Política de Privacidad

7. Todos los Usuarios: Sus Elecciones y Controles

(A) Acceder, Revisar, Actualizar, Corregir o Eliminar Su Información Personal

(B) Exclusión de Marketing Directo y Otras Formas de Publicidad

Puede optar por no recibir publicidad de los anunciantes de la red. Para esto, haga clic en el ícono de AdChoices en los anuncios que se le envían y visite las páginas de exclusión en el sitio web de NAI y el sitio web de DAA. La exclusión no le impide ver anuncios; simplemente significa que los anunciantes de la red ya no recopilarán datos con el fin de proporcionarle anuncios orientados. Las herramientas de exclusión de DAA y NAI están basadas en cookies. Señalan a los anunciantes de la red para que no recopilen datos en línea ni entreguen anuncios específicos dirigidos a usted, y solo afecten al navegador de Internet/web en la computadora donde están instaladas las cookies. Estas herramientas de exclusión solo funcionarán si su navegador está configurado para aceptar cookies de terceros. Si elimina una cookie de exclusión o todas sus cookies de los archivos de cookies de un navegador, cambia los navegadores web o cambia las computadoras, ya no se lo excluirá de nuestra recopilación de datos y anuncios específicos, y podemos colocar una nueva cookie, a menos que se establezca nuevamente una cookie de exclusión en ese navegador. La activación de la exclusión de un navegador en una computadora no lo excluirá al utilizar cualquier otro navegador en la misma computadora u otra.