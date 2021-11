Thursday, Nov. 25: Kick off 4:40 pm ET - watch on FOX, FOX Deportes

Colorado Rapids vs. Portland Timbers

Sunday, Nov. 28: Kick off 3:18 pm ET - watch on ABC, ESPN Deportes

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake

Sunday, Nov. 28: Kick off 5:38 pm ET - watch on ESPN, ESPN Deportes

Philadelphia Union vs. Nashville SC

New England Revolution vs. New York City FC