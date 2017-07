Piatti, Van Damme et Schweisteiger dans la sélection du Match des étoiles

Treize vedettes ont été ajoutées aujourd’hui au groupe des meilleurs joueurs de MLS qui s’apprêtent à affronter le puissant club espagnol du Real Madrid lors du Match des étoiles Target de la MLS 2017 suite à l’annonce des noms des deux choix du commissaire et des 11 joueurs sélectionnés par Veljko Paunović, entraîneur du Chicago Fire qui dirigera l’équipe des vedettes de la MLS lors du Match des étoiles, pour l’évènement estival de la MLS qui aura lieu à Soldier Field, stade situé à Chicago dans l’Illinois, le mercredi 2 août à 20h30 (HE) en direct sur FS1, Univision, TSN et TVA Sports.

Autour du Onze Populaire en vue du Match des étoiles Target, Paunović a construit un effectif dynamique et équilibré où se retrouvent les plus grands talents de la compétition, en ajoutant les 11 joueurs suivants à la sélection :

Gardien de but (1) : Stefan Frei (Seattle Sounders FC)

Défenseurs (5) : Hernán Grana (FC Dallas), Matt Hedges (FC Dallas), Johan Kappelhof (Chicago Fire), Michael Parkhurst (Atlanta United), Jelle Van Damme (LA Galaxy)

Milieux de terrain (4) : Giovani dos Santos (LA Galaxy), Dax McCarty (Chicago Fire), Ignacio Piatti (Impact de Montréal), Diego Valeri (Portland Timbers)

Attaquant (1) : Jozy Altidore (Toronto FC)

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a porté ses choix sur deux joueurs très en vue, Kellyn Acosta (FC Dallas) et Dom Dwyer (Sporting Kansas City), pour compléter l’effectif de 24 hommes qui se mesurera au champion d’Espagne en titre, également lauréat de la dernière UEFA Champions League.

Les deux joueurs se sont illustrés tant en club qu’en équipe nationale. Acosta, un joueur formé au FC Dallas, a marqué des buts aussi beaux qu’importants en Ligue des champions de la CONCACAF et ses prestations ont rapporté de précieux points à son club en championnat. Nouvellement international américain, Dwyer a marqué lors de ses deux premières sélections pour les États-Unis lors de la Gold Cup de la CONCACAF plus tôt dans le mois. Dwyer ne s’illustre pas uniquement sur la scène internationale, puisque l’attaquant du Sporting Kansas City est l’un des buteurs les plus prolifiques de MLS, ses 55 buts marqués depuis 2014 lui permettant d’être l’un des cinq meilleurs buteurs du championnat depuis lors.

Au sein de l’effectif, on retrouve seize joueurs qui en seront à leur premier Match des étoiles et huit joueurs ayant déjà obtenu cet honneur. Ils représentent 13 clubs de MLS et sont originaires de 13 pays différents, ce qui en fait la sélection la plus diversifiée de l’histoire du Match des étoiles. En outre, 20 des 24 joueurs convoqués ont représenté leur pays en équipe nationale A.

Si la sélection a une saveur internationale, elle n’en est pas moins étroitement liée à la Ville des Vents, puisqu’on y retrouve quatre joueurs du Chicago Fire, mais aussi Michael Bradley, qui a grandi à Palatine, banlieue nord-ouest de Chicago, pendant que son père Bob Bradley entraînait le Chicago Fire qui vivait ses premières grandes années, ainsi que DaMarcus Beasley, dont les cinq premières saisons en MLS furent sous le maillot du Chicago Fire avec lequel il a remporté le Supporters Shield en 2003 et la Coupe des États-Unis Lamar Hunt en 2000 et en 2003. En outre, trois joueurs de l’équipe 2017 des vedettes de la MLS ont remporté des succès internationaux avec les États-Unis à Soldier Field, où Beasley et le défenseur Michael Parkhurst ont remporté la Gold Cup 2013 de la CONCACAF, et où Beasley et le gardien Tim Howard ont remporté la Gold Cup 2007 de la CONCACAF.

