Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes concernant l’abonnement à Apple TV offert avec un abonnement saisonnier de la MLS.

FAQ Apple TV pour les titulaires d’un compte lié à un abonnement saisonnier

Comment/quand vais-je recevoir mon abonnement à Apple TV?

Les titulaires d’un compte lié à un abonnement saisonnier admissible recevront leur abonnement à Apple TV ainsi que les instructions pour l’activer par courriel, à compter du 12 février 2026. Le courriel sera envoyé par votre club. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, veuillez communiquer avec la personne responsable de votre compte au sein de votre club.

À quoi mon abonnement à Apple TV me donne-t-il accès, et pour combien de temps?

Avec Apple TV, vous pouvez regarder tous les matchs de la saison régulière en direct, y compris ceux de la Leagues Cup, et les séries éliminatoires de la MLS Cup Audi, sans restriction géographique. Vous avez aussi accès à des centaines de films et de séries Apple Originals, aux matchs de la MLBTM présentés au Baseball du vendredi soir, ainsi qu’à une saison complète de courses de Formule 1® pour les personnes qui regardent depuis les États-Unis, le tout sans frais supplémentaires.

Une fois activé par l’entremise de votre club pour la saison 2026, votre abonnement à Apple TV sera automatiquement réactivé pour les saisons suivantes tant que vous demeurerez titulaire d’un abonnement saisonnier. Si le code est partagé, le renouvellement futur sera associé au compte Apple utilisé lors de l’activation.

Peut-on me renvoyer le lien d’activation de l’offre Apple TV par courriel?

Oui. Votre club peut vous renvoyer le lien d’activation par courriel. Veuillez communiquer directement avec la personne responsable de votre compte au sein de votre club pour plus de détails.

Combien d’abonnements à Apple TV sont offerts par abonnement saisonnier?

Un seul abonnement à Apple TV est offert par compte lié à un abonnement saisonnier, peu importe le nombre total de billets associés au compte. Cet avantage est réservé uniquement à la personne titulaire du compte, tel que vérifié à l’aide de son nom, de son adresse postale, de son adresse courriel et de ses informations de paiement.

Puis-je partager mon abonnement à Apple TV avec des membres de ma famille?

Oui. Vous pouvez partager votre abonnement à Apple TV avec un maximum de cinq membres de votre famille, sans frais supplémentaires, en configurant le Partage familial sur votre appareil Apple. Pour configurer le Partage familial, visitez la page www.apple.com/family-sharing.

Toute personne qui ne bénéficie pas de l’offre liée à un abonnement saisonnier peut s’abonner à Apple TV directement dans l’app Apple TV.

Puis-je activer mon abonnement à Apple TV si je ne possède pas d’appareil Apple?

Oui. L’activation peut se faire sur un appareil non Apple à partir d’un navigateur Web. Un compte Apple actif est toutefois requis. Pour créer gratuitement un compte Apple, visitez la page https://support.apple.com/fr-ca/108647.

Un message d’erreur s’affiche lorsque j’essaie d’activer mon abonnement à Apple TV. Que dois-je faire?

Veuillez communiquer avec la personne responsable de votre compte au sein de votre club.

J’ai déjà un abonnement à Apple TV et je n’ai pas pu utiliser l’offre envoyée par mon club. Puis-je obtenir un remboursement?

Veuillez communiquer directement avec AppleCare en visitant la page https://getsupport.apple.com.

J’ai activé mon abonnement à Apple TV, mais j’éprouve des difficultés à regarder le contenu MLS.

Veuillez communiquer directement avec AppleCare en visitant la page https://getsupport.apple.com.

L’adresse courriel associée à mon compte Apple doit-elle être la même que celle liée à mon compte d’abonnement saisonnier?