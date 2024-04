Au 1er juillet 2023

Major League Soccer, LLC (ci-après « MLS ») respecte votre vie privée. Les Sites internet actuellement situés sur mlssoccer.com, mextour.org, les sous-domaines de ces sites internet, y compris, sans s'y limiter www.mlssoccer.com/mlsnext, et www.mlssoccer.com/mlsgo, ainsi que les sites des clubs de MLS (ci-après les « Clubs Membres »), nos applications numériques officielles MLS, les plateformes d'inscription MLS NEXT et MLS Go (« Plateformes ») et toute application de Club Membre où cette Politique de Confidentialité est publiée (collectivement, les « Sites internet ») sont mis à disposition par Major League Soccer, LLC (la « Ligue »), en son nom et au nom des clubs membres qui font partie et sont autorisés par la Ligue, et/ou ses sociétés affiliées, y compris Soccer United Marketing, LLC (collectivement, « MLS », « nous », « notre » ou « notre »).

Nous sommes ravis d’échanger avec vous dans le cadre de votre utilisation des Sites internet et de nos divers services et applications en ligne fournis par MLS via les Sites internet et les plateformes (collectivement, les « Services »). La présente politique (ci-après la « Politique de confidentialité ») vise à vous aider à comprendre nos pratiques en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation des données à caractère personnel en relation avec ces Services ainsi qu'à vous informer de vos droits et choix concernant l'utilisation de vos informations. Nous n'utiliserons, ne divulguerons ni ne partagerons pas vos données, excepté de la manière décrite dans la présente Politique de confidentialité.

La présente Politique de confidentialité s'applique aux visiteurs des Sites internet et aux utilisateurs de tous Services. En utilisant les Services, vous acceptez de reconnaître les pratiques et procédures décrites dans la présente Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de MLS . Si vous fournissez des Données à caractère personnel (telles que définies dans la présente Politique de confidentialité), vous acceptez également que les Données à caractère personnel que vous fournissez puissent être transférées de votre emplacement actuel vers les bureaux et les serveurs de MLS et de ses tiers autorisés. Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de MLS, veuillez ne pas utiliser les Sites internet ou tout autre service.

La présente Politique de confidentialité s'applique également aux employés, sous-traitants, candidats ou sous-traitants, ainsi qu'aux propriétaires, administrateurs et dirigeants de MLS soumis à la California Consumer Privacy Act de 2018 (ci-après la « CCPA ») telle que modifiée par la California Privacy Rights Act de 2020. (« CPRA »), y compris, le cas échéant, les contacts d'urgence et les bénéficiaires de ce qui précède. Les Données à caractère personnel collectées dans ce contexte seront appelées « Données à caractère personnel sur les employés » dans la présente Politique de confidentialité. Les pages internes du Site internet et de l'intranet de MLS doivent être incluses dans la définition des Sites internet en vertu de la présente politique de confidentialité dans la mesure où elles sont utilisées pour collecter, utiliser ou divulguer des Données à caractère personnel sur les employés. Veuillez noter que des contrats, des avis de confidentialité ou des divulgations supplémentaires ou différents peuvent régir notre utilisation de vos Données à caractère personnel au-delà du CCPA. Lorsque le CCPA s’applique spécifiquement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation d’informations, la présente politique de confidentialité prévaudra et sera applicable à ces obligations ou exigences. Tous les termes définis dans le CCPA ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans le présent avis.

Types de Données que nous collectons

Comment nous collectons vos Données

Comment nous utilisons vos Données

Comment nous pouvons partager vos Données

Services de communication et fonctionnalités communautaires

Publicité de tiers

Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles

Résidents de Californie : vos droits à la vie privée en Californie

Vos droits supplémentaires au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen

Pratiques de sécurité

Liens vers d'autres services

Opérations aux États-Unis, non-discrimination et dépôt d'une plainte

Modifications de la présente Politique de confidentialité

Données sur les enfants

Surveillance des performances et appareils portables

Prise de décision et profilage automatisés

Exclusions

Contactez-nous

Types de Données que nous collectons

Lorsque vous interagissez avec nous via les Services, nous collectons les données que vous fournissez, les informations d'utilisation et les informations sur votre appareil. Nous collectons également des informations vous concernant auprès d'autres sources telles que des prestataires de services et des programmes facultatifs auxquels vous participez, que nous pouvons combiner avec d'autres informations dont nous disposons sur vous. Dans le cas des Données à caractère personnel sur les employés, nous collectons des informations relatives au recrutement, aux candidatures et à l'emploi. Voici les types de données que nous collectons à votre sujet :

(A.) Données à caractère personnel

Les « Données à caractère personnel » désignent des informations qui, directement ou indirectement, identifient ou décrivent un individu ou un ménage particulier, ou se rapportent ou peuvent être raisonnablement liées, à un tel individu ou ménage. Nous pouvons collecter des Données à caractère personnel (comme nous l'avons fait au cours des douze derniers mois) auprès de vous sur ou via les Services de diverses manières, notamment lorsque vous vous inscrivez sur les Sites internet, que vous achetez ou utilisez un Service, que vous participez à des concours en ligne, à des enquêtes ou des jeux, que vous vous inscrivez à un bulletin d'informations ou à un abonnement, ou que vous achetez des marchandises. Nous pouvons également, de temps à autre, recevoir des Données à caractère personnel vous concernant provenant de sources tierces afin d'améliorer les Services et aux diverses fins décrites dans la présente Politique de confidentialité. Nous collectons des Données à caractère personnel non sensibles et sensibles, comme indiqué ci-dessous.

Nous avons regroupé les catégories suivantes de Données à caractère personnel non sensibles et sensibles pour expliquer comment nous utilisons ce type d'informations. Dans le cas des Données à caractère personnel des employés, nous collectons également des Données à caractère personnel non sensibles et sensibles relatives au recrutement, aux candidatures et à l'emploi. De plus, nous collectons également des Données à caractère personnel non sensibles et sensibles relatives aux jeunes joueurs de MLS NEXT et MLS GO (ci-après les « Participants ») et à leurs parents ou tuteurs légaux (ci-après les « Parents »). Ces termes sont utilisés dans l'ensemble de la présente Politique de confidentialité.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel non sensibles suivantes auprès des utilisateurs des Sites internet et des Services :

(i). Identifiants personnels, y compris votre prénom et votre nom, votre date de naissance, votre âge, votre sexe et votre nom d'utilisateur.

(ii). Coordonnées, y compris votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre adresse personnelle.

(iii). Informations biographiques, y compris votre niveau d’éducation et votre parcours professionnel.

(iv). Informations commerciales, tels que les produits ou services achetés.

(v). Déductions tirées d’autres Données à caractère personnel, comme votre club préféré.

(vi). Information financière, y compris votre numéro de carte de crédit et votre historique d'achats.

(vii). Informations sur l'activité Internet ou d'autres réseaux électroniques, y compris, mais sans s'y limiter, votre historique de navigation Internet, votre historique de recherche et les informations concernant votre interaction avec un Site internet, une application ou une publicité Internet.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel non sensibles suivantes auprès des Employés :

(i). Informations sur les personnes à charge ou autres personnes, comme leur nom complet, leur adresse, leur date de naissance.

(ii). Identifiants nationaux ou gouvernementaux, comme le SSN, les informations sur le passeport et le visa, ainsi que le statut et les documents d'immigration.

(iii). Parcours éducatif et professionnel, tels que vos antécédents professionnels, vos qualifications académiques et professionnelles, vos dossiers scolaires, vos références et vos notes d'entretien.

(iv). Détails de l'engagement contractuel, tels que votre intitulé de poste, vos dates de service et le montant du contrat ou de l'engagement.

(v). Détails de l’emploi, tels que votre intitulé de poste, votre fonction, vos dates d'embauche, votre rémunération, vos dossiers de performance et de discipline, ainsi que votre registre de congés payés et de congés maladie.

(vi). Information financière, telles que les coordonnées bancaires, les informations fiscales, les informations de paie et les retenues à la source.

(vii). Informations sur la santé et la sécurité, tels que les problèmes de santé (s'ils sont pertinents pour votre emploi), les restrictions d'emploi, les informations sur les maladies et blessures professionnelles et les informations sur la police d'assurance maladie.

(viii). Informations sur les systèmes d’information (SI), tels que votre historique de recherche, votre historique de navigation, vos informations de connexion et vos adresses IP sur les systèmes et réseaux d'information de la Société.

(ix). Informations sensorielles ou de surveillance, comme les contrôles de température liés au COVID-19, la surveillance des appels et la vidéosurveillance.

(x). Informations sur le profil de l'employé, comme un profil ou un résumé sur les préférences, les caractéristiques, les attitudes, l'intelligence, les capacités et les aptitudes d'un candidat ou d'un employé.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel non sensibles suivantes auprès des Participants :

(i). Identifiants personnels, y compris le nom, la date de naissance, la photographie complète ou du visage, le poste, le numéro de maillot et les numéros de candidature uniques.

(ii). Coordonnées, y compris l'adresse postale, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.

(iii). Informations sur le prestataire de formation des participants, comme le nom et l'emplacement des écoles fréquentées par le Participant.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel non sensibles suivantes auprès des Parents :

(i). Identifiants personnels, y compris le nom et les numéros de candidatures uniques.

(ii). Coordonnées, y compris l'adresse postale, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.

(iii). Données comportementales, comme la date et l'heure auxquelles un Parent interagit avec MLS NEXT ou MLS GO ou fournit la documentation ou les consentements, ainsi que la durée d'accès à MLS NEXT ou MLS GO.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel sensibles suivantes auprès des utilisateurs des Sites internet et des Services :

(i). Identifiants nationaux ou gouvernementaux, y compris votre numéro de sécurité sociale.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel sensibles suivantes auprès des Employés :

(i). Identifiants nationaux ou gouvernementaux supplémentaires, tels que le SSN (y compris celui des personnes à charge le cas échéant), les informations sur le passeport et le visa, ainsi que le statut d'immigration et les documents, y compris votre numéro de sécurité sociale.

(ii). Informations biométriques, comme la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, les scans de l'iris ou de la rétine, la frappe au clavier ou d'autres modèles physiques.

(iii). Données de géolocalisation, tels que l'heure et le lieu physique liés à l'utilisation d'un site internet, d'une application, d'un appareil ou de l'accès physique à un bureau de la Société.

(iv). Données démographiques, tels que la race, l'origine ethnique, l'état civil, le handicap et le statut d'ancien combattant ou militaire.

