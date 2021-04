MLS anuncia el calendario de la temporada regular 2021







Temporada 2021 contará con el debut de Austin FC y la apertura de tres nuevos estadios de fútbol de clase mundial





El calendario de transmisiones de la temporada 26 de la MLS cuenta con la cobertura por señal de televisión abierta más amplia en la historia por las cadenas ABC, FOX, Univision, CTV y TVA





NUEVA YORK(24 de marzo, 2021) – Major League Soccer anunció hoy el calendario completo de su temporada regular 2021, la cual estará encabezada por el estreno de Austin FC, la apertura de tres nuevos estadios de fútbol de clase mundial, ​​intensas rivalidades y el calendario de transmisiones nacionales más amplio y accesible en la historia de la liga.





Con más oportunidades que nunca para ver los duelos, la temporada 26 de Major League Soccer será la más accesible hasta ahora, en casa y a través de dispositivos. Un récord de 37 partidos se transmitirá en EE. UU. por señal de televisión abierta a través de las cadenas nacionales ABC, FOX, Univision y UniMás, y se sumarán más en los próximos meses, además de siete partidos esta temporada por señal de televisión abierta por CTV en Canadá. ESPN + brindará todas las transmisiones regionales a nivel nacional, fuera del mercado, en EE. UU. y cualquier partido televisado a nivel nacional que no sea transmitido por una cadena en inglés se transmitirá nuevamente en vivo en inglés a través de Twitter.



La temporada 2021 contará con los 27 clubes de la MLS disputando cada 34 partidos de temporada regular, 17 de local y 17 de visitante, con un énfasis en los partidos regionales de la misma conferencia. Al final de la temporada regular, los siete mejores equipos de cada conferencia se clasificarán a los Audi 2021 MLS Cup Playoffs. Haga clic aquí para ver la estructura de la competencia de la temporada regular de 2021.



Desde que arranque el 16 de abril, la temporada de la MLS tendrá un comienzo rápido con siete semanas ininterrumpidas de acción, en las que se disputarán algunas de las rivalidades más candentes de la liga, previo a la fecha FIFA de junio. En este tramo inicial de la campaña, ABC, FOX y Univision transmitirán cada uno cuatro partidos. Mientras que 18 partidos más serán televisados por las cadenas ESPN, FS1, UniMás y TUDN durante el fin de semana del Día de los Caídos.





En las primeras semanas de la temporada, FC Cincinnati estrenará su impresionante West End Stadium, ante Inter Miami CF el 16 de mayo, en vivo por FOX y FOX Deportes. Tan solo un mes después, el equipo de expansión de 2021, Austin FC, celebrará su partido inaugural en casa cuando inaugure el Q2 Stadium ante San Jose Earthquakes en vivo por UniMás y TUDN. Una vez completadas tres inauguraciones de estadios en los primeros tres meses del calendario de la MLS de 2021, todas las miradas volverán a Ohio cuando el actual campeón de la MLS Cup, Columbus Crew SC, haga su histórico traslado al New Crew Stadium el 3 de julio. Con la apertura de su segundo estadio de fútbol en la historia del club, el Crew recibirá a New England Revolution en vivo por ESPN y ESPN Deportes. El enfrentamiento es un guiño a la historia, ya que Columbus abrió el primer estadio específico de fútbol en la MLS en 1999 con un juego contra el Revolution en la cuarta temporada de la liga.



Socios desde el inicio de la liga, las cadenas ABC y ESPN brindarán cinco partidos de temporada regular por señal de televisión abierta a través de ABC esta temporada, la mayor cantidad desde 1998. La cobertura en ABC comenzará el domingo 18 de abril cuando Inter Miami CF de David Beckham reciba al exequipo del astro del fútbol, LA Galaxy, y continuará con la primera doble cartelera de ABC el domingo 9 de mayo, con el duelo Inter Miami CF vs. Atlanta United a la 1 p.m. ET, seguido por el apasionante clásico entre Portland Timbers y Seattle Sounders FC a las 3 p.m. ET.





Además de la cobertura de ABC, las cadenas de ESPN transmitirán 27 partidos esta temporada, además de 350 transmisiones regionales, por fuera del mercado, a través de ESPN+ para los aficionados en todo EE. UU.





Entre los siete choques por FOX y FOX Deportes, se encuentra el primer partido en la historia de Austin FC que será ante el finalista de la Liga de Campeones Concacaf 2020 Los Angeles Football Club en el Banc of California Stadium el sábado 17 de abril. El 8 de mayo, FOX y FOX Deportes transmitirán la primera entrega de 2021 del derbi angelino de la MLS, El Tráfico, entre LA Galaxy y LAFC. FS1 tendrá 25 transmisiones de la MLS en 2021, incluyendo el primer partido en casa del campeón de la MLS Cup 2020, Columbus Crew SC, cuando se mida ante el ganador de Supporters’ Shield 2020, Philadelphia Union. FOX Deportes presentará 32 partidos esta temporada.



