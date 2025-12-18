MLS SuperDraft 2026: Every team's selections

During the 2026 MLS SuperDraft, teams selected 90 players from college soccer and other avenues.
- Round 1: Enzo Dovlo (No. 12) - D, University of North Carolina Greensboro
- Round 3: Noah James (No. 62) - M, University of San Diego
- Round 2: Stefan Dobrijevic (No. 47) - F, University of Akron
- Round 3: Patrick Cayelli (No. 77) - M, University of Pennsylvania
- Round 1: Will Cleary (No. 22) - D, Stanford University
- Round 2: Luke Adams (No. 52) - D, University of Tulsa
- Round 3: Jahiem Wickham (No. 82) - GK, University of South Florida
- Round 1: Jack Sandmeyer (No. 18) - M, University of North Carolina Chapel Hill
- Round 2: Ayoub Lajhar (No. 55) - D, University of Connecticut
Colorado Rapids
- Round 1: Mamadou Billo Diop (No. 6) - F, Colorado Rapids 2
- Round 1: Mitchell Baker (No. 10) - F, Georgetown University
- Round 1: Wahabu Musah (No. 26) - F, Clemson University
- Round 2: Asher Hestad (No. 56) - D, University of Washington
- Round 3: Koven Johnson (No. 70) - M, High Point University
- Round 3: Jabari De Coteau (No. 86) - D, Xavier University
- Round 2: Tarun Karumanchi (No. 49) - M, University of California Los Angeles
- Round 3: Isaac Heffess (No. 79) - D, North Carolina State University
FC Dallas
- Round 1: Ricky Louis (No. 2) - F, Georgia Southern University
- Round 1: Nicholas Simmonds (No. 3) - F, University of Virginia
- Round 1: Niklas Herceg (No. 16) - GK, University of Vermont
- Round 2: Edouard Nys (No. 40) - M, University of Illinois Chicago
- Round 2: Umberto Pela (No. 44) - M, University of Virginia
- Round 3: Olayinka Ogunleye (No. 66) - D, University of Louisville
D.C. United
- Round 1: Nikola Markovic (No. 1) - D, NC State
- Round 1: Richie Aman (No. 8) - F, University of Washington
- Round 2: Isaac Emojong (No. 31) - M, Utah Valley University
- Round 3: Stephane Njike (No. 61) - F, University of Maryland
- Round 3: Lasse Kelp (No. 85) - D, University of Maryland
Houston Dynamo FC
- Round 1: Joe Highfield (No. 11) - F, University of Portland
- Round 2: Calem Tommy (No. 39) - D, North Carolina State University
- Round 3: Agustin Resch (No. 69) - D, Seton Hall University
- Round 3: Austin Brummett (No. 78) - F, University of Connecticut
- Round 3: Gilberto Rivera (No. 88) - M, San Jose State University
- Round 1: Giuliano Fravolini Whitchurch (No. 24) - D, Princeton University
- Round 3: Iain Wagner (No. 84) - M, University of San Diego
- Round 2: Palmer Bank (No. 35) - D, Stanford University
- Round 3: Sebastian Conlon (No. 65) - GK, University of Kentucky
- Round 3: Jaime Amaro (No. 72) - M, Bryant University
Inter Miami CF
- Round 1: Abdel Talabi (No. 30) - D, Bryant University
- Round 2: Kenan Hot (No. 32) - M, Duke University
- Round 2: Mamadi Jiana (No. 54) - F, Bryant University
- Round 2: Alex Barger (No. 60) - D, Indiana University
- Round 3: Maximilian Kissel (No. 90) - F, University of Vermont
Minnesota United FC
- Round 1: Jaylinn Mitchell (No. 23) - F, Southern Methodist University
- Round 2: Bardia Hormozi (No. 53) - F, Princeton University
- Round 3: Aiden Bengard (No. 67) - D, California State University Fullerton
- Round 3: Michal Mroz (No. 83) - GK, University of Evansville
- Round 2: Aidan Godinho (No. 46) - M, Georgetown University
- Round 3: Tate Lorentz (No. 63) - M, Wake Forest University
Nashville SC
- Round 2: Max Miller (No. 50) - D, University of Kentucky
- Round 3: Charles-Emile Brunet (No. 80) - M, Southern Methodist University
- Round 2: Schinieder Mimy (No. 38) - D, University of California Los Angeles
- Round 3: Kyle McGowan (No. 68) - F, University of Denver
- Round 1: Ransford Gyan (No. 27) - F, Clemson University
- Round 2: Kevin Pierre (No. 57) - M, Georgia Southern University
- Round 3: Joey Mueller (No. 71) - M, University of Central Florida
- Round 3: Luca Nikolai (No. 87) - D, University of North Carolina Chapel Hill
New York Red Bulls
- Round 1: Tomas Hut (No. 21) - GK, Syracuse University
Orlando City SC
- Round 1: Harvey Sarajian (No. 5) - F, Wake Forest University
- Round 1: Nolan Miller (No. 9) - D, University of Michigan
- Round 1: Jaylen Yearwood (No. 14) - D, University of North Florida
- Round 1: Issah Haruna (No. 20) - M, University of North Carolina Greensboro
- Round 3: Mitch Ferguson (No. 74) - D, University of Notre Dame
Philadelphia Union
- None
Portland Timbers
- Round 1: Justin McLean (No. 15) - F, North Carolina State University
- Round 2: Colin Griffith (No. 45) - F, University of Maryland
- Round 3: Lucas Fernandez Kim (No. 75) - M, Oregon State University
Real Salt Lake
- Round 1: Lukas Magnason (No. 13) - D, Clemson University
- Round 1: Dylan Kropp (No. 25) - D, University of North Carolina Chapel Hill
- Round 2: Tre Wright (No. 33) - D, University of California Los Angeles
- Round 2: Jefferson Amaya (No. 42) - M, High Point University
- Round 2: Niklas Soerensen (No. 48) - D, University of Pittsburgh
- Round 3: Brayden Beason (No. 73) - F, University of San Francisco
- Round 1: Martin Luala (No. 28) - M, Grand Canyon University
- Round 2: Remi Agunbiade (No. 58) - F, University of Akron
- Round 3: Kyle Durham (No. 76) - GK, University of Connecticut
- Round 2: Jack Jasinski (No. 41) - D, Princeton University
- Round 2: Joe Dale (No. 51) - M – University of Washington
- Round 3: Stockton Short (No. 81) - GK, Utah Tech University
Sporting Kansas City
- Round 1: Kwaku Agyabeng (No. 4) - M, Clemson University
- Round 1: Nikos Clarke-Tosczak (No. 19) - D, University of Portland
- Round 2: Sadam Masereka (No. 34) - F, University of Maryland
- Round 3: Blake D'Agostino (No. 64) - F, California Baptist University
- Round 1: Zack Lillington (No. 7) - D, UC Davis
- Round 2: Andrew Samuels (No. 37) - GK, Princeton University
- Round 2: Cooper Forcellini (No. 43) - M, Xavier University
Toronto FC
- Round 2: Jackson Gilman (No. 36) - D, University of Pittsburgh
Vancouver Whitecaps FC
- Round 1: Zach Ramsey (No. 17) - M, University of Washington
- Round 1: Daniel Lugo (No. 29) - F, High Point University
- Round 2: Yeider Zuluaga (No. 59) - F, Seattle University
- Round 3: Connor Lofy (No. 89) - M, University of Washington