(v). Données physiologiques, telles que les allergies, les aversions alimentaires et les informations physiologiques, notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température cutanée, l'oxygène dans le sang, l'hydratation, le lactate et/ou les données sur le niveau de glucose.

(vi). Données de suivi des performances, telles que les données de géolocalisation et autres informations liées aux déplacements ou à l'emplacement, notamment le temps, la distance, la vitesse, la décélération, la contrainte, la charge et l'impact.

(vii). Caractéristiques physiques, comme la taille, le poids et la taille des vêtements

(viii). Déductions tirées d’autres Données à caractère personnel, telles que des notes reflétant les préférences, les caractéristiques ou les capacités d'un joueur.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel sensibles suivantes auprès des Participants :

(i). Identifiants nationaux ou gouvernementaux, y compris les documents d'éligibilité, le numéro de permis de conduire ou de carte d'identité d'État, le numéro de passeport, la nationalité ou la citoyenneté, les copies de la carte d'identité, l'acte de naissance, le passeport, la carte de résident permanent ou toute autre pièce d'identité délivrée par le gouvernement.

(ii). Données démographiques, tels que l'âge, le sexe, l'identité de genre, la race, l'origine ethnique et la religion.

(iii). Données de suivi des performances, telles que les données de géolocalisation et autres informations liées aux déplacements ou à l'emplacement, notamment le temps, la distance, la vitesse, la décélération, la contrainte, la charge et l'impact. Les données de suivi des performances sont uniquement collectées auprès des Participants dans MLS NEXT, et non dans MLS GO.

(iv). Données physiologiques, telles que les allergies, les aversions alimentaires et les informations physiologiques, notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température cutanée, l'oxygène dans le sang, l'hydratation, le lactate et/ou les données sur le niveau de glucose. Les données physiologiques sont uniquement collectées auprès des Participants dans MLS NEXT, et non dans MLS GO.

(v). Caractéristiques physiques, comme la taille, le poids et la taille des vêtements.

(vi). Déductions tirées d’autres Données à caractère personnel, telles que des notes reflétant les préférences, les caractéristiques ou les capacités d'un Participant ou un lien familial entre des Participants partageant un Parent ayant les mêmes informations de contact.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons collecté et sommes susceptibles de collecter les Données à caractère personnel sensibles suivantes auprès des Parents :

(i). Identifiants nationaux ou gouvernementaux, comme le permis de conduire ou le numéro de carte d'identité de l'État.

(ii). Information financière, telles que les informations de compte bancaire, les données de carte de crédit et l'historique des paiements.

(B.) Informations permettant d'identifier l'appareil

Nous sommes susceptibles de collecter des informations qui ne peuvent pas raisonnablement vous identifier personnellement, vous ou un foyer, mais qui sont liées à votre ordinateur ou appareil (« Informations d'identification de l'appareil »). Nous collectons des Informations d'identification de l'appareil dans le cadre normal de la fourniture des Services. Lorsque vous visitez nos Sites internet pour parcourir, lire ou télécharger des informations, nous collectons automatiquement des informations sur votre ordinateur envoyées par votre navigateur, telles que votre adresse IP, le type et la langue de votre navigateur, les heures d'accès, les pages visitées et les adresses des Sites internet de référence. Nous pouvons utiliser les Informations d'identification de l'appareil pour analyser les tendances, aider à administrer les Services, suivre les mouvements en ligne des utilisateurs, connaître et déterminer combien de temps les visiteurs passent sur chaque page des Sites internet, comment les visiteurs naviguent sur les Sites internet ou utilisent d'autres services, et recueillir des informations démographiques générales pour une utilisation globale. Nous pouvons également collecter des Informations d'identification de l'appareil via des « cookies » ou des « balises Web », comme expliqué ci-dessous.

En outre, nous pouvons collecter des informations sur votre appareil mobile telles que le type et le modèle, le système d'exploitation (par exemple iOS ou Android) et la version, le nom de l'opérateur, le navigateur mobile (par exemple Chrome, Safari), les applications utilisant nos Sites internet et les identifiants attribués à votre appareil, tel que son identifiant iOS pour la publicité (« IDFA »), son identifiant publicitaire Android (« AAID ») ou son identifiant unique (un numéro attribué de manière unique à votre appareil par le fabricant de votre appareil), parfois appelé Identifiant de portage opérateur.

Nous pouvons également collecter vos informations de localisation, telles que votre code postal ou la zone géographique approximative fournie par votre fournisseur de services Internet (« FAI ») ou des informations de localisation fournies par les services de localisation et les fonctionnalités GPS de votre appareil mobile lorsque les services de localisation ont été activé.

(C.) Informations agrégées et anonymisées

Nous collectons et utilisons également des informations agrégées ou anonymisées. Les informations agrégées ou anonymisées peuvent provenir de des données collectées à partir de dispositifs de surveillance des performances ou inclure de telles données, mais ne sont pas considérées comme des Données à caractère personnel en vertu de la loi applicable ou de la présente Politique de confidentialité, car ces données n'identifient pas directement ou indirectement une personne. Par exemple, nous pouvons regrouper les années et les mois de naissance ainsi que les données collectées à partir d'appareils portables ou de trackers optiques afin d'effectuer des recherches scientifiques sur le sport conçues pour améliorer notre compréhension de la manière de soutenir le développement des joueurs. Nous pouvons également partager des informations agrégées ou anonymisées avec le fabricant des appareils de surveillance dans le but d'améliorer les appareils, de mener des recherches et du développement, d'établir des mesures de référence et des efforts similaires visant à améliorer le développement global des joueurs.

Nous pouvons également collecter des données supplémentaires qui ne sont pas spécifiques à un Employé, un Participant, un Parent ou un Utilisateur individuel, telles que :

· les données relatives au club MLS NEXT ou MLS GO, y compris l'identifiant d'équipe attribué, la date à laquelle les données sont collectées, le nom de tout exercice applicable et l'heure de l'exercice.

· les données liées aux matchs, y compris les formations, les résultats des matchs, les types de compétition, la température, la surface, les informations environnementales, le type ou le lieu de séance.

Cependant, lorsque des informations agrégées ou anonymisées, y compris des Informations d'identification de l'appareil, sont directement associées à des Informations personnelles, de telle sorte que les informations agrégées ou anonymisées peuvent être raisonnablement associées à une personne ou à un foyer particulier, alors ces informations agrégées ou anonymisées les informations sont traitées comme des Données à caractère personnel. Nous nous engageons à conserver, utiliser et traiter les informations anonymisées uniquement de manière anonymisée et ne tenterons pas de réidentifier ces informations.

(D.) Informations de santé protégées

Pour plus de détails sur la collecte et l'utilisation d'informations de santé protégées par MLS et ses partenaires et sociétés affiliées, veuillez consulter l'Autorisation de divulgation d'informations de santé fournie aux Participants et aux Parents.

Comment nous collectons vos Données

(A.) Cookies et balises Web

Pour nous aider à mieux vous servir, via les Sites internet, nous sommes susceptibles de collecter des Informations d'identification de l'appareil via des technologies telles que les « cookies » et les « balises Web » (également appelées GIF clairs, balises pixel ou pixels) ou par le protocole Internet de suivi (adresses « IP »).

· Les « cookies » sont de petits fichiers de données stockés par votre navigateur internet lorsque vous interagissez avec un Site internet. Lorsque vous visitez une page internet, le cookie renvoie des Informations d'identification de l'appareil.

· Les « balises Web » sont de petites images graphiques (généralement invisibles) qui peuvent être intégrées dans le contenu et les publicités d'une page internet pour suivre l'utilisation des Sites internet et l'efficacité de la communication. Ces balises Web peuvent ensuite être utilisées pour reconnaître nos cookies et pour surveiller certaines interactions des utilisateurs avec un Site internet.

Les cookies fonctionnent en arrière-plan et vous pouvez les désactiver en ajustant les paramètres de votre navigateur internet, mais cela peut rendre difficile l'utilisation de certaines fonctionnalités des Sites internet ou ces fonctionnalités peuvent ne plus être disponibles. Nous sommes susceptibles d’utiliser des cookies pour faciliter votre expérience sur le Site internet, par exemple en mémorisant vos préférences, en gardant une trace de votre identifiant de connexion et de votre mot de passe.

Nous pouvons également utiliser des cookies, des balises Web et d'autres outils de suivi d'activité sur les Sites internet et via d'autres services pour collecter vos mesures d'engagement, y compris vos Identifiants personnels et les Informations d'identification de l'appareil, liées à votre activité sur les Sites internet et les Services.

Pour plus d'informations sur vos choix concernant les cookies, vous pouvez consulter le guide de la FTC pour désactiver le suivi en ligne pour les ordinateurs et les appareils mobiles. Vous pouvez également consulter la section « Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles » ci-dessous pour connaître les moyens de vous désinscrire.

Votre navigateur peut vous proposer une option « Ne pas suivre », qui vous permet de signaler aux opérateurs de sites internet et d'applications et services Web que vous ne souhaitez pas qu'ils suivent vos activités en ligne. Les Sites internet et Services ne prennent actuellement pas en charge les demandes Do Not Track.

(B.) Autres interactions directes avec vous

Vous nous fournissez vos informations lors de vos interactions directes avec nous. Nous collectons les informations que vous nous fournissez lorsque vous enregistrez des comptes sur nos Sites internet et autres Services ; lorsque vous nous demandez des billets, des bulletins d’information et d’autres produits, services ou informations ; lorsque vous répondez à des sondages ; lorsque vous participez à des tirages au sort ou à des concours ; lorsque vous vous inscrivez en tant que participant ou interagissez avec MLS NEXT ou MLS GO ; ou interagissez autrement avec nous. Ces informations incluent les catégories de Données à caractère personnel décrites dans la section 1(A) et les Informations d'identification de l'appareil, que vous nous fournissez ponctuellement. En tant qu'Employé, demandeur d'emploi ou entrepreneur, nous pouvons collecter des Données à caractère personnel lorsque vous créez un compte sur notre site internet de carrière ou soumettez une candidature à un emploi. De plus, nous pouvons recevoir des données physiologiques provenant d'appareils mobiles, de trackers optiques et de technologies portables sur les Participants impliqués dans MLS NEXT et les Employés impliqués dans un Club membre.

À l'exception des adresses IP, nous pouvons associer les Informations d'identification de l'appareil avec les Données à caractère personnel que nous pouvons détenir de vous ou vous concernant, ce qui nous permettrait de vous identifier. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous proposer des offres disponibles là où vous vous trouvez physiquement.