La cobertura de Univision de la temporada 2021 de la MLS incluye al menos 25 partidos, 11 por Univision y 14 a través de UniMás, mientras que todos los duelos serán transmitidos simultáneamente por TUDN. Con un calendario sólido, las cadenas de Univision brindarán a los aficionados partidos destacados, incluyendo Orlando City SC vs. Atlanta United el 17 de abril (UniMás, TUDN), el histórico primer partido en casa de Austin FC en el Q2 Stadium contra San Jose Earthquakes el sábado 19 de junio (UniMás, TUDN), así como el Cali Clásico entre San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy el viernes 26 de junio durante un horario estelar de la costa oeste a las 10 p.m. ET a través de UniMás y TUDN.





Además de los siete partidos que se transmitirán por CTV, TSN, la emisora ​​oficial en inglés en Canadá de la temporada regular de la MLS 2021, brindará a los fans una cobertura completa de los tres clubes canadienses, incluyendo todos los partidos de Toronto FC y Vancouver Whitecaps FC, además de una multitud de partidos de CF Montréal.



Además, TVA Sports ofrecerá cobertura en francés de todos los partidos de CF Montréal, iniciando la cobertura con el partido CF Montréal vs. Toronto FC por señal de televisión abierta a través de TVA y CTV el 17 de abril. CF Montréal y Toronto FC se enfrentarán dos veces más en la temporada, el 27 de agosto durante Heineken Rivalry Week, y el 23 de octubre, solo dos semanas antes de la final de la temporada regular. Además de los partidos contra Toronto, TVA Sports, CTV y TSN llevarán a los aficionados el partido de CF Montréal contra Vancouver Whitecaps FC el 8 de mayo.



HAGA CLIC AQUÍ para ver el calendario de la temporada regular de la MLS 2021





HAGA CLIC AQUÍ para descargar el calendario de la temporada regular de la MLS 2021



Momentos clave adicionales en el calendario de la MLS 2021



Heineken Rivalry Week: Heineken presentará 10 días de clásicos, del 20 al 29 de agosto incluyendo dos fines de semana. Comenzando la acción el viernes 20 de agosto, LA Galaxy recibirá a San Jose Earthquakes en vivo por ESPN y ESPN Deportes a las 10 p.m. ET. El sábado 21 de agosto, la MLS tendrá una triple cartelera de clásicos, incluyendo la rivalidad más amistosa en los deportes, Minnesota United vs. Sporting Kansas City, a las 3:30 p.m. ET por ESPN y ESPN Deportes, la revancha de la MLS Cup entre Columbus Crew SC y Seattle Sounders FC a las 5:30 p.m. ET por FOX y FOX Deportes, antes de cerrar con broche de oro en horario estelar a las 8 p.m. ET con el Derbi de Nueva York entre New York Red Bulls y NYCFC por FS1 y FOX Deportes.



El segundo fin de semana de clásico será una doble cartelera de ESPN el viernes 27 de agosto con el Hell is Real Derby entre Columbus Crew SC y FC Cincinnati, a las 6:30 pm, seguido por Orlando City SC vs. Inter Miami CF a las 8:30 p.m. ET. Univision transmitirá el enfrentamiento regional de Atlanta United vs. Nashville SC a las 3:30 p.m. ET, mientras que FOX y FOX Deportes presentarán El Tráfico entre LAFC vs. LA Galaxy, durante el horario estelar del sábado 28 de agosto a las 8 p.m. ET. FS1 y FOX Deportes transmitirán la rivalidad regional más reciente, Austin FC vs. FC Dallas, el domingo 29 de agosto a las 8 p.m. ET. Heineken Rivalry Week cerrará con un explosivo duelo cuando Seattle Sounders FC reciba a Portland Timbers en el Clásico de Cascadia a las 10:30 p.m. ET, en vivo por ESPN y ESPN Deportes.





Revancha de la MLS Cup: El duelo clave del primer fin de semana de Heineken Rivalry Week pondrá cara a cara al campeón reinante, Columbus Crew SC, y a Seattle Sounders FC en una revancha de la MLS Cup 2020 en vivo por FOX y FOX Deportes el 21 de agosto a las 5:30 p.m. ET. El partido se disputará en el New Crew Stadium en el centro de Columbus, Ohio.





Decision Day: En un último día de acción de la temporada regular el domingo 7 de noviembre, todos los equipos se enfrentarán a rivales de su misma conferencia en una batalla por clasificar a la postemporada de la mejor manera posible. En dos ventanas de transmisión consecutivas, cada conferencia jugará sus partidos simultáneamente. Los horarios de inicio y los detalles de transmisión se anunciarán en una fecha posterior.





Audi 2021 MLS Cup Playoffs: Al final de la temporada regular, los siete mejores equipos de cada conferencia se clasificarán a los Audi 2021 MLS Cup Playoffs, que comenzarán el 19 de noviembre. Más información sobre el calendario de la postemporada se anunciará en una fecha posterior.





MLS Cup: La gran final de Major League Soccer se jugará el 11 de diciembre a las 3 p.m. ET en vivo por ABC, UniMás, TSN y TVA Sports.



Notas adicionales sobre el calendario MLS 2021