wake Forest University
  14. Alvarez, Demian – RCB – Seattle University
  15. Aman, Richie – RW – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
  16. Amaral, Lorenzo – RW – Brown University
  17. Amaya, Jefferson – CM – High Point University
  18. Anderson, Seth – LW – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  19. Anderson, Steven – CM – Loyola Marymount University
  20. Andrews, Kevin – LW – University of Wisconsin
  21. Appiah, Michael – LW – Florida International University
  22. Arce, Colin – DM – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Vardar Soccer Club
  23. Arias, Timothy – RB – University of Central Florida
  24. Aror, Efetobo – CM – University of Portland | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
  25. Augee, Ben – CM – Gonzaga University
  26. Awoudor, Clarence – LW – University of Central Florida
  27. Awujo, Akinjide – F – Northwestern University
  28. Ba, Macoumba – F – St. Johns University
  29. Baafi, Alfred – RW – High Point University
  30. Bachstein, Dominick – F – Drexel University | MLS NEXT Academies: Philadelphia Union, FC DELCO
  31. Baer, Ryan – CM – West Virginia University
  32. Baffour, KK – LW – University of Notre Dame
  33. Bah, Sulaiman – F – California State University Fullerton
  34. Bahena, Cesar – AM – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  35. Bailey, Grant – LB – Loyola University Chicago | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
  36. Bakken, Martin – CM – University of Dayton
  37. Ballek, Ethan – RW – University of South Carolina | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  38. Bam, Emmanuel – RW – University of Central Florida | MLS NEXT Academy: Ventura County Fusion
  39. Bank, Palmer – LB – Stanford University
  40. Barajas, Felix – CM – Duke University
  41. Barea, Jesus – F – Missouri State University
  42. Barger, Alex – LB – Indiana University
  43. Barrett, Zach – RCB – University of Vermont
  44. Batrouni, Joey – GK – University of Virginia
  45. Bazini, Yaniv – F – University of Vermont
  46. Bealer, Landon – LB – Lehigh University
  47. Bedouret, Tomas – DM – Oregon State University
  48. Bellini, Kendi – F – University of Portland | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
  49. Belloli, Jason – CB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  50. Belmonte, Pere – CM – Oregon State University
  51. Bertos, Harrison – LCB – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seacoast United
  52. Bettenhausen, Sean – CM – Pennsylvania State University
  53. Biggar, Jonah – LCB – University of South Carolina
  54. Bjornsson, Ulfur – F – Duke University
  55. Blama, Barzee – F – Mercer University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  56. Blanton, Josiah – LB – James Madison University
  57. Blevins, Bryce – LB – University of Michigan | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
  58. Blevins, Michael – F – California State University Northridge
  59. Boltz, Dean – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  60. Bonham, Miles – CM – University of Dayton
  61. Borkovic, Marko – CM – Ohio State University
  62. Bowton, Jadon – GK – University of Washington
  63. Brougher, Marco – GK – University of California Berkeley | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  64. Broughton, Max – RCB – West Virginia University
  65. Brown, Tommy – CM – Claremont McKenna College | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  66. Buck, Joe – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  67. Buckley, Caden – RB – University of Washington
  68. Bucknor, Jason – RB – University of Michigan | MLS NEXT Academies: Inter Miami CF, Weston FC
  69. Budler, Mitchell – GK – University of Akron | MLS NEXT Academies: Shattuck-St. Mary's, Philadelphia Union
  70. Burko, Daniel – F – Syracuse University
  71. Burlew, Roberto – RCB – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  72. Burns, Lukas – GK – Providence College | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
  73. Burns, Trevor – CM – Duke University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  74. Caceres, Edrey – CM – University of California Los Angeles
  75. Calderon, Giovanni – RCB – NE Revolution II | MLS NEXT Academy: Nomads
  76. Calov, Curt – CM – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  77. Cardenas, Andres – CM – University of North Carolina Chapel Hill
  78. Carlson, Simon – CM – West Virginia University
  79. Castillo, Gerardo – LB – Virginia Commonwealth University