L’équipe 2017 des vedettes de la MLS affrontera le Real Madrid, champion d’Espagne en titre et détenteur de l’UEFA Champions League. L’un des clubs les plus titrés au monde, le Real Madrid a remporté un record de 33 titres en Liga espagnole et l’UEFA Champions League à 12 reprises, gagnant par ailleurs la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à plusieurs occasions. Entraîné par le légendaire Zinédine Zidane, le club compte en ses rangs des vedettes mondiales, à l’image du quadruple lauréat du Ballon d’or Cristiano Ronaldo, de la vedette galloise de 28 ans Gareth Bale, ou encore de Sergio Ramos, élu quatre fois meilleur défenseur de la Liga.

La meilleure façon de garantir votre place au Match des étoiles de la MLS 2017 contre le Real Madrid est de contacter le Chicago Fire au 888-MLS-Fire ou à tickets@chicago-fire.com. Pour vivre pleinement l’évènement, rendez-vous sur MLSSoccer.com/ASG afin de connaître les détails du forfait VIP.

RENDEZ-VOUS ICI pour des extraits vidéo des joueurs de MLS sélectionnés pour le Match des étoiles et de l’entraîneur Veljko Paunović

RENDEZ-VOUS ICI pour télécharger les logos du Match des étoiles Target de la MLS 2017. Les médias qui prévoient couvrir le Match des étoiles Target de la MLS 2017 peuvent soumettre leur demande d’accréditation en se rendant SUR CETTE PAGE. Sans exception, les demandes d’accréditation doivent être reçues au plus tard le vendredi 21 juillet.

Sélection complète, par position

Gardiens de but : Stefan Frei (Seattle Sounders FC), Tim Howard (Colorado Rapids)

Défenseurs : DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Greg Garza (Atlanta United), Hernán Grana (FC Dallas), Matt Hedges (FC Dallas), Johan Kappelhof (Chicago Fire), Michael Parkhurst (Atlanta United), Jelle Van Damme (LA Galaxy), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

Milieux de terrain : Kellyn Acosta (FC Dallas), Miguel Almirón (Atlanta United), Michael Bradley (Toronto FC), Giovani dos Santos (LA Galaxy), Kaká (Orlando City SC), Dax McCarty (Chicago Fire), Ignacio Piatti (Impact de Montréal), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), Diego Valeri (Portland Timbers)

Attaquants : Jozy Altidore (Toronto FC), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Nemanja Nikolić (Chicago Fire), David Villa (New York City FC)

Effectif de la MLS pour le Match des étoiles 2017, par club

Atlanta United (3) : Miguel Almirón, Greg Garza, Michael Parkhurst

Chicago Fire (4) : Johan Kappelhof, Dax McCarty, Nemanja Nikolić, Bastian Schweinsteiger

Colorado Rapids (1) : Tim Howard

FC Dallas (3) : Kellyn Acosta, Hernán Grana, Matt Hedges

Houston Dynamo (1) : DaMarcus Beasley

LA Galaxy (2) : Giovani dos Santos, Jelle Van Damme

Impact de Montréal (1) : Ignacio Piatti

New York City FC (1) : David Villa

Orlando City SC (1) : Kaká

Portland Timbers (1) : Diego Valeri

Seattle Sounders FC (1) : Stefan Frei

Sporting Kansas City (2) : Dom Dwyer, Graham Zusi

Toronto FC (3) : Jozy Altidore, Michael Bradley, Sebastian Giovinco

Biographies des joueurs de MLS sélectionnés pour le Match des étoiles 2017 :

(classés par ordre alphabétique)

Kellyn Acosta Milieu de terrain FC Dallas

États-Unis Né le 24 juillet 1995 aux États-Unis

Joueur très prisé formé au FC Dallas auquel il est affilié depuis cinq saisons, Acosta participera pour la deuxième fois au Match des étoiles de la MLS (2016). En 13 rencontres cette saison, le médian de 21 ans a marqué trois buts et donné deux passes décisives, lui qui l’an dernier avait offert deux buts à ses partenaires sur le chemin du doublé Coupe des États-Unis - Supporters Shield réalisé par Dallas. Sélectionné à 11 reprises en équipe nationale américaine depuis ses débuts internationaux en 2016, Acosta a été titulaire aussi bien lors de la Gold Cup 2017 de la CONCACAF que des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Miguel Almirón Milieu de terrain Atlanta United

