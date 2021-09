Términos de Servicio

4. Servicios y Contenido

4.1 Mensajería

e. Los Mensajes que se envíen al Sitio o los Servicios por correo electrónico o cualquier otro medio, como datos, preguntas, comentarios, sugerencias, Nombres de Usuario y demás, se considerarán no confidenciales y no patentados. Al enviar un Mensaje o Nombre de Usuario al Sitio o en relación con cualquier Servicio, usted reconoce que cualquier información que divulgue en ellos (i) podrá ser usada por cualquier tercero; (ii) no es confidencial, puede leerse o ser interceptada por otros y usted no pretende que se mantenga en confidencialidad; (iii) no genera ninguna relación confidencial, fiduciaria o implícita en términos contractuales o de cualquier otro tipo entre usted y nosotros o nuestros Proveedores, salvo que expresamente se establezca lo contrario en estos Términos del Servicio; y (iv) está sujeta al otorgamiento de Derechos a nosotros y nuestros Proveedores, según se describe en la sección “Propuestas” que aparece a continuación.

4.2 Propuestas

Al transmitir cualquier Mensaje o Nombre de Usuario o al presentar ideas, artículos, guiones, informes, ficciones de fanáticos, personajes, dibujos, ideas creativas, conceptos, conocimientos, procesos, técnicas, propuestas, sugerencias, planes, nombres de productos, tecnologías o materiales, ya sean solicitados o no solicitados, ( “Propuesta” o, de manera conjunta, las “Propuestas”), nos otorga el derecho perpetuo, exento de regalías, no exclusivo, no restringido, global e irrevocable, y asimismo la licencia de usar, reproducir, modificar, publicar, traducir, elaborar obras derivadas basadas en dichas Propuestas, distribuir, ejecutar o mostrar dichas Propuestas, parcial o totalmente, de cualquier modo, por cualquier medio o tecnología conocida o desarrollada en lo sucesivo para cualquier fin, como para fines publicitarios y promocionales (de manera conjunta, “Derechos”). MLS, SUM, los operadores de los Clubes Miembros de MLS y sus respectivas filiales asimismo tendrán el derecho pleno, si bien no la obligación, de usar su nombre para transmitir, imprimir o publicar en línea su Propuesta y para autorizar dicha Propuesta a terceros sin la necesidad de tener que obtener o recibir su consentimiento.

b. Propuestas no Solicitadas: si bien aceptamos sus comentarios, ideas y propuestas relacionadas con el Sitio o los Servicios, según nuestra política, no aceptamos ni tenemos en cuenta ninguna Propuesta que no hayamos solicitado. La finalidad de esta política consiste en evitar posibles malentendidos futuros, de carácter legal o de otro tipo, en caso de que las ideas creativas, los conceptos o los materiales creados por MLS y/o nuestras filiales se parezcan a su(s) Propuesta(s). No obstante, si usted envía una Propuesta no solicitada a MLS por medio del Sitio, los Servicios o cualquier otro medio, usted acepta que (i) su Propuesta no solicitada no se realiza en seguridad y confianza, y que al enviar dicha Propuesta no se genera ninguna relación contractual ni fiduciaria entre usted y MLS; (ii) toda Propuesta no solicitada y derecho de autor se convierte en propiedad de MLS y podrá usarse, copiarse, sublicenciarse, adaptarse, transmitirse, distribuirse, llevarse a cabo públicamente, publicarse, mostrarse o eliminarse, según considere MLS; (iii) no tiene derecho a recibir ninguna remuneración, crédito o notificación en relación con dicha Propuesta; y, (iv) al enviar una Propuesta no solicitada, usted renuncia al derecho de efectuar reclamos contra MLS o nuestras filiales en materia de cualquier Propuesta que usted haga, incluidos, a mero título enunciativo, reclamos por competencia desleal, por incumplimiento de contrato implícito o incumplimiento de confidencialidad.