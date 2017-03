Dallas et Vancouver en demi-finales

En bonne position après le match aller, Vancouver a battu New York 2-0 pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, où il rejoindra Dallas, tombeur d’Arabe Unido, ainsi que deux clubs mexicains, Pachuca et Tigres.

Le duel 100% MLS avait été pris très au sérieux par les deux équipes, et New York comptait bien montrer que sa domination stérile à l’aller (1-1) n’était qu’un accident de parcours. Las pour les hommes de Jesse Marsch, leur possession de balle de 73% (!) ne s’est pas reflétée au marquoir. En revanche, Vancouver, où la saison s’ouvre avec plus de questions que de réponses, a montré des signes encourageants lors de cette victoire 2-0 (résumé vidéo).

Alphonoso Davies (16 ans) a ouvert la marque après 5 minutes à peine mais a aussi donné de nombreux autres maux de tête à la défense adverse. Monté à 25 minutes de la fin, Fredy Montero a profité du laxisme de l’arrière-garde new-yorkaise sur un corner pour délivrer ses couleurs d’une puissante reprise. La vedette attendue et le petit jeune prometteur : après une fin de saison 2016 de misère, beaucoup d’espoirs reposent sur eux à Vancouver et leurs prestations furent source d’enthousiasme. Dans le vestiaire visiteur, les mines étaient déconfites avec le sentiment d’être à nouveau passé à côté d’un match important.

Avant cela, Dallas, vainqueur 4-0 à l’aller, s’était incliné 2-1 à Arabe Unido (résumé vidéo). Se reposant sur leur nette avance, les Texans ont laissé venir leur adversaire et misé sur leur vitesse en contre. Cela a payé quand un centre de Barrios a été prolongé dans son propre but par Heraldez. Loin d’être ridicules, les Panaméens se sont créé plusieurs occasions, notamment sur des tirs de loin, et ont marqué deux fois dans les arrêts de jeu, deux reprises de la tête sur coup franc puis sur corner. Une défaite pour Dallas qui doit servir d’avertissement sans frais.

En demi-finale, Dallas aura fort à faire contre Pachuca, emmené par un Jürgen Damm en grande forme lors de sa victoire 4-0 contre Saprissa (résumé vidéo) après le nul blanc de l'aller. De son côté, Vancouver sera opposé à Tigres, l’équipe d’André-Pierre Gignac, qui a remporté la bataille des fauves contre Pumas en s’y imposant 0-3 (résumé vidéo) après avoir partagé l'enjeu 1-1 à l'aller.