(C.) Réseaux sociaux

Lorsque vous utilisez les Services ou lorsque vous utilisez certains services de réseaux sociaux tiers (par exemple, Facebook, Twitter) (chacun étant un « Réseau Social »), vous avez la possibilité de connecter les informations et l'activité de vos Services aux informations et à l'activité de vos Réseaux Sociaux. Si vous autorisez une telle connexion, vous nous autorisez à partager ou à publier des informations sur votre activité de Service avec ce réseau social et ses utilisateurs, et à accéder à certaines de vos informations sur le réseau social, telles que divulguées au moment où vous consentez à la connexion. Les informations que nous pouvons partager avec un réseau social peuvent inclure des informations techniques sur votre activité sur le Service, vos commentaires sur le service ou les vidéos que vous regardez sur le Service. Les informations auxquelles nous pouvons accéder à votre sujet, avec votre consentement, à partir d'un Réseau social peuvent inclure, sans s'y limiter, vos informations de base sur les Réseaux sociaux, vos données de localisation, votre liste de contacts, d'amis ou de followers et certaines informations sur vos activités sur le Réseau social. Si vous autorisez une connexion entre un Réseau social et un Service, nous (et ce Réseau social) pouvons être en mesure de vous identifier et d'associer les informations reçues dans le cadre de la connexion aux informations que nous possédons déjà sur vous. Pour plus d'informations, veuillez consulter les déclarations de confidentialité et les conditions de votre compte de Réseau social, qui régissent la manière dont les informations de ce compte sont collectées et partagées avec nous.

(D.) Autres sources tierces

MLS peut également recevoir d'autres informations de la part de Fournisseurs de services (tels que définis dans la présente Politique de confidentialité) en relation avec le fonctionnement de nos Services, y compris lorsque vous achetez nos billets ou répondez à nos enquêtes par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers. Nous pouvons également recevoir des informations de la part de Fournisseurs de services par le biais d'études marketing et démographiques que nous utilisons pour compléter les Données à caractère personnel et les informations anonymisées fournies directement par vous. De même, nous sommes susceptibles de recevoir des Données à caractère personnel de partenaires publicitaires. Nous pouvons également recevoir des informations de la part de prestataires de services de vérification des antécédents en relation avec les candidatures de nos employés et sous-traitants. De plus, nous sommes susceptibles de recevoir des Données à caractère personnel sur les employés et des Données à caractère personnel sur les participants, y compris des Déductions tirées d'autres données personnelles de la part des coachs ou des gestionnaires des participants (tels que définis dans la section 1(A) – Informations sensibles sur les participants (vi) et la section (1)(A) – Informations sensibles sur les employés (viii)).

Comment nous utilisons vos Données

Dans le cadre des finalités de la collecte : Si vous fournissez des Données à caractère personnel pour une finalité particulière, nous utiliserons ces Données en relation avec la finalité pour laquelle elles ont été communiquées. Par exemple, si vous vous inscrivez à un bulletin d’information par courrier électronique, nous utiliserons votre adresse électronique afin de vous adresser le bulletin d’information. De plus, si la loi le permet et que vous cherchez à interagir avec nos partenaires fournissant des services de paris sportifs ou de jeux, nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel pour faciliter votre échange avec nos partenaires. De plus, si vous vous inscrivez ou ouvrez un compte dans le cadre des Services, les Données à caractère personnel que vous fournissez peuvent être utilisées pour gérer votre compte, vous donner accès à certaines fonctionnalités de nos Services ou vous offrir les avantages et privilèges qui accompagnent généralement l'inscription. Ces avantages peuvent inclure l'accès et l'utilisation de contenus ou d'activités exclusifs ou personnalisés (tels que des forums de discussion ou l'accès à une billetterie numérique), la participation à des événements spéciaux et à des promotions (tels que des concours et des tirages au sort) et la livraison de nourriture, de boissons et/ou marchandise. Dans le cadre de ces activités, nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel pour déterminer votre éligibilité, pour vous informer si vous êtes gagnant et/ou exécuter et livrer des prix et des commandes.

Assistance des Fournisseurs de services : En outre, les Données à caractère personnel et les Informations d'identification de l'appareil que nous collectons peuvent être utilisées par nous et par des fournisseurs de services tiers (comme cela a été le cas au cours des douze derniers mois), tels que les fournisseurs d'hébergement, les sociétés de gestion de données, les sociétés d'hébergement de listes d'adresses, les fournisseurs de services de messagerie, les sociétés d'analyse (par exemple, Google Analytics), les sociétés de distribution, les sociétés de traitement des commandes, les organismes de traitement de paiement et d’autres partenaires susceptibles de vous proposer certains produits ou services en relation avec votre utilisation des Sites internet et des Services (par exemple, les partenaires fournissant des services de paris sportifs et de jeux) (collectivement, les « Prestataires de services ») à diverses fins, et notamment :

· vous contacter au sujet des Sites internet et/ou Services que vous avez demandés ;

· vous fournir les Services ou les informations que vous avez demandés, ou les produits ou services que vous avez commandés ou auxquels vous vous êtes abonné, tels que des newsletters ;

· confirmer ou exécuter une commande que vous avez passée ;

· gérer votre participation à un concours, un tirage au sort, une promotion, une enquête ou un vote ;

· faciliter le fonctionnement, la maintenance et l'amélioration des Services, de nos opérations commerciales et la tenue de registres internes ;

· Partager ou Vendre (ainsi que chaque terme est défini dans la loi CCPA) des Données à caractère personnel non sensibles à nos partenaires marketing afin de vous proposer des publicités susceptibles d'être plus pertinentes pour vous ;

avec votre permission, vous envoyer, ou faciliter votre réception, du matériel promotionnel ou des offres spéciales de MLS, des clubs membres, de nos partenaires ou d'autres tiers. Ces tiers comprennent, si la loi le permet, les partenaires proposant des services de paris sportifs et de jeux. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels promotionnels de notre part ou de nos partenaires, ou que vos informations soient partagées avec des tiers comme décrit précédemment, vous pouvez changer d'avis et/ou modifier vos préférences en suivant les instructions dans la rubrique « Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles » de la Politique de confidentialité ci-dessous.

Nos Prestataires de services reçoivent les informations dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions désignées en relation avec les Services et, sauf autorisation express de notre part, l’utilisation ou la divulgation de vos Données à caractère personnel à des fins de marketing ou à d'autres fins est généralement interdite.

Vérification d'identité et sécurité : Nous pouvons également obtenir des informations vous concernant auprès d'autres entreprises pour vérifier votre identité afin que nous puissions traiter correctement vos demandes et prévenir la fraude. En accédant à nos Services et en les utilisant, vous acceptez que nous puissions utiliser les Données à caractère personnel que vous nous avez soumises et qui ont été obtenues autrement, et les Informations d'identification de l'appareil à de telles fins et pour maintenir la sécurité des Services.

Amélioration des produits et marketing : MLS et nos Prestataires de services peuvent également utiliser vos Identifiants personnels, vos Coordonnées, vos Informations biographiques, vos Informations financières, vos Informations d'identification de l'appareil et d'autres informations collectées par le biais des Services pour :

· nous aider à améliorer le contenu et les fonctionnalités des Services ;

· mieux comprendre nos utilisateurs et leurs préférences ;

· fournir un support client ;

· personnaliser les expériences et les offres de produits, y compris la publicité ciblée, pour nos Services ou les produits et services fournis par certains de nos Prestataires de services ; et

· adapter les offres de plans de paiement.

MLS peut également utiliser ces informations pour communiquer avec vous concernant les Services et, dans la mesure permise par la loi, pour vous informer des services fournis par d'autres qui, selon nous, pourraient vous intéresser, y compris pour les personnes majeures, les paris sportifs et autres jeux.

Application et obligations légales : MLS peut utiliser vos Données à caractère personnel pour faire respecter nos Conditions de service MLS ou enquêter sur des activités susceptibles de violer nos politiques ou d'être illégales ou mener de la prévention à ce sujet, et pour répondre à des procédures et obligations judiciaires.

Recrutement d'employés et d'entrepreneurs : MLS collecte des Données à caractère personnel sur les employés dans le cadre du recrutement, des candidatures et de l'emploi afin de les utiliser ou de les divulguer de manière appropriée pour :

· Se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.

· Recruter et évaluer les candidats à un poste.

· Effectuer des vérifications d‘antécédents.

· Gérer votre relation de travail avec nous, notamment pour :

o une vérification d'identité ;

o un processus d'intégration ;

o la gestion du temps, de la paie et des notes de frais ;

o la gestion des avantages sociaux du personnel ;

o les exigences en matière de formation et de perfectionnement des employés ;

o la création, la maintenance et la sécurité de vos comptes collaborateurs en ligne ;

o joindre vos contacts d'urgence en cas de besoin, par exemple lorsque vous n'êtes pas joignable ou que vous êtes blessé ou malade ;

o la gestion des demandes d'indemnisation des accidents du travail ;

o la performance au travail des employés, y compris les objectifs et les évaluations de performance, les promotions, les mesures disciplinaires et le licenciement ; et

o à d'autres fins liées aux ressources humaines.

· Gérer et surveiller l'accès des employés à nos installations, équipements et systèmes.

· Mener des audits internes et des enquêtes sur les lieux de travail.

· Enquêter sur les violations potentielles de nos politiques et procédures et assurer le respect de ces politiques et procédures.

· S'engager dans des transactions d'entreprise nécessitant un examen des dossiers des employés, par exemple pour évaluer des fusions et acquisitions potentielles.

· Maintenir des polices et des couvertures d'assurance commerciales, y compris pour les accidents du travail et autres assurances responsabilité civile.

· Effectuer des analyses de main-d'œuvre, des analyses de données et des analyses comparatives.

· Administrer et maintenir nos opérations, y compris à des fins de sécurité.

· À des fins de marketing client.

· Exercer ou défendre nos droits légaux et ceux de nos employés, clients, sous-traitants et agents.

MLS collecte les Données à caractère personnel des Participants afin de les utiliser ou de les divulguer de manière appropriée dans les situations suivantes :

· Déterminer l'éligibilité d'un Participant à la participation.

· Permettre aux Participants de participer à des ligues ou à d'autres compétitions organisées dans le cadre de MLS NEXT.

· Former les Participants et améliorer leur performances.

· Donner aux Participants la possibilité de participer à d'autres ligues et compétitions nationales et internationales.

