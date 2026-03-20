Reporte de disponibilidad de jugadores de MLS (Jornada 5)

Los Reportes de Disponibilidad de Jugadores de FC Cincinnati, LA Galaxy, Inter Miami CF, Minnesota United FC, CF Montréal, New York City FC, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC y Seattle Sounders FC, estarán disponibles el sábado por la tarde.
Sábado, 21 de marzo
Atlanta United
Will Reilly - Isquiotibiales (Fuera)
Sergio Santos - Enfermedad (Fuera)
Juan Berrocal - Isquiotibiales (Cuestionable)
Austin FC
Dani Pereira - Isquiotibiales (Fuera)
Robert Taylor - Rodilla (Fuera)
Brandon Vazquez - Rodilla (Fuera)
Owen Wolff - Hernia deportiva (Fuera)
Jayden Nelson - Isquiotibiales (Cuestionable)
Charlotte FC
Henry Kessler - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Chicago Fire FC
Jack Elliott - No se debe a una lesión (Fuera)
André Franco - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Chris Mueller - No se debe a una lesión (Fuera)
Sam Rogers - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Andrew Gutman - Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Colorado Rapids
Reggie Cannon - Tobillo (Fuera)
Connor Ronan - Pierna (Fuera)
Columbus Crew
Mohamed Farsi - Hernia deportiva (Fuera)
D.C. United
Aaron Herrera - Parte inferior de la pierna (Fuera)
Bibi Hakim Karamoko - Enfermedad (Fuera)
Louis Munteanu - Parte inferior de la pierna (Fuera)
Gabriel Segal - Parte inferior de la pierna (Fuera)
FC Dallas
Anderson Julio - Parte inferior de la pierna (Fuera)
Houston Dynamo FC
Artur – Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Lucas Halter – Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Nick Markanich – Suspensión (Fuera)
Sporting Kansas City
Capita Capemba - No se debe a una lesión (Fuera)
Ryan Schewe - Cabeza (Fuera)
Zorhan Bassong - Isquiotibiales (Cuestionable)
Jayden Reid - Tobillo (Cuestionable)
Los Angeles Football Club
Lorenzo Dellavalle - Pierna (Fuera)
Stephen Eustáquio - Pierna (Fuera)
Igor Jesus - Pierna (Fuera)
Aaron Long - Pierna (Fuera)
Jacob Shaffelburg - Pelvis (Fuera)
Jeremy Ebobisse - Pierna (Cuestionable)
Nashville SC
Chris Applewhite – Pierna (Fuera)
Isaiah LeFlore – Pierna (Cuestionable)
New England Revolution
Andrew Farrell- Cadera (Fuera)
Leo Campana- Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Orlando City SC
Wilder Cartagena - Muslo (Fuera)
Joran Gerbet - Rodilla (Fuera)
Robin Jansson - Pie (Fuera)
Eduard Atuesta - Muslo (Cuestionable)
David Brekalo - Parte inferior de la pierna (Cuestionable)
Tyrese Spicer - Muslo (Cuestionable)
Tiago - Parte inferior de la pierna (Cuestionable)
Philadelphia Union
Agustin Anello - Isquiotibiales (Fuera)
Eddy Davis III - Cuádruple (Fuera)
Quinn Sullivan - Rodilla (Fuera)
Red Bull New York
Justin Che - Isquiotibiales (Fuera)
A.J. Marcucci - Rodilla (Fuera)
Cameron Harper - Rodilla (Cuestionable)
Dylan Nealis - Tobillo (Cuestionable)
San Jose Earthquakes
Ninguno
St. Louis CITY SC
Tomas Ostrák - Parte inferior de la pierna (Fuera)
Tyson Pearce - Cadera (Fuera)
Cedric Teuchert - Tobillo (Fuera)
Toronto FC
Theo Corbeanu - Rodilla (Fuera)
Nicksoen Gomis - Achilles (Fuera)
Matheus Pereira - Ingle (Fuera)
Henry Wingo - Isquiotibiales (Fuera)
Jose Cifuentes - Rodilla (Cuestionable)
Djordje Mihailovic - Enfermedad (Cuestionable)
Vancouver Whitecaps FC
Sam Adekugbe - Aquiles (Fuera)
Andres Cubas - Abductor (Fuera)
Ryan Gauld - Rodilla (Fuera)
Belal Halbouni - Rodilla (Fuera)
Ranko Veselinović - Rodilla (Fuera)