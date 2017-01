SuperDraft 2017 : Génération adidas et Ghana à l’honneur

Le SuperDraft 2017 de la MLS a été marqué par les premiers choix des nouveaux clubs, Minnesota et Atlanta, dans cette séance de recrutement particulière qui a mis à l’honneur la promotion 2017 du programme Génération adidas et les joueurs originaires du Ghana. Moins mouvementée que ces dernières années, elle a néanmoins réservé une surprise de taille… sans le moindre rapport avec l’exercice !

Bénéficiant du premier choix, Minnesota a jeté son dévolu sur l’attaquant Abu Danladi, un joueur Génération adidas. La promotion 2017 du programme a eu particulièrement la cote, puisque les quatre premiers joueurs sélectionnés en faisaient partie. On y retrouve, dans cet ordre, le défenseur Miles Robinson (Atlanta), l’attaquant Jonathan Lewis (New York City) et l’attaquant Jeremy Ebobisse (Portland).

Si comme prévu Minnesota et Atlanta furent les deux premiers à choisir, les suivants auraient en théorie dû être Chicago et Houston. Mais comme de coutume, il y eut quelques échanges permettant à certains clubs de remonter dans la liste en contrepartie, entre autres, d’un montant d’allocation monétaire. Et c’est là que la surprise est apparue : désormais, ces montants seront officiellement dévoilés.

Ainsi, par exemple, New York City a cédé 250 000 $ de son allocation à Chicago pour pouvoir acquérir Lewis. Pour vous donner un ordre d’idées, plus tard dans la séance, Chicago a cédé 75 000 $ de son allocation à Toronto pour obtenir, ensemble, les 26e et 27e choix. Cette transparence n’est pas de mise uniquement pour la séance de recrutement d’aujourd’hui, puisque désormais les montants d’allocation monétaire, qu’elle soit de base ou ciblée, seront toujours annoncés lors des échanges, quels qu’ils soient. Cela promet bien des débats !

Si les gardiens ont été boudés au premier tour, ce ne fut pas le cas des joueurs d’origine ghanéenne. Danladi est l’un des deux joueurs nés au Ghana faisant partie des cinq premiers choix, aux côtés d’Alhassan Abubakar, sélectionné par Columbus avec le 5e choix. En outre, Chris Odoi-Atsem (n°12, DC United) et Kwame Awuah (n°16, New York City) ont aussi des racines ghanéennes. Et pour boucler la séance en beauté, un certain… Dominic Oduro, qui milite actuellement pour Nordsjælland au Danemark, fut le dernier choix de la journée, des œuvres de Seattle, détenteur de la Coupe MLS.

Les 44 joueurs sélectionnés aujourd’hui sont originaires de 11 pays différents : États-Unis, Canada, Angleterre, Allemagne, Ghana, Bermudes, Espagne, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, France et Norvège.