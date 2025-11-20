2026 MLS schedule: Every team's first match & home opener

The 2026 MLS regular season schedule is here, setting the stage for another action-packed year.
As fans prepare to see their favorite club, we've highlighted two of the most important dates on each team's calendar: their first match and home opener.
In 2026, MLS is Back weekend is Feb. 21-22 and Decision Day is Nov. 7. The season will also pause for the 2026 FIFA World Cup from May 25 through July 16.
- First match: Feb. 21 - 4:30 pm ET at FC Cincinnati
- Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Real Salt Lake
- First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Minnesota United FC
- First match: Feb. 21 - 2:30 pm ET at St. Louis CITY SC
- Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Austin FC
- First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Houston Dynamo FC
- Home opener: Feb. 28 - 2:30 pm ET vs. CF Montréal
- First match/Home opener: Feb. 21 - 4:30 pm ET vs. Atlanta United
Colorado Rapids
- First match: Feb. 22 - 9 pm ET at Seattle Sounders FC
- Home opener: Feb. 28 - 4:30 pm ET vs. Portland Timbers
- First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at Portland Timbers
- Home opener: March 7 - 7:30 pm ET vs. Chicago Fire FC
FC Dallas
- First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Toronto FC
D.C. United
- First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. Philadelphia Union
Houston Dynamo FC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. Chicago Fire FC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 9:30 pm ET vs. Inter Miami CF
- First match/Home opener: Feb. 22 - 7 pm ET vs. New York City FC
Inter Miami CF
- First match: Feb. 21 - 9:30 pm ET at LAFC
- Home opener: April 4 - 7:30 pm ET vs. Austin FC
Minnesota United FC
- First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Austin FC
- Home opener: Feb. 28 - 4:30 pm ET vs. FC Cincinnati
- First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at San Diego FC
- Home opener: April 11 - 7:30 pm ET vs. Philadelphia Union
Nashville SC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 8:30 pm ET vs. New England Revolution
- First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at Nashville SC
- Home opener: March 7 - 2:30 pm ET vs. Houston Dynamo FC
- First match: Feb. 22 - 7 pm ET at LA Galaxy
- Home opener: March 7 - 2:30 pm ET vs. Orlando City SC
New York Red Bulls
- First match: Feb. 21 - 7:30 pm ET at Orlando City SC
- Home opener: Feb. 28 - 2:30 pm ET vs. New England Revolution
Orlando City SC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. New York Red Bulls
Philadelphia Union
- First match: Feb. 21 - 7:30 pm ET at D.C. United
- Home opener: March 1 - 4:30 pm ET vs. New York City FC
Portland Timbers
- First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. Columbus Crew
Real Salt Lake
- First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at Vancouver Whitecaps FC
- Home opener: Feb. 28 - 7:30 pm ET vs. Seattle Sounders FC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. CF Montréal
- First match/Home opener: Feb. 21 - 10:30 pm ET vs. Sporting Kansas City
- First match/Home opener: Feb. 22 - 9 pm ET vs. Colorado Rapids
Sporting Kansas City
- First match: Feb. 21 - 10:30 pm ET at San Jose Earthquakes
- Home opener: Feb. 28 - 8:30 pm ET vs. Columbus Crew
- First match/Home opener: Feb. 21 - 2:30 pm ET vs. Charlotte FC
Toronto FC
- First match: Feb. 21 - 8:30 pm ET at FC Dallas
- Home opener: March 14 - 1:30 pm ET vs. New York Red Bulls
Vancouver Whitecaps FC
- First match/Home opener: Feb. 21 - 7:30 pm ET vs. Real Salt Lake