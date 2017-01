Le calendrier de la saison régulière est sorti

La Major League Soccer a publié aujourd’hui le calendrier de la saison régulière 2017, donnant également des détails au sujet de la couverture télévisuelle de ses cinq partenaires nationaux de télédiffusion aux États-Unis et au Canada. Tirant parti du positionnement stratégique des rencontres, il permet à un auditoire plus vaste que jamais de suivre le championnat et est marqué par l’arrivée de deux nouvelles équipes et l’inauguration de deux nouveaux stades.

Coup d’envoi le 3 mars, avec deux nouveaux clubs

Le coup d’envoi de la saison sera donné le vendredi 3 mars à Portland, qui accueillera Minnesota, l’un des deux nouveaux clubs à effectuer son entrée en MLS cette saison. L’autre, Atlanta, sera sur le terrain deux jours plus tard, où il accueillera New York. Chaque club disputera 34 rencontres – 17 à domicile, 17 à l’extérieur – affrontant chacun des 10 adversaires de sa conférence au moins deux fois (une à domicile, une à l’extérieur, et une troisième dans trois autres cas) et chaque équipe de l’autre conférence à une reprise. 374 rencontres seront donc disputées lors de la saison régulière, plus que lors de toute autre saison de MLS.

Deux stades flambants neufs

La première journée de championnat sera aussi le cadre de l’inauguration du nouveau stade situé au centre-ville d’Orlando. Le 5 mars, les Mauves y accueilleront New York City. Il ne s’agira pas du seul nouveau stade de MLS construit en ayant le soccer en tête qui sera inauguré cette année, puisque le 30 juillet, Atlanta disputera le premier évènement sportif organisé au Mercedes-Benz Stadium en y recevant… Orlando. Il jouera ses huit premières rencontres à domicile au Bobby Dodd Stadium situé sur le campus de Georgia Tech.

Une trêve durant la phase de groupes de la Gold Cup

À l’image de ce qu’elle l’a fait lors de la Coupe du monde depuis 2010 et lors de la Copa America Centenario en 2016, la MLS a inclus en 2017 pour la première fois une trêve dans son calendrier à l’occasion de la phase de groupes de la Gold Cup, qui se jouera du 7 au 17 juillet.

La formule gagnante des deux dernières journées reconduite

La saison régulière prendra fin le 22 octobre, à l’occasion du Jour décisif, et la formule adoptée en 2016 pour celui-ci ainsi que pour l’avant-dernière journée, qui se jouera le 15 octobre, a été reconduite. Lors de cette dernière, toutes les rencontres de la Conférence Est commenceront à 15h00 (HE) et toutes les rencontres de la Conférence Ouest commenceront à 17h00 (HE). Lors du Jour décisif, les 11 rencontres de MLS seront jouées en même temps, alors que ces 90 dernières minutes de saison régulière permettront au paysage de la phase finale de prendre forme.

Puisqu’il y a un nombre impair d’équipes dans chaque conférence (11), un match entre équipes des deux conférences sera au programme de chaque journée, mais il sera la seule exception. La flexibilité sera une nouvelle fois de mise à cette occasion, permettant aux partenaires de télédiffusion d’offrir à leur auditoire de tout le pays les rencontres avec le plus d’enjeu au moment où les verdicts tomberont. La MLS a également décidé de baptiser ces deux journées ultimes de la saison régulière « Sprint pour la phase finale ».

Retrouvailles et rivalités

Toronto se déplacera à Seattle le 6 mai, à l’occasion des retrouvailles des finalistes de la Coupe MLS 2016. Ce sera l’un des duels chauds au programme, au même titre que ceux des Semaines des rivalités, qui a vu la MLS une nouvelle fois programmer au cours de la même semaine des chocs entre voisins plus ou moins éloignés mais toujours rivaux.

Du 23 au 25 juin, il y aura ainsi trois jours consécutifs de rivalités à l’antenne des partenaires de télédiffusion nationale de la Ligue. Du 23 au 27 août, six duels parmi les plus attendus des supporters seront au programme, avec Seattle en cœur de cible puisqu’en l’espace de cinq jours, le détenteur de la Coupe MLS se déplacera à Vancouver et recevra Portland ! Entre temps, aura eu lieu la première visite du Toronto FC à l’Impact de Montréal en championnat depuis la finale de Conférence Est animée ayant opposé les deux équipes en 2016. À cela, il faut ajouter l’Edición Especial à match unique de la Semaine des rivalités avec San José - LA Galaxy le 1er juillet au Stanford Stadium, où ces rivaux se sont affrontés devant plus de 50 000 supporters au cours des cinq dernières saisons.

Plus de MLS que jamais au Canada avec TSN et TVA Sports

Plus tôt cette semaine, la MLS a officialisé ses accords de droits médiatiques au Canada, avec TSN et TVA Sports. La chaîne québécoise diffusera plus de 50 rencontres de MLS en 2017, auxquelles s’ajoutera une émission hebdomadaire d’actualité. TSN retransmettra un nombre record de rencontres de MLS en direct, avec une case horaire dédiée le vendredi soir entre le 31 mars et le 2 juin, et un match de la semaine le samedi soir tout au long de la saison.

Beau programme sur la chaîne principale de FOX

Après avoir effectué en 2016 son entrée sur la chaîne principale du réseau FOX, disponible au Canada, la MLS y sera cette saison à nouveau quatre fois à l’occasion de certains des plus grands matchs de la saison régulière : Orlando - LA Galaxy (15 avril), Seattle - Portland (27 mai), New York - New York City (24 juin) et Atlanta - Orlando (30 juillet, pour l’ouverture du Mercedes-Benz Stadium). En outre, 29 rencontres de saison régulière ainsi que le Match des étoiles seront diffusés sur FS1.

ESPN propose aussi des duels au sommet

La couverture de la MLS en 2017 sur ESPN, partenaire de télédiffusion de la Ligue depuis ses débuts, sera à nouveau principalement assurée sur les ondes de la chaîne principale du réseau : ESPN retransmettra 28 rencontres, alors que 3 passeront sur ESPN2. ESPN2, ESPN Deportes et WatchESPN diffuseront les deux seules rencontres opposant Minnesota et Atlanta. Le 30 juillet, on assistera au match Toronto - New York City, cadre du duel à distance entre Sebastian Giovinco et David Villa, les deux derniers lauréats du trophée de Joueur de l’année. Le point culminant de la couverture sur ESPN sera le sommet de la saison de MLS : la Coupe MLS 2017.

Le réseau Univision ratisse de plus en plus large

Partenaire pour une onzième saison de suite, une quinzième en tout, Univision a prévu d’offrir en 2017 des rencontres de MLS à un auditoire plus large que jamais avec au moins six duels sur la chaîne principale du réseau Univision, et 20 rencontres sur UniMás avec diffusion simultanée sur UDN dans la plupart des cas. Les nouvelles tranches horaires d’Univision Deportes donnent plus d’importance au samedi soir, et feront concorder les rencontres de MLS avec celles de la Liga MX. Une sélection de rencontres, dont la Coupe MLS 2017, sera précédée de la populaire émission d’avant-match La Barra MLS. Univision Deportes continuera de produire et de diffuser #SomosMLS, une émission hebdomadaire consacrée aux faits saillants de la MLS. Et toutes les rencontres à l’antenne d’Univision Deportes seront disponibles en anglais grâce à une seconde piste audio.