Se Definen las Semifinales de la Conferencia del Este y Oeste en los Audi 2022 MLS Cups Playoffs

NUEVA YORK (Lunes, 17 de octubre de 2022) – Después de la dramática Primera Ronda de los Audi 2022 MLS Cup Playoffs, las Semifinales de Conferencia del Este y Oeste están definidas.

Major League Soccer anunció hoy el calendario y los detalles de transmisión para las Semifinales de Conferencia que verá cuatro equipos en cada conferencia luchar por un cupo en la Final de Conferencia del Este y Final de Conferencia del Oeste.

Al clasificarse directamente para la Semifinal de Conferencia, LAFC, ganador del Supporters’ Shield, y cabeza de serie número uno de la Conferencia del Oeste, y Philadelphia Union entran a la postemporada el jueves, 20 de octubre, con FS1 y FOX Deportes transmitiendo sus respectivos partidos.

En el Este, el Union recibirá a FC Cincinnati (No. 5 del Este), que se encuentra en gran momento después de su primera victoria de postemporada en la historia del club, en Subaru Park a las 8 p.m. ET. Más tarde esa noche, LAFC recibirá a su rival de ciudad, LA Galaxy (No. 4 del Oeste) en Banc of California Stadium a las 10 p.m. ET para el cuarto partido de El Tráfico en todas las competiciones en 2022.

Los otros dos partidos de las Semifinales de Conferencia se transmitirán por ESPN y en español por ESPN3 y ESPN Deportes, respectivamente, el domingo, 23 de octubre, con CF Montréal (Este No. 2) recibiendo a New York City FC (Este No. 3) a la 1 p.m. ET y Austin FC (Oeste No. 2) recibiendo FC Dallas (Oeste No. 3) a las 8 p.m. ET. TSN y TVA Sports transmitirán todos los partidos de las Semifinales de Conferencia en su transmisión.

Para obtener más información sobre los Audi 2022 MLS Cup Playoffs, visite www.MLSsoccer.com.

Calendario de los Audi 2022 MLS Cup Playoffs

Primera Ronda (Seis Partidos)

(Cabeza de serie número 2 vs. cabeza de serie número 7, cabeza de serie 3 vs. cabeza de serie 6 y cabeza de serie 4 vs. cabeza de serie 5. El primer lugar de la Conferencia del Este y el primer lugar de la Conferencia del Oeste descansarán en la Primera Ronda)

Sábado, 15 de octubre

12 p.m. ET New York Red Bulls (Este No. 4) – 1-2 – FC Cincinnati (Este No. 5)

(UniMás / TUDN / TSN / TVA Sports / Transmisión local en inglés / MLSSoccer.com / Aplicación de la MLS)

3 p.m. ET LA Galaxy (Oeste No. 4) – 1-0 – Nashville SC (Oeste No. 5)

(UniMás / TUDN / TSN / TVA Sports / Transmisión local en inglés / MLSSoccer.com)

Domingo, 16 de octubre

3 p.m. ET Austin FC (Oeste No. 2) – 2-2 (3-1) – Real Salt Lake (Oeste No. 7)

(ABC / ESPN Deportes / TSN / TVA Sports)

8 p.m. ET CF Montréal (Este No. 2) – 2-0 – Orlando City SC (Este No. 7)

(ESPN / ESPN Deportes / TSN / TVA Sports)

Lunes, 17 de octubre

7 p.m. ET New York City FC (Este No. 3) – 3-0 – Inter Miami CF (Este No. 6)

(FS1 / FOX Deportes / TSN / TVA Sports)

9:30 p.m. ET FC Dallas (Oeste No. 3) – 1-1 (5-4) – Minnesota United FC (Oeste No. 6)

(FS1 / FOX Deportes / TSN / TVA Sports)

Semifinales de Conferencia (Cuatro Partidos)

(En cada conferencia, el primer cabeza de serie se enfrentará al vencedor del partido en la Primera Ronda entre el club de la cuarta y quinta plaza. El vencedor entre la segunda y séptima plaza jugará contra el ganador de la tercera y sexta plaza con el club clasificado más alto albergando el partido)

Jueves, 20 de octubre

8 p.m. ET Philadelphia Union vs. FC Cincinnati (Este No. 5)

(FS1 / FOX Deportes / TSN / TVA Sports)

10 p.m. ET LAFC vs. LA Galaxy (Oeste No. 4)

(FS1 / FOX Deportes / TSN / TVA Sports)

Domingo, 23 de octubre

1 p.m. ET CF Montréal (Este No. 2) vs. New York City FC (Este No. 3)

(ESPN / ESPN3 (en español) / TSN / TVA Sports)

8 p.m. ET Austin FC (Oeste No. 2) vs. FC Dallas (Oeste No. 3)

(ESPN / ESPN Deportes / TSN / TVA Sports)

Finales de Conferencia (Dos Partidos)

Domingo, 30 de octubre

3 p.m. ET (ABC / ESPN3 (en español) / TSN / TVA Sports)

8 p.m. ET (FS1 / FOX Deportes / TSN / TVA Sports)

MLS Cup (Un solo Partido)

Sábado, 5 de noviembre