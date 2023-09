Concours Kick Childhood Cancer

Règles officielles

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT OU UN DON N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER.

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CONCOURS : Le Concours Kick Childhood Cancer (le « Concours ») commence le 30 août 2023 à minuit, heure de l’Est (« HE »), et se termine le 30 septembre 2023 à 23 h 59 HE (la « Période de validité du Concours »).

ADMISSIBILITÉ : Le Concours est ouvert aux résidents légaux des cinquante (50) États des États-Unis, du District de Columbia et du Canada, âgés au moins de 18 ans (ou de l’âge légal de la majorité établi dans leur État ou territoire de résidence, selon l’âge le plus élevé) à la date de participation (chacun, un « Participant »). Nul partout où ce Concours est interdit ou restreint par une loi, règle ou réglementation. Les employés, dirigeants et administrateurs de la Major League Soccer, L.L.C. (le « Commanditaire » ou la « MLS »), ses clubs de football professionnels membres, Soccer United Marketing, LLC (« SUM »), Continental Tire, la fondation Children’s Oncology Group (« COG »), teamDigital Promotions, Inc. et leurs sociétés mères, affiliées, filiales, grossistes, commanditaires, détaillants, distributeurs, fournisseurs et agences de publicités et de promotions respectifs (ci-après collectivement les « Parties exonérées »), ainsi que les membres de leur famille immédiate (parent, conjoint, frère ou sœur, enfant, y compris leurs conjoints respectifs, quel que soit leur lieu de résidence) et les personnes vivant sous le même toit que chacun d’entre eux (qu’elles aient ou non un lien de parenté avec ceux-ci) ne sont pas autorisés à participer au Concours ni à gagner des prix. Le Concours est assujetti aux présentes Règles officielles (les « Règles officielles ») et à l’ensemble des lois, règles et réglementations fédérales, d’État, provinciales, territoriales et locales applicables.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION : Il existe deux façons de participer au Concours pendant la Période de validité du Concours : 1) En ligne : Visitez DonateKCC.com (le « Site Web »), cliquez sur les bannières, les boutons et/ou les liens du Concours pour accéder au Formulaire de don et de participation en ligne du Concours. En transmettant avec succès un don en ligne de 10 $ US et en soumettant en ligne le Formulaire de participation dûment rempli pendant la Période de validité du Concours comme indiqué, vous recevrez une [1] participation au tirage du grand prix. 2a) Par la poste (résidents des États-Unis seulement) : Pour recevoir une [1] participation au tirage du grand prix sans faire de don, écrivez à la main votre nom complet, votre adresse postale complète, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre date de naissance et les mots « MLS Kick Childhood Cancer Sweepstakes » sur une feuille de papier ordinaire de 7,5 cm x 13 cm (3 po x 5 po) et postez-la dans une enveloppe no 10 scellée, affranchie et munie de l’adresse suivante manuscrite en caractères d’imprimerie : MLS Kick Childhood Cancer Sweepstakes, 211 Greenwood Ave. 2-2, Promo 513 Bethel, CT 06801. Les Participations envoyées par la poste doivent être reçues au plus tard le 10 octobre 2023.

