La MLS autorisera un quatrième remplacement durant la phase finale

La Major League Soccer a annoncé aujourd’hui que les équipes pourront procéder à un quatrième remplacement lors des rencontres de la phase finale Audi de la Coupe MLS 2017, y compris la Coupe MLS 2017, en cas de prolongation de deux fois quinze minutes.

Par ailleurs, une mise à jour des paramètres du comité de discipline de la MLS a été effectuée au sujet des incidents impliquant l’assistance vidéo.

L’International Football Association Board (IFAB), qui supervise les modifications apportées aux Lois du Jeu, a autorisé l’expérimentation d’un quatrième remplacement en prolongation. Selon les critères établis par l’IFAB, un quatrième remplacement ne peut être effectué qu’en cas de prolongation et peut être utilisé peu importe le nombre de remplacements effectués par l’équipe au cours du temps réglementaire. Parmi les autres compétitions effectuant l’expérience du quatrième remplacement, on retrouve la FA Cup, la Coupe d’Écosse, la Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L’IFAB se prononcera quant à l’ajout d’un quatrième remplacement en 2018 ou en 2019.

Par ailleurs, suite à l’intégration de l’assistance vidéo, le comité de discipline de la MLS a amendé son troisième paramètre – lorsque l’arbitre voit un incident et ne le punit pas d’un carton rouge. En vertu du paramètre amendé, si l’incident sur le terrain a été examiné par l’arbitre assistant vidéo, peu importe qu’il ait aussi été examiné ou non par l’arbitre central, le comité de discipline n’agira que dans les cas justifiant au moins une suspension de deux rencontres.

Si une action n’est pas examinée par l’assistance vidéo, le comité de discipline conserve l’autorité d’imposer des amendes et/ou des suspensions supplémentaires.

Le comité de discipline de la MLS continuera d’agir suite à des incidents n’ayant pas été vus par l’arbitre ou par l’arbitre assistant vidéo, ou suite à ceux ayant été vus et punis d’un carton rouge par l’arbitre. Les incorrections n’entrant pas dans le cadre du protocole d’assistance vidéo, dont la simulation, les altercations générales, les critiques publiques et les propos choquants, injurieux ou grossiers, seront jugées selon les critères de discipline actuels, qui peuvent être consultés ICI.

Le commissaire peut imposer des mesures disciplinaires supplémentaires, y compris des amendes et des suspensions, s’il détermine que des incorrections se sont produites sur le terrain ou qu’un mauvais comportement hors du terrain est jugé préjudiciable à la réputation ou à l’image de la MLS.

D’autres informations concernant les grandes lignes des règlements de la compétition en MLS peuvent être consultées ICI.