· Effectuer une analyse statistique des Participants, y compris, par exemple, les minutes jouées, la distance parcourue et l'évaluation des joueurs.

· Recruter et repérer les Participants actuels et potentiels.

· Maintenir les listes de matchs numériques.

· Se conformer aux obligations légales.

· Effectuer d'autres traitements internes et licites des Données à caractère personnel compatibles avec le contexte dans lequel vous les fournissez.

En ce qui concerne les Données à caractère personnel des Participants, nous ne Vendons ni ne Partageons les Données à caractère personnel des Participants à des tiers tels que définis par le CCPA, ni pour une contrepartie monétaire ou autre, ni à des fins de publicité comportementale inter-contextuelle.

MLS collecte les Données à caractère personnel des Parents afin de les utiliser ou de les divulguer de manière appropriée dans les situations suivantes :

· Vérifier le consentement parental à l'utilisation des Données à caractère personnel des Participants.

· Confirmer l'éligibilité des Participants.

· Obtenir le paiement des frais.

· Informer le Parent des documents requis pour le ou les enfants du Parent.

· Contacter le Parent et l'informer des actualités, des événements, des offres ou d'autres informations liées à l'enfant du Parent ou à la participation des enfants à MLS NEXT ou MLS GO.

· Partager ou vendre des Données à caractère personnel non sensibles des Parents à nos partenaires marketing afin de proposer des offres aux Parents.

· Se conformer aux obligations légales.

· Effectuer d'autres traitements internes et licites des Données à caractère personnel compatibles avec le contexte dans lequel le Parent les fournit.

Comment nous pouvons partager vos Données

(A.) Transferts d'entreprises

Au fur et à mesure que nous développons notre activité, nous pouvons vendre ou acheter des entreprises ou des actifs, comme la vente de la totalité ou de la plupart des actifs ou des capitaux propres de MLS ou d'un club membre à une autre société. En cas de vente d'entreprise, de fusion, de réorganisation, de dissolution ou d'événement similaire dans lequel un tiers prend le contrôle de tout ou partie de notre entreprise, les Données à caractère personnel peuvent faire partie des actifs ou de l'entreprise transférés.

(B.) Vente et partage de Données à caractère personnel

Conformément à la Loi CCPA, le « Partage » désigne le partage, la location, la publication, la divulgation, la diffusion ou la mise à disposition de Données à caractère personnel à un tiers à des fins de publicité comportementale inter-contextuelle, que ce soit ou non en échange d’une contrepartie monétaire ou autre ; la « Vente » désigne plus largement la vente, la location, la publication, la divulgation, la diffusion, la mise à disposition, le transfert ou la communication de toute autre manière des Données à caractère personnel d'un consommateur à une autre entreprise ou à un tiers en échange de toute contrepartie de valeur.

Au cours des douze derniers mois, MLS a Partagé et Vendu certaines Données à caractère personnel non sensibles et des Informations non sensibles des Parents, notamment des Identifiants personnels, des Coordonnées, des Informations commerciales et des Déductions tirées d'autres informations personnelles, à certains de ses sponsors et partenaires (par exemple, sponsors de maillots, partenaires de paris sportifs et de jeux, et affiliés d'opérateurs de club) dans le but de permettre à ces sponsors et partenaires de commercialiser des produits et services susceptibles d'intéresser nos fans. Nous ne vendons pas et, à notre connaissance, nous n'avons jamais vendu de Données à caractère personnel de consommateurs dont nous savons qu'ils ont moins de 16 ans.

En ce qui concerne les Données à caractère personnel des Participants, nous ne Vendons ni ne Partageons les Données à caractère personnel des Participants à des tiers tels que définis par le CCPA, ni pour une contrepartie monétaire ou autre, ni à des fins de publicité comportementale inter-contextuelle.

Nous n'utilisons ni ne divulguons pas de Données à caractère personnel sensibles à des fins autres que celles énumérées à l'article 7027(m) du Règlement CCPA.

Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez vous désinscrire de la vente de vos Données à caractère personnel à nos sponsors, partenaires et autres tiers, veuillez suivre les instructions figurant dans la section Ne pas vendre ni partager mes informations personnelles. Nous ne faisons pas et ne ferons pas de discrimination à votre égard parce que vous refusez la vente de vos Données à caractère personnel. Toutefois, veuillez noter que si nous ne sommes pas en mesure de fournir vos Données à caractère personnel à nos sponsors ou partenaires, cela peut signifier que vous ne recevrez pas certains des avantages ou des offres proposés à d'autres.

(C.) Prestataires de services et tiers

Nous partageons des Données à caractère personnel et des Informations d'identification de l'appareil avec les Prestataires de services, comme décrit ci-dessus à la section « Comment nous utilisons vos Données ».

En plus du partage d'informations décrit dans la section (B) ci-dessus, nous pouvons partager avec des tiers des informations agrégées et anonymisées collectées sur ou via les Services à diverses fins telles que la recherche de fans et l'analyse d'audience. Les informations agrégées et anonymisées n'incluent et ne sont liées à aucune Donnée à caractère personnel permettant de vous identifier ou d'identifier une autre personne, mais nous pouvons utiliser vos adresses IP pour vérifier l'emplacement des utilisateurs à diverses fins, y compris des restrictions d'interdiction.

Des exemples de Prestataires de services et de tiers sont présentés ci-dessous.

(i). Prestataires de services :

· Imperium, LLC

· InCrowd

· Modular 11

· RCX Sports, LLC

· Salesforce

· Snowflake

· xPac Technology, via l’offre de produits Participant Passport

Nous pouvons autoriser l'accès ou fournir des Données à caractère personnel à des tiers qui fournissent des services en notre nom en relation avec les Services, tels que l'hébergement, le traitement des paiements et la vérification du consentement.

(ii). Club de football

· Clubs MLS NEXT et MLS GO

Lorsque vous fournissez des Données à caractère personnel via les Services, ces informations sont partagées avec le(s) club(s) MLS NEXT ou MLS GO auxquels vous indiquez que vous ou un Participant êtes affilié. Les clubs MLS NEXT ou MLS GO peuvent utiliser ces Données à caractère personnel pour gérer vos interactions ou celles du Participant avec le club MLS NEXT ou MLS GO dans le cadre de MLS NEXT ou MLS GO, y compris l'inscription des équipes, la soumission des tournois et les communications.

(iii). Organisation de football, y compris les Fédérations :

· Fédération américaine de football (United States Soccer Federation)

· Football jeunesse des États-Unis (United States Youth Soccer)

· Association canadienne de soccer (Canadian Soccer Association)

· Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »)

Nous pouvons partager certaines catégories de Données à caractère personnel des Participants ou des Données à caractère personnel des Parents (y compris la date de naissance, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le nom, la nationalité et une pièce d'identité, telle qu'un passeport ou une autre pièce d'identité avec photo) avec certaines organisations de football à des fins de vérification de l’éligibilité ou de la participation et de permettre aux Participants de participer à des événements organisés par ces organisations.

(iv). Autorité publique, gouvernementale et réglementaire :

· Gouvernement des États-Unis

· Tribunaux

· Tribunaux sportifs

Nous pouvons utiliser ou divulguer vos Données à caractère personnel conformément aux lois applicables pour répondre aux demandes des autorités publiques, gouvernementales et réglementaires ; pour se conformer aux ordonnances des tribunaux, aux procédures contentieuses et autres procédures juridiques ; pour obtenir des recours légaux ou limiter nos dommages ; pour protéger les opérations des entités de notre groupe ; et pour protéger vos droits, votre sécurité ou vos biens ou ceux d'autrui.

(D.) Recommandations d'utilisateurs

Les utilisateurs peuvent envoyer des informations sur nos clubs membres, nos produits ou les Services à leurs amis et aux membres de leur famille en utilisant la fonctionnalité « envoyer un courriel à un ami » ou une fonctionnalité similaire dans les Services ou dans un e-mail que nous leur avons envoyé. Nous ne contactons plus ces personnes sans leur consentement.

(E.) Spécialistes du marketing tiers

Avec votre consentement, nous sommes susceptibles de partager vos Données à caractère personnel avec nos partenaires marketing et d'autres tiers afin qu'ils puissent vous contacter directement concernant des promotions ou des offres spéciales (telles que des abonnements et des promotions pour des biens et services, y compris, par exemple, via la participation à un tirage au sort ou un concours co-parrainé, ou des promotions de paris sportifs ou de jeux). Nous ne sommes pas responsables de la manière dont ces tiers peuvent utiliser vos Données à caractère personnel, et ces utilisations sont soumises à leurs propres politiques. Si vous avez consenti à ce que nous partagions vos Données à caractère personnel avec des tiers à des fins de marketing de ces tiers, vous pouvez changer d'avis à tout moment et nous le faire savoir en suivant les instructions de la section «_ Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles_ » ci-dessous.

(F.)Exigences légales

Nous pouvons également partager des Données à caractère personnel et des Informations d'identification de l'appareil dans les circonstances suivantes :

· si la loi l'exige, par exemple en raison d’une ordonnance d'un tribunal, d’une loi, d’un règlement ou une règle, par le biais d'une procédure judiciaire ou à des fins d'application de la loi ;

· en cas de faillite, d'insolvabilité, de réorganisation, de mise sous séquestre ou de cession au profit de nos créanciers ;

· si nous le jugeons nécessaire dans le cadre d'une enquête ou afin de protéger nos droits légaux ; ou

en réponse aux demandes émanant des autorités fédérales, étatiques, locales ou étrangères et des organismes d'application civils, telles qu'un mandat de perquisition, une assignation à comparaître ou une ordonnance de tribunal.

(G.) Partage de l'activité de visionnage de vidéos

Dans la mesure où vous consentez à partager l'une de vos activités de visionnage de vidéos avec des tiers, votre consentement pour un tel partage est valable deux ans, sauf si vous retirez votre consentement plus tôt.

(H.) Conservation des données

Nous ne conserverons les Données à caractère personnel que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous avons collecté ces informations, y compris afin de satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de reporting. Pour déterminer les périodes de conservation appropriées pour toutes les Données à caractère personnel, nous prenons en compte la quantité, la nature et la sensibilité des Informations personnelles, les exigences légales, le risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée, les fins pour lesquelles nous traitons les Informations personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d’autres moyens. Si nous collectons des « identifiants biométriques » ou des « informations biométriques », comme ces termes sont définis par la loi de l'Illinois sur la confidentialité des informations biométriques (740 ILCS 14), nous supprimerons ces identifiants et informations biométriques lorsque nous aurons atteint l’objectif initial pour lequel vos identifiants ou les informations ont été collectés ou obtenu ou au terme d’un délai de trois (3) ans suivant votre dernière interaction avec nous, selon la première éventualité.