  80. Castro, Edward – AM – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: Los Angeles United Futbol Academy
  81. Castro, Jackson – AM – Creighton University
  82. Cavallo, Nicholas – LB – University of California Los Angeles
  83. Ceja, Christian – DM – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
  84. Chambron Pinho, Kyran – LB – Southern Methodist University
  85. Chandler, Kieran – LB – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Oakwood SC
  86. Charalampous, Stavros – DM – California Baptist University
  87. Chifamba, Elton – DM – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  88. Chong, Gyuwon – CM – University of Tulsa
  89. Cisset, Mohamed – LCB – Pennsylvania State University
  90. Clarke-Tosczak, Nikos – LB – University of Rhode Island | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  91. Cleary, Will – RB – Stanford University
  92. Cloherty, Jack – DM – Brown University
  93. Closson, Quinn – GK – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: New York City FC
  94. Coffey, Liam – CM – College of the Holy Cross | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  95. Collins, Nick – RCB – Rutgers University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  96. Conde, Ibrahim – F – University of New Hampshire
  97. Conlon, Sebastian – GK – James Madison University
  98. Contell, Jose – RW – University of California Los Angeles
  99. Copeland, Joshua – LW – University of Detroit Mercy
  100. Cordova, Steven – CM – Presbyterian College | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  101. Correia, Edgar – LCB – University of Central Arkansas
  102. Costabile, Luca – LB – University of Maryland
  103. Cummins, Bo – RB – Wake Forest University
  104. Cutler-DeJesus, Andre – LCB – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Met Oval
  105. Czech, Andrew – RB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  106. D'Ambrosio, Leonardo – CM – College of Charleston
  107. D'Ippolito, Daniel – AM – Fordham University
  108. Dale, Joe – RW – University of Washington
  109. Dang, Nick – RCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Nashville United Soccer Academy
  110. Dawson, Connor – LCB – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  111. De Vicente, Jesus – LB – University of Illinois Chicago
  112. DeLaMater, Quin – RCB – Boston University
  113. Demian, Nathan – LCB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  114. DeVillena, Alejandro – RB – University of North Georgia | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  115. Dewhurst, Cole – LCB – Providence College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  116. Diarra, Mamadou – F – Florida Atlantic University
  117. Dildy, Brad – LB – Belmont University | MLS NEXT Academy: San Antonio FC
  118. Diop, Momo – LW – Rider University
  119. Djordjevic, Nikola – RB – Southern Methodist University | MLS NEXT Academy: Capital City SC
  120. Do, Ben – LB – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: San Jose Earthquakes
  121. Dorsey, Logan – F – University of Kentucky | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  122. Dossmann, Niklas – LCB – San Jose State University
  123. Dourado, Lucca – RW – University of Central Florida
  124. Dovlo, Enzo – LW – University of North Carolina Greensboro
  125. Duah, Manu – DM – University of California Santa Barbara | MLS NEXT Academy: Santa Barbara Soccer Club
  126. Dunbar, Nicholas – LW – University of Portland | MLS NEXT Academy: LA Galaxy
  127. Duncan, Arik – F – University of California Berkeley
  128. Duquenne, Arthur – LB – Clemson University
  129. Durkin, Andrew – RCB – United States Air Force Academy | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  130. Dymora, Eryk – GK – Monmouth University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  131. Easton, Grady – RCB – Saint Louis University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  132. Eberle, Luke – CM – Liberty University
  133. Eberle, Michael – AM – Old Dominion University
  134. Eby, Will – LCB – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Michigan Wolves
  135. Edwards, Marley – F – California State University Northridge
  136. Ekeland, Ask – F – Boston College
  137. Elgersma, Troy – CM – American University
  138. Eliuda, James – CM – George Mason University
  139. Ellis, Andrew – CM – Dartmouth College | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  140. Englebert, Jack – CM – Loyola Marymount University
  141. Engmann, Christian – LCB – San Diego State University
