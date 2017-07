La MLS intégrera l’assistance vidéo dans tout le championnat dès le 5 août

La Major League Soccer a confirmé aujourd’hui qu’à partir du 5 août, toutes les rencontres de MLS, y compris celles de la phase finale Audi de la Coupe MLS 2017, intégreront l’assistance vidéo.

Conformément aux procédures décrites par l’IFAB, l’organe décisionnel universel des Lois du Jeu, un cinquième membre du corps arbitral, l’arbitre assistant vidéo, situé en cabine au stade, aura accès à tous les angles de diffusion disponibles et contrôlera toutes les actions pour détecter de potentielles erreurs claires et évidentes ou des incidents sérieux qui auraient été ratés, et ce lors de quatre situations de match, un but, un penalty, un carton rouge direct ou une identité erronée.

Les débuts de l’assistance vidéo lors des rencontres de championnat en MLS sont l’aboutissement de trois ans de recherche et d’essais intensifs de la technologie de visionnage vidéo par la MLS et par l’Organisation professionnelle des arbitres (PRO, pour Professional Referee Organization). En plus de stages et de formations spécifiques aux arbitres assistants vidéo, plus de 100 rencontres ont servi de préparation – plus de 60 avec des essais en direct en cours de match et 40 simulations en semi-direct – dans des stades à travers les États-Unis et le Canada, ce qui a offert une formation précieuse aux arbitres assistants vidéo et aux arbitres.

La MLS et la PRO font partie des pionniers de cette initiative à travers le monde, et ont collaboré avec les United Soccer Leagues (USL) l’an dernier pour faciliter le premier essai en direct dans un match officiel, le 12 août à la Red Bull Arena. Toutes les utilisations de l’assistance vidéo sont considérées comme des essais jusqu’à ce que l’IFAB prenne une décision définitive concernant l’incorporation des arbitres assistants vidéo dans les Lois du Jeu de la FIFA. Une décision est attendue pour 2018, ou 2019 au plus tard.

De plus amples informations au sujet du projet d’arbitrage avec assistance vidéo sont disponibles ICI. Vous pouvez aussi consulter une foire aux questions ICI.

Un séminaire sur l’assistance vidéo destiné aux médias, animé par Howard Webb, arbitre FIFA célèbre mondialement et actuel responsable des activités des arbitres assistants vidéo de la PRO, sera dispensé en direct en ligne le vendredi 21 juillet à 14h00 (HE) pour peaufiner l’éducation des représentants des médias au sujet des protocoles et du processus d’assistance vidéo. Le séminaire sera webdiffusé en direct sur la chaîne YouTube de la MLS.