Services de communication et fonctionnalités communautaires

5.1. Salons de discussion, forums et messageries électroniques

Les Services peuvent mettre à votre disposition, ainsi qu'aux autres utilisateurs, des salons de discussion, des forums, des blogs et d'autres fonctionnalités et activités communautaires. Si vous publiez des Données à caractère personnel en ligne, elles seront accessibles au public et vous pourrez recevoir des messages non sollicités d'autres parties. Nous ne pouvons garantir la sécurité des informations que vous choisissez de rendre publiques dans un salon de discussion, un forum ou une messagerie instantanée. De plus, nous ne pouvons pas garantir que les parties qui ont accès à ces informations accessibles au public respecteront votre vie privée. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous décidez de divulguer des Données à caractère personnel dans ces espaces. Nous nous réservons le droit (mais n'assumons aucune obligation) d'examiner et/ou de surveiller ces zones communautaires sur les Services.

5.2. Service SMS

Nous pouvons mettre à disposition un service grâce auquel vous pouvez recevoir des messages sur votre appareil sans fil via un service de messages courts (« Service SMS »). Vous reconnaissez que les tarifs standard de votre opérateur de téléphonie mobile s'appliquent à ces messages.

Si vous vous abonnez à l'un de nos services SMS, vous devrez peut-être vous inscrire et fournir des Données à caractère personnel. Nous sommes également susceptibles de collecter la date, l'heure et le contenu de vos messages au cours de votre utilisation du Service SMS. Nous utiliserons les informations que nous obtenons dans le cadre de notre service SMS dans le but d'envoyer des messages SMS ainsi que pour les partager avec des partenaires publicitaires. Si des frais sont facturés sur la facture de votre compte sans fil, nous pouvons fournir à votre opérateur vos informations applicables pour faciliter la transaction y relative. Votre opérateur de téléphonie mobile et d'autres fournisseurs de services peuvent également collecter des données sur l'utilisation de votre appareil sans fil, et leurs pratiques sont régies par leurs propres politiques. Nous pouvons également contacter votre opérateur, qui peut accéder au contenu de votre compte sans fil, dans le but d'identifier et de résoudre des problèmes techniques et/ou des plaintes liées au Service. Nous ne garantissons pas que votre utilisation du service SMS sera privée ou sécurisée, et nous ne sommes pas responsables envers vous de tout manque de confidentialité ou de sécurité que vous pourriez rencontrer. Il vous incombe entièrement de prendre des précautions et de prévoir les mesures de sécurité les mieux adaptées à votre situation et à l'utilisation prévue du service SMS. Vous pouvez changer d’avis et vous désinscrire des Services SMS à tout moment en suivant les instructions de la rubrique « Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles » ci-dessous.

Publicité de tiers

Nous pouvons autoriser d'autres sociétés qui fournissent du contenu publicitaire, des services de réseaux sociaux ou d'autres services sur nos Sites internet à définir et à accéder à des technologies de suivi telles que les cookies sur votre ordinateur. Ces sociétés peuvent collecter des informations sur vos visites sur les Sites internet afin de mesurer et d'évaluer l'efficacité de la publicité en ligne et de fournir et de mieux cibler des publicités sur des biens et services qui vous intéressent. Bien que les informations recueillies auprès de vous par ces tiers pendant que vous visitez nos Sites internet ne soient pas personnellement identifiables, certains de ces tiers peuvent également combiner ces informations anonymisées avec d'autres informations qu'ils ont collectées auprès de diverses autres sources, telles que leur propre informations antérieures d'achat en ligne et/ou hors ligne et l’utilisation d'internet à partir d'autres sites. Ces autres informations peuvent inclure des Données à caractère personnel, ainsi que des informations démographiques et comportementales. L'utilisation des cookies et des informations collectées par ces sociétés sont régies par les politiques de confidentialité de ces sociétés, et non par les nôtres. Veuillez consulter la section « Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles » ci-dessous pour savoir comment vous désinscrire de cette publicité tierce.

Tous les utilisateurs : vos droits, choix et contrôles

Vous disposez de différents choix en ce qui concerne la collecte et certaines de nos utilisations des Données à caractère personnel que nous collectons auprès de vous sur ou via les Sites internet ou les Services. Si vous n'avez pas consenti à ce que nous utilisions vos Données à caractère personnel comme décrit dans la présente Politique de confidentialité, nous les utiliserons uniquement pour finaliser la transaction ou fournir le service ou le produit que vous avez demandé. Veuillez noter que tous ces droits peuvent ne pas être disponibles pour les utilisateurs dans toutes les juridictions. Veuillez noter que si vous choisissez de supprimer vos informations ou de vous désinscrire de la collecte et de l'utilisation de vos informations, certaines fonctionnalités de nos Sites internet et/ou Services peuvent ne plus être disponibles pour vous.

(i). Vos droits

1.1. Droit de retrait/d'adhésion

Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos Données à caractère personnel à des fins (i) de publicité ciblée, (ii) de vente d'informations personnelles ou (iii) de profilage (c'est-à-dire un traitement automatisé effectué sur vos Données à caractère personnel pour évaluer, analyser, ou prédire des aspects personnels liés à votre situation économique, à votre santé, à vos préférences personnelles, à vos intérêts, à votre fiabilité, à votre comportement, à votre localisation ou à vos déplacements) dans le cadre de décisions produisant des effets juridiques ou d'importance similaire vous concernant, y compris le refus de services financiers et de prêt, de logement, l’assurance, la scolarisation, la justice pénale, les opportunités d’emploi, les services de santé ou l’accès aux nécessités de base, telles que la nourriture et l’eau. Veuillez noter que MLS peut effectuer des publicités ciblées sur nos Sites internet, mais uniquement avec votre consentement exprès.

Si vous avez accepté de recevoir des communications ou des sollicitations de notre part (et/ou avez ouvert un compte chez nous) et que vous changez d'avis par la suite, vous pouvez réviser vos préférences dans la section « Compte » des Sites internet ou via le Centre de gestion des préférences MLS, ou adressez-nous une Demande en matière de politique de confidentialité Major League Soccer.\\ Vous pouvez également choisir de ne plus recevoir aucun courriel promotionnel ultérieur de notre part en cliquant sur un lien de désinscription ou de « désabonnement » dans le courriel promotionnel que vous recevez**. Vous reconnaissez que si vous refusez de recevoir de la correspondance promotionnelle de notre part, nous pouvons toujours vous contacter dans le cadre de vos autres relations, activités, transactions et communications avec nous.

Si vous avez accepté que nous partagions vos Données à caractère personnel avec des tiers afin qu'ils puissent vous contacter au sujet de promotions (et/ou avez ouvert un compte chez nous), des offres et d'autres informations, vous pouvez réviser vos préférences sur le « Compte » des Sites internet ou via le Centre de gestion des préférences MLS, ou adressez-nous une Demande en matière de politique de confidentialité de la Major League Soccer. Si vous demandez que nous arrêtions de partager vos Données à caractère personnel avec d'autres entités à des fins de marketing direct, cette demande ne s'appliquera qu'à la date de votre demande, et nous ne serons pas responsables des communications que vous pourriez recevoir d'entités qui ont reçu vos informations personnelles avant une telle demande. Dans ces cas, veuillez contacter cette entité directement ou cliquer sur le lien de désinscription ou de « désabonnement » qui doit être inclus dans l'e-mail promotionnel que vous recevez de ce tiers.

Une fois que vous aurez fait une demande de désinscription, nous attendrons au moins douze (12) mois avant de vous demander d'autoriser à nouveau le traitement de vos Données à caractère personnel aux fins ci-dessus. Vous pouvez changer d'avis et accepter de nouveau le traitement de vos Données à caractère personnel à tout moment en révisant vos préférences dans la section « Compte » des Sites internet ou via le Centre de gestion des préférences MLS, ou adressez-nous une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer.

Vous pouvez refuser de recevoir des publicités d'annonceurs du réseau en cliquant sur l'icône AdChoices sur les publicités qui vous sont envoyées ou en visitant les pages de désinscription sur le site de l'ANI et le site du DAA. La désinscription ne vous empêche pas de voir des publicités ; cela signifie simplement que les annonceurs du réseau ne collecteront plus de données dans le but de vous proposer des publicités ciblées. Les outils de désinscription DAA et NAI sont basés sur des cookies. Ils signalent aux annonceurs du réseau qu'ils ne collectent pas de données en ligne ni ne diffusent de publicités spécifiques vous ciblant, et n'affectent que le navigateur Internet de l'ordinateur sur lequel les cookies sont installés. Ces outils de désinscription ne fonctionneront que si votre navigateur est configuré pour accepter les cookies tiers. Si vous supprimez un cookie de désinscription ou tous vos cookies des fichiers de cookies d'un navigateur, changez de navigateur internet ou changez d'ordinateur, vous ne serez plus exclu de notre collecte de données et de notre ciblage publicitaire, et nous pourrons placer un nouveau cookie à moins qiun cookie de désinscription soit à nouveau réinitialisé sur ce navigateur. La désinscription sur un navigateur et sur un ordinateur spécifique ne fonctionnera pas sur un autre navigateur sur le même ordinateur ou sur un autre ordinateur.

Si vous êtes résident du Commonwealth de Virginie (et, à partir du 1er juillet 2023, du Colorado et du Connecticut ; à partir du 1er janvier 2024, du Tennessee ; à partir du 1er juillet 2024, du Texas ; à partir du 1er octobre 2024, du Montana ; à compter du 1er janvier 2025 de l'Iowa ; et à compter du 1er janvier 2026, de l'Indiana), la loi applicable nous oblige à recevoir votre consentement volontaire avant de traiter toute « donnée sensible », qui comprend (1) des Données à caractère personnel révélant des informations raciales ou l’origine ethnique, les croyances religieuses, le diagnostic de santé mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou le statut de citoyenneté ou d'immigration ; (2) le traitement de données génétiques ou biométriques dans le but d'identifier de manière unique une personne physique ; (3) les Données à caractère personnel collectées auprès d'une personne dont on sait qu'il s’agit d'un enfant mineur ; ou (4) des données de géolocalisation précises. Nous sommes susceptibles de traiter certaines de vos données sensibles dans le cadre des Services et vous demanderons votre consentement avant de le faire. Si vous vous inscrivez et changez d'avis, vous pouvez vous désinscrire en révisant vos préférences dans la section « Compte » des Sites internet ou via le Centre de gestion des préférences MLS, ou adressez-nous une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer.

