Reporte de disponibilidad de jugadores de MLS (Jornada 5)

Los Reportes de Disponibilidad de Jugadores de FC Cincinnati, LA Galaxy, Inter Miami CF, Minnesota United FC, CF Montréal, New York City FC, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC y Seattle Sounders FC, estarán disponibles el sábado por la tarde.

Sábado, 21 de marzo

Atlanta United

Will Reilly - Isquiotibiales (Fuera)

Sergio Santos - Enfermedad (Fuera)

Juan Berrocal - Isquiotibiales (Cuestionable)

Austin FC

Dani Pereira - Isquiotibiales (Fuera)

Robert Taylor - Rodilla (Fuera)

Brandon Vazquez - Rodilla (Fuera)

Owen Wolff - Hernia deportiva (Fuera)

Jayden Nelson - Isquiotibiales (Cuestionable)

Charlotte FC

Henry Kessler - Parte inferior del cuerpo (Fuera)

Chicago Fire FC

Jack Elliott - No se debe a una lesión (Fuera)

André Franco - Parte inferior del cuerpo (Fuera)

Chris Mueller - No se debe a una lesión (Fuera)

Sam Rogers - Parte inferior del cuerpo (Fuera)

Andrew Gutman - Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)

Colorado Rapids

Reggie Cannon - Tobillo (Fuera)

Connor Ronan - Pierna (Fuera)

Columbus Crew

Mohamed Farsi - Hernia deportiva (Fuera)

D.C. United

Aaron Herrera - Parte inferior de la pierna (Fuera)

Bibi Hakim Karamoko - Enfermedad (Fuera)

Louis Munteanu - Parte inferior de la pierna (Fuera)

Gabriel Segal - Parte inferior de la pierna (Fuera)

FC Dallas

Anderson Julio - Parte inferior de la pierna (Fuera)

Houston Dynamo FC

Artur – Parte inferior del cuerpo (Fuera)

Lucas Halter – Parte inferior del cuerpo (Fuera)

Nick Markanich – Suspensión (Fuera)

Sporting Kansas City

Capita Capemba - No se debe a una lesión (Fuera)

Ryan Schewe - Cabeza (Fuera)

Zorhan Bassong - Isquiotibiales (Cuestionable)

Jayden Reid - Tobillo (Cuestionable)

Los Angeles Football Club

Lorenzo Dellavalle - Pierna (Fuera)

Stephen Eustáquio - Pierna (Fuera)

Igor Jesus - Pierna (Fuera)

Aaron Long - Pierna (Fuera)

Jacob Shaffelburg - Pelvis (Fuera)

Jeremy Ebobisse - Pierna (Cuestionable)

Nashville SC

Chris Applewhite – Pierna (Fuera)

Isaiah LeFlore – Pierna (Cuestionable)

New England Revolution

Andrew Farrell- Cadera (Fuera)

Leo Campana- Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)

Orlando City SC

Wilder Cartagena - Muslo (Fuera)

Joran Gerbet - Rodilla (Fuera)

Robin Jansson - Pie (Fuera)

Eduard Atuesta - Muslo (Cuestionable)

David Brekalo - Parte inferior de la pierna (Cuestionable)

Tyrese Spicer - Muslo (Cuestionable)

Tiago - Parte inferior de la pierna (Cuestionable)

Philadelphia Union

Agustin Anello - Isquiotibiales (Fuera)

Eddy Davis III - Cuádruple (Fuera)

Quinn Sullivan - Rodilla (Fuera)

Red Bull New York

Justin Che - Isquiotibiales (Fuera)

A.J. Marcucci - Rodilla (Fuera)

Cameron Harper - Rodilla (Cuestionable)

Dylan Nealis - Tobillo (Cuestionable)

San Jose Earthquakes

Ninguno

St. Louis CITY SC

Tomas Ostrák - Parte inferior de la pierna (Fuera)

Tyson Pearce - Cadera (Fuera)

Cedric Teuchert - Tobillo (Fuera)

Toronto FC

Theo Corbeanu - Rodilla (Fuera)

Nicksoen Gomis - Achilles (Fuera)

Matheus Pereira - Ingle (Fuera)

Henry Wingo - Isquiotibiales (Fuera)

Jose Cifuentes - Rodilla (Cuestionable)

Djordje Mihailovic - Enfermedad (Cuestionable)

Vancouver Whitecaps FC