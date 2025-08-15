MLS NEXT Academy Division Event Calendar

  • MLS NEXT Cup Qualifier – Tucson Regional
    • October 31-November 3, 2025 – Kino Sports Complex – Tucson, AZ
  • MLS NEXT Fest – December 4-15, 2025
    • U13-U14: Reach 11 Sports Complex – Phoenix, AZ
    • U15-U19: Arizona Athletic Grounds – Mesa, AZ
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Florida Regional
    • U13-U14 - January 23-26, 2026 – Boombah Sports Complex – Sanford, FL
    • U15-U19 - January 23-26, 2026 – Seminole Soccer Complex & Sylvan Lake Park – Sanford, FL
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Mesa Regional
    • March 13 -16, 2026 – Arizona Athletic Grounds – Mesa, AZ
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Scottsdale Regional
    • April 3-6, 2026 – Scottsdale Sports Complex, Bell 94 Sports Complex, Reatta Sports Complex – Scottsdale, AZ
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Ohio Regional
    • April 10-13, 2026 - Voice of America Athletic Complex – West Chester,
  • MLS NEXT Cup Qualifier – New Jersey Regional
    • April 17-20, 2026 – Tuckahoe Turf Farms – Hammonton, NJ
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Virginia Regional
    • U15-U19 – April 24-27, 2026 – Publix Virginia Soccer Training Center – Fredericksburg, VA
    • U13/U14 – May 1-4, 2026 – Publix Virginia Soccer Training Center – Fredericksburg, VA
  • MLS NEXT Cup Qualifier – Kansas Regional
    • April 30-May 3, 2026 – Compass Mineral Sporting Fields & Central Bank Sporting Complex – Kansas City, KS
  • MLS NEXT Cup – TBD

MLS NEXT Academy Division Event Bottom Page Info

MLS NEXT Academy Division Resources:

Report an MLS NEXT Academy Division Concern: Please utilize the correct email address for the Conference that your Club participates in.