How to watch MLS Cup 2021 in Europe, South America, Africa and Asia

MLS Cup 2021 takes place Saturday at 3 pm ET at Providence Park in Portland and on ABC, UniMas, TSN and TVA Sports.
But if you're outside of the United States and Canada, you can watch on one of the league's international TV partners in nearly 200 countries around the world.
International partners broadcasting 2021 MLS Cup on 11 December at 20:00 GMT:
- ESPN LATIN AMERICA
- DAZN (EUROPE)
- DAZN (BRAZIL)
- C-MORE (SWEDEN)
- CSM (CHINA)
- SPORTCAST (TAIWAN)
- BEIN SPORTS (SOUTHEAST ASIA & OCEANIA)
- EUROSPORT (INDIA)
- STAR SPORTS (CHINA)
- FOOTBALL 1 (UKRAINE)
- ABU DHABI SPORTS (MIDDLE EAST & NORTH AFRICA)
- NOVA SPORTS (GREECE)
- OKKO SPORT (RUSSIA)
- ELEVEN SPORTS (BELGIUM & LUXEMBOURG)
- ESPN AFRICA (SUB-SAHARAN AFRICA)
- ARENA SPORT (BALKANS)
- MAX SPORT (BULGARIA)
- CYTAVISION (CYPRUS)
- NOVA SPORT (CZECH REPUBLIC)
- CHARLTON (ISREAL)
- POLSAT (POLAND)
- PREMIER SPORTS (UNITED KINGDOM & IRELAND)
- SPORTTV (PORTUGAL)
- ESPN NETHERLANDS
- SARAN SPORT (TURKEY & AZERBAIJAN)
- SILK SPORT (GEORGIA)
- NETWORK 4 (HUNGARY)
- SPORTDIGITAL (GERMANY)
- SKY SPORTS (UNITED KINGDOM & IRELAND)
- TV2 (DENMARK)
- VG+ (NORWAY)