2b) Par courriel (résidents du Canada seulement) : Pour recevoir une [1] participation au tirage du grand prix sans faire de don, envoyez un courriel, muni de la mention « MLS Kick Childhood Cancer Sweepstakes Entry (Participation au Concours MLS Kick Childhood Cancer) » dans la ligne d’objet, à l’adresse mlsfulfillment@teamdigital.com et insérez dans le corps du courriel tous les renseignements suivants : vos nom complet, adresse municipale, municipalité, province ou territoire de résidence, code postal, numéro de téléphone (y compris les indicatifs régionaux), date de naissance et l’énoncé suivant : « Je reconnais avoir lu, compris et accepté les Règles officielles du Concours. » Les participations incomplètes et/ou inexactes seront nulles et non avenues. Le Commanditaire utilisera les adresses électroniques transmises par courriel uniquement à des fins de notification relative aux prix. Les participations envoyées par courriel doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 2023 à 23 h 59 HE. Les participations par courriel ne recevront pas de réponse ni d’accusé de réception. Limite de une (1) participation au grand prix par personne et par adresse électronique pour la durée du Concours, peu importe la méthode de participation ou le nombre d’adresses électroniques utilisées. Dans le cas de plusieurs participations provenant de une (1) personne ou de une (1) adresse électronique, seule la première participation reçue sera acceptée et toutes les tentatives de participation subséquentes de cette personne seront nulles et non avenues. Si vous vous inscrivez en utilisant votre appareil mobile, des frais de transmission de données standard pourront s’appliquer. Consultez votre fournisseur de services sans fil pour obtenir les détails au sujet des tarifs. La soumission d’informations erronées ou incomplètes entraînera l’annulation de la participation. Sauf disposition contraire dans les présentes, le Commanditaire ne communiquera pas avec les Participants au sujet de leur participation. Le recours à des scripts, macros ou appareils automatisés (ou à tout autre appareil destiné à automatiser tout aspect de la participation) dans le cadre de la participation ou de l’inscription est strictement interdit. Toute tentative d’utilisation de plusieurs noms ou comptes de courrier électronique ou d’autres tactiques pour s’inscrire ou participer au-delà des limites indiquées entraînera la disqualification du Concours par le Commanditaire et l’annulation de toutes les inscriptions et/ou participations connexes. Les inscriptions et les participations au Concours générées par un script, une macro ou d’autres moyens automatisés ou dans l’intention de subvertir l’inscription ou la participation seront nulles non avenues. Aucune reproduction mécanique ou participation de masse n’est autorisée et toutes ces participations seront nulles et non avenues. En participant à ce Concours, chaque Participant donne son autorisation expresse d’être contacté par le Commanditaire ou l’Administrateur par courriel à des fins du Concours seulement.

TIRAGE DU GRAND PRIX/PROBABILITÉ DE GAGNER : Un [1] gagnant potentiel du grand prix sera sélectionné lors d’un tirage au sort effectué le ou vers le 11 octobre 2023 parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la Période de validité du Concours. Le tirage sera effectué par l’Administrateur, dont les décisions seront définitives et exécutoires pour toutes les questions y afférant. Les probabilités de gagner le grand prix dépendent du nombre total de participations admissibles ayant été reçus.

NOTIFICATION AUX GAGNANTS : Les décisions du Commanditaire sont définitives et exécutoires en ce qui a trait à toutes les questions liées à ce Concours. L’Administrateur communiquera avec le gagnant potentiel du grand prix par courriel le ou vers le 12 octobre 2023 pour l’informer de son statut de gagnant potentiel et pour confirmer s’il accepte de recevoir le prix. Le gagnant potentiel du grand prix devra signer et renvoyer une déclaration sous serment d’admissibilité, une décharge de responsabilité et un consentement à des fins de publicité (sauf si la loi l’interdit), ainsi que tout autre document requis par le Commanditaire, qui devront être envoyés dans les cinq (5) jours suivant la date figurant sur la notification du prix. Le gagnant du grand prix devra remplir le formulaire W9 de l’IRS (aux États-Unis seulement) et fournir un numéro de sécurité sociale ou d’assurance sociale aux fins de déclaration fiscale. Si un gagnant potentiel est un résident admissible du Canada, il devra répondre correctement à une question réglementaire avant que son statut de gagnant officiel ne puisse être confirmé. Le gagnant potentiel du grand prix devra également se soumettre à une vérification confidentielle de ses antécédents aux fins de confirmer son admissibilité au Concours et de déterminer que la présentation de cette personne dans le cadre d’une publicité ou d’une promotion ne constitue pas une menace pour la sécurité, ne jette pas le discrédit, le mépris, le scandale ni le ridicule sur les Parties exonérées et ne donne pas une image défavorable de ces dernières, comme déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion, et auquel cas, le prix peut être annulé. Le non-respect de ce qui précède ou des présentes Règles officielles de quelque manière que ce soit, l’impossibilité de contacter le gagnant potentiel du grand prix (comme spécifié ci-dessus) ou le retour de la notification du prix comme non livrable peuvent entraîner la disqualification et, à la discrétion du Commanditaire, l’attribution du prix à un autre gagnant potentiel dans le cadre d’un tirage au sort effectué parmi tous les bulletins de participation restants.