Paraguay Né le 10 février 1994 au Paraguay

International paraguayen, Almirón s’est illustré lors de la Coupe du Monde U20 de la FIFA en 2013 avant de s’imposer lors de la Copa America Centenario l’an dernier. Le joueur de 23 ans a un rôle important dans la première saison impressionnante d’Atlanta, qui a la meilleure attaque du championnat avec 39 buts. Auteur de huit d’entre eux, Almirón a également donné huit passes décisives : il a donc participé à 16 buts et a de ce fait la quatrième meilleure contribution offensive à ce stade de la saison. Almirón est sélectionné pour le Match des étoiles dès sa première saison en MLS.

Jozy Altidore Attaquant Toronto FC

États-Unis Né le 6 novembre 1989 aux États-Unis

Troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale américaine, Altidore a représenté cette dernière à la Coupe du monde en 2010 et en 2014. Cette saison, Altidore a marqué huit buts et donné cinq passes décisives pour le Toronto FC, permettant au club d’occuper la deuxième place du classement général. Auteur de 10 buts lors de la saison régulière 2016, Altidore a également aidé Toronto à réaliser la meilleure performance de son histoire en atteignant la finale de la Coupe MLS. Altidore, qui avait signé en équipe première des New York Red Bulls à l’âge de 16 ans, obtient sa deuxième sélection pour le Match des étoiles de la MLS (2015).

DaMarcus Beasley Défenseur Houston Dynamo

États-Unis Né le 24 mai 1982 aux États-Unis

Ce défenseur international est l’un des trois seuls joueurs américains à avoir participé quatre fois à la Coupe du monde (2002, 2006, 2010, 2014). Beasley a également remporté la Gold Cup à quatre reprises (2002, 2005, 2007, 2013), portant le brassard de capitaine de l’équipe nationale américaine en 2013. Les 125 sélections de Beasley en font le septième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale américaine masculine, lui qui en est aussi le neuvième meilleur buteur avec 17 réalisations. Disputant sa quatrième saison au Dynamo, Beasley l’a aidé à réussir son début de saison et à être la troisième équipe la mieux classée de la Conférence Ouest. Beasley obtient sa cinquième sélection pour le Match des étoiles (2001, 2002, 2003, 2015).

Michael Bradley Milieu de terrain Toronto FC

États-Unis Né le 31 juillet 1987 aux États-Unis

Capitaine de l’équipe nationale américaine, Bradley a participé deux fois à la Coupe du monde (2010, 2014) et a remporté la Gold Cup en 2007. Les 133 sélections de Bradley en font le cinquième joueur le plus capé de l’équipe nationale américaine masculine, dont il est le neuvième meilleur buteur avec 17 réalisations. Sur l’élan de sa participation à la dernière Coupe MLS, ponctuant la meilleure saison de l’histoire du Toronto FC, Bradley a aidé le club à être deuxième du classement général, à égalité de points avec le leader Chicago, à ce stade-ci de la saison. Bradley obtient sa troisième sélection pour le Match des étoiles (2014, 2015).

Giovani dos Santos Milieu de terrain LA Galaxy

Mexique Né le 11 mai 1989 au Mexique

Vainqueur de la médaille d’or avec le Mexique aux jeux Olympiques 2012, dos Santos a obtenu de nombreux honneurs internationaux, dont deux participations à la Coupe du monde (2010, 2014), trois titres à la Gold Cup (2009, 2011, 2015) en plus d’avoir été élu meilleur joueur de la Gold Cup 2009. La saison dernière, dos Santos a été l’un des deux seuls joueurs de la compétition à atteindre la barre des dix buts et passes décisives. Disputant actuellement sa troisième saison au Galaxy, dos Santos a marqué six buts et donné une passe décisive en 12 titularisations en 2017, et s’apprête à participer au Match des étoiles de la MLS pour la deuxième année consécutive.

