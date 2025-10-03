Reporte de disponibilidad de jugadores de MLS (Jornada 38)

Los reportes de disponibilidad de Atlanta United, Los Angeles Football Club, San Jose Earthquakes y Vancouver Whitecaps FC estarán disponibles el sábado por la tarde.
Sábado, 4 de octubre
Austin FC
Guilherme Biro - Suspendido (Fuera)
Brandon Vázquez - Rodilla (Fuera)
Charlotte FC
Brandt Bronico - Suspendido (Fuera)
Adilson Malanda - Suspendido (Fuera)
Harry Toffolo - Isquiotibiales (Fuera)
Ashley Westwood - Suspendido (Fuera)
Pep Biel - Rodilla (Cuestionable)
Chicago Fire FC
Leonardo Barroso - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
André Franco - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Omar González - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Chris Mueller - No debido a lesión (Fuera)
Viktor Radojević - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
FC Cincinnati
Matt Miazga – Pierna (Fuera)
Brad Smith – Pierna (Fuera)
Roman Celentano – Pierna (Cuestionable)
Obinna Nwobodo – Cuádriceps (Cuestionable)
Colorado Rapids
Adam Beaudry - Convocatoria internacional (Fuera)
Noah Cobb - Convocatoria internacional (Fuera)
Kimani Stewart-Baynes - Tobillo (Fuera)
Columbus Crew
Wessam Abou Ali - Tobillo (Fuera)
Mohamed Farsi - Pelvis (Fuera)
Rudy Camacho - Muslo (Cuestionable)
Diego Rossi - Muslo (Cuestionable)
Sean Zawadzki - Rodilla (Cuestionable)
D.C. United
Kristian Fletcher - Rodilla (Fuera)
Brandon Servania - Suspendido (Fuera)
Lucas Bartlett - Rodilla (Cuestionable)
Derek Dodson - Rodilla (Cuestionable)
FC Dallas
Sebastian Lletget - Pierna (Fuera)
Nolan Norris - Convocatoria Internacional (Fuera)
Houston Dynamo FC
Franco Escobar – Enfermedad (Fuera)
Jack McGlynn – Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Brooklyn Raines – Convocatoria internacional (Fuera)
Daniel Steres – Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Erik Sviatchenko – Suspendido, tarjeta roja (Fuera)
Andrew Tarbell – Rodilla (Fuera)
Antonio Carlos – Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Blake Gillingham – Cabeza (Cuestionable)
Nelson Quiñones – Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Diadié Samassékou – Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Sporting Kansas City
Andrew Brody – Cuádriceps (Fuera)
Shapi Suleymanov – Suspenndido (Fuera)
Manu Garcia – Cuádriceps (Cuestionable)
LA Galaxy
Emiro Garces - Suspendido (Fuera)
Riqui Puig - Rodilla (Fuera)
Christian Ramirez - Parte Inferior (Fuera)
Marco Reus - Parte Inferior (Fuera)
Lucas Sanabria - Parte Inferior (Fuera)
Maya Yoshida - Tobillo (Fuera)
Gabriel Pec - Parte Inferior (Cuestionable)
Inter Miami CF
Allen Obando - Isquiotibiales izquierdos (Fuera)
David Ruiz - Isquiotibiales izquierdos (Fuera)
Minnesota United FC
Carlos Harvey - Pierna (Fuera)
Kelvin Yeboah - Muslo (Fuera)
CF Montréal
Dawid Bugaj - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Owen Graham-Roache - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Samuel Piette - Oído (Fuera)
Efraín Morales - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Hennadii Synchuk - Convocatoria internacional (Fuera)
Giacomo Vrioni - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Nashville SC
Matthew Corcoran - Convocatoria Internacional (Fuera)
Julian Gaines - Muslo (Fuera)
Wyatt Meyer - Pie (Fuera)
Jonny Perez - Muslo (Fuera)
Taylor Washington - Rodilla (Fuera)
Ahmed Qasem - Tobillo (Cuestionable)
New England Revolution
Peyton Miller - Convocatoria internacional (Fuera)
Ignatius Ganago - Pantorrilla (Fuera)
Ilay Feingold - Tobillo (Cuestionable)
New York City FC
Keaton Park - Pierna (Fuera)
Malachi Jones - Pierna (Fuera)
Nico Cavallo - Pierna (Fuera)
New York Red Bulls
Cameron Harper - Rodilla (Fuera)
A.J. Marcucci - Rodilla (Fuera)
Lewis Morgan - Muslo (Fuera)
Rafael Mosquera - Convocatoria internacional (Fuera)
Wiktor Bogacz - Tobillo (Cuestionable)
Noah Eile - Isquiotibiales (Cuestionable)
Orlando City SC
César Araújo - Espalda baja (Cuestionable)
Wilder Cartagena - SEI (Fuera)
Tahir Reid-Brown - Muslo (Fuera)
Rodrigo Schlegel - Acumulación de tarjetas amarillas (Fuera)
Zakaria Taifi - Muslo (Fuera)
Yutaro Tsukada - SEI (Fuera)
Philadelphia Union
Quinn Sullivan - Rodilla (Fuera)
Jeremy Rafanello - Isquiotibiales (Fuera)
Indiana Vassilev - Rodilla (Cuestionable)
Mikael Uhre - Rodilla (Cuestionable)
Portland Timbers
Felipe Carballo - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
James Pantemis - Cabeza (Fuera)
Jonathan Rodríguez - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Jimer Fory - Cadera (Cuestionable)
Zac McGraw - Espalda (Cuestionable)
Matías Rojas - Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Dario Zuparic - Espalda (Cuestionable)
Real Salt Lake
Matthew Bell - Isquiotibiales (Fuera)
Javain Brown - Rodilla (Fuera)
Zavier Gozo - Convocatoria internacional (Fuera)
Zac MacMath - Hombro (Fuera)
Marcos Zambrano - Convocatoria internacional (Fuera)
San Diego FC
Marcus Ingvartsen - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Anisse Saidi - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Oscar Verhoeven - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Leo Duru - Parte inferior del cuerpo (Cuestionable)
Seattle Sounders FC
Paul Arriola - Rodilla (Fuera)
Reed Baker-Whiting - Convocatoria internacional (Fuera)
Yeimar Gómez Andrade - Isquiotibiales (Fuera)
Stuart Hawkins - Cuádriceps (Fuera)
Ryan Kent - Isquiotibiales (Fuera)
Obed Vargas - Convocatoria internacional (Fuera)
Alex Roldan - Cadera (Cuestionable)
St. Louis CITY SC
Cedric Teuchert - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Toronto FC
Nicksoen Gomis - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Kevin Long - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Zane Monlouis - Parte inferior del cuerpo (Fuera)
Raoul Petretta - Suspendido (Fuera)
Henry Wingo - Parte inferior del cuerpo (Fuera)