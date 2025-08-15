MLS NEXT Academy Division Event Calendar
- MLS NEXT Cup Qualifier – Tucson Regional
- October 31-November 3, 2025 – Kino Sports Complex – Tucson, AZ
- MLS NEXT Fest – December 4-15, 2025
- U13-U14: Reach 11 Sports Complex – Phoenix, AZ
- U15-U19: Arizona Athletic Grounds – Mesa, AZ
- MLS NEXT Cup Qualifier – Florida Regional
- U13-U14 - January 23-26, 2026 – Boombah Sports Complex – Sanford, FL
- U15-U19 - January 23-26, 2026 – Seminole Soccer Complex & Sylvan Lake Park – Sanford, FL
- MLS NEXT Cup Qualifier – Mesa Regional
- March 13 -16, 2026 – Arizona Athletic Grounds – Mesa, AZ
- MLS NEXT Cup Qualifier – Scottsdale Regional
- April 3-6, 2026 – Scottsdale Sports Complex, Bell 94 Sports Complex, Reatta Sports Complex – Scottsdale, AZ
- MLS NEXT Cup Qualifier – Ohio Regional
- April 10-13, 2026 - Voice of America Athletic Complex – West Chester,
- MLS NEXT Cup Qualifier – New Jersey Regional
- April 17-20, 2026 – Tuckahoe Turf Farms – Hammonton, NJ
- MLS NEXT Cup Qualifier – Virginia Regional
- U15-U19 – April 24-27, 2026 – Publix Virginia Soccer Training Center – Fredericksburg, VA
- U13/U14 – May 1-4, 2026 – Publix Virginia Soccer Training Center – Fredericksburg, VA
- MLS NEXT Cup Qualifier – Kansas Regional
- April 30-May 3, 2026 – Compass Mineral Sporting Fields & Central Bank Sporting Complex – Kansas City, KS
- MLS NEXT Cup – TBD