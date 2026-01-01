5:21
-
-
0:58
MATCH SNAPSHOT: LA Galaxy vs. Toluca FC
-
0:48
Goal: F. Pereira vs. LA, 90+4'
-
1:04
Goal: F. Romero vs. LA, 88'
-
1:00
Goal: G. Pec vs. TOL, 83'
-
0:39
Goal: N. Castro vs. LA, 53'
-
0:44
PK Goal: D. Fagúndez vs. TOL, 36'
-
1:54
Campeones Cup: LA Galaxy vs. Toluca to bring fireworks
-
7:05
HIGHLIGHTS: Columbus Crew vs. Club América | September 25, 2024
-
3:37
PK Shootout: Columbus Crew vs. Club América | Campeones Cup
-
0:54
Goal: M. Amundsen vs. AME, 77'
-
1:05
Goal: V. Dávila vs. CLB, 68'