Dom Dwyer Attaquant Sporting Kansas City

États-Unis/Angleterre Né le 30 juillet 1990 au Royaume-Uni

L’attaquant de 26 ans est l’un des buteurs les plus prolifiques de MLS depuis 2014, avec ses 55 buts qui font de lui l’un des cinq meilleurs réalisateurs depuis lors. Dwyer, premier joueur de l’histoire du Sporting Kansas City à marquer au moins 12 buts lors de trois saisons de suite, a inscrit cinq buts et donné une passe décisive cette saison. Époux de Sydney Leroux, vedette de l’équipe nationale américaine féminine, Dwyer a récemment été naturalisé américain, et a depuis lors marqué deux buts en trois sélections pour l’équipe nationale américaine masculine.

Stefan Frei Gardien Seattle Sounders FC

États-Unis/Suisse Né le 20 avril 1986 en Suisse

Frei participera pour la première fois au Match des étoiles de la MLS, une saison après avoir aidé le Sounders FC à remporter la Coupe MLS grâce à une célèbre arrêt du bout des doigts lors de la finale contre Toronto et d’une prestation qui lui avait permis d’être élu meilleur joueur de la finale 2016. Cette saison, Frei a été titulaire lors de 19 rencontres de Seattle, dont cinq lors desquelles il n’a pas encaissé. En janvier dernier, le gardien de but né en suisse a été appelé à participer à un stage de l’équipe nationale américaine.

Sebastian Giovinco Attaquant Toronto FC

Italie Né le 26 janvier 1987 en Italie

Lauréat 2015 du trophée Landon Donovan de Joueur de l’année de la MLS, Giovinco a vécu une merveilleuse première campagne en MLS, en battant le record du nombre de buts et de passes décisives combinés et en permettant à Toronto d’atteindre la phase finale de la saison pour la première fois de son histoire. Lors de sa deuxième saison au TFC, le talentueux Italien a aidé le club à se qualifier pour la Coupe MLS pour la première fois de son histoire. Déjà meilleur buteur de l’histoire de Toronto, Giovinco, meilleur buteur du club cette saison avec neuf réalisations mais également auteur de quatre passes décisives, obtient sa troisième sélection consécutive pour le Match des étoiles de la MLS.

Greg Garza Défenseur Atlanta United

États-Unis Né le 16 août 1991 aux États-Unis

International américain, Garza a participé à la Gold Cup de la CONCACAF 2015. Pour sa première saison en MLS, Garza a aidé Atlanta United à effectuer des débuts impressionnants, l’équipe étant actuellement la quatrième formation de la Conférence Est la mieux classée, et est virtuellement la quatrième à se qualifier pour la phase finale à l’occasion de sa première saison en MLS. Garza, âgé de 25 ans, en sera à son premier Match des étoiles. Titulaire 18 fois pour Atlanta, il a marqué un but et donné deux passes décisives.

Hernán Grana Défenseur FC Dallas

Argentine Né le 12 avril 1985 en Argentine

L’arrière droit argentin joue un rôle important au FC Dallas cette saison. Titularisé 15 fois et auteur de 2 passes décisives pour sa première campagne avec le club texan, Grana avait déjà accumulé de l’expérience en MLS en disputant sept rencontres sous le maillot de Columbus en 2015. Grana a joué plus de 200 rencontres en onze saisons en Division 1 argentine, défendant les couleurs de Lanus, Boca Juniors et All Boys.

Matt Hedges Défenseur FC Dallas

États-Unis Né le 1er avril 1990 aux États-Unis

Hedges participera pour la première fois au Match des étoiles de la MLS. Titulaire à 14 reprises et auteur d’un but pour le FC Dallas cette saison, le défenseur de 27 ans a vécu une année 2016 formidable, couronnée entre autres par une place dans le Onze idéal de la MLS, le titre de Défenseur de l’année et un doublé Coupe des États-Unis - Supporters Shield avec Dallas. Hedges compte quatre sélections en équipe nationale américaine, pour laquelle il a été convoqué à la Gold Cup 2017 de la CONCACAF.

