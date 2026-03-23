Generation adidas Cup

How to watch 2026 Generation adidas Cup

MLSsoccer staff

Twenty matches from the 2026 Generation adidas Cup will stream live on the MLS YouTube page, including championship matches in both the U15 and U16 age groups, as well as the girls' final.

Standings

Match Schedule

Friday, March 27

  • 12 pm ET - [U15] - Chicago Fire FC vs. FC Barcelona (Spain)
  • 2:30 pm ET - [U16] - Portland Timbers vs. Red Bull Bragantino (Brazil)

Saturday, March 28

  • 12 pm ET - [U15] - Atlanta United vs. Anderlecht (Belgium)
  • 2:30 pm ET - [U16] - LA Galaxy vs. Boca Juniors (Argentina)

Sunday, March 29

  • 12 pm ET - [U15] - Bayern Munich (Germany) vs. Toronto FC
  • 2:30 pm ET - [U16] - Busan IPark (South Korea) vs. St. Louis CITY SC
  • 4:30 pm ET - [U16] - TBD vs. TBD

Tuesday, March 31

  • 9 am ET - [U16] - Group Stage - Girls Royal Academy vs. Real Madrid (Spain)
  • 12 pm ET - U15 Round of 16
  • 2:30 pm ET - U16 Round of 16

Wednesday, April 1

  • 9 am ET - [U16] - Group Stage - Girls Royal Academy vs. Bayern Munich (Germany)
  • 12 pm ET - U15 Quarterfinals
  • 2:30 pm ET - U16 Quarterfinals
  • 6:30 pm ET - U16 Quarterfinals

Friday, April 3

  • 9 am ET - [U16] - Group Stage - Club América (Mexico) vs. Girls Academy Navy
  • 12 pm ET - U15 Semifinals
  • 2:30 pm ET - U16 Semifinals

Saturday, April 4

  • 8:30 am ET - [U16] - Girls Division Final
  • 11 am ET - U15 Final
  • 1 pm ET - U16 Final