  142. Escorcia, Daniel – AM – Southern Methodist University
  143. Espinoza, Francisco – CM – Saint Xavier University | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  144. Evans, Hayden – GK – University of Michigan
  145. Farnos, Arnau – RW – Oregon State University
  146. Farrar, Charlie – GK – University of North Carolina Asheville
  147. Farwell, Aiden – AM – Boston College | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  148. Feitosa, Guilherme – CM – University of Pittsburgh
  149. Fernandez, Nick – CM – University of Portland | MLS NEXT Academy: Barca Residence Academy
  150. Fidalek, Braden – RCB – Loyola Marymount University
  151. Firek, Daniel – CM – University of Akron
  152. Fisher, Reid – RCB – San Diego State University
  153. Flores, Luiz – F – Oral Roberts University
  154. Floriani, Max – RCB – Saint Louis University
  155. Friedberg, Ryan – GK – Cornell University
  156. Fujita, Takahiro – RCB – Marshall University
  157. Gaffney, Charlie – RW – University of Pennslyvania | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  158. Gardiner, Trey – LCB – Virginia Tech University
  159. Garnette, Micaah – RB – University of Portland | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Monmouth
  160. Gaulmin, Victor – CM – University of Akron
  161. Gee, Kyle – CM – Brown University
  162. Genenbacher, Kyle – RB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  163. Gerbet, Joran – DM – Clemson University
  164. Gillingham, Blake – GK – Creighton University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  165. Gironda, Alvaro – RCB – Santa Clara University
  166. Goeling, Mikkel – CM – University of California Santa Barbara
  167. Gold, Noah – RCB – College of Charleston
  168. Gomez, Josemir – F – Butler University
  169. Gonzalez, Carlos – GK – University of California Riverside | MLS NEXT Academy: FC Golden State Force
  170. Goodman, Cason – F – University of California Davis
  171. Gora, Gora – F – Liberty University
  172. Gourdie, Rhys – RB – University of Washington
  173. Grabfelder, Caden – LW – Pennsylvania State University | MLS NEXT Academies: FC DELCO, Philadelphia Union
  174. Granitur, Luc – F – University of North Florida | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
  175. Grassi, Pietro – RCB – University of California Los Angeles
  176. Green, Sebastian – LB – University of Notre Dame
  177. Greenlee, Pablo – RB – University of California Los Angeles
  178. Grening, Casper – LW – University of Pittsburgh
  179. Griffith, Colin – LW – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  180. Gryczewski, Patrick – RW – University of Rhode Island
  181. Guarino, Leo – F – Boston College
  182. Gummesson, Max – RCB – University of Connecticut
  183. Hagan, Emmanuel – RCB – University of North Carolina Greensboro
  184. Hamidu, Issah – LCB – University of South Florida
  185. Harms, JT – GK – Indiana University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  186. Harper, Charlie – LCB – University of North Carolina Chapel Hill
  187. Harris, Alex – F – Cornell University
  188. Harris, Zack – DM – California State University Northridge
  189. Hastings, TJ – RCB – University of Delaware
  190. Healy, Taig – AM – North Carolina State University | MLS NEXT Academy: Seacoast United
  191. Heffess, Isaac – RCB – North Carolina State University
  192. Henderson, Mason – F – University of Wisconsin | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  193. Hensley, Carter – CM – Virginia Tech University
  194. Hernandez, Sebastian – RB – University of Portland
  195. Hernando, Carlos – LCB – West Virginia University
  196. Hiepen, Louis – LCB – University of Nevada Las Vegas
  197. Highfield, Joe – F – University of Portland
  198. Hille, Luke – F – University of North Carolina Chapel Hill
  199. Himes, Tristan – GK – Coastal Carolina University | MLS NEXT Academy: Orlando City Youth Soccer Club
  200. Hodgson, Tanner – CM – Western Michigan University
  201. Holbrook, Pierce – GK – United States Naval Academy | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  202. Hopkins, Santiago – RB – University of California Berkeley
  203. Howard, Brophy – LB – University of Nevada Las Vegas
  204. Howard, Eric – LB – Georgetown University
  205. Huckaby, Dante – RB – West Virginia University
  206. Hughes, Alec – F – University of Massachusetts
  207. Huneau, Alex – RCB – Dartmouth College
  208. Hutchinson, Damorney – F – Presbyterian College
  209. Illuminato, Antonio – CM – Clemson University
