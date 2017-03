CONCACAF Hexagonal - 2018 World Cup Qualifying Schedule & Standings

The USA are one of six nations to advance to the final round of 2018 CONCACAF World Cup qualifying, also known as "The Hexagonal."

The goal of the Americans in the Hexagonal is to finish among the top three to clinch an automatic berth to Russia 2018. The fourth-place finisher will advance to a playoff against Asia's fifth-place finisher. The bottom two teams will be eliminated.

The USA will face a total of 10 matches in the Hexagonal, beginning with Round 1 on November 11 against archrivals Mexico on US soil. The two CONCACAF giants will then square off in Mexico City in Round 6.

The qualifying process in the CONCACAF region began back in January 2015 and it has seen 29 nations eliminated along the way, leaving the final six survivors in "The Hex."

Fifth & Final Round (Hexagonal)

Team PTS W L D GF GA GD Mexico 7 2 0 1 4 1 +3 Costa Rica 6 2 1 0 6 2 +4 Panama 4 1 1 1 1 1 0 USA 3 1 2 0 7 6 +1 Trinidad & Tobago 3 1 2 0 2 5 -3 Honduras 3 1 2 0 3 8 -5

Hexagonal Schedule

Nov. 11, 2016 USA 1, Mexico 2 MAPFRE Stadium, Columbus Nov. 11, 2016 Honduras 0, Panama 1 Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Nov. 11, 2016 Trinidad & Tobago 0, Costa Rica 2 Hasely Crawford Stadium, Port of Spain Nov. 15 2016 Costa Rica 4, USA 0 Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Nov. 15, 2016 Panama 0, Mexico 0 Estadio Rommel Fernandez, Panama City Nov. 15, 2016 Honduras 3, Trinidad & Tobago 1 Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Mar. 24, 2017 USA 6, Honduras 0 Avaya Stadium, San Jose, Calif. Mar. 24, 2017 Trinidad & Tobago 1, Panama 0 Hasely Crawford Stadium, Port of Spain Mar. 24, 2017 Mexico 2, Costa Rica 0 Estadio Azteca, Mexico City Mar. 28, 2017 Panama vs. USA Estadio Rommel Fernandez, Panama City Mar. 28, 2017 Honduras vs. Costa Rica Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Mar. 28, 2017 Trinidad & Tobago vs. Mexico Hasely Crawford Stadium, Port of Spain Jun. 9, 2017 USA vs. Trinidad & Tobago TBD Jun. 9, 2017 Costa Rica vs. Panama Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Jun. 9, 2017 Mexico vs. Honduras TBD Jun. 11, 2017 Mexico vs. USA TBD Jun. 13, 2017 Panama vs. Honduras Estadio Rommel Fernandez, Panama City Jun. 13, 2017 Costa Rica vs. Trinidad & Tobago Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Sep. 1, 2017 USA vs. Costa Rica TBD Sep. 1, 2017 Mexico vs. Panama TBD Sep. 1, 2017 Trinidad & Tobago vs. Honduras Hasely Crawford Stadium, Port of Spain Sep. 5, 2017 Honduras vs. USA Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Sep. 5, 2017 Panama vs. Trinidad & Tobago Estadio Rommel Fernandez, Panama City Sep. 5, 2017 Costa Rica vs. Mexico Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Oct. 6, 2017 USA vs. Panama TBD Oct. 6, 2017 Costa Rica vs. Honduras Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Oct. 6, 2017 Mexico vs. Trinidad & Tobago TBD Oct. 10, 2017 Trinidad & Tobago vs. USA Hasely Crawford Stadium, Port of Spain Oct. 10, 2017 Panama vs. Costa Rica Estadio Rommel Fernandez, Panama City Oct. 10, 2017 Honduras vs. Mexico Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula

Fourth Round

GROUP A

Team PTS W L D GF GA GD Mexico* 16 5 0 1 13 1 +12 Honduras* 8 2 2 2 6 6 0 Canada 7 2 3 1 5 8 -3 El Salvador 2 0 4 2 4 13 -9

Group A Schedule

Nov. 13, 2015 Mexico 3, El Salvador 0 Estadio Azteca, Mexico City Nov. 13, 2015 Canada 1, Honduras 0 BC Place, Vancouver Nov. 17, 2015 Mexico 2, Honduras 0 Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Nov. 17, 2015 El Salvador 0, Canada 0 Estadio Cuscatlan, San Salvador Mar. 25, 2016 Mexico 3, Canada 0 BC Place, Vancouver Mar. 25, 2016 El Salvador 2, Honduras 2 Estadio Cuscatlan, San Salvador Mar. 29, 2016 Mexico 2, Canada 0 Estadio Azteca, Mexico City Mar. 29, 2016 Honduras 2, El Salvador 0 Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Sep. 2, 2016 El Salvador 1, Mexico 3 Estadio Cuscatlan, San Salvador Sep. 2, 2016 Honduras 2, Canada 1 Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula Sep. 6, 2016 Mexico 0, Honduras 0 Estadio Azteca, Mexico City Sep. 6, 2016 Canada 3, El Salvador 1 BC Place, Vancouver

GROUP B

Team PTS W L D GF GA GD Costa Rica* 16 5 0 1 11 3 +8 Panama* 10 3 2 1 8 5 +3 Haiti 4 1 4 1 2 4 -2 Jamaica 4 1 4 1 2 10 -8

Group B Schedule

Nov. 13, 2015 Costa Rica 1, Haiti 0 Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Nov. 13, 2015 Jamaica 0, Panama 2 Independence Park, Kingston Nov. 17, 2015 Jamaica 1, Haiti 0 Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince Nov. 17, 2015 Costa Rica 2, Panama 1 Estadio Rommel Fernandez, Panama City Mar. 25, 2016 Jamaica 1, Costa Rica 1 Independence Park, Kingston Mar. 25, 2016 Haiti 0, Panama 0 Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince Mar. 29, 2016 Costa Rica 3, Jamaica 0 Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Mar. 29, 2016 Panama 1, Haiti 0 Estadio Rommel Fernandez, Panama City Sep. 2, 2016 Haiti 0, Costa Rica 1 Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince Sep. 2, 2016 Panama 2, Jamaica 0 Estadio Rommel Fernandez, Panama City Sep. 6, 2016 Costa Rica 3, Panama 1 Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose Sep. 6, 2016 Jamaica 0, Haiti 2 Independence Park, Kingston

GROUP C

Team PTS W L D GF GA GD USA* 13 4 1 1 20 3 +17 Trinidad & Tobago* 11 3 1 2 16 7 +9 Guatemala 10 3 2 1 18 11 +7 St. Vincent & the Grenadines 0 0 6 0 6 34 -28

Group C Schedule

Top two finishers in each Fourth Round group advance to the Fifth Round of qualifying called "The Hexagonal."