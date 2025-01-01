2025-26 MLS NEXT Academy Division Member Clubs

956 United

AC River

AFC Lightning

ALBION SC Boulder County

ALBION SC Denver

ALBION SC Las Vegas

ALBION SC Los Angeles

ALBION SC Merced

ALBION SC Riverside

ALBION SC San Diego

Alexandria SA

Almaden FC

ASG

Aspire FC

Athletum FC Academy

Atlantic United

Atletico FC

Atletico Santa Rosa

Ballistic United

Baltimore Armour

Barca Residency Academy

Baton Rouge Soccer Club

Bavarian United SC

Bayside FC

Beachside of Connecticut

Beadling SC

Bethesda SC

Blau Weiss Gottschee

Broomfield Soccer Club

Burlingame Soccer Club

Capital City SC

Capital City South

Carolina Core FC

Carolina Velocity FC

Cedar Stars Academy Bergen

Cedar Stars Academy Monmouth

Cedar Stars Academy Newark

Celtic Storm

Chargers Soccer Club

Charleston SC

Charlotte Independence SC

Chicago FC United

Chicago Fire Youth SC

Chula Vista FC

Cincinnati United Premier Soccer Club

City SC - San Diego

City SC Southwest

City SC Utah

Classic FC

Club Ohio

Colorado United SC

Connecticut Rush

Coppermine SC

Dallas Hornets

Dallas Hornets North

De Anza Force

Downtown Las Vegas Soccer Club

Downtown United Soccer Club

Elk Grove Soccer

Elmbrook United

FA Euro New York

FC Bay Area Surf

FC DELCO

FC Golden State Force

FC Greater Boston Bolts

FC Harlem

FC Hudson Valley

FC Richmond

FC Tucson Youth Soccer Club

FC Westchester

Forward Madison FC

Fox Soccer Academy Carolinas

Galacticos Soccer Academy

Galaxy Soccer Club

GFI Academy South

Ginga FC

Global Football Innovation Academy

Grand Junction Soccer Club

Hillsboro Rush

Hoover-Vestavia Soccer

Houston Futsal Club

Houston Rangers

IdeaSport SA

IFA West

IMG

Indy Eleven

Inter Atlanta FC

Intercontinental Football Academy of New England

Ironbound Soccer Club

Jacksonville FC

Javanon FC

Keystone FC

Kings Hammer Cincinnati

Kings Hammer Nashville

KSA

LA Surf Soccer Club

LA Youth

Laguna United FC

Lakeville SC

Lamorinda Soccer Club

Lanier Soccer Association

Las Vegas Sports Academy

Lexington Sporting Club

Long Island Slammers

Long Island Soccer Club

Los Angeles Bulls Soccer Club

Los Angeles Sports Club

Lou Fusz Athletic

Lou Fusz Athletic 2

Loudoun Soccer Club

Louisiana Elite SP

Lowcountry United

Manitou F.C.

McLean Youth Soccer

Metropolitan Oval

Miami Futbol Academy Rush

Michigan Bucks Academy

Michigan Futbol Academy

Michigan Jaguars

Michigan Jaguars United FC

Michigan Stars Elite

Michigan Tigers FC

Michigan Wolves

Midwest United FC

Minneapolis United SC

Modesto Ajax United

Monarchs AZ

Mt. Rainier Futbol Club

Napa United

NEFC

NEFC South

New England Surf SC

New Mexico Soccer Academy

New York Elite Alleycats FC

New York Rush

New York SC

NONA Soccer Academy

Oaks FC

Oakwood Soccer Club

One FC

One Knoxville SC

Oregon Surf SC

Orlando City Soccer School South

Orlando City Youth SC

Ozark United FC Academy

PA Classics

PA Classics Harrisburg

PDA Hibernian

Phoenix Premier FC

Phoenix Rising FC

Plantation FC Rush

Players Development Academy

Players SC

Queen City Mutiny FC

Real Futbol Academy

Rhode Island Surf SC

Rochester NY FC

Roswell Soccer Club

RSL Arizona

RSL Arizona Mesa

SA United SC

Sacramento United

Saint Paul Blackhawks

Saints Academy

San Francisco Glens SC

San Francisco Seals

SC Del Sol

SC Wave

Seacoast United

Seacoast United Mass

Seattle Celtic

SGA

Silicon Valley Soccer Academy

Skyline Soccer Association

SoCal Reds FC

Soccer Chance Academy

Sockers FC Chicago

Sol SC Florida

Sound FC

South Florida Football Academy

Southern Soccer Academy

Southern States Soccer

Sozo FC

Sparta United Soccer Club

Sporting Athletic Club

Sporting Blue Valley

Sporting City

Sporting Oklahoma

Sporting San Diego

Sporting Springfield

Sporting Wichita

Springfield SYC

St. Louis Development Academy

St. Louis Scott Gallagher

St. Louis Scott Gallagher IL

St. Louis Scott Gallagher St. Charles

Sting Nebraska

Strikers FC

Syracuse Development Academy

Tampa Bay United

The Football Academy

The St. James

The Town FC Academy

Tonka Fusion Elite

Tormenta FC Academy

Total Futbol Academy

Trenton City Soccer Club

Triangle United Soccer Association

TSF Academy

Tulsa Greenwood SC

United Soccer Alliance

Valeo Futbol Club

Valor Soccer

Vardar Soccer Club

Ventura County Fusion

Virginia Revolution SC

Virginia Rush

Wake FC

Wasatch SC

Washington East Surf SC

Washington Rush

West Florida Flames

West Virginia Soccer

Western Washington Surf SC

Weston FC

Westside Metros FC

Westside Metros FC South

Whatcom Rangers

Wisconsin United FC

Woodside Soccer Club Crush