  210. Infuso, Pierce – LCB – Hofstra University
  211. Ittycheria, Daniel – F – Princeton University | MLS NEXT Academy: Players Development Academy
  212. Jaaskelainen, Emil – F – University of Akron
  213. James, Noah – RW – Western Michigan University | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  214. Jaridily, Rommee – RW – San Diego State University | MLS NEXT Academy: Strikers FC
  215. Johns, Branden – CM – Villanova University
  216. Johnson, Andrew – RCB – Cornell University | MLS NEXT Academy: FC DELCO
  217. Johnson, Tate – LB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Tampa Bay United
  218. Jonathan Kelp, Lasse – LCB – University of Maryland Baltimore County
  219. Jones Jr., Deryk – LB – California State University Northridge
  220. Jones, Ellis – DM – University of Wisconsin
  221. Jordan, JP – CM – University of Louisville
  222. Jorgensen, Nikolai Bull – CM – Duke University
  223. Joseph, Belmar – CM – Villanova University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  224. Ka, Alioune – F – Cornell University
  225. Kaloukian, Nicholas – F – Syracuse University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  226. Kamienski, Andrew – RCB – University of California Santa Barbara
  227. Kamrath, Lucas – LB – High Point University | MLS NEXT Academies: Chargers Soccer Club, Tampa Bay United
  228. Kanaan, Samy – F – University of San Diego
  229. Kanyane, Geni – LB – University of Dayton
  230. Karamoko, Hakim – LW – North Carolina State University
  231. Kelley, Kevin – LW – Princeton University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  232. Kelly, Zac – GK – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Michigan Jaguars
  233. Kennedy, Julian – F – Wake Forest University
  234. Kenworthy, Josh – RCB – University of California Irvine
  235. Kerkvliet, Max – GK – University of Connecticut
  236. Kerr, Drew – RW – Duke University
  237. Kiil, Jackson – ST – Stanford University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  238. Kiingi, Kisa – LCB – Cornell University
  239. Kim, Jackson – RCB – University of Memphis
  240. Kim, Tony – AM – University of Alabama Birmingham
  241. Kingston, Peter – CM – University of Washington | MLS NEXT Academy: Seattle Sounders FC
  242. Kisoka, Elie – F – University of Missouri Kansas City
  243. Kiss, Alex – RB – University of Central Arkansas | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  244. Kissel, Maximilian – F – University of Vermont
  245. Klein, Brennan – GK – Boston College
  246. Koehl, Leon – CM – University of Maryland
  247. Koontz, Christian – RCB – Seattle University
  248. Kosakoff, Charlie – F – University of Washington
  249. Kossoudji, Jack – RB – Seton Hall University
  250. Krenecki, Gavin – GK – University of Dayton | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  251. Krioutchenkov, Denis – ST – Davidson College
  252. Kropp, Dylan – RCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Indy Eleven
  253. Krueger, Brendan – CM – High Point University | MLS NEXT Academy: Chargers Soccer Club
  254. Kulvik, William – RCB – University of Maryland
  255. Kumwenda, Henri – RB – Butler University
  256. Kvifte, Noah – F – Florida Atlantic University
  257. Lamb, Mason – RCB – Clemson University
  258. Lara Delgado, Luis – F – Saint Louis University
  259. Larsen, Brigham – F – University of North Carolina Charlotte
  260. Laursen, Lasse – RCB – University of North Carolina Charlotte
  261. Lauta, Erik – GK – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  262. Layton, Sam – LCB – Syracuse University
  263. Le Bourdoulous, Julien – AM – University of Missouri Kansas City
  264. Learned, Mac – GK – Sacramento State University | MLS NEXT Academies: Sacramento Republic FC, Strikers FC
  265. Ledoux, Alexis – LW – University of California Santa Barbara
  266. Lee, Conrad – GK – Yale University
  267. Lelin, Yanis – LW – James Madison University
  268. Lemen, Nic – GK – Northern Kentucky University | MLS NEXT Academy: FC Cincinnati
  269. Lewis, Wyatt – DM – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  270. Lovelace, Drew – LB – North Carolina State University
  271. Luckhurst, Adam – F – Duke University
  272. Lukic, Luka – F – University of California Riverside
  273. Lund, Nicklas – LCB – Oregon State University
  274. Lundegard, Adam – LCB – Clemson University
  275. Maeland, Ola – CF – Rutgers University
  276. Magnusson, Siggi – RCB – Ohio State University