1.2. Droit d’accès

Vous avez le droit d’avoir confirmation que nous traitons vos Données à caractère personnel et d’y avoir accès. Vous avez également le droit d'accéder et de voir quelles données et Données à caractère personnel nous avons collectées à votre sujet. Dans la mesure du possible, vous pouvez nous demander de fournir également une copie des Données à caractère personnel que vous avez précédemment fournies dans un format facilement utilisable pour vous permettre de transférer vos données vers une autre entité.

1.3. Droit de modification

Vous avez le droit de corriger toute inexactitude dans les données et Données à caractère personnel que vous nous fournissez.

1.4. Droit de suppression

Vous avez le droit de demander que nous supprimions les Données à caractère personnel que nous avons collectées auprès de vous (et de demander à nos fournisseurs de services de faire de même). Il existe cependant un certain nombre d'exceptions, qui incluent, sans s'y limiter, lorsque les informations sont nécessaires pour nous ou un tiers pour effectuer l'une des opérations suivantes :

· Se conformer aux lois, règles, réglementations ou autres obligations légales fédérales, étatiques ou locales ;

· Enquêter, établir, exercer, préparer ou défendre tout contentieux judiciare ;

· Vous fournir un bien ou un service ;

· Exécuter un contrat entre nous et vous ;

· Protéger un intérêt essentiel à votre vie ou à votre sécurité physique ou à celle d'une autre personne physique ;

· Prévenir, détecter, protéger ou répondre aux incidents de sécurité, au vol d'identité, à la fraude, au harcèlement, aux activités malveillantes ou trompeuses ou à toute activité illégale ; ou poursuivre en justice les responsables d'une telle action ;

· Préserver l'intégrité ou la sécurité des systèmes ; ou enquêter, signaler ou poursuivre en justice les responsables d'une telle action ;

· Protéger vos droits à la liberté d'expression ou ceux des autres utilisateurs ;

· S'engager dans des recherches scientifiques, historiques ou statistiques publiques ou évaluées par des pairs dans l'intérêt public et dans le respect de toutes les autres lois applicables en matière d'éthique et de confidentialité ; ou

· Mener des recherches internes pour développer, améliorer ou réparer nos produits, services ou technologies.

(ii). Exercer vos droits

Pour exercer vos droits en vertu de la présente Politique de confidentialité, veuillez nous soumettre une demande de consommateur vérifiable comme indiqué dans la section « Contactez-nous » de la présente Politique de confidentialité. Seul vous, ou une personne légalement autorisée à agir en votre nom, pouvez transmettre une demande de consommateur vérifiable concernant vos Données à caractère personnel. Vous pouvez également faire une demande de connaissance ou de suppression au nom de votre enfant en fournissant un justificatif d'identité. Vous ne pouvez faire une demande vérifiable de consommateur pour exercer votre droit à l'information que deux fois au cours d'une période de 12 mois, sans frais supplémentaires pour vous. La demande vérifiable du consommateur doit :

· apporter suffisamment d'informations pour nous permettre de vérifier raisonnablement si vous êtes la personne au sujet de laquelle nous avons collecté des Données à caractère personnel ou un représentant autorisé.

· décrire la demande avec suffisamment de détails pour nous permettre de la comprendre, de l'évaluer et d'y répondre correctement.

Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ni vous fournir des Données à caractère personnel si nous ne pouvons pas vérifier votre identité ou votre autorité pour faire la demande et confirmer que les Informations personnelles vous concernent. Nous ne ferons aucune discrimination à votre égard en raison de votre exercice de l’un des droits décrits ci-dessus. Sauf autorisation légale, nous ne vous refuserons pas de biens ou de services ; nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents pour des biens ou des services ; nous ne vous fournirons pas un niveau ou une qualité différent de biens ou de services ; nous ne vous insinuerons pas que vous pourriez recevoir un prix ou un tarif différent pour des biens ou des services ou un niveau ou une qualité différent de biens ou de services.

(iii). Délai et format de réponse

Nous accuserons réception de votre demande, y compris les demandes reçues en vertu de la CCPA (telle que modifiée par la CPRA) (telle que discutée ci-dessous), dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de confirmation dans ce délai, veuillez nous contacter comme indiqué dans la section « Contactez-nous » de la présente Politique de confidentialité. Nous nous efforçons de répondre de manière substantielle à une demande vérifiable du consommateur dans les quarante-cinq (45) jours suivant sa réception. Si nous nécessitons un délai supplémentaire (pouvant aller jusqu'à quarante-cinq (45) jours supplémentaires), nous vous informerons par écrit du motif et de la période de prolongation.

Si vous avez un compte chez nous, nous enverrons notre réponse écrite à ce compte ou à l'adresse e-mail associée au compte. Si vous n'avez pas de compte chez nous, nous vous enverrons notre réponse écrite par courrier ou par voie électronique, à votre choix.

Toutes les informations que nous fournissons couvriront la période de 12 mois précédant la réception de votre demande. La réponse que nous fournirons expliquera également les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas répondre à une demande, le cas échéant. La sous-section (D) ci-dessous décrit comment vous pouvez faire appel de notre refus de donner suite à une demande d'exercice de vos droits.

Pour les demandes de portabilité des données, nous sélectionnerons un format pour fournir vos Données à caractère personnel qui soit facilement utilisable et devrait vous permettre de transmettre les données d'une entité à une autre sans entrave. Nous ne facturons pas de frais pour traiter ou répondre à votre demande vérifiable de consommateur, sauf si elle est excessive, répétitive ou manifestement infondée. Si nous déterminons que la demande justifie des frais, nous vous expliquerons pourquoi nous avons pris cette décision et vous fournirons une estimation des coûts avant de compléter votre demande.

(iv). Droit d'appel

Si nous refusons de donner suite à votre demande d'exercice de vos droits, vous pouvez faire appel de notre refus. Pour faire appel d'un refus, veuillez nous soumettre une copie de votre demande d'appel et la demande originale comme indiqué dans la section « Contactez-nous » de la présente Politique de confidentialité. Sauf indication contraire dans la présente Politique de confidentialité, dans les soixante (60) jours suivant la réception de votre demande d'appel, nous vous informerons, par écrit, de toute mesure prise ou non en réponse à votre appel. Nous inclurons une explication écrite des raisons de nos décisions. Si nous refusons votre appel, vous pouvez contacter votre autorité locale chargée de l'application de la vie privée pour soumettre une plainte basée sur les informations ci-dessous.

(A.) Virginie

Si vous résidez dans le Commonwealth de Virginie, vous pouvez déposer une plainte auprès de la section de protection des consommateurs du bureau du procureur général de Virginie à l'adresse :

Adresse postale :

202 North Ninth Street

Richmond, Virginie 23219

Numéro non surtaxé : 800-552-9963

Numéro de téléphone : 804-786-2042

Numéro de télécopieur : 804-225-4378

formalité en ligne : https://www.oag.state.va.us/consumercomplaintform/form/start

(B.) Colorado

À compter du 1er juillet 2023, si vous résidez au Colorado, nous vous informerons, par écrit, de toute mesure prise ou non en réponse à votre appel (comme indiqué ci-dessus dans la sous-section D) dans les quarante-cinq (45) jours suivant réception de votre recours en appel. Si nous nécessitons un délai supplémentaire (pouvant aller jusqu'à soixante (60) jours supplémentaires), nous vous informerons par écrit du motif et de la période de prolongation. Si nous rejetons votre appel, vous pouvez déposer une plainte auprès du bureau du procureur général du Colorado à l'adresse :

Adresse postale :

Ralph L. Carr Judicial Building

1300 Broadway, 10th Floor

Denver, Colorado 80203

Numéro de téléphone : 720-508-6000

Formalité en ligne : https://coag.gov/file-complaint/

(C.) Connecticut

À compter du 1er juillet 2023, si vous résidez dans le Connecticut, vous pouvez déposer une plainte auprès du Bureau du procureur général du Connecticut à :

Adresse postale :

165 Capitol Avenue

Hartford, Connecticut 06106

Numéro de téléphone : 860-808-5420

Formalité en ligne : https://www.dir.ct.gov/ag/complaint/

(D.) Utah

À compter du 31 décembre 2023, si vous résidez dans l'Utah, vous pouvez déposer une plainte auprès du Bureau du procureur général de l'Utah :

Adresse postale :

Utah Attorney General’s Office

Utah State Capitol

P.O. Box 142320

Salt Lake City, UT 84114-2320

Formalité en ligne : https://attorneygeneral.utah.gov/contact/complaint-form/

(E.) Iowa

À compter du 1er janvier 2025, si vous résidez dans l’Iowa, vous pouvez déposer une plainte auprès du Bureau du procureur général de l’Iowa à :

Adresse postale :

Office of the Attorney General of Iowa

Consumer Protection Division

Hoover State Office Building

1305 E. Walnut Street

Des Moines, Iowa 50319-0106

Formalité en ligne : https://www.iowaattorneygeneral.gov/for-consumers/file-a-consumer-complaint

Résidents de Californie : vos droits à la vie privée en Californie

L'article 1798.83 du Code civil de Californie, également connu sous le nom de loi « Shine The Light », permet à nos clients qui résident en Californie de demander et d'obtenir de notre part, une fois par an, gratuitement, des informations sur les Données à caractère personnel que nous avons divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l’année civile précédente. Si vous résidez en Californie et souhaitez une copie de cet avis, veuillez nous adresser une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer ou écrivez-nous à l’adresse 420 Fifth Avenue, New York, NY 10018. À l'attention de : Relations. Tous les partages d'informations ne sont pas couverts par les exigences « Shine The Light » et seules les informations sur le partage couvert seront incluses dans notre réponse. En vertu de la loi californienne, les entreprises ne sont tenues de répondre à une demande qu’une seule fois par année civile.

Si vous résidez en Californie, vous disposez également de certains droits en vertu de la loi CCPA, telle que modifiée et élargie par la loi CPRA, concernant vos Données à caractère personnel :

(A.) Droit de rétractation

Vous avez le droit de nous demander de ne pas vendre vos Données à caractère personnel (le « droit de retrait »). Si vous avez accepté la vente de vos Données à caractère personnel, vous pouvez vous désinscrire des Ventes futures à tout moment.

