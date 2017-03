Écoutez Coup Franc : saison 2017, la table est mise !

ABONNEZ-VOUS À L'ÉMISSION : Stitcher | iTunes | Flux RSS | Téléchargement

Le coup d’envoi de la saison sera donné cette semaine, et jamais faire des pronostics n’a semblé été aussi difficile. L’équipe de Coup Franc se prête au jeu, en essayant de se frayer un chemin au milieu d’un classement qui s’annonce on ne peut plus serré. Quelques ingrédients au menu de cette émission spéciale (également disponible ici) :

Un recrutement jeune et talentueux à travers toute la MLS… comme promis

Seattle va-t-il continuer sur sa lancée de la saison dernière ?

Toronto, enfin une valeur sûre du haut du classement

Comment Dallas va-t-il s’en sortir sans Mauro Diaz ?

Quelle sera la couleur dominante à New York en 2017, rouge ou bleu ?

Montréal, stabilité, doutes, Dzemaili, défense centrale, muscle, banc, optimisme

Le LA Galaxy de Curt Onalfo sera-t-il différent de celui de Bruce Arena ?

Atlanta : du talent, du métier mais peu d’expérience de la MLS

Colorado, en quête d’une difficile confirmation

Houston, un recrutement impressionnant et une surprise potentielle

Minnesota : peu de résultats mais quand même du jeu positif et spectaculaire ?

Vancouver va-t-il se redresser grâce à Fredy Montero ?

Et les autres, en hausse ou en baisse ?

L'émission Coup Franc est disponible sur Stitcher, Google Play Music, RZO et iTunes.