UN (1) GRAND PRIX : Un voyage de 4 jours et 3 nuits attribué au gagnant et à un maximum de trois (3) invités pour assister au match des étoiles de la MLS 2024 qui se tiendra à Columbus, en Ohio, aux États-Unis. Le voyage comprend les éléments suivants : a) le transport aérien aller-retour en classe économique de quatre [4] personnes, depuis un aéroport principal situé près de la résidence du gagnant du grand prix vers un aéroport principal des États-Unis situé près de Columbus, en Ohio; b) l’hébergement standard en quadruple occupation [deux [2] chambres] pour trois [3] nuitées; c) quatre [4] billets donnant accès aux événements du match des étoiles de la MLS 2024, tel que désigné par le Commanditaire. Valeur au détail approximative du grand prix = 10 000 $ US/ 13 323,75 $ CA.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU PRIX : Tous les impôts fédéraux, étatiques et locaux, les retenues et tous les autres coûts associés à l’acceptation et à l’utilisation du prix non spécifiés dans le présent document, comme prévu, relèvent de la seule responsabilité des gagnants. Tous les détails du prix sont à la seule discrétion du Commanditaire et peuvent être modifiés. Les billets aux événements sont soumis à certaines modalités stipulées aux présentes. Le gagnant du grand prix sera responsable de tous les transports terrestres et des frais accessoires encourus lors du voyage gagné qui représentant le grand prix. Le Commanditaire, à sa seule discrétion, se réserve le droit d’offrir un transport terrestre au lieu d’un transport aérien si le gagnant du prix réside dans un rayon de cent cinquante (150) km de Columbus, en Ohio, aux États-Unis (et aucune compensation supplémentaire ou substitution ne sera accordée pour la différence dans la valeur du prix). Le voyage doit être effectué aux dates spécifiées par le Commanditaire ou le gagnant devra renoncer au prix et, à la discrétion du Commanditaire et si le temps le permet, un autre gagnant potentiel du grand prix pourra être sélectionné au hasard parmi toutes les participations admissibles restantes ayant été reçues. Si un événement lié au prix ou toute autre activité est annulé ou reporté pour quelque raison que ce soit, le prix sous forme de voyage sera néanmoins attribué, abstraction faite de la participation à l’événement/activité en question, et le Commanditaire remplacera cet événement ou cette activité par un ou des articles et/ou une ou des activités d’une valeur approximativement comparable ou supérieure, ainsi qu’il sera déterminé par le Commanditaire uniquement. Des restrictions concernant le voyage et l’hébergement s’appliquent. Le voyage doit être organisé par l’intermédiaire de l’agence de voyages du Commanditaire. De plus, le voyage doit se dérouler sur un vol du transporteur aérien choisi par le Commanditaire. Il incombe au gagnant du grand prix et à son ou ses invités d’obtenir tous les documents de voyage requis avant d’entamer le voyage. Le gagnant du grand Prix et son ou ses invités doivent voyager ensemble en suivant le même itinéraire. Le ou les invités du gagnant du grand prix doivent avoir atteint l’âge légal de la majorité établie dans leur territoire de résidence (et au moins 18 ans), à moins qu’il ne s’agisse de l’enfant du gagnant ou de l’enfant dont un tuteur légal a la charge. Le ou les invités du gagnant du grand prix devront signer et retourner un formulaire de décharge de responsabilité et (si la loi le permet) un formulaire de consentement à des fins de publicité dans les cinq (5) jours