Pour exercer le droit de retrait, vous (ou votre représentant autorisé) pouvez nous soumettre une demande en visitant le lien suivant :

Une fois que vous aurez fait une demande de désinscription, nous attendrons au moins douze mois avant de vous demander d'autoriser à nouveau la vente de vos Données à caractère personnel . Vous pouvez changer d'avis et accepter de nouveau la vente de vos Données à caractère personnel à tout moment en adressant en ce sens une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer.

Vous n'avez pas besoin de créer un compte chez nous pour exercer vos droits de désinscription. Nous utiliserons uniquement les Données à caractère personnel fournies dans une demande de désinscription pour examiner et nous conformer à la demande.

(B.) Droit de limiter l’utilisation des Données à caractère personnel sensibles

En vertu du CCPA, certaines Données à caractère personnel que vous pouvez nous fournir sont considérées comme des Données à caractère personnel « sensibles », telles que votre permis de conduire, votre carte d'identité nationale, vos informations financières, votre origine raciale ou ethnique et votre géolocalisation. Vous pouvez, à tout moment, nous demander (ainsi qu’à nos Prestataires de services) de limiter notre utilisation et notre divulgation de vos Données à caractère personnel « sensibles » aux seules utilisations nécessaires à l’exécution des Services ou à toute autre fin licite. Une fois que vous aurez exercé ce droit, nous n'utiliserons ni ne divulguerons pas vos Données à caractère personnel sensibles à d'autres fins sans votre consentement exprès, sauf autorisation du CCPA ou de la loi applicable. Cependant, nous pouvons continuer à utiliser ou à divulguer vos Données à caractère personnel qui ne sont pas considérées comme « sensibles » comme indiqué dans la présente Politique de confidentialité.

(C.) Droit d’accès

Vous avez le droit de connaître quelles données nous avons collectées à votre sujet au cours des douze derniers mois, notamment :

· Les catégories de Données à caractère personnel que nous avons collectées à votre sujet ;

· Les catégories de sources à partir desquelles les Données à caractère personnel sont collectées ;

· L'objectif commercial de la collecte de vos Données à caractère personnel ;

· Les catégories de tiers avec lesquels nous avons partagé vos Données à caractère personnel ; et

· Les éléments spécifiques de Données à caractère personnel que nous avons collectées à votre sujet.

(D.) Droit de modification

Vous avez le droit de corriger toute inexactitude dans les données et Données à caractère personnel que vous nous fournissez.

(E.) Droit de suppression

Vous avez le droit de demander que nous supprimions les Données à caractère personnel que nous avons collectées auprès de vous (et de demander à nos fournisseurs de services de faire de même). Il existe cependant un certain nombre d'exceptions, qui incluent, sans s'y limiter, lorsque les informations sont nécessaires pour nous ou un tiers pour effectuer l'une des opérations suivantes :

· compléter votre transaction ;

· Vous fournir un bien ou un service ;

· Exécuter un contrat entre nous et vous ;

· protéger votre sécurité et poursuivre en justice les responsables de sa violation ;

· réparer notre système en cas de bug ;

· Protéger vos droits à la liberté d'expression ou ceux des autres utilisateurs ;

· se conformer à la loi californienne sur la confidentialité des communications électroniques (Cal. Penal Code § 1546 et suivants) ;

· s'engager dans des recherches scientifiques, historiques ou statistiques publiques ou évaluées par des pairs dans l'intérêt public et dans le respect de toutes les autres lois applicables en matière d'éthique et de confidentialité ;

· se conformer à une obligation légale ; ou

· Effectuer d'autres traitements internes et licites de ces données compatibles avec le contexte dans lequel vous les fournissez.

(F.)_ Exercer vos droits_

Pour exercer votre droit d’accès ou votre droit de suppression, veuillez nous soumettre une demande de consommateur vérifiable comme indiqué dans la section « Contactez-nous » de la présente Politique de confidentialité. Seul vous, ou une personne légalement autorisée à agir en votre nom, pouvez transmettre une demande de consommateur vérifiable concernant vos Données à caractère personnel. Vous pouvez également faire une demande de connaissance ou de suppression au nom de votre enfant en fournissant un justificatif d'identité. Cependant, veuillez noter que nous pouvons conserver certaines Données à caractère personnel dans la mesure permise par la loi et conserverons un enregistrement de la demande comme l'exige le § 999.317(b) de la réglementation CCPA. Vous ne pouvez faire une demande vérifiable de consommateur pour exercer votre droit à l'information que deux fois au cours d'une période de 12 mois. La demande vérifiable du consommateur doit :

· apporter suffisamment d'informations pour nous permettre de vérifier raisonnablement si vous êtes la personne au sujet de laquelle nous avons collecté des Données à caractère personnel ou un représentant autorisé.

· décrire la demande avec suffisamment de détails pour nous permettre de la comprendre, de l'évaluer et d'y répondre correctement.

Seul vous, ou une personne légalement autorisée à agir en votre nom, pouvez transmettre une demande de consommateur vérifiable concernant vos Données à caractère personnel. Pour qu'un agent autorisé fasse une demande en vertu de la loi CCPA en votre nom, veuillez demander à l'agent autorisé de nous contacter comme indiqué dans la section « Contactez-nous » ci-dessous. Veuillez noter que nous pouvons exiger de l'agent qu'il nous fournisse la preuve que vous lui avez donné l'autorisation signée de soumettre la demande. Nous pouvons également vous demander de vérifier votre identité directement ou de confirmer directement que vous avez donné l'autorisation à votre agent autorisé. Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ni vous fournir des Données à caractère personnel si nous ne pouvons pas vérifier votre identité ou votre autorité pour faire la demande et confirmer que les Informations personnelles vous concernent.

Les exigences ci-dessus ne s'appliquent pas si vous avez fourni à l'agent autorisé une procuration en vertu des articles 4121 à 4130 du California Probate Code.

Nous ne ferons aucune discrimination à votre égard en raison de votre exercice de l’un des droits en vertu de la loi CCPA décrits ci-dessus. Sauf autorisation en vertu de la loi CCPA, nous ne vous refuserons pas de biens ou de services ; nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents pour des biens ou des services ; nous ne vous fournirons pas un niveau ou une qualité différent de biens ou de services ; nous ne vous insinuerons pas que vous pourriez recevoir un prix ou un tarif différent pour des biens ou des services ou un niveau ou une qualité différent de biens ou de services. Toutefois, veuillez noter que si nous ne sommes pas en mesure de fournir vos Données à caractère personnel à nos sponsors ou partenaires, cela peut signifier que vous ne recevrez pas certains des avantages ou des offres proposés à d'autres consommateurs (tels que des échantillons de produits ou des versions d’essai de services).

Vos droits supplémentaires au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen

Si vos données personnelles ont été collectées dans le cadre de nos activités au Royaume-Uni ou dans l'Espace économique européen (« EEE »), vous disposez des droits suivants :

· Retrait du consentement : Si le consentement constitue la base légale de notre traitement, vous avez le droit de retirer tout consentement que vous nous avez fourni pour traiter vos données personnelles.

· Accès : Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles.

· Rectification : Vous avez le droit de rectifier les données personnelles inexactes.

· Effacement : Vous avez le droit de voir vos données personnelles effacées si elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles étaient traitées, si vous avez retiré votre consentement ou si vous vous opposez à leur traitement et qu'il n'existe aucun autre motif légitime pour les traiter ou vous pensez qu'il a été traité illégalement.

· Restriction : Vous avez le droit de voir le traitement de vos données personnelles limité si vous contestez leur exactitude, si leur traitement est illégal, si nous n'en avons plus besoin mais qu'elles soient conservées à des fins d'action en justice ou si vous vous êtes opposé à son traitement et sommes en attente de vérification de nos motifs légitimes pour le traiter.

· Portabilité des données : Vous avez le droit de faire transférer certaines données personnelles que vous nous fournissez à une autre société dans un format lisible par machine.

· Objection : Vous avez le droit de nous faire savoir que vous vous opposez à l'utilisation ou à la divulgation ultérieure de vos données personnelles à certaines fins.

Afin d'exercer l'un de ces droits, ou pour plus d'informations, veuillez utiliser les coordonnées spécifiées à l'article 16. Veuillez noter que ces droits sont soumis à certaines conditions préalables et qualifications en vertu du droit applicable.

Vous avez également le droit (le cas échéant) de retirer tout consentement donné concernant le traitement de vos Données à caractère personnel.

Veuillez noter que le droit à l'effacement n'est pas absolu et qu'il n'est pas toujours possible d'effacer les données personnelles sur demande, par exemple lorsque les Données à caractère personnel doivent être conservées pour se conformer à une obligation légale.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'Information Commissioner's Officer (https://ico.org.uk/make-a-complaint/)). Si vous résidez dans l'EEE, vous pouvez déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente dans votre pays ou région. Veuillez cliquer ici pour obtenir les coordonnées de ces autorités. Major League Soccer, LLC est le Responsable du traitement des Données à caractère personnel collectées dans le cadre des Services.

Pratiques de sécurité

Nous déployons des efforts de sécurité raisonnables pour protéger les Données à caractère personnel en notre possession. Cependant, aucune méthode de transmission ou de stockage de données n'est sécurisée à 100 % et nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une violation de la sécurité des données ou d'accès ou d'utilisation non autorisés des informations, qu'il s'agisse d'Informations personnelles ou d'Informations d'identification de l'appareil. Dans la mesure où nous fournissons vos Données à caractère personnel à des tiers, nous leur demanderons d'utiliser des mesures de sécurité raisonnables pour protéger vos informations.

Liens vers d'autres services

Les Services (y compris, sans s'y limiter, MLS NEXT) peuvent contenir des liens vers d'autres sites internet et services en ligne, y compris des liens vers les sites internet de nos Prestataires de services, partenaires ou annonceurs. Lorsque vous créez un lien vers de tels autres sites et services (y compris en cliquant sur des hyperliens, des logos, des widgets, des bannières ou des publicités), vous êtes soumis à leurs conditions d'utilisation et politiques de confidentialité telles quelles y sont publiées et/ou applicables. Étant donné que nous ne pouvons pas contrôler les activités des tiers, veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité des sites internet tiers. Nous vous encourageons à en être conscient lorsque vous cliquez sur un lien et à quitter les Sites internet, et à lire les politiques de confidentialité de chaque site internet qui collecte des Données à caractère personnel vous concernant.