Tim Howard Gardien Colorado Rapids

États-Unis Né le 6 mars 1979 aux États-Unis

Howard participera au Match des étoiles pour la troisième fois après 2001 et 2002, lui qui a également été élu meilleur joueur du Match des étoiles 2009 sous le maillot de l’Everton FC. International américain, Howard a représenté trois fois les États-Unis à la Coupe du monde (2006, 2010, 2014) mais aussi aux jeux Olympiques 2000 et à la Coupe des Confédérations 2009. Ses 115 sélections font d’Howard le huitième le joueur le plus capé de l’équipe nationale américaine masculine, et ses 16 arrêts face à la Belgique lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 constituent un record de la compétition. Howard a également fait partie du Onze idéal de la MLS en 2001 et en 2002, et a remporté la FA Cup 2004 avec Manchester United.

Johan Kappelhof Défenseur Chicago Fire

Pays-Bas Né le 5 août 1990 aux Pays-Bas

Ce défenseur néerlandais de 23 ans a été titulaire lors de 18 rencontres et auteur de trois passes décisives cette saison pour Chicago, actuellement en tête du classement général. Produit de la fameuse école de jeunes de l’Ajax, Kappelhof a défendu les couleurs du FC Groningen et disputé 123 rencontres en Eredivisie néerlandaise et 8 en UEFA Europa League. Kappelhof a également disputé 5 rencontres pour l’équipe nationale néerlandaise des -21 ans entre 2011 et 2013. Disputant actuellement sa deuxième saison en MLS, Kappelhof obtient sa première sélection pour le Match des étoiles.

Kaká Milieu de terrain Orlando City SC

Brésil Né le 22 avril 1982 au Brésil

Joueur mondial de la FIFA et Ballon d’or en 2007, Kaká obtient sa troisième sélection pour le Match des étoiles à l’occasion de sa troisième saison à l’Orlando City SC. Il a été élu meilleur joueur du Match des étoiles 2015. Parmi les joueurs de la planète au palmarès le plus riche, il a remporté la Coupe du Monde 2002 de la FIFA avec le Brésil et l’UEFA Champions League 2006-07 avec l’AC Milan, deux de ses très nombreux trophées. Le capitaine d’Orlando a marqué trois buts et donné quatre passes décisives cette saison, et son club, qui cherche à se qualifier pour la phase finale pour la première fois de son histoire, est actuellement le cinquième le mieux classé de la Conférence Est.

Dax McCarty Milieu de terrain Chicago Fire

États-Unis Né le 30 avril 1987 aux États-Unis

Disputant sa première saison à Chicago, McCarty contribue à la première place du club au classement général, notamment grâce à trois passes décisives en quinze titularisations. Par le passé, McCarty s’est illustré pour les New York Red Bulls, qu’il a aidés à remporter le Supporters Shield à deux reprises (2013, 2015), lui qui fut également dans le Onze idéal de la MLS et sélectionné pour le Match des étoiles en 2015. McCarty compte dix sélections en équipe nationale américaine, pour laquelle il a été convoqué à la Gold Cup 2017 de la CONCACAF.

Nemanja Nikolić Attaquant Chicago Fire

Hongrie/Serbie Né le 31 décembre 1987 en Serbie (ex-Yougoslavie)

Disputant sa première saison à Chicago, Nikolić fait forte impression : il occupe la tête du classement des buteurs avec 16 buts, lui qui a aussi donné 3 passes décisives en 19 rencontres. International hongrois, Nikolić a participé à des tournois importants comme l’Euro 2016, tout comme aux éliminatoires de la Coupe du monde. Lors de ses trois dernières saisons professionnelles, Nikolić a terminé meilleur buteur du championnat dans lequel il évoluait : d’abord deux fois en Hongrie, avant de remettre le couvert en Pologne l’an dernier avec le Legia Varsovie.

