eMLS League Series One presented by Coca-Cola is January 16-17 starting at 3:00 PM ET





Watch on twitch.tv/MLS, twitter.com/MLS or here on mlssoccer.com and the free MLS app.





January 5 - 8:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY PhilB94 (TOR) 0 1 RemiMartinn (LAFC) tokyorift (MIN) 1 3 KingCJ0 (DC) Adamou (RBNY) 1 1 IMCFPabs (MIA) ENZO (ATL) 1 3 Gonzo (COL) GODFATHER (LA) 4 0 DOOLSTA (NSH) JordyReyes (HOU) 2 3 Kid M3mito (CHI) JKO (NE) 0 3 cisseSZN (PHI) RCTID Thiago (POR) 2 2 HASIB (STL) Crew96Skamzz (CLB) 1 5 mehdibob3 (MTL) AlanAvi (DAL) 2 2 Maloney (ORL) xbLeU (ATX) 2 1 Fiddle (CIN) Didychrislito (NYC) 1 3 ALEKZANDUR (SKC) BENR (SJ) 2 5 ADRIAN (SEA) Skill Shack (VAN) BYE





January 5 - 9:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY ALEKZANDUR (SKC) 2 3 BENR (SJ) Fiddle (CIN) 0 3 Didychrislito (NYC) Maloney (ORL) 0 1 xbLeU (ATX) mehdibob3 (MTL) 3 3 AlanAvi (DAL) HASIB (STL) 9 0 Crew96Skamzz (CLB) cisseSZN (PHI) 2 1 RCTID Thiago (POR) Kid M3mito (CHI) 2 2 JKO (NE) DOOLSTA (NSH) 4 3 JordyReyes (HOU) Gonzo (COL) 1 2 GODFATHER (LA) IMCFPabs (MIA) 5 0 ENZO (ATL) KingCJ0 (DC) 2 3 Adamou (RBNY) RemiMartinn (LAFC) 1 1 tokyorift (MIN) Skill Shack (VAN) 1 4 PhilB94 (TOR) ADRIAN (SEA) BYE





January 5 - 9:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY tokyorift (MIN) 2 2 Skill Shack (VAN) Adamou (RBNY) 3 3 RemiMartinn (LAFC) ENZO (ATL) 1 5 KingCJ0 (DC) GODFATHER (LA) 3 0 IMCFPabs (MIA) JordyReyes (HOU) 4 0 Gonzo (COL) JKO (NE) 0 1 DOOLSTA (NSH) RCTID Thiago (POR) 1 0 Kid M3mito (CHI) Crew96Skamzz (CLB) 1 9 cisseSZN (PHI) AlanAvi (DAL) 2 2 HASIB (STL) xbLeU (ATX) 2 0 mehdibob3 (MTL) Didychrislito (NYC) 6 1 Maloney (ORL) BENR (SJ) 1 7 Fiddle (CIN) ADRIAN (SEA) 2 3 ALEKZANDUR (SKC) PhilB94 (TOR) BYE





January 5 - 10:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY Fiddle (CIN) 1 1 ADRIAN (SEA) Maloney (ORL) 7 2 BENR (SJ) mehdibob3 (MTL) 2 5 Didychrislito (NYC) HASIB (STL) 0 6 xbLeU (ATX) cisseSZN (PHI) 0 2 AlanAvi (DAL) Kid M3mito (CHI) 3 0 Crew96Skamzz (CLB) DOOLSTA (NSH) 4 0 RCTID Thiago (POR) Gonzo (COL) 0 4 JKO (NE) IMCFPabs (MIA) 2 1 JordyReyes (HOU) KingCJ0 (DC) 2 1 GODFATHER (LA) RemiMartinn (LAFC) 5 0 ENZO (ATL) Skill Shack (VAN) 1 4 Adamou (RBNY) PhilB94 (TOR) 1 1 tokyorift (MIN) ALEKZANDUR (SKC) BYE





January 6 - 8:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY Adamou (RBNY) 2 0 PhilB94 (TOR) ENZO (ATL) 0 2 Skill Shack (VAN) GODFATHER (LA) 1 1 RemiMartinn (LAFC) JordyReyes (HOU) 2 5 KingCJ0 (DC) JKO (NE) 2 2 IMCFPabs (MIA) RCTID Thiago (POR) 0 4 Gonzo (COL) Crew96Skamzz (CLB) 0 3 DOOLSTA (NSH) AlanAvi (DAL) 3 0 Kid M3mito (CHI) xbLeU (ATX) 1 6 cisseSZN (PHI) Didychrislito (NYC) 5 1 HASIB (STL) BENR (SJ) 3 1 mehdibob3 (MTL) ADRIAN (SEA) 2 1 Maloney (ORL) ALEKZANDUR (SKC) 0 3 Fiddle (CIN) tokyorift (MIN) BYE





