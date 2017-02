Ligue des champions : Vancouver et Dallas en bonne position

Vainqueur 4-0 des Panaméens d’Arabe Unido, Dallas a déjà un pied en demi-finale de la Ligue des champions après le match aller des quarts de finale. Les autres duels restent incertains, puisqu’ils se sont tous trois soldés par un match nul.

Ce fut le cas de l’affrontement 100% MLS entre New York et Vancouver (1-1, résumé vidéo), qui n’a pas manqué d’animation, notamment avec deux décisions controversées en deuxième mi-temps. Largement favoris, les Américains ont pris le match en mains mais semblaient retomber dans certains travers du début de saison passée. Les visiteurs en ont profité pour ouvrir la marque juste avant le repos, un peu contre le cours du jeu, grâce à Manneh. New York a certes égalisé après la pause sur une puissante frappe de Bradley Wright-Phillips mais peut quand même regretter les occasions manquées.

En effet, Kljestan a lamentablement raté un penalty (exercice qui réussit bien à Ousted à la Red Bull Arena) et l’équipe locale a joué à 11 contre 10 pendant vingt minutes après l’exclusion de Techera. Même si ce résultat n’a rien de catastrophique pour eux, les hommes de Jesse Marsch partiront virtuellement éliminés au coup d’envoi du match retour - en raison de la règle des buts à l’extérieur - où Vancouver devrait pouvoir compter sur Fredy Montero.

De son côté, Dallas ne devrait pas être trop inquiété à Colon, fief d’Arabe Unido qui devra réussir l’exploit de renverser la vapeur après le 4-0 du match aller (résumé vidéo). Dominés, les Panaméens - qui avaient tout de même battu Monterrey à deux reprises en phase de groupes - ne furent pas ridicules pour autant, mais se sont effondrés physiquement en fin de rencontre. Les Texans, eux, ont été impressionnants, emmenés par un Kellyn Acosta étincelant dans l’axe de l’entrejeu, auteur de deux buts mais surtout d’une prestation cinq étoiles. Les supporters ont également pu découvrir les renforts arrivés cet hiver, à commencer par Cristian Colman, le buteur tant recherché, et Roland Lamah, qui avait annoncé que son club prenait la compétition au sérieux. Il a tenu parole.

S’il ne s’effondre pas la semaine prochaine, Dallas affrontera en demi-finale le vainqueur du duel Saprissa - Pachuca, toujours indécis après le 0-0 au Costa Rica (résumé vidéo). Dans l’autre match, 100% mexicain celui-là, Tigres et Pumas ont fait match nul 1-1 (résumé vidéo).