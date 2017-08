Ignacio Piatti élu Joueur de la semaine Alcatel de la MLS

NEW YORK (mardi 22 août 2017) – Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a été élu Joueur de la semaine Alcatel de la MLS par l’Association nord-américaine des journalistes de soccer (North American Soccer Reporters, NASR) pour la 24e semaine de compétition de la saison 2017 de MLS.

Piatti a été l’auteur de deux doublés dans autant de victoires montréalaises, d’abord 3-0 contre le Chicago Fire en milieu de semaine, ensuite 3-1 face au Real Salt Lake samedi. Cette saison, le milieu de terrain argentin a inscrit quatorze buts et donné quatre passes décisives, ce qui ne le situe qu’à trois buts et à deux passes décisives des sommets de sa carrière. Piatti vient d’aider son équipe à remporter quatre victoires consécutives, marquant lors de chacune d’entre elles, et occupe la troisième place du classement des buteurs de MLS avec 14 réalisations cette saison. Montréal est actuellement la sixième équipe la mieux classée de la Conférence Est avec 36 points (10 victoires, 8 défaites, 6 nuls).

Piatti a entamé la rencontre de mercredi contre Chicago sur les chapeaux de roues. Il a battu la défense adverse avant de placer calmement une pichenette au-dessus du gardien Matt Lampson pour ouvrir la marque dès la 6e minute (voir le but). Peu après le second but montréalais, Piatti s’est retrouvé balle au pied face à quatre défenseurs : il s’est ouvert un angle de tir avant de placer un envoi brossé bondissant hors de portée de Lampson pour fixer les chiffres à 3-0 à la 38e minute (voir le but).

L’Argentin a une fois de plus marqué dès les premiers instants samedi soir au stade Saputo face au Real Salt Lake. Après une course explosive dans le dos de la défense, Blerim Džemaili a servi Piatti qui, d’une reprise en un temps, a battu le gardien Nick Rimando pour faire 1-0 à la 11e minute (voir le but). Le Real Salt Lake a égalisé à la 27e, mais seulement quelques instants plus tard, après avoir reçu une passe courte à l’intérieur du grand rectangle, Piatti a éliminé son adversaire direct d’un pas de danse avant d’envoyer le ballon au fond des filets d’un angle fermé, permettant à Montréal de mener 2-1 à la 29e minute (voir le but). Ce doublé était le quatrième de Piatti cette saison, son neuvième en saison régulière depuis ses débuts en MLS.

L’Impact de Montréal retrouvera les terrains ce dimanche 27 août au stade Saputo face au Toronto FC, son plus grand rival, dans le cadre de la 2e Semaine des rivalités Heineken de la saison (16h30 HE, ESPN/ESPN Deportes, TVAS, TSN1/4/5).

Le Joueur de la semaine Alcatel de la MLS est choisi lors de chaque semaine de la saison régulière par un panel de journalistes de la NASR, composé de membres de la presse écrite, de la télévision, de la radio et des médias électroniques.