January 6 - 9:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY Maloney (ORL) 1 1 ALEKZANDUR (SKC) mehdibob3 (MTL) 4 2 ADRIAN (SEA) HASIB (STL) 2 1 BENR (SJ) cisseSZN (PHI) 1 3 Didychrislito (NYC) Kid M3mito (CHI) 1 2 xbLeU (ATX) DOOLSTA (NSH) 0 5 AlanAvi (DAL) Gonzo (COL) 1 0 Crew96Skamzz (CLB) IMCFPabs (MIA) 6 1 RCTID Thiago (POR) KingCJ0 (DC) 3 2 JKO (NE) RemiMartinn (LAFC) 2 2 JordyReyes (HOU) Skill Shack (VAN) 3 2 GODFATHER (LA) PhilB94 (TOR) 3 0 ENZO (ATL) tokyorift (MIN) 0 3 Adamou (RBNY) Fiddle (CIN) BYE





January 6 - 9:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY ENZO (ATL) 0 5 tokyorift (MIN) GODFATHER (LA) 1 1 PhilB94 (TOR) JordyReyes (HOU) 2 3 Skill Shack (VAN) JKO (NE) 1 4 RemiMartinn (LAFC) RCTID Thiago (POR) 1 4 KingCJ0 (DC) Crew96Skamzz (CLB) 2 9 IMCFPabs (MIA) AlanAvi (DAL) 2 2 Gonzo (COL) xbLeU (ATX) 4 1 DOOLSTA (NSH) Didychrislito (NYC) 2 0 Kid M3mito (CHI) BENR (SJ) 3 6 cisseSZN (PHI) ADRIAN (SEA) 0 0 HASIB (STL) ALEKZANDUR (SKC) 3 0 mehdibob3 (MTL) Fiddle (CIN) 0 0 Maloney (ORL) Adamou (RBNY) BYE





January 6 - 10:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY mehdibob3 (MTL) 3 2 Fiddle (CIN) HASIB (STL) 1 4 ALEKZANDUR (SKC) cisseSZN (PHI) 2 2 ADRIAN (SEA) Kid M3mito (CHI) 9 2 BENR (SJ) DOOLSTA (NSH) 1 2 Didychrislito (NYC) Gonzo (COL) 1 1 xbLeU (ATX) IMCFPabs (MIA) 4 2 AlanAvi (DAL) KingCJ0 (DC) 2 1 Crew96Skamzz (CLB) RemiMartinn (LAFC) 2 3 RCTID Thiago (POR) Skill Shack (VAN) 3 2 JKO (NE) PhilB94 (TOR) 2 1 JordyReyes (HOU) tokyorift (MIN) 0 4 GODFATHER (LA) Adamou (RBNY) 3 0 ENZO (ATL) Maloney (ORL) BYE





January 12 - 8:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY GODFATHER (LA) 0 3 Adamou (RBNY) JordyReyes (HOU) 2 2 tokyorift (MIN) JKO (NE) 0 2 PhilB94 (TOR) RCTID Thiago (POR) 1 3 Skill Shack (VAN) Crew96Skamzz (CLB) 0 6 RemiMartinn (LAFC) AlanAvi (DAL) 0 1 KingCJ0 (DC) xbLeU (ATX) 6 1 IMCFPabs (MIA) Didychrislito (NYC) 4 1 Gonzo (COL) BENR (SJ) 3 4 DOOLSTA (NSH) ADRIAN (SEA) 1 5 Kid M3mito (CHI) ALEKZANDUR (SKC) 3 3 cisseSZN (PHI) Fiddle (CIN) 4 0 HASIB (STL) Maloney (ORL) 1 2 mehdibob3 (MTL) ENZO (ATL) BYE





