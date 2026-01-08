Atlanta United transfer Bartosz Slisz to Brøndby

TRANSFER TRACKER STATUS: Transfer
Atlanta United have transferred midfielder Bartosz Slisz to Danish Superliga side Brøndby IF, the club announced Thursday.
The 26-year-old Polish international departs for a reported $3.5 million fee.
Slisz had 4g/3a in 69 appearances across all competitions in two seasons with Atlanta. He arrived from Legia Warsaw ahead of the 2024 campaign.
The Five Stripes begin their 2026 campaign on Feb. 21 at FC Cincinnati (4:30 pm ET | Apple TV, FOX). It will be their second spell under head coach Tata Martino.
