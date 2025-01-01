2025-26 MLS NEXT Academy Division Member Clubs
956 United
AC River
AFC Lightning
ALBION SC Boulder County
ALBION SC Denver
ALBION SC Las Vegas
ALBION SC Los Angeles
ALBION SC Merced
ALBION SC Riverside
ALBION SC San Diego
Alexandria SA
Almaden FC
ASG
Aspire FC
Athletum FC Academy
Atlantic United
Atletico FC
Atletico Santa Rosa
Ballistic United
Baltimore Armour
Barca Residency Academy
Baton Rouge Soccer Club
Bavarian United SC
Bayside FC
Beachside of Connecticut
Beadling SC
Bethesda SC
Blau Weiss Gottschee
Broomfield Soccer Club
Burlingame Soccer Club
Capital City SC
Capital City South
Carolina Core FC
Carolina Velocity FC
Cedar Stars Academy Bergen
Cedar Stars Academy Monmouth
Cedar Stars Academy Newark
Celtic Storm
Chargers Soccer Club
Charleston SC
Charlotte Independence SC
Chicago FC United
Chicago Fire Youth SC
Chula Vista FC
Cincinnati United Premier Soccer Club
City SC - San Diego
City SC Southwest
City SC Utah
Classic FC
Club Ohio
Colorado United SC
Connecticut Rush
Coppermine SC
Dallas Hornets
Dallas Hornets North
De Anza Force
Downtown Las Vegas Soccer Club
Downtown United Soccer Club
Elk Grove Soccer
Elmbrook United
FA Euro New York
FC Bay Area Surf
FC DELCO
FC Golden State Force
FC Greater Boston Bolts
FC Harlem
FC Hudson Valley
FC Richmond
FC Tucson Youth Soccer Club
FC Westchester
Forward Madison FC
Fox Soccer Academy Carolinas
Galacticos Soccer Academy
Galaxy Soccer Club
GFI Academy South
Ginga FC
Global Football Innovation Academy
Grand Junction Soccer Club
Hillsboro Rush
Hoover-Vestavia Soccer
Houston Futsal Club
Houston Rangers
IdeaSport SA
IFA West
IMG
Indy Eleven
Inter Atlanta FC
Intercontinental Football Academy of New England
Ironbound Soccer Club
Jacksonville FC
Javanon FC
Keystone FC
Kings Hammer Cincinnati
Kings Hammer Nashville
KSA
LA Surf Soccer Club
LA Youth
Laguna United FC
Lakeville SC
Lamorinda Soccer Club
Lanier Soccer Association
Las Vegas Sports Academy
Lexington Sporting Club
Long Island Slammers
Long Island Soccer Club
Los Angeles Bulls Soccer Club
Los Angeles Sports Club
Lou Fusz Athletic
Lou Fusz Athletic 2
Loudoun Soccer Club
Louisiana Elite SP
Lowcountry United
Manitou F.C.
McLean Youth Soccer
Metropolitan Oval
Miami Futbol Academy Rush
Michigan Bucks Academy
Michigan Futbol Academy
Michigan Jaguars
Michigan Jaguars United FC
Michigan Stars Elite
Michigan Tigers FC
Michigan Wolves
Midwest United FC
Minneapolis United SC
Modesto Ajax United
Monarchs AZ
Mt. Rainier Futbol Club
Napa United
NEFC
NEFC South
New England Surf SC
New Mexico Soccer Academy
New York Elite Alleycats FC
New York Rush
New York SC
NONA Soccer Academy
Oaks FC
Oakwood Soccer Club
One FC
One Knoxville SC
Oregon Surf SC
Orlando City Soccer School South
Orlando City Youth SC
Ozark United FC Academy
PA Classics
PA Classics Harrisburg
PDA Hibernian
Phoenix Premier FC
Phoenix Rising FC
Plantation FC Rush
Players Development Academy
Players SC
Queen City Mutiny FC
Real Futbol Academy
Rhode Island Surf SC
Rochester NY FC
Roswell Soccer Club
RSL Arizona
RSL Arizona Mesa
SA United SC
Sacramento United
Saint Paul Blackhawks
Saints Academy
San Francisco Glens SC
San Francisco Seals
SC Del Sol
SC Wave
Seacoast United
Seacoast United Mass
Seattle Celtic
SGA
Silicon Valley Soccer Academy
Skyline Soccer Association
SoCal Reds FC
Soccer Chance Academy
Sockers FC Chicago
Sol SC Florida
Sound FC
South Florida Football Academy
Southern Soccer Academy
Southern States Soccer
Sozo FC
Sparta United Soccer Club
Sporting Athletic Club
Sporting Blue Valley
Sporting City
Sporting Oklahoma
Sporting San Diego
Sporting Springfield
Sporting Wichita
Springfield SYC
St. Louis Development Academy
St. Louis Scott Gallagher
St. Louis Scott Gallagher IL
St. Louis Scott Gallagher St. Charles
Sting Nebraska
Strikers FC
Syracuse Development Academy
Tampa Bay United
The Football Academy
The St. James
The Town FC Academy
Tonka Fusion Elite
Tormenta FC Academy
Total Futbol Academy
Trenton City Soccer Club
Triangle United Soccer Association
TSF Academy
Tulsa Greenwood SC
United Soccer Alliance
Valeo Futbol Club
Valor Soccer
Vardar Soccer Club
Ventura County Fusion
Virginia Revolution SC
Virginia Rush
Wake FC
Wasatch SC
Washington East Surf SC
Washington Rush
West Florida Flames
West Virginia Soccer
Western Washington Surf SC
Weston FC
Westside Metros FC
Westside Metros FC South
Whatcom Rangers
Wisconsin United FC
Woodside Soccer Club Crush