suivant la date d’émission de l’avis. Si l’un ou l’autre des invités potentiels est un enfant mineur ou une pupille légale du gagnant du grand prix, ce dernier sera tenu de signer le formulaire de décharge de responsabilité et le formulaire de consentement à des fins de publicité (sauf si la loi l’interdit) au nom de son enfant. Le gagnant du grand prix et son ou ses invités conviennent de se conformer à toutes les règles et réglementations relatives à l’utilisation des billets donnant accès aux événements et/ou activités et, conformément au susdit, conviennent de ne pas agir de manière antisportive ou perturbatrice ou avec l’intention d’importuner, d’insulter, de menacer ou de harceler toute autre personne lors de ces événements et/ou activités. Le Commanditaire se réserve le droit de refuser l’entrée aux événements et/ou activités au Gagnant et/ou à ses invités ou d’exiger leur départ si ceux-ci agissent de manière antisportive ou perturbatrice ou s’ils ont l’intention d’importuner d’insulter, de menacer ou de harceler toute autre personne lors de l’événement ou de l’activité. Tous les détails du prix relèvent de la seule discrétion du Commanditaire. Les Parties exonérées ne sauraient être tenues responsables des conditions météorologiques, des catastrophes naturelles, des actes de terrorisme, des troubles civils, des arrêts de travail, des crises sanitaires, des épidémies, des pandémies, ou de toute autre catastrophe naturelle du fait de l’homme, susceptibles d’entraîner l’annulation ou le report de l’événement ou de l’activité. Certaines restrictions peuvent s’appliquer au voyage. Remarque : Le gagnant du grand prix et son ou ses invités renoncent irrévocablement à toute réclamation à l’encontre des Parties exonérées et conviennent que ces dernières n’assument aucune responsabilité à l’égard de toute réclamation liée à la participation à ce Concours, aux prix attribués, aux dommages corporels ou à tout décès injustifié. En outre, les Parties exonérées ne sauraient être tenues responsables à l’égard de tout risque potentiellement élevé d’exposition à des maladies, virus, bactéries ou affections transmissibles (notamment la COVID-19) et de toutes les causes de ceux-ci, ni à l’égard de toute maladie découlant de la participation du gagnant du grand prix au Concours et aux activités connexes, quel que soit le lieu, le moment ou la manière dont le susdit se produise. Le gagnant du grand prix est pleinement conscient (a) que le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et toute maladie qui en résulte (toute mutation, adaptation et variation de celui-ci confondues, la « COVID-19 ») sont extrêmement contagieux et qu’il existe un risque inhérent d’exposition à la COVID-19 dans tout endroit où des personnes évoluent ou sont présentes; (b) qu’aucune précaution, y compris les protocoles qui seront mis en œuvre de temps à autre par le Commanditaire ou le circuit respectif (collectivement, les « Protocoles »), ne saura éliminer le risque d’exposition à la COVID-19; (c) bien que des personnes de tous âges et de tous états de santé aient subi les effets négatifs de la COVID-19, certaines personnes ont été identifiées par les autorités de santé publique comme présentant un risque plus élevé en raison de leur âge et/ou de leur état de santé sous-jacent; (d) l’exposition à la COVID-19 peut entraîner des exigences de quarantaine, une maladie, une invalidité, d’autres effets sur la santé à court et à long terme, et/ou la mort, indépendamment de l’âge ou de l’état de santé.

