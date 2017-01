Droits TV canadiens : accord historique avec TVA Sports et TSN

La Major League Soccer a annoncé aujourd’hui la signature de nouveaux accords de diffusion au Canada, comprenant une prolongation de cinq ans de l’accord de droits médiatiques avec TSN, réseau spécialisé canadien le plus regardé, ainsi qu’un nouvel accord de cinq ans faisant de TVA Sports le diffuseur officiel qui assurera les retransmissions en français au Canada.

Grâce à ces accords de diffusion, les supporters basés au Canada bénéficieront d’une couverture en direct sans précédent des rencontres de la saison régulière et des séries éliminatoires. Les deux partenaires de diffusion donneront également vie aux évènements de marque de la Ligue, dont March to Soccer (qui précède le coup d’envoi de la saison), la Semaine des rivalités, le Match des étoiles de la MLS, le Jour décisif de la MLS, la phase finale Audi de la Coupe MLS et la Coupe MLS, avec une couverture et une promotion multiplateformes pour les téléspectateurs anglophones et francophones.

La saison 2016 a vu les audiences de la MLS au Canada franchir un cap historique sur le réseau TSN, atteignant son point culminant quand plus d’un million et demi de téléspectateurs ont été devant leur écran pour la Coupe MLS 2016, lors de laquelle le Seattle Sounders FC a battu le Toronto FC aux tirs au but. En 2016, l’audience totale de la phase finale Audi de la Coupe MLS a atteint des sommets historiques au Canada sur le réseau TSN.

« Après cette saison de records battus par la Ligue au Canada, nous sommes enthousiastes à l’idée d’annoncer ces nouveaux accords avec TSN et TVA Sports, a déclaré Gary Stevenson, président et administrateur délégué de MLS Business Ventures. Ces accords sont un signe évident que nos partenaires médiatiques – au même titre que la Ligue et que nos clubs canadiens – investissent dans la croissance du sport au Canada. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec Bell Media et notre partenariat avec TSN, ainsi que d’étendre notre partenariat avec TVA Sports à l’échelle de la Ligue. Nous savons que ces deux diffuseurs offriront une couverture de classe mondiale et un soutien promotionnel à nos matchs. »

TSN, diffuseur officiel de la MLS depuis 2011, disposera des droits exclusifs de diffusion en anglais au Canada. Au cours de la saison 2017, TSN couvrira en exclusivité chaque match du Toronto FC et du Vancouver Whitecaps FC, une sélection de rencontres de l’Impact de Montréal, des duels de prestige entre équipes basées aux États-Unis, et aura l’exclusivité de la couverture en anglais du Match des étoiles de la MLS, du Jour décisif de la MLS, de la phase finale Audi de la Coupe MLS ainsi que de la Coupe MLS.

Le renouvellement de l’engagement de TSN comprend une nouvelle plage horaire le vendredi soir au printemps et un match de la semaine le samedi soir tout au long de la saison. L’horaire de diffusion complet du réseau TSN, comprenant les heures de prise d’antenne et les chaînes diffusant chaque match, sera publié dans les semaines à venir.

« La marque MLS au Canada est plus forte que jamais, après une saison remarquable de MLS sur TSN lors de laquelle les clubs canadiens ont eu un parcours exceptionnel en séries et ont fracassé des records d’audience en chemin, a déclaré Stewart Johnston, président de TSN. Avec notre offre de matchs élargie, les supporters canadiens peuvent s’attendre à ce que la MLS sur TSN continue de mettre le championnat et ses joueurs de l’avant. Nous sommes fiers de rester le diffuseur canadien officiel de la Ligue pour les années à venir. »

En plus d’être un diffuseur officiel de la MLS, TVA Sports sera désormais le diffuseur exclusif en français des matchs de l’Impact de Montréal et assurera au Canada la retransmission exclusive en français du Match des étoiles de la MLS, de la phase finale Audi de la Coupe MLS ainsi que de la Coupe MLS. TVA diffusera plus de 50 rencontres de MLS par saison. Le réseau produira également une émission hebdomadaire qui parlera de l’Impact, de la MLS ainsi que du soccer international, et assurera un soutien éditorial et promotionnel par l’entremise des plateformes médiatiques de Québecor (maison mère de TVA).

« Nous sommes très fiers de notre nouveau partenariat avec la MLS, de commenter le vice-président de TVA Sports, Serge Fortin. Plus que jamais au cours de la dernière année, nous avons été témoins du soutien et de la passion des amateurs canadiens pour la MLS. Notre équipe de production, qui a eu l’occasion de démontrer son excellence au cours des dernières années, est très enthousiaste face à la perspective d’amener les supporteurs encore plus près de l’action. »

Aux États-Unis, la MLS vient de boucler la deuxième saison de son accord de droits médiatiques de huit ans avec ESPN, FOX et Univision. Au cours de celle-ci, plus de téléspectateurs que jamais aux États-Unis et au Canada ont regardé des matchs et du contenu de la MLS. La diffusion internationale de la MLS est actuellement la plus importante de l’histoire de la Ligue, puisque désormais 170 pays retransmettent des rencontres en direct chaque semaine.