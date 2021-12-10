How to watch MLS Cup 2021 in Europe, South America, Africa and Asia

By MLSsoccer staff @mls

MLS Cup 2021 takes place Saturday at 3 pm ET at Providence Park in Portland and on ABC, UniMas, TSN and TVA Sports.

But if you're outside of the United States and Canada, you can watch on one of the league's international TV partners in nearly 200 countries around the world.

International partners broadcasting 2021 MLS Cup on 11 December at 20:00 GMT:

  • ESPN LATIN AMERICA
  • DAZN (EUROPE)
  • DAZN (BRAZIL)
  • C-MORE (SWEDEN)
  • CSM (CHINA)
  • SPORTCAST (TAIWAN)
  • BEIN SPORTS (SOUTHEAST ASIA & OCEANIA)
  • EUROSPORT (INDIA)
  • STAR SPORTS (CHINA)
  • FOOTBALL 1 (UKRAINE)
  • ABU DHABI SPORTS (MIDDLE EAST & NORTH AFRICA)
  • NOVA SPORTS (GREECE)
  • OKKO SPORT (RUSSIA)
  • ELEVEN SPORTS (BELGIUM & LUXEMBOURG)
  • ESPN AFRICA (SUB-SAHARAN AFRICA)
  • ARENA SPORT (BALKANS)
  • MAX SPORT (BULGARIA)
  • CYTAVISION (CYPRUS)
  • NOVA SPORT (CZECH REPUBLIC)
  • CHARLTON (ISREAL)
  • POLSAT (POLAND)
  • PREMIER SPORTS (UNITED KINGDOM & IRELAND)
  • SPORTTV (PORTUGAL)
  • ESPN NETHERLANDS
  • SARAN SPORT (TURKEY & AZERBAIJAN)
  • SILK SPORT (GEORGIA)
  • NETWORK 4 (HUNGARY)
  • SPORTDIGITAL (GERMANY)
  • SKY SPORTS (UNITED KINGDOM & IRELAND)
  • TV2 (DENMARK)
  • VG+ (NORWAY)
More News
More News
Diego and Yimmi Chara making MLS Cup a family affair
National Writer: Charles Boehm

Diego and Yimmi Chara making MLS Cup a family affair
Portland Timbers coach Giovanni Savarese seeks another New York memory in MLS Cup 2021
MLS Insider: Tom Bogert

Portland Timbers coach Giovanni Savarese seeks another New York memory in MLS Cup 2021
MLS and Wells Fargo announce Community MVPs for 27 MLS clubs

MLS and Wells Fargo announce Community MVPs for 27 MLS clubs
10 big questions ahead of MLS Cup 2021
Voices: Andrew Wiebe

10 big questions ahead of MLS Cup 2021
MLS Cup 2021 Odds: Will Portland or NYCFC have the edge?
Betting odds

MLS Cup 2021 Odds: Will Portland or NYCFC have the edge?
How NYCFC built their MLS Cup roster
MLS Insider: Tom Bogert

How NYCFC built their MLS Cup roster
More News
Video
Video
Ronny Deila on repeating his shirtless celebration with NYCFC
1:21

Ronny Deila on repeating his shirtless celebration with NYCFC
From goalkeepers to coaching, who has the edge in MLS Cup?
1:22:21

From goalkeepers to coaching, who has the edge in MLS Cup?
Ronny Deila on The Call Up Live
9:13

Ronny Deila on The Call Up Live
Sean Johnson on The Call Up Live
7:05

Sean Johnson on The Call Up Live
More Video