  277. Mahlmeister, Seth – F – Purdue University Fort Wayne | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  278. Mahoney, Quinn – ST – California Polytechnic State University
  279. Makedika, Terry – CM – University of New Hampshire
  280. Manetta, Jaden – LCB – Seattle University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  281. Mangarov, Daniel – RW – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Midwest United
  282. Manning, Will – CM – Fordham University | MLS NEXT Academy: Toronto FC
  283. Manuel, Connor – CM – Dalhousie University
  284. Mar Boye, Pape – RCB – Phoenix Rising
  285. Mark, Jimiyu – F – Belmont University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  286. Matei, Robert – F – San Diego State University
  287. Materazzi, Davide – RCB – James Madison University
  288. Matthews, Alex – CM – Missouri State University
  289. Mautino, Connor – F – California State University Bakersfield
  290. McCamy, Collin – CM – Northwestern University | MLS NEXT Academies: Triangle United SA, Wake FC
  291. Meade Tatum, AJ – LCB – University of California Riverside
  292. Mednard, Jonah – GK – Wake Forest University | MLS NEXT Academy: Cedar Stars Academy Bergen
  293. Melto Quiah, Joseph – LW – University of Dayton
  294. Mendy, Edward – F – University of Evansville | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  295. Mensah Jr., Ernest – RB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  296. Meyers, Chris – LB – University of Washington
  297. Mihalic, Tommy – LW – Indiana University | MLS NEXT Academy: Chicago FC United
  298. Miller, Jansen – RCB – Indiana University | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  299. Mitchell, Jaylinn – LW – Southern Methodist University
  300. Mitzner, David – GK – University of California Santa Barbara
  301. Mohamed, Mo – RB – Seattle University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  302. Moore, Daniel – LB – University of North Carolina Charlotte
  303. Mora, Omar – AM – Oral Roberts University
  304. Morgan, Hakeem – F – Loyola Marymount University
  305. Morrison, Aidan – ST – College of William & Mary
  306. Mudashiru, Issa – CB – Princeton University
  307. Muir, Marques – RCB – University of Kentucky
  308. Murray, Max – RCB – University of Vermont
  309. Mustre, Eduardo – F – Florida International University
  310. Myring, Harrison – F – University of South Carolina
  311. N'diaye, Moussa – RCB – Virginia Commonwealth University
  312. Naef, Philip – RW – University of California Los Angeles
  313. Nagy, Zoltan – GK – Duquesne University
  314. Nava, Sebastian – AM – University of Portland
  315. Ndrenika, Albi – LW – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  316. Neto, Israel – LW – Providence College
  317. Newman, Enzo – RB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Murieta Soccer Academy
  318. Nikolai, Luca – RB – James Madison University
  319. Noel, Andrew – GK – Rutgers University | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
  320. Nutornutsi, Bright – F – Grand Canyon University
  321. O'Brien, Pearse – CM – Providence College | MLS NEXT Academies: Oakwood SC, Real Salt Lake
  322. O'Donnell, Riley – F – University of Texas Dallas | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  323. O'Gara, Liam – DM – Wake Forest University
  324. O'Neill, Mark – RCB – Creighton University
  325. Oduro, Collins – LW – Indiana University
  326. Ofunrein, Oje – F – University of Denver
  327. Okeke, Ekene – LCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo
  328. Okiyoshi, Taimu – CM – Marshall University
  329. Ollikainen, Otto – DM – West Virginia University
  330. Omar, Imran – F – Grand Canyon University
  331. Onodera, Taketo – CM – Seattle University
  332. Ordonez, Roberto – F – California State University Fullerton
  333. Ors Navarro, Sergio – RW – West Virginia University
  334. Padilla, Alejandro – RCB – University of Memphis
  335. Painter, Bennett – F – Bowling Green State University
  336. Palomino, Mateo – RCB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
  337. Paris, Sidney – RW – Wake Forest University | MLS NEXT Academies: Toronto FC, Chicago Fire, Chicago FC United
  338. Parisian, Donovan – GK – University of San Diego
  339. Paul Mbuthia, John – F – Robert Morris University
  340. Pechota, Luciano – LW – Ohio State University
  341. Pela, Umberto – DM – University of Virginia
  342. Perreti, Chris – RW – University of Washington | MLS NEXT Academy: Real Salt Lake
  343. Phelps, Brandon – RB – Concordia University
