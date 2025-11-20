Essentials

2026 MLS schedule: Every team's first match & home opener

25MLS_ScheduleRelease-16x9-ALMIRON

MLSsoccer staff

The 2026 MLS regular season schedule is here, setting the stage for another action-packed year.

As fans prepare to see their favorite club, we've highlighted two of the most important dates on each team's calendar: their first match and home opener.

In 2026, MLS is Back weekend is Feb. 21-22 and Decision Day is Nov. 7. The season will also pause for the 2026 FIFA World Cup from May 25 through July 16.

Atlanta United logo
Atlanta United
  • First match: Feb. 21 - 4:30 pm ET at FC Cincinnati
  • Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Real Salt Lake

Full schedule

Austin FC logo
Austin FC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Minnesota United FC

Full schedule

Charlotte FC logo
Charlotte FC
  • First match: Feb. 21 - 2:30 pm ET at St. Louis CITY SC
  • Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Austin FC

Full schedule

Chicago Fire FC logo
Chicago Fire FC
  • First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Houston Dynamo FC
  • Home opener: Feb. 28 - 2:30 pm ET vs. CF Montréal

Full schedule

FC Cincinnati logo
FC Cincinnati
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 4:30 pm ET vs. Atlanta United

Full schedule

Colorado Rapids logo
Colorado Rapids
  • First match: Feb. 22 - 9 pm ET at Seattle Sounders FC
  • Home opener: Feb. 28 - 4:30 pm ET vs. Portland Timbers

Full schedule

Columbus Crew logo
Columbus Crew
  • First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at Portland Timbers
  • Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Chicago Fire FC

Full schedule

FC Dallas logo
FC Dallas
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Toronto FC

Full schedule

D.C. United logo
D.C. United
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. Philadelphia Union

Full schedule

Houston Dynamo FC logo
Houston Dynamo FC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Chicago Fire FC

Full schedule

Los Angeles Football Club logo
Los Angeles Football Club
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 9:30 pm ET vs. Inter Miami CF

Full schedule

LA Galaxy logo
LA Galaxy
  • First match/Home opener: Feb. 22 - 7 pm ET vs. New York City FC

Full schedule

Inter Miami CF logo
Inter Miami CF
  • First match: Feb. 21 - 9:30 pm ET at LAFC
  • Home opener: April 4 - 7:30 pm ET vs. Austin FC

Full schedule

Minnesota United FC logo
Minnesota United FC
  • First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Austin FC
  • Home opener: Feb. 28 - 4:30 pm ET vs. FC Cincinnati

Full schedule

CF Montréal logo
CF Montréal
  • First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at San Diego FC
  • Home opener: April 11 - 7:30 pm ET vs. Philadelphia Union

Full schedule

Nashville SC logo
Nashville SC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. New England Revolution

Full schedule

New England Revolution logo
New England Revolution
  • First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Nashville SC
  • Home opener: March 7 - 2:30 pm ET vs. Houston Dynamo FC

Full schedule

New York City FC logo
New York City FC
  • First match: Feb. 22 - 7 pm ET at LA Galaxy
  • Home opener: March 7 - 2:30 pm ET vs. Orlando City SC

Full schedule

New York Red Bulls logo
New York Red Bulls
  • First match: Feb. 21 - 7:30 pm ET at Orlando City SC
  • Home opener: Feb. 28 - 2:30 pm ET vs. New England Revolution

Full schedule

Orlando City SC logo
Orlando City SC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. New York Red Bulls

Full schedule

Philadelphia Union logo
Philadelphia Union
  • First match: Feb. 21 - 7:30 pm ET at D.C. United
  • Home opener: March 1 - 4:30 pm ET vs. New York City FC

Full schedule

Portland Timbers logo
Portland Timbers
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. Columbus Crew

Full schedule

Real Salt Lake logo
Real Salt Lake
  • First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at Vancouver Whitecaps FC
  • Home opener: Feb. 28 - 7:30 pm ET vs. Seattle Sounders FC

Full schedule

San Diego FC logo
San Diego FC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. CF Montréal

Full schedule

San Jose Earthquakes logo
San Jose Earthquakes
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. Sporting Kansas City

Full schedule

Seattle Sounders FC logo
Seattle Sounders FC
  • First match/Home opener: Feb. 22 - 9 pm ET vs. Colorado Rapids

Full schedule

Sporting Kansas City logo
Sporting Kansas City
  • First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at San Jose Earthquakes
  • Home opener: Feb. 28 - 8:30 pm ET vs. Columbus Crew

Full schedule

St. Louis City SC logo
St. Louis City SC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 2:30 pm ET vs. Charlotte FC

Full schedule

Toronto FC logo
Toronto FC
  • First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at FC Dallas
  • Home opener: March 14 - 1:30 pm ET vs. New York Red Bulls

Full schedule

Vancouver Whitecaps FC logo
Vancouver Whitecaps FC
  • First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. Real Salt Lake

Full schedule

MLSsoccer staff -
@mls

Related Stories

More News
More News
Video
Video