Activités aux États-Unis, non-discrimination et dépôt de plainte

Les Services sont exploités et maintenus aux États-Unis. Nous ne formulons aucune déclaration ni garantie de quelque nature que ce soit quant au fait que les Services conviennent à une utilisation en dehors des États-Unis ou dans le pays dans lequel vous résidez. Les informations que nous collectons sont conservées sur des serveurs aux États-Unis et peuvent être transférées vers des serveurs dans d'autres pays, sous réserve des termes de la présente politique de confidentialité. Nous conservons les Données à caractère personnel que nous collectons aussi longtemps que nous continuons à les traiter à des fins commerciales.

En accédant et/ou en utilisant un Service, en créant un compte ou en effectuant un achat, vous consentez au traitement de vos Données à caractère personnel comme prévu dans la présente Politique de confidentialité. Vous pouvez retirer ce consentement en nous adressant une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer ou via le Centre de gestion des préférences MLS. Sachez que lorsque vous retirez votre consentement, nous pouvons toujours utiliser vos informations dans la mesure nécessaire pour effectuer une transaction avec vous ou dans la mesure permise par la loi. Vous êtes tenu de fournir certaines Données à caractère personnel afin d'utiliser un Service, d'effectuer un achat ou de profiter de certaines fonctionnalités disponibles sur les Sites internet. Votre choix de ne pas fournir ces informations peut vous empêcher d'utiliser les Services ou peut entraîner la nécessité de résilier votre compte ou l'incapacité pour vous d'utiliser certaines fonctionnalités. Nous n'avons pas l'intention de pratiquer une discrimination à votre encontre pour avoir exercé vos droits ou effectué un choix parmi les options qui s'offrent à vous. Toutefois, sans certaines informations, les Sites internet et les Services pourraient ne pas fonctionner comme prévu.

Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos Données à caractère personnel ou déposer une plainte sur la façon dont ce traitement a été réalisé, vous pouvez nous adresser une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer.

Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse ou pensez que notre traitement de vos Données à caractère personnel n'est pas conforme à la loi, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité gouvernementale compétente. Major League Soccer, LLC contrôle les Données à caractère personnel collectées via les Sites internet et les Services.

Modifications de la Politique de confidentialité

La présente Politique de confidentialité remplace toute version antérieure. Nous vous invitons à consulter périodiquement cette Politique de confidentialité, car nous pouvons la modifier ponctuellement. Si nous modifions notre Politique de confidentialité à l'avenir, nous publierons la Politique de confidentialité modifiée sur la page d'accueil des Sites internet et à d'autres endroits où la politique a été précédemment publiée. Vous serez en mesure de déterminer quelle version de la Politique de confidentialité s’applique grâce à la « Date d’entrée en vigueur » figurant sous le titre. Lorsque cela est conforme à la loi applicable, votre utilisation continue des Services après que nous ayons modifié la Politique de confidentialité implique votre acceptation des conditions actualisées. Dans certaines circonstances (par exemple, en ce qui concerne certaines modifications importantes apportées à la présente Politique de confidentialité, y compris la manière dont nous utilisons ou partageons les Données à caractère personnel précédemment collectées auprès de vous dans le cadre des Services), nous pouvons également choisir de vous informer par des moyens supplémentaires, tels que la publication d'un avis sur la première page des Sites internet ou par courrier électronique.

Données sur les enfants

Règle générale : Nous collectons des Données à caractère personnel auprès d'enfants de moins de 18 ans dans certaines zones des Sites internet et en tant que Participants à MLS NEXT et MLS GO, mais uniquement avec le consentement parental affirmatif. Si nous apprenons que nous avons collecté ou reçu des Données à caractère personnel 'un enfant de moins de 18 ans sans vérification du consentement parental, nous nous efforcerons de supprimer ces informations.

Informations collectées et droits parentaux : Si votre enfant souhaite s'inscrire ou participer à certaines activités dans les domaines des Services (y compris, sans s'y limiter, MLS NEXT et MLS GO) qui s'adressent aux enfants de moins de 18 ans, nous n'autoriserons cette inscription/participation à se poursuivre que si nous avons votre consentement affirmatif. Au cours du processus d'inscription, nous sommes susceptible de collecter certaines informations sur votre enfant, y compris des Données à caractère personnel telles que son nom ou son adresse électronique, ainsi que l'adresse électronique d'un parent ou d'un tuteur afin d'obtenir votre consentement affirmatif. Nous vous enverrons ensuite un courrier électronique (qui comprendra un lien vers la présente Politique de confidentialité), vous informant de la partie des Services pour laquelle votre enfant a exprimé son intérêt, et vous demanderons de répondre par courrier électronique si vous consentez à la participation de votre enfant. Dans le courrier électronique de réponse, nous pouvons vous demander des Données à caractère personnel supplémentaires (telles que définies dans la partie principale de cette Politique de confidentialité) sur vous et/ou votre enfant, mais nous ne demanderons pas de telles informations à votre enfant. Nous vous enverrons ensuite un courrier électronique de confirmation de l'inscription de votre enfant. Une fois votre enfant inscrit, nous serons amenés à lui demander de fournir des informations générales telles que son joueur préféré. En vertu de la Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (« COPPA »), les parents ont le droit :

· d’examiner les Données à caractère personnel de leur enfant, nous demander de les supprimer et de refuser d'autoriser toute collecte ou utilisation ultérieure des Données à caractère personnel de leur enfant ; et

· d’accepter la collecte et l'utilisation des Données à caractère personnel de leur enfant sans autoriser le partage avec des tiers, à moins que la divulgation ne fasse partie du service offert.

Les parents peuvent contacter l'administrateur de la confidentialité à l'adresse ou à l'adresse électronique indiquée à la fin de la présente politique et nous répondrons à leurs demandes.

Utilisation et divulgation des informations : Nous – ainsi que tout Club membre pour lequel l'enfant manifeste son intérêt – pouvons utiliser les Données à caractère personnel pour fournir à l'enfant les services spéciaux pour lesquels il s'est inscrit, tels que l'adhésion à un club pour enfants (Kids Club), la réception de bulletins d'information, ou la participation à des concours. La participation d'un enfant à l'une de nos activités en ligne ne sera pas soumise à la divulgation de plus d'informations que ce qui est raisonnablement nécessaire pour participer à l'activité.

Actuellement, les parties des Sites internet destinées aux enfants de moins de 18 ans ne disposent pas de forums de discussion, de blogs ou d'autres fonctionnalités communautaires similaires non modérées qui permettraient à votre enfant de divulguer des informations à d'autres ou publiquement. De plus, toute fonctionnalité « carte postale » ou « partager avec un ami » qui peut être disponible sur ces parties des Sites internet collectera l'adresse électronique du destinataire, mais pas celle de l'expéditeur ; permettra à l'expéditeur de saisir un prénom et une initiale ; fournira le contenu ou permettra à l'expéditeur de sélectionner un message prédéterminé dans un menu ; et enverra immédiatement le message en question, après quoi l'adresse électronique du destinataire telle que collectée auprès de l'expéditeur sera supprimée de nos dossiers.

Veuillez noter que nous exigeons de la part du Participant (s'il a plus de 18 ans, ou de la part du Parent s'il a moins de 18 ans) le consentement explicite à notre collecte et à notre utilisation des données de performance et de suivi, ainsi que des données physiologiques, chaque fois que le Participant porte une technologie qui génère ces données ou communique autrement ces données à MLS NEXT et/ ou aux clubs MLS GO ou à nous-même. Pour plus de détails sur l'utilisation de la technologie portable et des trackers optiques pour la surveillance des performances, veuillez consulter la section 15 (Surveillance des performances et Appareils portables).

Les Données à caractère personnel collectées sur ou par le biais de toute partie de nos Services destinées aux enfants de moins de 18 ans peuvent être partagées avec les Fournisseurs de services (tels que définis ci-dessus) avec lesquels nous passons un contrat pour exploiter les Services. Cependant, nous ne partagerons aucunes Données à caractère personnel collectées auprès des enfants par le biais de nos Services avec nos Fournisseurs de services, partenaires ou tout autre tiers en relation avec les services de paris sportifs et de jeux. Comme indiqué ci-dessus, nous nous efforçons de préserver la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des Données à caractère personnel collectées auprès de votre enfant. Comme il est précisé ci-dessus, nous ne partagerons pas les Données à caractère personnel de votre enfant avec des tiers autres que nos Fournisseurs de services. Nous sommes également susceptibles de collecter, utiliser et divulguer ces Données à caractère personnel comme décrit dans les autres sections de la présente Politique de confidentialité.

Surveillance des performances et appareils portables

L'utilisation de la surveillance des performances par GPS dans le football d'élite aux États-Unis, au Canada et en Europe est courante et est largement considérée comme une méthode sûre et efficace pour obtenir des données précieuses et objectives sur les performances des joueurs qui peuvent être utilisées non seulement pour améliorer les performances individuelles et pour le développement des joueurs, mais aussi pour identifier les joueurs à risque de blessure et potentiellement contribuer à réduire le risque de blessures futures. Les employés et les Participants à un club MLS ou MLS NEXT ont la possibilité de porter des appareils de surveillance des performances et peuvent également être soumis à un suivi optique. Ces appareils de surveillance quantifient les performances physiques, y compris la charge physique et les mouvements, pendant l'entraînement et les matchs des Employés et des Participants à MLS NEXT et analysent des mesures physiques telles que la distance, la vitesse, l'accélération, la décélération, la course à grande vitesse, la charge et la fréquence cardiaque.

Prise de décision et profilage automatisés

Nous ne prévoyons pas de prendre de décisions substantielles concernant des personnes en utilisant des moyens automatisés ou un profilage dans le cadre de décisions produisant des effets juridiques ou tout aussi importants au sujet des personnes concernées ; cependant, nous vous informerons par écrit si cette position change.

Exclusions

La présente Politique de confidentialité ne s'applique pas aux Données à caractère personnel collectées par MLS autres que les Données à caractère personnel collectées par le biais des Services ou, dans le cas des Données à caractère personnel sur les Employés, relatives au recrutement, aux candidatures et à l'emploi. En outre, la présente Politique de confidentialité ne s'applique pas aux informations sur les entreprises ou autres utilisateurs non individuels. MLS se réserve le droit d'utiliser et de divulguer des informations agrégées ou anonymisées à toute fin commercialement raisonnable.

Contactez-nous

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente Politique de confidentialité ou si vous souhaitez exercer vos droits applicables en matière de protection des données en ligne en nous adressant une Demande en matière de politique de confidentialité de Major League Soccer, en appelant sans frais au 855-657-2245, ou en nous envoyant un courrier à :

Major League Soccer

420 Fifth Avenue, 7th Floor

New York, New York 10018