CONDITIONS GÉNÉRALES : En participant, chaque Participant convient : (a) de respecter les présentes Règles officielles, ainsi que les décisions du Commanditaire et des juges, qui sont définitives et contraignantes à tous égards en ce qui concerne ce Concours; (b) de libérer, de décharger et de tenir quittes les Parties exonérées de toute responsabilité en cas de préjudices, de responsabilités, de pertes et de dommages de toute nature causés à des personnes, y compris le décès, ou à des biens résultant, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la participation du Participant au Concours ou à toute activité liée au Concours ou de l’acceptation, de la prise en possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de tout prix, de tout voyage et/ou de toute activité liée au Concours; de plus, et le Participant consent à ce que (c) son nom, sa photographie, son image et/ou son portrait soient utilisés à des fins de programmation, de publicité et de promotion dans tout média, connu à présent ou à l’avenir sur Internet et à l’échelle mondiale, par le Commanditaire et ses représentants à perpétuité, sans que le Participant ne reçoive une rémunération (sauf si la loi l’interdit) ni ne donne un autre consentement ou un consentement d’un tiers, et le tout sans préavis, approbation ou inspection, et, en outre, le Participant consent à signer un formulaire de consentement spécifique à une telle utilisation si on le lui demande.

DIVERS : Les Parties exonérées ne sauraient être tenues responsables des participations perdues, tardives, incomplètes, insuffisamment affranchies, endommagées, inexactes, volées, retardées, mal acheminées, non livrées ou brouillées, ni des problèmes liés à la connexion au site Web ou à d’autres connexions – qu’il s’agisse d’une perte, d’une interruption de service ou de la non-disponibilité du réseau, du serveur, du fournisseur d’accès Internet (FAI) – ni de tout problème liés à disponibilité, à l’accessibilité ou à la communication, ni des pannes d’ordinateur, de satellite, de transmission par téléphone, par câble ou par lignes téléphoniques, ni des défaillances techniques, ni des transmissions embrouillées, tronquées, retardées ou mal acheminées, ni du mauvais fonctionnement du matériel informatique ou du logiciel, ni des défauts ou des difficultés de transmission, ni de toute autre erreur ou difficulté de quelque sorte que ce soit, qu’elles soient d’ordre humaine, mécanique, électronique, informatique, réseautique, typographique, d’impression ou autres en lien avec le Concours ou s’y rapportant, notamment les erreurs ou difficultés susceptibles de survenir relativement à l’administration du Concours, au traitement des dons, aux participations, à l’annonce du Prix ou à tout matériel se reportant au Concours. De plus, les Parties exonérées ne sauraient être tenues responsables des informations inexactes ou incorrectes, qu’il s’agisse d’une erreur des utilisateurs du site, d’une falsification, d’un acte de piratage ou de tout matériel ou de programmation associé au Concours ou utilisé pour les besoins de ce dernier. Les Parties exonérées ne sauraient être tenues responsables des préjudices, ni des endommagements à l’ordinateur de toute personne, liés au Concours ou découlant de la participation au Concours, du téléchargement de documents depuis le Site Web ou de l’utilisation dudit site. Les personnes qui altèrent tout aspect du Concours et du Site Web ou qui en abusent, qui agissent de manière antisportive ou perturbatrice ou qui enfreignent les présentes Règles officielles, comme déterminé seul par le Commanditaire, seront disqualifiées par ce dernier et toutes les participations associées seront annulées. Si, selon le Commanditaire à son entière discrétion, une partie du Concours est compromise par un virus, des vers, des bogues, une intervention humaine non autorisée, une épidémie, une pandémie, une catastrophe naturelle ou d’autres causes qui, selon le Commanditaire à son entière discrétion, corrompent ou compromettent l’administration, la sécurité, l’équité et le bon déroulement du Concours ou la soumission des participations, ou encore si le Concours ne se déroule pas comme prévu pour toute autre raison, le Commanditaire (sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (« RACJ ») au Québec) se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou de modifier le Concours ou d’y mettre fin, et, si le Commanditaire y met fin à sa seule discrétion, il se réserve le droit de sélectionner le gagnant potentiel du grand prix par tirage au sort parmi toutes les participations admissibles et non douteuses reçus avant que cette mesure ne soit prise. Si plusieurs utilisateurs du même compte de courriel participent au Concours et qu’un différend survient concernant l’identité du Participant, l’abonné autorisé du compte de courriel au moment de l’inscription sera considéré comme étant le Participant et il devra se conformer aux présentes Règles officielles. « Abonné autorisé du compte » s’entend de la personne physique à qui une adresse électronique a été attribuée par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre organisation responsable de l’attribution des adresses électroniques dans le cadre du domaine associé à l’adresse électronique soumise. MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE DE PORTER PRÉJUDICE AU SITE WEB OU DE NUIRE AU DÉROULEMENT LÉGITIME DU CONCOURS EST UNE INFRACTION AUX LOIS PÉNALES ET CIVILES ET, ADVENANT UNE TELLE TENTATIVE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET AUTRES COMPENSATIONS FINANCIÈRES (NOTAMMENT LES HONORAIRES D’AVOCAT) AUPRÈS DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE, ET CE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, Y COMPRIS DES POURSUITES PÉNALES.