January 12 - 9:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY HASIB (STL) 0 3 Maloney (ORL) cisseSZN (PHI) 3 1 Fiddle (CIN) Kid M3mito (CHI) 2 0 ALEKZANDUR (SKC) DOOLSTA (NSH) 5 0 ADRIAN (SEA) Gonzo (COL) 0 5 BENR (SJ) IMCFPabs (MIA) 2 2 Didychrislito (NYC) KingCJ0 (DC) 2 4 xbLeU (ATX) RemiMartinn (LAFC) 5 2 AlanAvi (DAL) Skill Shack (VAN) 5 1 Crew96Skamzz (CLB) PhilB94 (TOR) 5 0 RCTID Thiago (POR) tokyorift (MIN) 2 0 JKO (NE) Adamou (RBNY) 5 1 JordyReyes (HOU) ENZO (ATL) 0 3 GODFATHER (LA) mehdibob3 (MTL) BYE





January 12 - 9:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY JordyReyes (HOU) 5 0 ENZO (ATL) JKO (NE) 0 2 Adamou (RBNY) RCTID Thiago (POR) 2 0 tokyorift (MIN) Crew96Skamzz (CLB) 0 1 PhilB94 (TOR) AlanAvi (DAL) 4 4 Skill Shack (VAN) xbLeU (ATX) 5 2 RemiMartinn (LAFC) Didychrislito (NYC) 2 1 KingCJ0 (DC) BENR (SJ) 2 6 IMCFPabs (MIA) ADRIAN (SEA) 0 0 Gonzo (COL) ALEKZANDUR (SKC) 3 0 DOOLSTA (NSH) Fiddle (CIN) 2 1 Kid M3mito (CHI) Maloney (ORL) 2 2 cisseSZN (PHI) mehdibob3 (MTL) 2 1 HASIB (STL) GODFATHER (LA) BYE





January 12 - 10:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY cisseSZN (PHI) 4 3 mehdibob3 (MTL) Kid M3mito (CHI) 2 0 Maloney (ORL) DOOLSTA (NSH) 6 3 Fiddle (CIN) Gonzo (COL) 0 6 ALEKZANDUR (SKC) IMCFPabs (MIA) 4 4 ADRIAN (SEA) KingCJ0 (DC) 6 3 BENR (SJ) RemiMartinn (LAFC) 2 2 Didychrislito (NYC) Skill Shack (VAN) 2 4 xbLeU (ATX) PhilB94 (TOR) 1 1 AlanAvi (DAL) tokyorift (MIN) 5 2 Crew96Skamzz (CLB) Adamou (RBNY) 1 1 RCTID Thiago (POR) ENZO (ATL) 0 4 JKO (NE) GODFATHER (LA) 2 2 JordyReyes (HOU) HASIB (STL) BYE





January 13 - 8:30 PM ET matchups





HOME VS AWAY JKO (NE) 1 4 GODFATHER (LA) RCTID Thiago (POR) 2 1 ENZO (ATL) Crew96Skamzz (CLB) 0 3 Adamou (RBNY) AlanAvi (DAL) 4 5 tokyorift (MIN) xbLeU (ATX) 4 0 PhilB94 (TOR) Didychrislito (NYC) 3 4 Skill Shack (VAN) BENR (SJ) 1 3 RemiMartinn (LAFC) ADRIAN (SEA) 2 4 KingCJ0 (DC) ALEKZANDUR (SKC) 2 0 IMCFPabs (MIA) Fiddle (CIN) 2 1 Gonzo (COL) Maloney (ORL) 1 1 DOOLSTA (NSH) mehdibob3 (MTL) 2 3 Kid M3mito (CHI) HASIB (STL) 1 3 cisseSZN (PHI) JordyReyes (HOU) BYE





January 13 - 9:00 PM ET matchups





HOME VS AWAY Kid M3mito (CHI) 3 1 HASIB (STL) DOOLSTA (NSH) 1 4 mehdibob3 (MTL) Gonzo (COL) 2 2 Maloney (ORL) IMCFPabs (MIA) 2 2 Fiddle (CIN) KingCJ0 (DC) 2 3 ALEKZANDUR (SKC) RemiMartinn (LAFC) 4 3 ADRIAN (SEA) Skill Shack (VAN) 8 2 BENR (SJ) PhilB94 (TOR) 3 1 Didychrislito (NYC) tokyorift (MIN) 2 3 xbLeU (ATX) Adamou (RBNY) 2 2 AlanAvi (DAL) ENZO (ATL) 3 0 Crew96Skamzz (CLB) GODFATHER (LA) 3 1 RCTID Thiago (POR) JordyReyes (HOU) 2 1 JKO (NE) cisseSZN (PHI) BYE





January 13 - 9:30 PM ET matchups