  344. Philibbosian, Andre – CM – Seattle University
  345. Phillip, Donovan – F – North Carolina State University
  346. Pierre, Kevin – CM – Georgia Southern University
  347. Pilcher, Ian – LCB – University of North Carolina Charlotte
  348. Pinto, Rai – RB – Marshall University
  349. Plamana, Vusumzi – DM – North Carolina State University
  350. Pleasants, Colton – AM – Duke University
  351. Pomponi, Massimo – GK – Loyola Marymount University
  352. Ponce, Camilo – AM – FC Tulsa
  353. Pondeca, William – RCB – Mercer University
  354. Prego, Bernardo – RB – Providence College
  355. Presthus, TJ – RCB – Yale University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  356. Quanbeck, Nico – CM – Davidson College
  357. Quarcoo, Isaiah – F – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Colorado Rapids
  358. Quintero, Gael – CM – Loyola Marymount University
  359. Quist-Therson, Kenny – DM – University of Maryland | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  360. Ramsey, Josh – LCB – University of Notre Dame | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  361. Richardson, Cole – LCB – University of Vermont | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  362. Riecke, Jan – RB – Harvard University
  363. Roberts, Reid – LCB – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  364. Roda, Mesfin – LW – University of Wisconsin Milwaukee
  365. Rodrigues dos Santos, Lineker – F – Marshall University
  366. Rodriguez, Andres – DM – Virginia Commonwealth University
  367. Røed, Sander – AM – University of Louisville
  368. Rogers, Max – F – University of Maryland
  369. Rome, Austin – LCB – University of Virginia | MLS NEXT Academy: Baltimore Armour
  370. Roou, Matthew – F – University of Notre Dame | MLS NEXT Academies: Indy Eleven, Shattuck-St. Mary`s
  371. Rosa, Bruno – RW – Providence College
  372. Ruvalcaba, Cesar – RCB – Southern Methodist University
  373. Sabatti, Filip – GK – University of Memphis
  374. Sahmkow, Luis – F – University of Pittsburgh
  375. Samways, Anthony – RB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  376. Sánchez, Javi – RCB – George Mason University
  377. Sanchez, Ty – F – University of Tulsa | MLS NEXT Academy: Houston Dynamo FC
  378. Sanchez, Uriel – AM – Hope International University
  379. Sandmeyer, Jack – DM – University of San Diego | MLS NEXT Academy: Albion SC San Diego
  380. Sandy Jr., Titus – RCB – Clemson University
  381. Sarver, Samuel – LW – Indiana University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  382. Saunders, Michael – CM – Belmont University
  383. Savic, Andrija – LCB – Creighton University
  384. Seel, Braden – CM – University of Dayton | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  385. Semelsberger, Aidan – CM – University of Denver
  386. Senanou, Matthew – LCB – Xavier University | MLS NEXT Academy: Sockers FC
  387. Sessoms, Donovan – F – Sacramento State University | MLS NEXT Academy: Sacramento Republic FC
  388. Shannon, Christian – LCB – Western Michigan University
  389. Shannon, Jake – LCB – University of North Carolina Wilmington
  390. Shillington, Callum – CM – St. Bonaventure University
  391. Silva, Marco – AM – Marshall University | MLS NEXT Academy: Philadelphia Union
  392. Simeon, Nathan – RB – University of Vermont
  393. Smart, Shawn – RB – Las Vegas Lights
  394. Smith Jr., Travis – RB – Wake Forest University
  395. Smith, AJ – F – University of Virginia
  396. Smith, Benjamin – CM – University of Denver
  397. Smith, Ian – LB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  398. Smith, Rylan – RB – University of San Francisco | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  399. Solans, Sergi – F – Oregon State University
  400. Solorzano, Jorge – AM – California State University Northridge
  401. Son, Paul – CM – Northwestern University
  402. Southern, Evan – F – James Madison University
  403. Sparks, Bailey – CM – Southern Methodist University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  404. Speel, Wessel – GK – Duke University
  405. Spicer, Nolan – RW – University of Notre Dame
  406. Spikner, Ellis – F – Oregon State University
  407. Stafford, Caden – F – Loyola University Maryland
  408. Stampatori, Daniel – RB – Lipscomb University
  409. Stevenson, Ethan – F – Longwood University
  410. Stjernegaard, Alexander – F – Marshall University
  411. Stoup, Kobey – RB – United States Air Force Academy | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  412. Stout, Jonathan – AM – Michigan State University | MLS NEXT Academy: Midwest United