ARBITRAGE : Sauf là où la loi l’interdit et à l’exclusion des Participants résidant dans la province de Québec, comme condition de participation à ce Concours, le Participant convient que (1) tout litige et toute cause d’action découlant de ce Concours ou de tout prix décerné ou liés à ceux-ci, doivent être résolus individuellement, sans recours à aucune forme de recours collectif, et exclusivement par arbitrage définitif et contraignant en vertu des règles de l’American Arbitration Association (AAA) et tenu au bureau régional de l’AAA le plus proche du Participant; (2) la Federal Arbitration Act régira l’interprétation, l’application et toutes les procédures ayant lieu à cet arbitrage; (3) la sentence arbitrale pourra faire l’objet d’un jugement par tout tribunal compétent. En aucun cas le Participant ne sera autorisé à réclamer des récompenses (et, par les présentes, le Participant renonce à tous les droits y afférents) en contrepartie des dommages-intérêts punitifs, accessoires ou consécutifs, ni tout autre dommage-intérêt, dont les honoraires d’avocat, autres qu’en contrepartie de ses dépenses réelles (c.-à-d. les coûts associés à la participation à ce Concours), et le Participant renonce en outre à tous les droits de multiplier ou d’augmenter les dommages-intérêts.

DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE : DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ET À L’EXCLUSION DES PARTICIPANTS RÉSIDANT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, CES RÈGLES OFFICIELLES ET L’INTERPRÉTATION DE LEURS CONDITIONS SERONT RÉGIES ET INTERPRÉTÉES CONFORMÉMENT AUX LOIS DE L’ÉTAT DE NEW YORK, SANS ÉGARD À SES RÈGLES RELATIVES AUX CONFLITS DE LOIS. Pour toutes les questions non soumises à l’arbitrage, comme précisé dans les présentes Règles officielles, et/ou relatives à tout énoncé d’un jugement à l’égard d’une décision arbitrale en lien avec les présentes Règles officielles et/ou le match, les parties se soumettent, et y consentent irrévocablement, à la compétence juridique et à la compétence territoriale exclusives des tribunaux fédéraux et étatiques de New York situés dans la ville de New York localisée dans le comté de New York (État de New York). Les parties conviennent de ne pas invoquer la défense selon laquelle le tribunal ne conviendrait pas.

AVIS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige concernant le déroulement ou l’organisation d’un concours publicitaire pourra être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux aux fins d’une décision. Tout litige concernant l’attribution d’un prix pourra être soumis au conseil uniquement dans le but de permettre aux parties de parvenir à un règlement.

DÉTAILS AU SUJET DE L’INSCRIPTION ET COMMUNICATIONS SUR LE CONCOURS : Comme condition de participation au Concours, chaque Participant donne son consentement à ce que le Commanditaire puisse obtenir son nom, son adresse et autres informations et les transmettre à des tiers aux fins de gestion de ce Concours et aux fins de conformité aux lois, réglementations et règles applicables. Toute information transmise par les Participants au Commanditaire pourra être utilisée par ce dernier pour communiquer avec les Participants dans le cadre de ce Concours ou pour les inscrire sur la liste des gagnants du Concours. Les renseignements transmis par les Participants seront utilisés conformément à la Politique de confidentialité de la MLS disponible à l’adresse suivante : https://www.mlssoccer.com/legal/privacy-policy.

Les Participants auront la possibilité de recevoir d’autres communications (c.-à-d. des courriels, des offres spécifiques, etc.) de la part de la MLS; cependant, l’admissibilité à participer au Concours ne dépend pas du consentement de la part du Participant à recevoir ces courriels. Le fait d’accepter de recevoir d’autres communications du Commanditaire n’améliore pas les chances du Participant de gagner un prix. Les Participants sont libres de refuser les communications de marketing à tout moment.

NOM DU GAGNANT :Pour connaître le nom du gagnant (qui sera publié après le 30 octobre 2023), visitez le http://winners.teamdigital.com/MLSCharitySweeps. Le nom du gagnant sera affiché jusqu’au 30 décembre 2023.

COMMANDITAIRE : Le Commanditaire de ce Concours est la Major League Soccer, L.L.C., sise au 420 5th Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018.

Toutes les marques de commerce figurant dans les présentes Règles officielles appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées à des fins de description des prix seulement.