Michael Parkhurst Défenseur Atlanta United

États-Unis Né le 24 janvier 1984 aux États-Unis

Parkhurst obtient sa cinquième sélection pour le Match des étoiles de la MLS (2005, 2007, 2008, 2014). Le défenseur a été titulaire à 19 reprises cette saison sous le maillot d’Atlanta United, quatrième formation de la Conférence Est la mieux classée. Au club depuis le début de la saison, Parkhurst s’est illustré par le passé sous le maillot du New England Revolution, remportant les trophées de Néo-professionnel de l’année 2005 et de Défenseur de l’année 2007, saison lors de laquelle il faisait également partie du Onze idéal de la MLS. Parkhurst compte 24 sélections en équipe nationale américaine, avec laquelle il a remporté la Gold Cup en 2007 et en 2013.

Ignacio Piatti Milieu de terrain Impact de Montréal

Argentine Né le 4 février 1985 en Argentine

Piatti intègre l’équipe des vedettes de la MLS qui participe au Match des étoiles pour la deuxième année consécutive. Meilleur buteur de son équipe avec huit buts cette saison, il a également donné trois passes décisives. Le meneur de jeu argentin a fini ex-aequo troisième meilleur buteur de la saison régulière 2016 avec 17 réalisations, en plus de ses 6 passes décisives. Troisième Joueur désigné de l’histoire du club, Piatti est devenu un élément incontournable à Montréal après avoir permis à l’Impact de devenir en 2015 le deuxième club de MLS de l’histoire à atteindre la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Bastian Schweinsteiger Milieu de terrain Chicago Fire

Allemagne Né le 1er août 1984 en Allemagne

La vedette allemande a eu une carrière internationale couronnée de succès exceptionnels, à commencer par la victoire lors de la Coupe du monde 2014. L’ancien joueur du Bayern Munich a également remporté l’UEFA Champions League (2013) et la Coupe du monde des Clubs de la FIFA (2013), de même que huit titres de champion en Bundesliga allemande. Pour sa première saison en MLS, Schweinsteiger aide Chicago à occuper la tête du classement général, entre autres grâce à ses deux buts et à ses cinq passes décisives.

Diego Valeri Milieu de terrain Portland Timbers

Argentine Né le 1er mai 1986 en Argentine

Le milieu de terrain argentin obtient sa troisième sélection pour le Match des étoiles de la MLS (2014, 2016) et est l’un des deux seuls joueurs actuellement dans le top 5 tant du classement des buteurs (10) que du classement des passes décisives (7). Élu meilleur joueur de la Coupe MLS 2015, il a également fait partie du Onze idéal de la MLS en 2013 et en 2014, et fut élu Nouveau venu en MLS de l’année 2013. Lors de quatre de ses cinq saisons à Portland, Valeri a atteint la barre des dix buts. Valeri compte trois sélections en équipe nationale argentine.

Jelle Van Damme Défenseur LA Galaxy

Belgique Né le 10 octobre 1983 en Belgique

Van Damme participera au Match des étoiles de la MLS pour la deuxième fois consécutive, lui qui a marqué un but et donné une passe décisive en 15 titularisations pour la LA Galaxy cette saison. Le défenseur fut exceptionnel en 2016 à l’occasion de sa première saison à Los Angeles, qu’il a terminée avec 4 passes décisives en 28 titularisations et parmi les finalistes prétendant aux trophées de Défenseur de l’année et de Nouveau venu en MLS de l’année. International belge à 30 reprises, Van Damme a entre autres défendu les couleurs de son pays natal aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA et du Championnat d’Europe des nations de l’UEFA.

David Villa Attaquant New York City FC

Espagne Né le 3 décembre 1981 en Espagne

Auteur de 23 buts la saison dernière et élu Joueur de l’année de la MLS, Villa participera au Match des étoiles pour la troisième fois consécutive. Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale espagnole, Villa a participé trois fois à la Coupe du monde (2006, 2010, 2014), aidant l’Espagne à devenir championne du monde 2010 en étant le deuxième meilleur buteur de la compétition, ce qui lui a valu le Soulier d’argent. Cette saison, Villa partage actuellement la deuxième place du classement des buteurs, avec 12 réalisations.