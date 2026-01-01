Aquí tienes las respuestas a las preguntas sobre las suscripciones a Apple TV que se ofrecen como beneficio para quienes tienen boletos de temporada de la MLS.

Preguntas frecuentes de Apple TV para titulares de boletos de temporada

Preguntas frecuentes de Apple TV para titulares de boletos de temporada

Aquí tienes las respuestas a las preguntas sobre las suscripciones a Apple TV que se ofrecen como beneficio para quienes tienen boletos de temporada de la MLS.

¿Cómo y cuándo recibiré mi suscripción a Apple TV?

Quienes tengan boletos de temporada completa y sean elegibles recibirán un correo electrónico de su equipo con su suscripción a Apple TV y las instrucciones para activarla a partir del 12 de febrero de 2026. Si no has recibido tu suscripción a Apple TV, comunícate con tu representante del equipo.

¿A qué puedo acceder con mi suscripción a Apple TV y durante cuánto tiempo?

Con Apple TV, puedes ver todos los partidos de temporada regular en vivo, incluyendo la Leagues Cup y los Audi MLS Cup Playoffs, sin restricciones locales. Además, podrás disfrutar de cientos de increíbles series y películas Apple Original, juegos de la MLB™ en horario estelar con Friday Night Baseball, y para quienes residen en Estados Unidos, un año de emocionantes carreras de Fórmula 1®, todo sin costo adicional.

Una vez que se active la suscripción a Apple TV mediante el club, para la temporada 2026, se reactivará para las siguientes temporadas siempre que se siga siendo titular de boletos de temporada. Si el código se comparte entre miembros, se renovará para las temporadas futuras en la cuenta de Apple usada para activar la suscripción.

¿Me pueden volver a enviar el enlace de oferta de Apple TV por correo electrónico?

Sí, tu club puede reenviar tu enlace de oferta de Apple TV por correo electrónico. Comunícate con tu representante del equipo para más información.

¿Cuántas suscripciones a Apple TV recibirá cada cuenta con boletos de temporada completa?

Cada cuenta de boletos de temporada completa pagada recibe una suscripción a Apple TV, sin importar el número de boletos de temporada completa en la cuenta. Sólo quien tenga la titularidad de la cuenta de temporada completa podrá recibir este beneficio, ya que se verifican el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico y la información de pago atribuida a quien tenga la titularidad de la cuenta.

¿Puedo compartir mi suscripción a Apple TV con miembros de mi familia?

Sí, puedes compartir tu suscripción a Apple TV hasta con 5 miembros de tu familia, sin costo adicional, al configurar Compartir en Familia en tu dispositivo Apple. Para configurar Compartir en Familia, visita www.apple.com/family-sharing.

Cualquier suscripción adicional a Apple TV fuera de la cuenta de boletos de temporada completa puede adquirirse mediante la app Apple TV.

¿Puedo activar mi suscripción a Apple TV si no tengo un dispositivo Apple?

Sí, tu suscripción a Apple TV puede activarse en otros dispositivos mediante un navegador web. Debes tener una cuenta de Apple para activarla. Para crear una cuenta de Apple gratis, visita https://support.apple.com/kb/HT204316.

Obtengo un mensaje de error al intentar activar mi suscripción a Apple TV.

Comunícate con tu representante del equipo.

Me suscribí a Apple TV mediante Apple y luego no pude activar la oferta que me envió el club. ¿Puedo recibir un reembolso?

Comunícate directamente con AppleCare en https://getsupport.apple.com.

Activé mi suscripción a Apple TV, pero estoy teniendo problemas para ver el contenido de la MLS.

Comunícate directamente con AppleCare en https://getsupport.apple.com.

¿La dirección de correo electrónico asociada con mi cuenta de Apple debe ser la misma que la de mi cuenta de boletos de temporada completa?