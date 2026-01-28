Transfer Tracker

San Diego FC transfer Paddy McNair to Hull City

San Diego FC have transfered defender Paddy McNair to EFL Championship side Hull City and retain a sell-on percentage, the club announced Wednesday. 

The fifth signing in club history, McNair contributed one assist in 23 regular-season appearances during SDFC's historic 2025 expansion campaign

The 30-year-old Northern Ireland international returns to England after previous stints with Manchester United, Sunderland, Middlesbrough and West Bromwich Albion. 

San Diego's 2026 MLS season begins on Feb. 21 at home against CF Montréal (10:30 pm ET | Apple TV).

