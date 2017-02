Annonce de la programmation de TVA Sports et de TSN

TSN et TVA Sports, les télédiffuseurs nationaux officiels de la MLS au Canada, ont annoncé aujourd’hui leurs calendriers de télédiffusion nationale pour 2017, offrant aux supporters basés au Canada une couverture en direct de la Major League Soccer sans précédent. Après une année où les records d’audience au Canada ont été battus lors des séries éliminatoires 2016, TSN et TVA Sports retransmettront un nombre record de rencontres de MLS en 2017 tout en assurant une couverture exclusive des évènements de marque de la ligue tout au long de l’année. Pour la première fois de l’histoire de la ligue, CTV – le réseau de télévision le plus regardé du Canada – diffusera sept rencontres de MLS, dont la très attendue revanche de la Coupe MLS 2016 entre le Toronto FC et le Seattle Sounders FC.

À l’occasion de la première année d’une prolongation de droits médiatiques historique portant sur cinq ans, TSN retransmettra 75 rencontres de saison régulière impliquant au moins une équipe canadienne, un record pour le réseau. Chaque match du Toronto FC et du Vancouver Whitecaps FC sera au programme. TSN bonifiera aussi son offre pour les supporters, avec un match les vendredis soir au printemps et un match de la semaine les samedis soir tout au long de la saison. CTV, réseau de télévision le plus regardé au Canada ces 15 dernières années, diffusera sept rencontres de MLS entre la mi-mars et la mi-mai, notamment les retrouvailles entre les protagonistes de la Coupe MLS 2016, alors que le Toronto FC, finaliste malheureux, se déplacera le 6 mai (16h00 HE, CTV) au CenturyLink Field du Seattle Sounders FC, détenteur de la Coupe MLS.

TVA Sports, nouveau télédiffuseur francophone officiel de la MLS au Canada, assurera la couverture de plus de 50 rencontres de MLS tout au long de l’année. Disposant des droits de retransmission en français exclusifs des matchs de l’Impact de Montréal, TVA Sports diffusera pour la première fois les 34 rencontres de saison régulière de l’Impact, toutes en français. Tout au long de la saison, TVA Sports continuera de diffuser le mardi soir une émission hebdomadaire consacrée à l’Impact et à la MLS.

Pour consulter le calendrier complet des rencontres à l’antenne de TSN, CTV et TVA Sports, rendez-vous sur MLSsoccer.com/schedules. Les calendriers de chacune des équipes sont disponibles sur les sites de l’Impact de Montréal, du Toronto FC et du Vancouver Whitecaps FC.

TSN lancera sa saison 2017 en offrant en direct aux supporters de tout le Canada le premier match de chacun des trois clubs canadiens lors de la première journée de championnat. Le samedi 4 mars, le Toronto FC, finaliste de la Coupe MLS 2016, lancera sa campagne 2017 par un déplacement à Sandy, dans l’Utah, pour y affronter le Real Salt Lake au Rio Tinto Stadium à 16h30 (HE). Dans un autre match entre équipes de deux conférences différentes, Montréal, son rival, prendra la direction de San José pour y affronter les Earthquakes à l’Avaya Stadium (22h00 HE, TSN, TVA Sports). TSN bouclera sa couverture de la première journée de championnat le dimanche 5 mars à l’occasion des débuts de la septième saison de Vancouver en MLS, un match à domicile contre le Philadelphia Union à 21h30 (HE).

Diffuseur officiel exclusif de l’Impact de Montréal, TVA Sports lancera sa saison 2017 à San José à l’occasion de la première journée de championnat, avant d’assurer une semaine plus tard la couverture exclusive du premier match à domicile de la saison de Montréal, au Stade olympique – enceinte historique qui a fait salle comble avec 61 004 spectateurs à l’occasion du match aller de la passionnante finale 2016 de la Conférence Est opposant Montréal au Toronto FC. Le 11 mars à 19h00 (HE), Montréal recevra le Seattle Sounders FC, vainqueur de la Coupe MLS 2016, au Stade olympique.

Au cours de la saison, TSN, CTV et TVA Sports retransmettront cinq rencontres passionnantes entre clubs canadiens. Au cours de la saison régulière, Vancouver affrontera une fois Toronto, le 18 mars à 16h00 (HE), et Montréal, le 29 avril à 15h00 (HE), deux rencontres dont la couverture sera assurée par CTV. L’une des rivalités les plus intenses et incontournables de la MLS, celle entre Toronto et Montréal, sera le cadre de trois duels, tous joués dans la dernière ligne droite de la saison et diffusés sur TSN et TVA Sports : le Toronto FC se déplacera à l’Impact de Montréal le 27 août à 16h30 (HE) dans le cadre de la Semaine des rivalités, l’Impact de Montréal ira au Toronto FC le 20 septembre à 19h30 (HE), puis une autre fois le 15 octobre à 15h00 (HE) en plein sprint pour la phase finale.

La saison 2017 de MLS est marquée par l’arrivée de deux nouveaux clubs, Atlanta United et le Minnesota United FC. TSN montrera le premier voyage d’Atlanta au Canada, un duel face au Toronto FC le 8 avril à 19h30 (HE) à BMO Field. Le second, une semaine plus tard contre Montréal au stade Saputo, passera sur CTV et TVA Sports le 15 avril à 13h00 (HE). Le seul match de saison régulière entre Atlanta et Vancouver sera diffusé sur TSN le 3 juin à 17h30 (HE) depuis BC Place. Minnesota jouera également son premier match au Canada à Toronto, le 13 mai (15h00 HE, CTV), alors que Vancouver sera la seule équipe canadienne à se rendre dans le nouveau club estampillé MLS de l’État du Minnesota, lors d’une visite au TCF Bank Stadium le 24 juin à 20h00 (HE) sur TSN.

TSN et TVA Sports retransmettront également des duels cruciaux lors du Jour décisif, dernière journée de la saison régulière qui dressera le portrait définitif des séries éliminatoires. Le dimanche 22 octobre, Montréal accueillera un de ses concurrents dans la Conférence Est, le New England Revolution (16h00 HE, TVA Sports, TSN), alors que le Toronto FC effectuera son premier déplacement au Mercedes-Benz Stadium pour y affronter Atlanta United (16h00 HE, TSN) et que la saison régulière de Vancouver prendra fin sur le terrain de ses rivaux en Cascadia Cup, les Portland Timbers (16h00 HE, TSN).

TSN et TVA Sports auront l’exclusivité de la couverture des séries éliminatoires de la Coupe MLS. En 2016, l’audience cumulée des séries éliminatoires a battu un record historique au Canada sur les chaînes de TSN, avec pour moment fort l’un des duels les plus passionnants de l’histoire des séries éliminatoires de la MLS, opposant Toronto à Montréal en finale de la Conférence Est. Après une année record lors de laquelle un million et demi de téléspectateurs canadiens étaient au poste pour voir la Coupe MLS 2016 jouée à BMO Field, terrain du Toronto FC, TSN et TVA Sports assureront la couverture exclusive de la Coupe MLS 2017, ainsi que du Match des étoiles Target da la MLS 2017 le 2 août à Soldier Field, stade historique de Chicago.

Les rencontres de MLS sur TSN et CTV seront disponibles en direct sur TSN GO et CTV GO, celles sur TVA Sports seront disponibles sur l’application TVA Sports.