  413. Straudi, Fabian – LW – Oregon State University
  414. Stritter, Leonard – GK – Univerisity of North Carolina Charlotte
  415. Stromsten, Victor – F – Elon University
  416. Sullivan, Michael – CM – University of Pittsburgh
  417. Sullivan, Nicklaus – F – Los Angeles FC II
  418. Svendby, Casper – RB – University of Pittsburgh
  419. Tabora, Marlon – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Bethesda SC
  420. Tarleton, Baraka – AM – University of Illinois Evansville
  421. Taylor, Mathew – F – Georgia State University | MLS NEXT Academy: Atlanta United
  422. Tcheuyap, Yves – RB – North Carolina State University
  423. Terry, Trace – F – Bowling Green State University | MLS NEXT Academy: Columbus Crew
  424. Testori, Scott – F – University of Connecticut
  425. Thiesen, Bjarne – RCB – University of Maryland
  426. Thomas, Elias – LCB – University of San Francisco
  427. Thomas, Luke – LW – Duke University
  428. Thomas, Mikah – LB – University of Connecticut | MLS NEXT Academy: Jacksonville Armada
  429. Thomas, Riley – RCB – University of North Carolina Chapel Hill | MLS NEXT Academy: Southern Soccer Academy
  430. Thorsen, Albert – RW – University of Pittsburgh
  431. Torres, Joshua – F – University of Illinois Chicago | MLS NEXT Academy: Chicago Fire FC
  432. Torres, Roman – CM – Creighton University | MLS NEXT Academy: FC Dallas
  433. Tran, Danh – CM – Northwestern University | MLS NEXT Academy: Portland Timbers
  434. Traore, Aboubacar – RW – Florida Atlantic University
  435. Travasos, Collins – GK – University of Notre Dame
  436. Travis, Owen – RCB – Florida International University
  437. Treinen, Brady – LB – University of California Irvine | MLS NEXT Academy: Strikers FC
  438. Trejo, Max – GK – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Sporting Kansas City
  439. Trimnal, Tyler – F – Clemson University
  440. Trusner, Tyler – LB – Loyola Marymount University
  441. Tsicoulias, Michael – F – University of New Hampshire | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  442. Turner, Dimitri – DM – James Madison University
  443. Van Haveren, Nigel – GK – Florida International University
  444. Van Horn, Matthew – CM – Georgetown University | MLS NEXT Academy: Shattuck-St. Mary's
  445. Vatne, Scott – CM – Elon University
  446. Vellios, Deylen – RB – Ohio State University | MLS NEXT Academy: Vancouver Whitecaps FC
  447. Vilamitjana, Arnau – DM – University of Pittsburgh
  448. Villalobos, Nicolas – CM – Florida International University | MLS NEXT Academy: Miami Rush Kendall
  449. Vukovic, Aleksandar – LCB – Marshall University
  450. Walwyn-Bent, Keegan – RW – University of California Davis
  451. Wan Kamal, Wan Kruzi – CM – University of Akron | MLS NEXT Academy: St. Louis Scott Gallagher
  452. Wangusi, Jesse – AM – California State University Bakersfield
  453. Warne, Ethan – LCB – University of San Diego
  454. Wathuta, Sydney – F – University of Vermont
  455. Weiss, Justin – F – Indiana University | MLS NEXT Academies: New York Red Bulls, BW Gottschee, Metropolitan Oval
  456. Welsh, Colin – GK – Western Michigan University
  457. Wenzel, Cooper – GK – Virginia Tech University
  458. White, Jeffrey – AM – Wake Forest University
  459. White, Samuel – CM – Bryant University | MLS NEXT Academy: New England Revolution
  460. Wiersdorf, Will – LW – Santa Clara University | MLS NEXT Academy: De Anza Force
  461. Wiese, Paul – RB – University of Virginia
  462. Williams, CJ – LCB – Boston College | MLS NEXT Academies: Met Oval, New York City FC, New York Red Bulls
  463. Williams, Dante – RB – Oregon State University | MLS NEXT Academy: Barca Residency Academy
  464. Winum, Mathias – LCB – University of California Irvine
  465. Woznicki, Jacob – F – Hofstra University
  466. Wright, Marco – F – Campbell University
  467. Wright, Trevor – LCB – University of Denver | MLS NEXT Academy: Real Colorado
  468. Wrobel, Matthew – F – Saint Louis University
  469. Wroblewski, Tomasz – GK – Elon University
  470. Wynne, Ronan – RB – University of Denver
  471. Ydrach, Roberto – CB – University of Akron
  472. Yeboah, Paul – RCB – University of Dayton
  473. Yehya, Omar – F – Utah Valley University
  474. Yoshizawa, Misei – RW – Clemson University
  475. Zalinsky, Joey – RB – Rutgers Unversity | MLS NEXT Academy: New York Red Bulls
  476. Zarnick, Owen – LCB – Southern Methodist University
  477. Zuluaga, Yeider – LW – Seattle University
MLSsoccer staff -
@mls
SuperDraft Matchday